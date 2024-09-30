免税店龙头也难卖货，中免为何没搭上旅游市场复苏这趟车？

10 月底，国内免税店行业龙头——中国旅游集团中免股份有限公司，也就是中免集团发布了季度财报。这一季度，他们的营收同比下滑超过 20%， 利润也减少了 5 成以上。然而，作为文旅消费业的领头羊，中免的业绩曾在疫情期间一路狂奔，在 2019 到 2021 年期间，营收一路从 480 亿元左右增长到了约 677 亿，2021 年的股价更一度突破 400 元，同比增长 5 倍多。如今，旅游市场已在逐步恢复，为何中免集团的业绩却反而在不断下跌？本期轻解读就与之相关 05:52。你最近在免税店买过东西吗？你会为了购物去旅游吗？在评论区和我们一起聊聊吧。本期还有关于阿里巴巴、月之暗面、迪士尼和字节跳动的新动态 01:35，欢迎收听！加入我们声动活泼的工作邀请——我们正在寻找：商业化合作经理、播客节目监制的全职伙伴，以及早咖啡内容实习生，点击[此链接]即可查看岗位详情及投递指南。工作地点: 北京东城区，期待你的加入。主播Mengyi幕后制作监制：Zelin、Qianwen、Stella实习研究员：姝含、佳麒、毛毛、beibei、子萱运营：George后期：沁茗商业内容策划：Nene封面设计：饭团声动商务会客厅｜招聘入口｜给早咖啡投稿｜加入会员计划欢迎扫码添加声小音，在节目之外和我们保持联系。「用声音碰撞世界」，声动活泼致力于为人们提供源源不断的思考养料。 我们还有这些播客：声东击西、What's Next｜科技早知道、商业WHY酱、跳进兔子洞&跳进兔子洞第三季（全新发布）、吃喝玩乐了不起、不止金钱、泡腾 VC、反潮流俱乐部 如果你喜欢我们的节目，欢迎打赏支持，或把我们的节目推荐给朋友