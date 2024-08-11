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What's Next｜科技早知道
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原「硅谷早知道」，全新改版的「What's Next｜科技早知道」我们会继续放眼全球，不仅聚焦纯科技的话题，也会关注科技引领世界以及商业格局变化等新话题。 新一季我们的节目会由多个模块共同组成，除了延续我们以往不同科技领域新技术新动向的话题，我们也会加入出海、多视角解读科技行业大事件。 本节目由声动活泼制作播出。
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以史明今：从科技革命的规律看 AI 时代的机会｜S8E24
随着人工智能的兴起，毫无疑问我们正处在一个巨大变革的时代，作为普通人我们也常常有很多焦虑和疑惑：在科技快速更新迭代的时代背景下，我们的工作会被 AI 取代么？AI 能否给我们带来新的机会呢？为了回答这些问题，我们今天就请一直研究科技创新历史的王煜全老师一起来聊聊，科技革命的历史是否能够给今天的我们一些答案。 本期的节目中，王老师深入的解析了科技变革的周期性发展 -- 从蒸汽机到当今的大模型 AI。我们探讨了这些通用技术给社会与商业模式带来的颠覆性变化，也谈到了人工智能技术将改变普通人生活的创新应用模式。希望我们能能借助对科技历史的回顾，找到预测与拥抱未来的机会与视角。 本期人物 丁教 Diane，「声动活泼」联合创始人、「科技早知道」主播 王煜全，海银资本创始合伙人，Frost & Sullivan 中国区首席顾问 主要话题 [04:05] 我们会被科技替代吗？Jim Casey 用福特 T 型车从报童成为 UPS 创始人 [11:03] 从抽水到驱动火车和轮船，瓦特蒸汽机和它创造的全新业务模式 [18:06] 一个技术如何能够创造更多的财富？规模生产、市场覆盖还有规模消费 [24:46] 集装箱、特斯拉和沃尔玛 -- 过往工业革命的实质是「实体经济的规模化」 [34:23] 「我们已经处在 AI 规模化和产品爆发的前夜了」 [35:08] 具有「行动智能」的业务模式将让 AI 成为我们的合伙人而不是打工人 [40:50] 长寿科技：未来的 AI 软硬件将提供个性化和持续性的健康管理 [55:32] AI 让我们更好的认识到人类的价值：协调能力和综合判断能力 [01:00:39] 授之以鱼不如授之以渔：如何用 AI 工具快速学习和总结归纳？ [01:10:12] 未来 5~10 年将是人工智能的应用展开期，每个普通人都有机会参与其中 幕后制作 监制：Yaxian 后期：Jack 运营：George 设计：饭团 商务合作 声动活泼商务合作咨询 (https://sourl.cn/6vdmQT) 加入我们 声动活泼正在招聘全职「节目监制」、「人才发展伙伴」、「商业发展经理」，查看详细讯息请 点击链接 (https://sourl.cn/j8tk2g)。如果你已准备好简历，欢迎发送至
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， 标题请用：姓名+岗位名称。 关于声动活泼 「用声音碰撞世界」，声动活泼致力于为人们提供源源不断的思考养料。 我们还有这些播客：声动早咖啡 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/60de7c003dd577b40d5a40f3)、声东击西 (https://etw.fm/episodes)、吃喝玩乐了不起 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/644b94c494d78eb3f7ae8640)、反潮流俱乐部 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/5e284c37418a84a0462634a4)、泡腾 VC (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/5f445cdb9504bbdb77f092e9)、商业WHY酱 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/61315abc73105e8f15080b8a)、跳进兔子洞 (https://therabbithole.fireside.fm/) 、不止金钱 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/65a625966d045a7f5e0b5640) 欢迎在即刻 (https://okjk.co/Qd43ia)、微博等社交媒体上与我们互动，搜索 声动活泼 即可找到我们。 期待你给我们写邮件，邮箱地址是：
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声小音 https://files.fireside.fm/file/fireside-uploads/images/4/4931937e-0184-4c61-a658-6b03c254754d/gK0pledC.png 欢迎扫码添加声小音，在节目之外和我们保持联系。 Special Guest: 王煜全.
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1:12:30
从 SearchGPT 到高管出走：与「奥尔特曼传」作者聊 OpenAI 的转型阵痛与未来博弈｜S8E23
OpenAI 作为人工智能创业公司的顶流，最近新闻不断。十月初，OpenAI 先是以 1570 亿美元的超高估值，完成了 66 亿美元的融资，这笔融资让它成为了硅谷最值钱的 AI 创业公司，几天前他们又发布了最新产品 SearchGPT，想要与传统搜索引擎正面对决。 OpenAI 大火的背后，他的创始人和 CEO Sam Altman 也被推到了风口浪尖，从去年 OpenAI 内部的宫斗事件到他与埃隆·马斯克的恩怨情仇都是舆论的焦点。今天，我们就请到了 Sam Altman 的中文传记「奥尔特曼传」的作者周恒星 Kevin 来与大家聊聊。Kevin 在宫斗事件的前三天刚好在硅谷采访了 Sam，曾经处在暴风雨中心的他对整个事件有着更加深入的理解，他同时也与我们分享了他如何看待 Sam Altman 其人，以及他对 OpenAI 这家公司当下处境和未来发展的一些思考。 本期人物 丁教 Diane，「声动活泼」联合创始人、「科技早知道」主播 周恒星 Kevin，「奥尔特曼传」作者，国际媒体 Pandaily 创始人，资深科技记者 Yaxian，「科技早知道」节目监制 主要话题 [01:29] SearchGPT 使用初体验：Perplexity 和 Google 搜索引擎还有护城河吗？ [04:57] 暴风雨中心的 Kevin：「采访他时还志得意满，没想到三天后就被 fire 了」 [08:18] Ilya、Mira 还有 Greg 为何离开？核心成员出走的背后是 OpenAI 从学术机构到盈利公司的转型阵痛 [19:28] 硅谷的宗教战争：有效加速主义和有效利他主义两派人马的激烈交锋 [22:02] 初创公司的人员动荡不会影响 VC 决策，投资人更看重公司产品力 [24:14] OpenAI 架构演化史：向盈利公司转型的道路困难重重 [28:05] 对 Sam Altman 的抨击和黑化：Elon 利用 X 占领了舆论的制高点 [34:25] OpenAI 的超高估值和巨额融资：是谁在力挺这家初创公司？ [38:10] 「Sam Altman 就像一个政客，比起赚钱，他更在乎获取权利」 幕后制作 监制：Yaxian 后期：Jack 运营：George 设计：饭团 商务合作 声动活泼商务合作咨询 (https://sourl.cn/6vdmQT) 加入我们 声动活泼正在招聘全职「节目监制」、「人才发展伙伴」、「商业发展经理」，查看详细讯息请 点击链接 (https://sourl.cn/j8tk2g)。如果你已准备好简历，欢迎发送至
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45:19
AI 算不算物理？与物理学和人工智能博士聊聊诺贝尔奖争议｜硅谷徐老师 S8E22
就在两周前，2024 年诺贝尔物理学奖授予了美国普林斯顿大学的约翰·霍普菲尔德（John J. Hopfield）和加拿大多伦多大学的杰弗里·辛顿（Geoffrey E. Hinton），以表彰他们为推动利用人工神经网络进行机器学习作出的基础性发现和发明。颁奖词中提到，两位诺贝尔物理学奖得主使用了物理学的工具，为当今强大的机器学习方法奠定了基础。 此次的颁奖结果超出了之前所有人的预测，也在圈子内外引起了不小的争议，有人认为这是一次 「诺贝尔数学奖」，有人认为两位获奖人的贡献完全不「物理」。那今天的节目硅谷徐老师就请来了与物理和计算机相关的两位博士，与我们分享两位获奖人的学术贡献，圈内人如何看待此次的颁奖，以及神经网络和 AI 将如何影响未来的物理学研究。 本期人物 硅谷徐老师，AI 高管、连续创业者、斯坦福客座讲师，小红书和微信视频号：硅谷徐老师 ｜公众号：硅谷云｜ YouTube： Byte into Future 赵智沉，高能理论物理博士，软件工程师，《什么是物理？用物理学的视角看世界》作者 周自横，UCLA AI PhD，前 AI 创业者，志于理解心智原理 主要话题 [03:13] Hopfield 和 Hinton 的贡献：是物理学塑造了他们，还是他们推动了物理学？ [07:27] 获奖工作与 AI 革命关系不大，组委会只想蹭热点？ [09:10] 基于第一性原理的物理学领域研究，在未来可能通过借鉴 AlphaFold 模式匹配和模式寻找的 AI 方法实现突破 [13:16] 从宏观变量入手的中医可能被我们误解了？ [20:45]「Hinton 得图灵奖就很合适，但诺贝尔奖就是有点文不对题」 [22:09] Hinton 他是一个不忘初心的人，他的研究所有都源于对人脑到底怎么运作的好奇 [23:30] 如果 100 年前有 AI, 他可以像爱因斯坦一样推导出相对论吗？ [27:17] Hopfield 论文详解：从物理学跨界到神经生物学的建模能力让人惊叹 [35:54] 现在的 AI 其实是回归了物理最开始牛顿定律之前的研究方式 [37:21] 人工智能时代，AI 是自动化的工具，人必须找到自己的主体性 延伸阅读 John J. Hopfield 在1982年发表的论文：Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities (https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.79.8.2554) John J. Hopfield 自传：Now What？ (https://pni.princeton.edu/people/john-j-hopfield/now-what) 幕后制作 监制：Yaxian 后期：Jack 运营：George 设计：饭团 商务合作 声动活泼商务合作咨询 (https://sourl.cn/6vdmQT) 一份新学期的礼物 这里有一份低到不太合理但大家都很爱的教育折扣——声动活泼付费会员 3 折，正价加入是 365 元，教育折扣 120 元，可以解锁总价值超过 208 元的付费节目和每周邮件通讯。 欢迎各位订阅，或是把这份教育折扣推荐给身边还在上学的小伙伴。点击这里查看详情 (https://sourl.cn/BcNRrT)。 加入我们 声动活泼正在招聘全职「节目监制」、「人才发展伙伴」、「商业发展经理」，查看详细讯息请 点击链接 (https://sourl.cn/j8tk2g)。如果你已准备好简历，欢迎发送至
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)， 标题请用：姓名+岗位名称。 关于声动活泼 「用声音碰撞世界」，声动活泼致力于为人们提供源源不断的思考养料。 我们还有这些播客：声动早咖啡 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/60de7c003dd577b40d5a40f3)、声东击西 (https://etw.fm/episodes)、吃喝玩乐了不起 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/644b94c494d78eb3f7ae8640)、反潮流俱乐部 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/5e284c37418a84a0462634a4)、泡腾 VC (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/5f445cdb9504bbdb77f092e9)、商业WHY酱 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/61315abc73105e8f15080b8a)、跳进兔子洞 (https://therabbithole.fireside.fm/) 、不止金钱 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/65a625966d045a7f5e0b5640) 欢迎在即刻 (https://okjk.co/Qd43ia)、微博等社交媒体上与我们互动，搜索 声动活泼 即可找到我们。 期待你给我们写邮件，邮箱地址是：
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46:03
从筚路蓝缕到做大做强，从「星舰」进化史看中国商业航天的发展与未来 ｜S8E21
在 2024 年 10 月 13 日，SpaceX 公司的「星舰」火箭第五次试飞发射。此次试飞可谓相当成功，在发射约 7 分钟后，其超重型助推器成功穿越大气层、返回发射塔，被机械「筷子」牢牢夹住。星舰飞船则成功入轨并在印度洋再入溅落。那不少网友都评论，星舰的此次试飞 「开启了人类太空探索的新起点」。 为什么我们一定要开发可复用火箭？SpaceX 为何能有今天的成就？今天的节目我们就请到了国内商业航天的头部企业「蓝箭航天」的可回收火箭工程师董锴来与大家详细的拆解星舰的回收过程中的技术难点，星舰试飞成功对未来航天发展的意义，以及中国商业航天发展的挑战与未来。 主要话题 [01:19] 完全可重复使用：星舰让大规模空间投放成为可能 [05:59] 「我知道你行，没想到你这么行！」SpaceX 把星舰从 PPT 快速迭代成火箭的基础是它的制造能力 [15:08] 不只是「筷子」夹火箭，星舰回收路上原来有这么多坎：发动机并联，冷分离 vs 热分离，发动机减速 vs 气动减速 [22:00] 开发可复用火箭真的有必要吗？肉眼可见范围内，可回收火箭是提升投放运力最容易的路径 [27:14] 中国航天发展史：我们既不妄自菲薄，也不妄自尊大 [36:02] 发动机燃料之液氧煤油 vs 液氧甲烷： 技术路线的选择都是为了匹配当时的战略需求 [41:25] 火箭可回收的关键：发动机推力和调节、发动机多次启动、高空风修正和火箭材料 [55:45] 我们的目标是星辰大海：星座卫星提供通讯，超重火箭负责运输 本期人物 丁教 Diane，「声动活泼」联合创始人、「科技早知道」主播 董锴，蓝箭航天朱雀三号可复用火箭型号副总师 SpaceX SpaceX 是一家由埃隆·马斯克于 2002 年创立的美国私营航天公司，致力于降低航天成本、发展太空运输和探索技术，最终目标是使人类能够在多个星球上居住。SpaceX 在商业航天领域有着里程碑式的成就，如首次由私营公司将货物送上国际空间站（ISS），并成功回收和重复使用火箭。 星舰 星舰 （Starship） 是 SpaceX 目前正在研发的完全可重复使用的火箭系统，目标是实现星际飞行和大规模的太空运输，有效载荷100余吨，采用液氧甲烷发动机。星舰由两部分组成：一级火箭叫「超重型」（Super Heavy），用于提供发射初期的推力；二级为星舰本身，既可作为载人舱，也可以作为货物舱。星舰被设计为能够执行地球轨道任务、月球和火星任务，甚至可能用作地球内的超高速运输工具。 猎鹰 9 号火箭 猎鹰 9 号 （Falcon 9） 火箭是 SpaceX 的旗舰火箭，自 2010 年首飞以来，已成为公司商业发射的主力，有效载荷 22 吨。猎鹰 9 号最大的创新之一是其一级火箭的可回收设计。通过让一级火箭在完成任务后垂直降落并重复使用，SpaceX 显著降低了发射成本。猎鹰 9 号通常用于发射卫星、补给国际空间站，以及载人航天任务。其高度的可靠性使它成为全球最受欢迎的商业发射载具之一。 猎鹰重型火箭 猎鹰重型 （Falcon Heavy） 火箭是猎鹰 9 号的增强版，于 2018 年首次发射。它由三枚猎鹰 9 号的一级火箭并排组成，使其成为现役运载能力最强的火箭之一，有效载荷 63 吨。猎鹰重型能将更大质量的有效载荷送入更高轨道，因此被用来执行复杂的军事和科学任务。 朱雀三号 朱雀三号是中国蓝箭航天开发的可重复使用液氧甲烷运载火箭，中国首款不锈钢液体运载火箭。动力系统采用蓝箭航天自主研制的天鹊系列液氧甲烷发动机。2024 年 9 月 11 日，朱雀三号 VTVL-1 可重复使用垂直起降回收试验箭完成十公里级垂直起降返回飞行试验。 蓝色起源 蓝色起源（Blue Origin）是由亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）于 2000 年创立的美国私人航天公司。其愿景是推动人类进入太空并实现空间定居，通过开发可重复使用的火箭和航天技术，大幅降低进入太空的成本。 新谢泼德（New Shepard） 和 新格伦（New Glenn） 是其主要开发的火箭类型。 幕后制作 监制：Yaxian 后期：Jack 运营：George 设计：饭团 商务合作 声动活泼商务合作咨询 (https://sourl.cn/6vdmQT) 加入我们 声动活泼正在招聘全职「节目监制」、「人才发展伙伴」、「商业发展经理」，查看详细讯息请 点击链接 (https://sourl.cn/j8tk2g)。如果你已准备好简历，欢迎发送至
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1:06:01
直播电商在美国跑不通？和美国头部 MCN 公司聊聊近期市场的变化和机会 ｜S8E20 出海专栏
最近一段时间，电商平台 TikTok Shop 的全球销售表现十分亮眼，据数据统计，今年上半年美国 TikTok 带货直播的单场 GMV 突破了 100 万美元，并且预计到 11 月还将突破单场 500 万美元。 那从今年夏天开始就有一些朋友向我打听北美的电商环境，并且我也发现周围有一些在国内做 MCN 的朋友想要出海。MCN 出海呢其实也不是什么新闻了，国内已经有一些头部直播电商的 MCN 公司迈出了第一步，甚至是第二第三步。 在我帮朋友打听北美资源的时候，突然想到了之前来我们节目聊过流媒体大战的嘉宾 Jessamine Dong，她之前一直在好莱坞从事电影行业。当我问她是不是了解北美电商资源的时候，她说自己已经成为了相关的从业者，并且是在北美 TikTok 平台上 GMV 最大的 MCN 机构。那我们今天就请到了 Jessamine 来与我们聊一聊北美的电商环境现在究竟怎么样？现在是品牌、 MCN 出海的好机会么？美国的市场与中国究竟有何不同？ 主要话题 [02:37] TikTok shop 北美进化史：从中国卖家到本土商店，店铺形式逐渐多样 [05:40] TikTok 直播 GMV 猛增的背后：平台砸钱补贴，四倍流量扶植 [09:54] 中美直播对比：中国更像娱乐节目，美国更像大卖场 [14:35] 反直觉的 KOL 生态：百万粉丝头达带货能力不如邻家大妈 [20:18] 反直觉直播目标：注重内容和 branding, 看待 GMV 很佛系 [27:27] 算法和内容创作是 Tiktok 不同于其它电商的看家本领，管理层下了血本在美国赌直播 [30:35] 国内 MCN 出海的挑战：能够照搬的经验有限，深度本土化才是成功的关键 [35:00] 给国内出海品牌的建议：循序渐进的深耕品牌的宽度与深度 [39:38] 美国市场空间广阔，只要深耕任何赛道都有机会 本期人物 丁教 Diane，「声动活泼」联合创始人、「科技早知道」主播 Jessamine Dong， Founder and CEO of CreatoRev 幕后制作 监制：Yaxian 后期：Jack 运营：George 设计：饭团 商务合作 声动活泼商务合作咨询 (https://sourl.cn/6vdmQT) 一份新学期的礼物 这里有一份低到不太合理但大家都很爱的教育折扣——声动活泼付费会员 3 折，正价加入是 365 元，教育折扣 120 元，可以解锁总价值超过 208 元的付费节目和每周邮件通讯。 欢迎各位订阅，或是把这份教育折扣推荐给身边还在上学的小伙伴。点击这里查看详情。 加入我们 声动活泼正在招聘全职「节目监制」、「人才发展伙伴」、「商业发展经理」，查看详细讯息请 点击链接 (https://sourl.cn/j8tk2g)。如果你已准备好简历，欢迎发送至
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