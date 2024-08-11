原「硅谷早知道」，全新改版的「What's Next｜科技早知道」我们会继续放眼全球，不仅聚焦纯科技的话题，也会关注科技引领世界以及商业格局变化等新话题。 新一季我们的节目会由多个模块共同组成，除了延续我们以往不同科技领域新技术新动向的话题，我们也会加入出海、多视角解读科技行业大事件。 本节目由声动活泼制作播出。

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