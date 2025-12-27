قسمت ۵۰ پادکست اورسی | پرسهزن (فلانور)
12/27/2025 | 28 mins.
پرسهزن، یا فلانور، کسی است که در شهر راه میرود. برای دیدن، کشف کردن و تجربۀ شهر، بیآنکه مقصد مشخصی داشته باشد. این مفهوم در قرن نوزدهم و همزمان با شکلگیری شهرهای مدرن، در جاهایی مثل پاریس و لندن صورتبندی شد؛ وقتی شهرها آنقدر بزرگ شدند که آدم میتوانست در آنها گم شود، و همین گمشدن، بخشی از لذت زندگی شهری شد. حامی این اپیزود: اسنپتریپhttps://www.snapptrip.com/حمایت از پادکستمحتوای تکمیلی:پرسهزنی در شهر؛ پرسهزن به مثابۀ شاهدتماشای فیلم شبهای روشنپرسهزنی در شهر به مثابه یک هنرمندموسیقیهای استفادهشده:Peyman Yazdanian - Soundtrack of Bright Nights - Part 1Original Paris Swing – RecadoSina Salimi - The Street I Do Not KnowChristophe Rezaei - My TehranFarhad Mehrad – AvarDale Cooper Quartet - Ta GrenierRoody – TehranNiklas Paschburg - Journey Among WorldsFazıl Say - Sevenlere dair, Op. 12_3Roy Orbison - In DreamsPeyman Yazdanian - Soundtrack of Bright NightsChikara Tsuzuki - Yumeji's ThemeFazanavardan - Enzevaye Ma Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
قسمت ۴۹ پادکست اورسی | در انتظار باران
11/24/2025 | 28 mins.
در اسطورههای ایران، وقتی زمین گرفتار خشکسالی میشد و ابرها راهشان را گم میکردند، تنها امید مردم تیشتر بود؛ ایزد سپیدباران. تیشتر هر سال باید با دیوی سیاه به نام اپوش بجنگد، دیو خشکسالی.حامی این قسمت: میسویک | Misswakeمحتوا و موسیقیهای استفادهشده:فیلم کولی – علی شاهحاتمیرمزگشایی پارههای آیین های باران خواهی ایرانNils Frahm - Over There, It s Raining (Original Mix)Erez Mounk - Before The Rainبارانیخوانی – عزیز احمدیHooshyar Khayam - In RainJuma - Betaz BetazeHabib – Bezan BaranKayhan Kalhor – Waiting for the RainScheherazade Quartet - Rain Drops Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
قسمت ۴۸ پادکست اورسی | سیمای زنی در دوردست
10/26/2025 | 33 mins.
آنیما تجسم همۀ گرایشهای زنانه در روان مرد؛ تصویری از زن ازلی که در ناخودآگاه مرد زندگی میکند. در این قسمت سراغ آنیما رفتیم. زنِ درون، آینهای که ما رو با چهرهٔ نادیدهٔ خودمون روبهرو میکند. حامی این اپیزود: داروسازی دکتر عبیدیلینک خرید مکملهای آهن فروفورتحمایت از پادکست:hamibash.com/owrsiطرح روی جلد: رکسانا روزیطلبمحتوا و موسیقیهای استفادهشده:فیلم سیمای زنی در دورست ساختۀ علی مصفاآلبوم گذر – پیمان یزدانیانمقاله: بررسی نمودهای منفی آنیما در ادبیات و اسطورهها Peyman Yazdanian - Dreaming of a ButterflyPeyman Yazdanian - Far AwayPeyman Yazdanian – InstallationKeynaz – Yaaram Kou (Faramarz Aslani Cover)Peyman Yazdanian - The EndGhostly Kisses – Empty Note (Acoustic)Peyman Yazdanian – NostalgiaMakan Ashgvari – Nazandeh BalaGerald Garcia Lieder ohne Worte, Book1, Op 19b No6 in GMGerald Garcia - Prelude Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
قسمت ۴۷ پادکست اورسی | میوههای ملال
9/28/2025 | 23 mins.
به گفتۀ شوپنهاور، ما هیچوقت به نقطۀ رضایتی نهایی و ماندگار نمیرسیم. در نظر او: «زندگی در پس و پیش در نوسان است، همچون آونگی میان رنج و ملال». ملال، جنسی از خستگی روح و دلزدگی، حالتی شبیه به اندوه. اندوه ریشه در فقدان و یک غم دارد، اما ملال بیریشهست. سکونی بیمعنا که به همهچیز سرایت پیدا میکند. حمایت از پادکست:hamibash.com/owrsiطرح روی جلد: رکسانا روزیطلبدریافت کتابچه ملالآورِ ملالهاt.me/mshtbtxمحتوا و موسیقیهای استفادهشده:میوههای ملال – شعر یدالله رویاییبخشهایی از فیلم پله آخر ساختۀ علی مصفاحکمت خیام در نگاه داریوش شایگانمست شوید – شعر بودلرMatt Elliott - The Day After ThatArash Zarrabi – Guitar & ViolinFarhad Mehrad – Jom’ehHorowitz at the White House - Marche FunebreRoohangiz – Baste Daam TasnifIggy Pop – I’m BoredCamille Camille - Flying LeavesPatrick Watson - Perfect Day (Piano Komorebi Version)Lou Reed - Perfect DayHania Rani – At DawnFarhad Mehrad – RobaiatArto Tunçboyacyan - CamomilleArto Tunçboyacyan - Dancing HandsArto Tunçboyacıyan - Zeytuni ZarFaarjam - Ja Mandeh Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
قسمت ۴۶ پادکست اورسی | در مقام دوستی
8/26/2025 | 32 mins.
دوستی… یکی از گمشدههای زمانهٔ ماست و جای خالیاش را در زندگی معاصر، بیشتر احساس میکنیم. خیلی از ما دلتنگِ عضویت در یک جمع و داشتن پیوند عمیق هستیم. آدمها برای ادامۀ مسیر و معنا گرفتن زندگی، به یکدیگر نیاز دارند. در این قسمت به این پیوندها میپردازیم.حمایت از پادکست:hamibash.com/owrsiطرح روی جلد: رکسانا روزیطلبشعر سعدی، روخوانیِ مصطفی ملکیانتاملی در رابطه شمس و مولانا، دکتر ایرج شهبازیشعر دوستی با صدای فریدون مشیریموسیقیهای استفادهشده:Fazanavardan – Me Doostem ToFlery Dandonaki - Horisame Ena DeilinoFlery Dandonaki - Anoixe, Giati Den AntehoMeryem Aboulouafa - THE FRIENDArvo Pärt - Für Alina Part 4Hossein Alizade – AftabNavid Arbabian – Ghobare DeltangiSad Classical - Ab OvoTarlan & Hossein – HarfPeter Cavallo - A YearningRez - Kenaram Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
owrsi | پادکست اورسی