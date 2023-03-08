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潘吉Jenny告诉你|学英语聊美国|开言英语 · Podcast

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  • 美国人最爱发哪些表情符号？
    获取节目完整文本，请关注微信公众号：开言英语OpenLanguage。更多精彩内容和福利等着你！英语有句谚语："A big picture is worth a thousand words." 现在，用这句谚语来形容“表情符号”似乎再贴切不过了。今天，Jenny和Adam就要告诉你哪些表情符号在北美最常用、如何用英语称呼它们、以及它们所表达的情绪。
    8/17/2023
    15:07
  • 放下手机真的好难！
    获取节目完整文本，请关注微信公众号：开言英语OpenLanguage。更多精彩内容和福利等着你！手机上瘾是每个人多少都会有的问题。这个时代，工作、生活、娱乐......几乎各个方面都需要手机来完成。其实手机本身不是问题，关键是我们与它的关系。
    8/13/2023
    14:34
  • 一边睡觉，一边学英语
    获取节目完整文本，请关注微信公众号：开言英语OpenLanguage。更多精彩内容和福利等着你！很多听众都留言说我们节目常常陪伴他们进入梦乡，我们也很荣幸能成为大家的睡前伴侣。今天，Jenny、Adam就要关注和“睡觉”、“睡眠”相关的英语。希望大家听节目、学英语、睡个好觉！
    8/10/2023
    15:39
  • 到了英国，真被英式英语震撼了！
    获取节目完整文本，请关注微信公众号：开言英语OpenLanguage。更多精彩内容和福利等着你！今天Jenny和Adam来分享英式英语中特别不一样的那些表达。
    8/6/2023
    15:07
  • 美国人短语里为啥那么爱用up？
    获取节目完整文本，请关注微信公众号：开言英语OpenLanguage。更多精彩内容和福利等着你！关于up的表达非常多，但是很多时候并没有“向上”的含义。今天Jenny和Adam给你揭晓up短语的奥秘！
    8/3/2023
    16:48

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