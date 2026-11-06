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《早晨財經速解讀》是游庭皓的個人知識節目，針對財經時事做最新解讀，開播於2019年7月15日，每日開盤前半小時準時直播。議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

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