潘吉Jenny告诉你|学英语聊美国|开言英语 · Podcast

美国人最爱发哪些表情符号？

获取节目完整文本，请关注微信公众号：开言英语OpenLanguage。更多精彩内容和福利等着你！英语有句谚语："A big picture is worth a thousand words." 现在，用这句谚语来形容“表情符号”似乎再贴切不过了。今天，Jenny和Adam就要告诉你哪些表情符号在北美最常用、如何用英语称呼它们、以及它们所表达的情绪。