به گفتۀ شوپنهاور، ما هیچ‌وقت به نقطۀ رضایتی نهایی و ماندگار نمی‌رسیم. در نظر او: «زندگی در پس و پیش در نوسان است، همچون آونگی میان رنج و ملال». ملال، جنسی از خستگی روح و دل‌زدگی، حالتی شبیه به اندوه. اندوه ریشه در فقدان و یک غم دارد، اما ملال بی‌ریشه‌ست. سکونی بی‌معنا که به همه‌چیز سرایت پیدا می‌کند. حمایت از پادکست:hamibash.com/owrsiطرح روی جلد: رکسانا روزی‌طلبدریافت کتابچه ملال‌‌آورِ ملال‌هاt.me/mshtbtxمحتوا و موسیقی‌های استفاده‌شده:میوه‌های ملال – شعر یدالله رویاییبخش‌هایی از فیلم پله آخر ساختۀ علی مصفاحکمت خیام در نگاه داریوش شایگانمست شوید – شعر بودلرMatt Elliott - The Day After ThatArash Zarrabi – Guitar & ViolinFarhad Mehrad – Jom'ehHorowitz at the White House - Marche FunebreRoohangiz – Baste Daam TasnifIggy Pop – I'm BoredCamille Camille - Flying LeavesPatrick Watson - Perfect Day (Piano Komorebi Version)Lou Reed - Perfect DayHania Rani – At DawnFarhad Mehrad – RobaiatArto Tunçboyacyan - CamomilleArto Tunçboyacyan - Dancing HandsArto Tunçboyacıyan - Zeytuni ZarFaarjam - Ja Mandeh