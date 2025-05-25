Open app
明朝那些事
明朝那些事
明朝那些事

当年明月
明朝那些事
  • 明朝那些事

    明朝那些事儿_268【完结篇】

    3/12/2022 | 22 mins.

    Powered by Firstory Hosting

  明朝那些事儿_267

    明朝那些事儿_267

    3/12/2022 | 22 mins.

    Powered by Firstory Hosting

  明朝那些事儿_266

    明朝那些事儿_266

    3/12/2022 | 21 mins.

    Powered by Firstory Hosting

  明朝那些事儿_265

    明朝那些事儿_265

    3/12/2022 | 22 mins.

    Powered by Firstory Hosting

  明朝那些事儿_264

    明朝那些事儿_264

    3/12/2022 | 22 mins.

    Powered by Firstory Hosting

About 明朝那些事

天子守国门，君王死社稷——题记 “那一夜我也曾梦见百万雄兵。” 明朝，我们纵看历史，和尚皇帝朱元璋横扫六合，建立明朝，而胡惟庸案的爆发，使得老朱废丞相，设三司。相权，作为中国古代对抗皇权的产物，在老朱的手上终止了。但存在即合理，消失的相权会以另外一种方式出现。惠文帝，小小少年怎么斗得过永乐帝。靖难之役，皇权顺利过度，修永乐大典、迁都北京、疏通大运河、郑和下西洋、五征漠北、征服安南。可能朱棣的精力不如老朱，太累了，于是，内阁出现了内阁，最终，内阁代表了丞相行使了相权。由于朱瞻基的存在，也就是蛐蛐皇帝。但他老爹，没什么能耐，在位不到一年便去世了，号仁宗。因为休养生息的缘故，仁宣之治也成为明朝初年的一大盛世。 “莫须有”杀掉了岳飞，“意欲”杀掉了于谦。 提起明朝，人们都会想起“太监”。没错，太监，就是除去皇帝和内阁的第三方势力。皇帝太小，文官集团势大，皇帝只能信任陪伴他们的太监，但由于某些皇帝的不作为， 太监成为了王朝的直接掌控者。朱祁镇就听信太监谗言，导致土木之变，明王朝一时间朝不保夕。在这个时候，于谦挽留了大明王朝，也就是著名的北京保卫战。也就是这段时间，哥哥变成太上皇，弟弟坐上了皇位，直至夺门之变，重新掌权，夺门功臣徐有贞以“意欲”立藩为由冤杀于谦。 “性格上的缺陷，往往来自于自身的过往经历。” 皇帝并不好当，朱见深由于各种原因，皇帝不喜，废而后立专宠年长 17 岁的万贵妃。万贵妃由于年龄无法生育，也吃不上葡萄说葡萄酸，不希望其他人吃葡萄。所以朱见深没有后代。这时候，一个吃百家饭穿百家衣的皇帝出现了，朱祐樘， 他在一群太监宫女的照顾下长大。在张敏，怀恩的保护下继位。他能活下来真是一个奇迹，简直充分说明了人性之善。童年时被人性的光辉环绕的朱佑樘，自然是一片感恩励精图治。不得不说，正是一些小人物的保护，才有了后来卓越的表现。但是历史会记住他们。但要说谁最会玩，还是要讲明武宗，号毅帝。 说它毅，他坚持热衷于玩，玩世不恭，以娱乐百官追求，个性解放。谥号武，因为玩，玩打仗， 有了明武宗大败蒙古小王子， 武宗杀一人的结果。百因必有果！ “致良知，知行合一” 王守仁小朋友，非常热衷于做圣贤。他无心仕途，却总能在险恶官场化险为夷， 终身居高位。他是一介书生，却多次替朝廷平叛，从无败绩，成为明朝杰出的军事家之一。他一心想格物致知，终走向理学的对立面，创立心学，桃李满天下，成为儒学又一宗。参考朱熹朱圣人，守仁格竹，穷理格物。由于被贬，龙场顿悟，发觉，天理即是人欲。这时候，作为巡抚开始了江西剿匪， 剿着剿着发现，匪徒的背后是宁王朱宸濠（宸濠之乱），于是到了王守仁自己一生中最辉煌的时刻，宁王谋反，守仁平叛。王阳明，他继承了程朱理学，发扬了阳明心学。无善无恶心之体，有善有恶意之动。知善知恶是良知，为善去恶是格物。或许以后再看，还有新的理解，一生伏首拜阳明。 “嘉靖一朝，权臣辈出，更迭交替” 初来乍到的嘉靖陷入了大礼仪事件（认爹风波）。英明的嘉靖却很自私，在压制了百官势力之后没有励精图治，我要修道，我要长生，他的思维就是这么的简单，我长生不老了多好，天下永远是我的，没钱用严嵩，有钱就修道，也出现了党锢之争。而胡宗宪带领着徐渭和戚继光继续抗倭。第一清官海瑞的坚持，由于道君皇帝要修道炼丹，更是出现了壬寅宫变！总的来说，皇帝才是老谋深算的高手。沉迷炼丹却没有国师乱政，宦官专权更是闻所未闻。由此，内阁的权力达到顶峰。更是嘉靖中兴！ “世间已无张居正——黄仁宇。” 张居正，可以说，他为大明王朝续了几十年的命不为过。万历新政，一条鞭法，考成法。因为跨时代的一条鞭法改变了自唐朝一来八百余年的税制，是中国赋税史上一个具有里程碑意义的转变，即使是清朝时期的摊丁入亩也不过是把人头税并入田亩税之中。张居正改革的影响，不仅表现在他力挽狂澜，奇迹般地在北疆化解危机，在一定程度上缓 解了国内的阶级矛盾和民族矛盾，延长了明王朝的国祚；还表现在一举扭转的财政危机，为万历年间资本主义萌芽的进一步发展打下了良好的基础。更是万历三大征胜利的直接保证。但是改革触动了大地主阶级的力量，在张居正死后便得以清算。张居正，是一个帝国真正的裱糊匠。试想，如果万历有那么一点点气魄和中兴的气势，效仿商鞅变法，废其人而施其政。大明帝国或许可以撑得过去小冰河时期。可是，历史没有假如！ “万历十五年。”——黄仁宇 万历一朝是明朝在位最长的一皇帝，以斗争为主，先斗倒张居正，再斗争国本，妖书，梃击。他的这一辈子挺忙的，高拱、张居正、申时行、李成梁、东林党、朝鲜、倭寇、三大征、萨尔浒、资本主义萌芽、不上朝、太子、贵妃、国本。你说他没干过好事吧， 之前二十多年，似乎干得也不错， 你说他软弱吧，他还搞了三大征，把日本鬼子赶回了老家，你说他不理朝政吧，这几十年来哪件大事他不知道？综其所言。这是一个被张居正压迫过的人，一个勤于政务的人，一个被儿子问题纠缠了几十年的人，一个许多年不见大臣、不上班的人，一个终生未出京城，生于深宫、死于深宫的人。一个复杂得不能再复杂的人， 一个简单得不能再简单的人。于是，我最终懂得了这个人。一个热血沸腾的青年，一个励精图治的君主，一个理想主义者，在经历残酷的斗争，无休止的吵闹，无数无效的抗争，无数无奈的妥协后，最终理解了这个世界，理解了现实的真正意义，并最终成为了这个世界的牺牲品。万历年间的真相大致如此，一个政治纷乱（万历不上朝），经济繁荣（民间没人管），文化灿烂（心学传播），生机勃勃（自然经济）的世界。然而这个世界最终被毁灭了，毁灭的起因是一个人，李成梁。 “帝国最后的荣耀” 毁灭的起因是李成梁，养虎为患，造就了努尔哈赤。一月天子的逝去迎来了第二玩家，明朝木匠皇帝，看着魏忠贤阉党作乱，明朝到了最黑暗的时刻，你悲愤，你痛心，很快，看着崇祯初即帝位，智斗魏忠贤，你欣喜，却又苦笑。快结束了吧。是啊，快结束了！崇祯，巧妇难为无米之炊，你能看到的，只有气数，气节。气数，一，绝不妥协，二，绝不当俘虏。这也是大明帝国最后的荣耀。“不和亲、不赔款、不割地、不纳贡、天子守国门，君王死社稷。” “征服的荣光背后，是无数的悲凉与哀嚎” 有明一朝，有国 276年。有明一代，历时 276载，帝祚终。当绵延近三百年的历史在书本中展现，我唏嘘哀叹，沧海桑田，物是人非。我看见狡兔死，走狗亨，爱护子孙更爱江山的老朱同志；我看见削藩不成反自焚的建文帝；我看见永乐大典，郑和下西洋，万国来朝的永乐帝；我看见仁和宽厚的跛脚皇帝朱高炽；我看见勤政爱民的机灵圣孙朱瞻基；我看见皇帝俘虏囚犯连坐制的明英宗；我看见重用于谦转危为安的朱祁钰；我看见童年阴影，恋母情结的懦弱皇帝；我看到吃百家饭艰难成长但勤政的仁君；我看见玩世不恭娱乐百官的叛逆孩子；我看见聪明自私的嘉靖道长；我看见一个短命的隆庆 帝王；我看见平定内忧外患的不上朝万历；我看见一月天子朱常洛； 我看见一个好哥哥的傀儡木匠皇帝，我看见铲除阉党勤于政事的崇祯。所有的王朝，他的开始，正如他的结束。粗俗点，就是悲观。亲眼目睹他的旭日东升，见证他的如日中天，最后凋零的日暮西山。那一刻，你似乎感同身受，你明知它的 结局，却无力改变，你再一次明白了在历史面前，是多么渺小，何况是，本已经被纸墨书就的历史。兴，百姓苦；亡，百姓苦。那一年， 公元1644年，明亡，距今，376 年。 Powered by Firstory Hosting
