在 2024 年 10 月 13 日,SpaceX 公司的「星舰」火箭第五次试飞发射。此次试飞可谓相当成功,在发射约 7 分钟后,其超重型助推器成功穿越大气层、返回发射塔,被机械「筷子」牢牢夹住。星舰飞船则成功入轨并在印度洋再入溅落。那不少网友都评论,星舰的此次试飞 「开启了人类太空探索的新起点」。 为什么我们一定要开发可复用火箭?SpaceX 为何能有今天的成就?今天的节目我们就请到了国内商业航天的头部企业「蓝箭航天」的可回收火箭工程师董锴来与大家详细的拆解星舰的回收过程中的技术难点,星舰试飞成功对未来航天发展的意义,以及中国商业航天发展的挑战与未来。 主要话题 [01:19] 完全可重复使用:星舰让大规模空间投放成为可能 [05:59] 「我知道你行,没想到你这么行!」SpaceX 把星舰从 PPT 快速迭代成火箭的基础是它的制造能力 [15:08] 不只是「筷子」夹火箭,星舰回收路上原来有这么多坎:发动机并联,冷分离 vs 热分离,发动机减速 vs 气动减速 [22:00] 开发可复用火箭真的有必要吗?肉眼可见范围内,可回收火箭是提升投放运力最容易的路径 [27:14] 中国航天发展史:我们既不妄自菲薄,也不妄自尊大 [36:02] 发动机燃料之液氧煤油 vs 液氧甲烷: 技术路线的选择都是为了匹配当时的战略需求 [41:25] 火箭可回收的关键:发动机推力和调节、发动机多次启动、高空风修正和火箭材料 [55:45] 我们的目标是星辰大海:星座卫星提供通讯,超重火箭负责运输 本期人物 丁教 Diane,「声动活泼」联合创始人、「科技早知道」主播 董锴,蓝箭航天朱雀三号可复用火箭型号副总师 SpaceX SpaceX 是一家由埃隆·马斯克于 2002 年创立的美国私营航天公司,致力于降低航天成本、发展太空运输和探索技术,最终目标是使人类能够在多个星球上居住。SpaceX 在商业航天领域有着里程碑式的成就,如首次由私营公司将货物送上国际空间站(ISS),并成功回收和重复使用火箭。 星舰 星舰 (Starship) 是 SpaceX 目前正在研发的完全可重复使用的火箭系统,目标是实现星际飞行和大规模的太空运输,有效载荷100余吨,采用液氧甲烷发动机。星舰由两部分组成:一级火箭叫「超重型」(Super Heavy),用于提供发射初期的推力;二级为星舰本身,既可作为载人舱,也可以作为货物舱。星舰被设计为能够执行地球轨道任务、月球和火星任务,甚至可能用作地球内的超高速运输工具。 猎鹰 9 号火箭 猎鹰 9 号 (Falcon 9) 火箭是 SpaceX 的旗舰火箭,自 2010 年首飞以来,已成为公司商业发射的主力,有效载荷 22 吨。猎鹰 9 号最大的创新之一是其一级火箭的可回收设计。通过让一级火箭在完成任务后垂直降落并重复使用,SpaceX 显著降低了发射成本。猎鹰 9 号通常用于发射卫星、补给国际空间站,以及载人航天任务。其高度的可靠性使它成为全球最受欢迎的商业发射载具之一。 猎鹰重型火箭 猎鹰重型 (Falcon Heavy) 火箭是猎鹰 9 号的增强版,于 2018 年首次发射。它由三枚猎鹰 9 号的一级火箭并排组成,使其成为现役运载能力最强的火箭之一,有效载荷 63 吨。猎鹰重型能将更大质量的有效载荷送入更高轨道,因此被用来执行复杂的军事和科学任务。 朱雀三号 朱雀三号是中国蓝箭航天开发的可重复使用液氧甲烷运载火箭,中国首款不锈钢液体运载火箭。动力系统采用蓝箭航天自主研制的天鹊系列液氧甲烷发动机。2024 年 9 月 11 日,朱雀三号 VTVL-1 可重复使用垂直起降回收试验箭完成十公里级垂直起降返回飞行试验。 蓝色起源 蓝色起源(Blue Origin)是由亚马逊创始人杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)于 2000 年创立的美国私人航天公司。其愿景是推动人类进入太空并实现空间定居,通过开发可重复使用的火箭和航天技术,大幅降低进入太空的成本。 新谢泼德(New Shepard) 和 新格伦(New Glenn) 是其主要开发的火箭类型。 幕后制作 监制:Yaxian 后期:Jack 运营:George 设计:饭团 商务合作 声动活泼商务合作咨询 (https://sourl.cn/6vdmQT) 加入我们 声动活泼正在招聘全职「节目监制」、「人才发展伙伴」、「商业发展经理」,查看详细讯息请 点击链接 (https://sourl.cn/j8tk2g)。如果你已准备好简历,欢迎发送至 [email protected] , 标题请用:姓名+岗位名称。 关于声动活泼 「用声音碰撞世界」,声动活泼致力于为人们提供源源不断的思考养料。 我们还有这些播客:声动早咖啡 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/60de7c003dd577b40d5a40f3)、声东击西 (https://etw.fm/episodes)、吃喝玩乐了不起 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/644b94c494d78eb3f7ae8640)、反潮流俱乐部 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/5e284c37418a84a0462634a4)、泡腾 VC (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/5f445cdb9504bbdb77f092e9)、商业WHY酱 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/61315abc73105e8f15080b8a)、跳进兔子洞 (https://therabbithole.fireside.fm/) 、不止金钱 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/65a625966d045a7f5e0b5640) 欢迎在即刻 (https://okjk.co/Qd43ia)、微博等社交媒体上与我们互动,搜索 声动活泼 即可找到我们。 期待你给我们写邮件,邮箱地址是: [email protected] 声小音 https://files.fireside.fm/file/fireside-uploads/images/4/4931937e-0184-4c61-a658-6b03c254754d/gK0pledC.png 欢迎扫码添加声小音,在节目之外和我们保持联系。 Special Guest: 董锴.

就在两周前,2024 年诺贝尔物理学奖授予了美国普林斯顿大学的约翰·霍普菲尔德(John J. Hopfield)和加拿大多伦多大学的杰弗里·辛顿(Geoffrey E. Hinton),以表彰他们为推动利用人工神经网络进行机器学习作出的基础性发现和发明。颁奖词中提到,两位诺贝尔物理学奖得主使用了物理学的工具,为当今强大的机器学习方法奠定了基础。 此次的颁奖结果超出了之前所有人的预测,也在圈子内外引起了不小的争议,有人认为这是一次 「诺贝尔数学奖」,有人认为两位获奖人的贡献完全不「物理」。那今天的节目硅谷徐老师就请来了与物理和计算机相关的两位博士,与我们分享两位获奖人的学术贡献,圈内人如何看待此次的颁奖,以及神经网络和 AI 将如何影响未来的物理学研究。 本期人物 硅谷徐老师,AI 高管、连续创业者、斯坦福客座讲师,小红书和微信视频号:硅谷徐老师 |公众号:硅谷云| YouTube: Byte into Future 赵智沉,高能理论物理博士,软件工程师,《什么是物理?用物理学的视角看世界》作者 周自横,UCLA AI PhD,前 AI 创业者,志于理解心智原理 主要话题 [03:13] Hopfield 和 Hinton 的贡献:是物理学塑造了他们,还是他们推动了物理学? [07:27] 获奖工作与 AI 革命关系不大,组委会只想蹭热点? [09:10] 基于第一性原理的物理学领域研究,在未来可能通过借鉴 AlphaFold 模式匹配和模式寻找的 AI 方法实现突破 [13:16] 从宏观变量入手的中医可能被我们误解了? [20:45]「Hinton 得图灵奖就很合适,但诺贝尔奖就是有点文不对题」 [22:09] Hinton 他是一个不忘初心的人,他的研究所有都源于对人脑到底怎么运作的好奇 [23:30] 如果 100 年前有 AI, 他可以像爱因斯坦一样推导出相对论吗? [27:17] Hopfield 论文详解:从物理学跨界到神经生物学的建模能力让人惊叹 [35:54] 现在的 AI 其实是回归了物理最开始牛顿定律之前的研究方式 [37:21] 人工智能时代,AI 是自动化的工具,人必须找到自己的主体性 延伸阅读 John J. Hopfield 在1982年发表的论文:Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities (https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.79.8.2554) John J. Hopfield 自传:Now What? (https://pni.princeton.edu/people/john-j-hopfield/now-what) 幕后制作 监制:Yaxian 后期:Jack 运营:George 设计:饭团 商务合作 声动活泼商务合作咨询 (https://sourl.cn/6vdmQT) 一份新学期的礼物 这里有一份低到不太合理但大家都很爱的教育折扣——声动活泼付费会员 3 折,正价加入是 365 元,教育折扣 120 元,可以解锁总价值超过 208 元的付费节目和每周邮件通讯。 欢迎各位订阅,或是把这份教育折扣推荐给身边还在上学的小伙伴。点击这里查看详情 (https://sourl.cn/BcNRrT)。 加入我们 声动活泼正在招聘全职「节目监制」、「人才发展伙伴」、「商业发展经理」,查看详细讯息请 点击链接 (https://sourl.cn/j8tk2g)。如果你已准备好简历,欢迎发送至 [email protected] (mailto: [email protected] ), 标题请用:姓名+岗位名称。 关于声动活泼 「用声音碰撞世界」,声动活泼致力于为人们提供源源不断的思考养料。 我们还有这些播客:声动早咖啡 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/60de7c003dd577b40d5a40f3)、声东击西 (https://etw.fm/episodes)、吃喝玩乐了不起 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/644b94c494d78eb3f7ae8640)、反潮流俱乐部 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/5e284c37418a84a0462634a4)、泡腾 VC (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/5f445cdb9504bbdb77f092e9)、商业WHY酱 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/61315abc73105e8f15080b8a)、跳进兔子洞 (https://therabbithole.fireside.fm/) 、不止金钱 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/65a625966d045a7f5e0b5640) 欢迎在即刻 (https://okjk.co/Qd43ia)、微博等社交媒体上与我们互动,搜索 声动活泼 即可找到我们。 期待你给我们写邮件,邮箱地址是: [email protected] 声小音 https://files.fireside.fm/file/fireside-uploads/images/4/4931937e-0184-4c61-a658-6b03c254754d/gK0pledC.png 欢迎扫码添加声小音,在节目之外和我们保持联系。 Special Guests: 周自横 and 赵智沉.

