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游庭皓的財經皓角

游庭皓的財經皓角
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游庭皓的財經皓角
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  • 游庭皓的財經皓角

    2026/11/6(五)AI監管風暴 費半血崩12% 煞車壞了?台股斷頭潮 槓桿大清洗!【早晨財經速解讀】

    11/06/2026 | 31 mins.
    開盤前30分鐘，08:30 - 09:00 讓我們一起解讀財經時事 。
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    如有疑問，歡迎來信 jackieyutw@gmail.com
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    《早晨財經速解讀》是游庭皓的個人知識節目，針對財經時事做最新解讀，開播於2019年7月15日，每日開盤前半小時準時直播。議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
    免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
  • 游庭皓的財經皓角

    2026/11/5(四)川普大潰敗 藍潮反撲!為什麼選完 費半還在跌?現在該停損 還是加碼?【早晨財經速解讀】

    11/05/2026 | 35 mins.
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  • 游庭皓的財經皓角

    2026/11/4(三)這波融資 殺夠了嗎?晶片股反攻 現在該停損 還是加碼?【早晨財經速解讀】

    11/04/2026 | 32 mins.
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  • 游庭皓的財經皓角

    2026/11/3(二)蘋果重奪市值第一 AI生產力革命是真是假 美股跌出買點了嗎?【早晨財經速解讀】

    11/03/2026 | 30 mins.
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    2026/11/2(一)費半暴跌7% 台股成下張骨牌?跳樓大拍賣 今天撿股票?【早晨財經速解讀】

    11/02/2026 | 29 mins.
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