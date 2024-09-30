咖啡豆｜没有「瑞幸们」围堵的美国市场，星巴克为何也陷入了颓势？
最近，星巴克发布了他们第三季度的财报，数据显示，他们不止在中国业绩下滑，在本土市场——美国也遇到了一些问题。值得注意的是，美国并没有瑞幸、库迪等 9 块 9 咖啡玩家，那么星巴克为什么还难以吸引消费者呢？本期的咖啡豆回复就与之相关 06:10。你喜欢和咖啡师交流吗？你愿意为一杯咖啡排队等待多长时间呢？在评论区和我们一起聊聊吧。本期还有关于腾讯、OpenAI、小米、亚马逊和欧洲外卖巨头 Just Eat 的新动态 01:15，欢迎收听！加入我们声动活泼的工作邀请——我们正在寻找：商业化合作经理、播客节目监制的全职伙伴，以及早咖啡内容实习生，点击[此链接]即可查看岗位详情及投递指南。工作地点: 北京东城区，期待你的加入。主播Mengyi幕后制作监制：Zelin、Qianwen、Stella实习研究员：姝含、佳麒、毛毛、beibei、子萱运营：George后期：沁茗商业内容策划：Nene封面设计：饭团声动商务会客厅｜招聘入口｜给早咖啡投稿｜加入会员计划欢迎扫码添加声小音，在节目之外和我们保持联系。「用声音碰撞世界」，声动活泼致力于为人们提供源源不断的思考养料。 我们还有这些播客：声东击西、What's Next｜科技早知道、商业WHY酱、跳进兔子洞&跳进兔子洞第三季（全新发布）、吃喝玩乐了不起、不止金钱、泡腾 VC、反潮流俱乐部 如果你喜欢我们的节目，欢迎打赏支持，或把我们的节目推荐给朋友