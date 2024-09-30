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一个十五分钟的晨间仪式，轻松同步日常生活与商业世界。 这是一档由声动活泼出品的清晨播客节目，在工作日的早晨，为你带来与日常生活息息相关的商业科技轻解读，开启能量满满新一天。
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  • 科技巨头纷纷入局 AI 代理，为何它比 AI 聊天机器人「更聪明」？
    彭博社报道称，OpenAI 将在明年 1 月推出一款能像人类一样操控电脑、编写代码的 AI Agents，也就是 AI 代理。10 月底，Anthropic 也上线了由新模型支持的 AI 代理，它能够做到移动屏幕上的鼠标光标、输入文本等人类操控电脑一样的操作。金融时报指出，AI Agents 很快将成为科技公司之间竞争的新战线。巨头争相布局的 AI Agents 究竟是一个怎样的概念？和 AI 聊天机器人相比，它有哪些不同的特点，当下的产品又发展到哪个阶段？本期轻解读就与之相关 06:00。如果你的电脑上现在有一个成熟的 AI 代理，你会想要让他帮你做什么？在评论区和我们一起聊聊吧。本期还有关于小米、谷歌、Temu 和华为的新动态 01:45，欢迎收听！主播Mengyi幕后制作监制：Zelin、Qianwen、Stella实习研究员：姝含、佳麒、毛毛、beibei、子萱运营：George后期：沁茗商业内容策划：Nene封面设计：饭团商务合作：声动早咖啡等节目商业合作持续招募中，点击链接直达 声动商务会客厅，或者发送邮件至 [email protected] 联系我们；加入我们：声动活泼正在寻找商业化合作经理、播客节目监制的全职伙伴，以及早咖啡内容实习生，详情点击招聘入口；听众投稿：如果你了解身边日常现象的背后原因，欢迎投稿，你的发现可能出现在节目中；成为会员：如果你在节目中有所收获，认可好内容的价值，欢迎付费 365 元成为会员，你可以免费收听声动活泼付费内容，同时每周获得一封节目外的观察手记。「用声音碰撞世界」，声动活泼致力于为人们提供源源不断的思考养料。 我们还有这些播客：声东击西、What's Next｜科技早知道、商业WHY酱、跳进兔子洞&跳进兔子洞第三季（全新发布）、吃喝玩乐了不起、不止金钱、泡腾 VC、反潮流俱乐部 如果你喜欢我们的节目，欢迎打赏支持，或把我们的节目推荐给朋友
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    16:08
  • B 站首次实现单季度盈利，减重版司美格鲁肽在国内上市
    本期早咖啡为你带来与日常生活息息相关的商业科技动态，你将会听到： B 站首次实现单季度盈利 字节上线视频生成模型 PixelDance 马斯克为 xAI 筹集 60 亿美元 减重版司美格鲁肽正式在中国上市本期还有关于极氪、京东、微软、Netflix 和网易的新动态，欢迎收听！「品牌消费观」是由有赞的 COO 浣昉出品的一档专注品牌对谈类节目，节目邀请了各行业的品牌主理人和行业专家进行深度、严肃的对谈，寻找当下中国最坚持"品牌价值"的主理人，探索品牌和商业底层逻辑的关系，给大家带来品牌消费各领域的最佳实践。订阅、并在「品牌消费观」最新一期讲述「什么是真需求」的节目中分享你的收听感悟，就都有机会获得一本梁宁的新书「真需求」。「品牌消费观」将会在他们节目的评论区抽取 10 位听友，送出这份福利！点击相应链接即可查看播客节目「品牌消费观」及单期节目「什么是真需求」。主播Mengyi幕后制作监制：Zelin、Qianwen、Stella实习研究员：姝含、佳麒、毛毛、beibei、子萱运营：George后期：沁茗商业内容策划：Nene封面设计：饭团商务合作：声动早咖啡等节目商业合作持续招募中，点击链接直达 声动商务会客厅，或者发送邮件至 [email protected] 联系我们；加入我们：声动活泼正在寻找商业化合作经理、播客节目监制的全职伙伴，以及早咖啡内容实习生，详情点击招聘入口；听众投稿：如果你了解身边日常现象的背后原因，欢迎投稿，你的发现可能出现在节目中；成为会员：如果你在节目中有所收获，认可好内容的价值，欢迎付费 365 元成为会员，你可以免费收听声动活泼付费内容，同时每周获得一封节目外的观察手记。「用声音碰撞世界」，声动活泼致力于为人们提供源源不断的思考养料。 我们还有这些播客：声东击西、What's Next｜科技早知道、商业WHY酱、跳进兔子洞&跳进兔子洞第三季（全新发布）、吃喝玩乐了不起、不止金钱、泡腾 VC、反潮流俱乐部 如果你喜欢我们的节目，欢迎打赏支持，或把我们的节目推荐给朋友
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    10:58
  • 免税店龙头也难卖货，中免为何没搭上旅游市场复苏这趟车？
    10 月底，国内免税店行业龙头——中国旅游集团中免股份有限公司，也就是中免集团发布了季度财报。这一季度，他们的营收同比下滑超过 20%， 利润也减少了 5 成以上。然而，作为文旅消费业的领头羊，中免的业绩曾在疫情期间一路狂奔，在 2019 到 2021 年期间，营收一路从 480 亿元左右增长到了约 677 亿，2021 年的股价更一度突破 400 元，同比增长 5 倍多。如今，旅游市场已在逐步恢复，为何中免集团的业绩却反而在不断下跌？本期轻解读就与之相关 05:52。你最近在免税店买过东西吗？你会为了购物去旅游吗？在评论区和我们一起聊聊吧。本期还有关于阿里巴巴、月之暗面、迪士尼和字节跳动的新动态 01:35，欢迎收听！加入我们声动活泼的工作邀请——我们正在寻找：商业化合作经理、播客节目监制的全职伙伴，以及早咖啡内容实习生，点击[此链接]即可查看岗位详情及投递指南。工作地点: 北京东城区，期待你的加入。主播Mengyi幕后制作监制：Zelin、Qianwen、Stella实习研究员：姝含、佳麒、毛毛、beibei、子萱运营：George后期：沁茗商业内容策划：Nene封面设计：饭团声动商务会客厅｜招聘入口｜给早咖啡投稿｜加入会员计划欢迎扫码添加声小音，在节目之外和我们保持联系。「用声音碰撞世界」，声动活泼致力于为人们提供源源不断的思考养料。 我们还有这些播客：声东击西、What's Next｜科技早知道、商业WHY酱、跳进兔子洞&跳进兔子洞第三季（全新发布）、吃喝玩乐了不起、不止金钱、泡腾 VC、反潮流俱乐部 如果你喜欢我们的节目，欢迎打赏支持，或把我们的节目推荐给朋友
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    15:10
  • 咖啡豆｜没有「瑞幸们」围堵的美国市场，星巴克为何也陷入了颓势？
    最近，星巴克发布了他们第三季度的财报，数据显示，他们不止在中国业绩下滑，在本土市场——美国也遇到了一些问题。值得注意的是，美国并没有瑞幸、库迪等 9 块 9 咖啡玩家，那么星巴克为什么还难以吸引消费者呢？本期的咖啡豆回复就与之相关 06:10。你喜欢和咖啡师交流吗？你愿意为一杯咖啡排队等待多长时间呢？在评论区和我们一起聊聊吧。本期还有关于腾讯、OpenAI、小米、亚马逊和欧洲外卖巨头 Just Eat 的新动态 01:15，欢迎收听！加入我们声动活泼的工作邀请——我们正在寻找：商业化合作经理、播客节目监制的全职伙伴，以及早咖啡内容实习生，点击[此链接]即可查看岗位详情及投递指南。工作地点: 北京东城区，期待你的加入。主播Mengyi幕后制作监制：Zelin、Qianwen、Stella实习研究员：姝含、佳麒、毛毛、beibei、子萱运营：George后期：沁茗商业内容策划：Nene封面设计：饭团声动商务会客厅｜招聘入口｜给早咖啡投稿｜加入会员计划欢迎扫码添加声小音，在节目之外和我们保持联系。「用声音碰撞世界」，声动活泼致力于为人们提供源源不断的思考养料。 我们还有这些播客：声东击西、What's Next｜科技早知道、商业WHY酱、跳进兔子洞&跳进兔子洞第三季（全新发布）、吃喝玩乐了不起、不止金钱、泡腾 VC、反潮流俱乐部 如果你喜欢我们的节目，欢迎打赏支持，或把我们的节目推荐给朋友
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    13:44
  • 李子柒更新视频宣布回归，特朗普任命马斯克领导效率部门
    本期早咖啡为你带来与日常生活息息相关的商业科技动态，你将会听到： 特朗普任命马斯克领导效率部门 李子柒更新视频宣布回归 苹果拟推出壁挂式智能家居设备 Spotify 预计将实现全年盈利本期还有关于 Meta、奈飞、迪士尼、Waymo 和雀巢的新动态，欢迎收听！本期推荐收听李子柒起诉微念，网红与 MCN 为何相爱相杀？加入我们声动活泼的工作邀请——我们正在寻找：节目监制岗位的全职伙伴，以及节目监制实习生、 品牌传播实习生，点击相应链接即可查看岗位详情及投递指南。工作地点: 北京东城区，期待你的加入。主播Mengyi幕后制作监制：Zelin、Qianwen、Stella实习研究员：姝含、佳麒、毛毛、beibei、子萱运营：George后期：沁茗商业内容策划：Nene封面设计：饭团声动商务会客厅｜招聘入口｜给早咖啡投稿｜加入会员计划欢迎扫码添加声小音，在节目之外和我们保持联系。「用声音碰撞世界」，声动活泼致力于为人们提供源源不断的思考养料。 我们还有这些播客：声东击西、What's Next｜科技早知道、商业WHY酱、跳进兔子洞&跳进兔子洞第三季（全新发布）、吃喝玩乐了不起、不止金钱、泡腾 VC、反潮流俱乐部 如果你喜欢我们的节目，欢迎打赏支持，或把我们的节目推荐给朋友
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    9:45

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