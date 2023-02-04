كل يوم أحد. ضيف معي أنا عبدالرحمن أبومالح. في بودكاست فنجان، سنأخذ من كل مذاق رشفة. لا معايير، ولا مواضيع محددة، لكن الأكيد، هنا كثير من المتعة والفائدة. More
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293: ماذا يخسر العربي إذا انقرض الحيوان
في كل مرّة أسمع عن الحياة الفطرية، لا يخطر في بالي أي شيء ممتع أو مثير للاهتمام. لكن، هذه الحلقة مختلفة؛ نتحدث فيها عن علاقة الإنسان بالحيوان، وخصوصًا الإنسان العربي. وكيف كان يتعاطى العربي مع الحيوانات حوله. بتفصيل وتوصيف بديع، فكمّ من المعلومات والشعر والتصوير السينمائي التي صوّرها الشعراء آنذاك.
فضيفي في هذه الحلقة، أحمد البوق، مستشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية. قدم معلومات بديعة وممتعة ومهمة. يقول، إن إعادة توطين الحيوان وإعادة الغطاء النباتي، ليس رفاهية. بل ضرورة، وضرورة ملحّة.
استهل البوق حديثه بذكر الحيوان في الشعر العربي، ومستوياته من الاستعارة والتشبيه والتوصيف، وحتى أعلى مستوى وهو أن يضفي الشاعر على الحيوان الصفات البشرية. فيرى أنَّ الحياة الفطرية أغنت قاموس الشعر العربي، والمخيلة الشعرية.
وتوسعنا في النقاش حول علاقة العربي بالحيوان على مر السنين وكيف تغيرت. وسألته عن الحيوانات التي انقرضت في الجزيرة العربية، وإعادة توطينها مثل المها العربي والنمر العربي. وما الجدوى من ذلك.
كما تطرقنا إلى انتشار القرود في جنوب غرب السعودية، وسبب انتشارها بهذه الكثرة، التي يرى ضيفي أنَّها ظاهرة غير طبيعية. فما المشاكل التي تسببها لدرجة السعي لتقليل أعدادها.
الحلقة 293 من بودكاست فنجان مع أحمد البوق. بوسعك الاستماع إلى الحلقة من خلال منصات البودكاست على الهاتف المحمول. نرشّح الاستماع إلى البودكاست عبر تطبيق (Apple Podcasts) على الآيفون، وتطبيق (Google Podcasts) على الأندرويد.
ويهمنا معرفة رأيك عن الحلقات، وتقييمك للبودكاست على (Apple Podcast). كما بوسعك اقتراح ضيف لبودكاست فنجان بمراسلتنا على: [email protected]
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الروابط:
الإبل عطايا الله — مقالة دكتور سعد الصويان على القافلة
حل جذري لمشكلة القرود في السعودية — مقالة الدكتور عبدالله المسند على سبق
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية — حلقة على سقراط
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4/30/2023
1:59:26
ت: كيف تحدد العلاقات الضعيفة مسار حياتنا
تكلّمنا كثيرًا عن موضوع العلاقات في فنجان وغيره من منتجات ثمانية، ولكن تناولت هذه الحلقة من بودكاست آدم جانبًا مختلفًا منه: جانب العلاقات الهامشية، العلاقات التي لا نوليها أي اهتمام. مثل علاقتك بصاحب بقالة حارتك، أو حلاقك المفضل، أو شخص صادفته في الطيارة. هذه توصية لحلقة «كيف تحدد العلاقات الضعيفة مسار حياتنا» من بودكاست آدم، التي يتحدث فيها الدكتور محمد الحاجي عن أثر العلاقات الضعيفة والهامشية على جودة حياتنا، وكيف لها أن توصلنا إلى غاياتنا. بودكاست «آدم» مع الدكتور محمد الحاجي، لفهم أنفسنا والآخرين، ومعرفة الأسباب العلمية التي تشكّل تفكيرنا وتصرفاتنا وشخصيّتنا.يمكنك مشاهدة الحلقة على يوتيوب.See omnystudio.com/listener for privacy information.
4/16/2023
31:40
292: لماذا تفشل المطاعم والمقاهي
بعضهم يقولون إن المطاعم في الرياض وفي السعودية كثيرة والسوق متشبعة. لكنّ الأرقام في الوقت نفسه ضد هذا الكلام، إذ هناك فرص لفتح كثير من المطاعم والمقاهي في السعودية، مع توقّع تكاثر عدد السكان.
وبسبب معرفتي أن كثيرًا من الشباب اليوم يرون أن المطاعم والمقاهي فرصة لدخل ماديّ وبناء شركات في هذا المجال، استضفت عبدالرحمن القحطاني، الذي لديه خبرة في هذا القطاع تربو على 14 سنة. هذه حلقة ثرية وممتعة عن هذه السوق، ولفهم الفرص الموجودة، والأخطاء التي يقع فيها الناس وعلى إثرها تخفق المشروعات.
سألته بدايةً عن مدى سهولة دخول قطاع المطاعم والمقاهي، وإذا لم يكن سهلًا كما يتصوّره الناس فما الصعوبة فيه! ومتى يفتح الشخص مشروعًا، وما عوامل النجاح، وما أسباب الإخفاق التي يجب عليه أن يتجنبها، ومتى يغلق المشروع؟
هل يبدأ الشخص ببناء علامته التجارية أم الأفضل أخذه حق امتياز علامة ناجحة، وهل الاستقالة من الوظيفة والتفرغ للمشروع شرط لنجاحه، وهل يفتح مطعمًا على أرض الواقع، أم يفتح مطعمًا سحابيًّا؟
امتد حديثنا إلى كيفية فهم هذه السوق و المنتجات التي تشبّعت منها والمنتجات التي تحتاج إلى المزيد منها. وعن تكاليف المطاعم ومصاريفها الخفيّة. كما تحدثنا عن أفضل طرائق التسويق للمطاعم وأسوئها.
وطبعًا، لا يمكن أن تمر الحلقة والحديث عن المطاعم دون الحديث عن اللاعب الجديد الضخم في هذه السوق، وهو تطبيقات التوصيل، التي لدى ضيفي كثير من المشكلات معها.
الحلقة 292 من بودكاست فنجان مع عبدالرحمن القحطاني. بوسعك الاستماع إلى الحلقة من خلال منصات البودكاست على الهاتف المحمول. نرشّح الاستماع إلى البودكاست عبر تطبيق (Apple Podcasts) على الآيفون، وتطبيق (Google Podcasts) على الأندرويد.
ويهمنا معرفة رأيك عن الحلقات، وتقييمك للبودكاست على (Apple Podcast). كما بوسعك اقتراح ضيف لبودكاست فنجان بمراسلتنا على: [email protected]
ليصلك جديد ثمانية، اشترك في نشراتنا البريدية من هنا.
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الروابط:
@arqhtn — حساب عبدالرحمن القحطاني على تويتر
قائمة التكاليف المخفية للمطاعم
واقع قطاع المطاعم وتجربة ماكدونالدز — حلقة الأمير مشعل بن خالد على سقراط
قصة تأسيس وبيع مطاعم كودو — حلقة عبدالمحسن اليحيى على سوالف بزنس
سالفة سلسلة مطاعم البرقر، برغرايززر — حلقة محمد الرويغ على سوالف بزنس
قصة بيع وإغلاق تطبيق كاريدج — حلقة عبدالله المطوع على سوالف بزنس
كيف تستفيد المطاعم من المطابخ السحابية — حلقة عبدالله الغامدي على سوالف بزنس
See omnystudio.com/listener for privacy information.
4/9/2023
2:09:40
291: الربح ليس غاية الاستثمار مع خالد بن الوليد
الانضباط والالتزام في الحياة أحد أهم أسباب النجاح. بل لو كان للنجاح عامل فهو حتمًا الالتزام. فهو يتفوّق على الموهبة والحظ والذكاء. وهذا الجانب المهم في كل شخص نباتي: أنّه منضبط.
ضيفي في هذه الحلقة شخص نباتي، هو الأمير خالد بن الوليد بن طلال. مؤسس ورئيس مجموعة «كي بي دبليو» (KBW) للاستثمار، ورئيس «الاتحاد السعودي للرياضة للجميع».
سألتُه بدايةً عمن يكون خالد؟ بعيدًا عمّا يتوقعه الناس منه. ولماذا غيّر نمط حياته جذريًا وتبنّى نمطًا أشدّ بساطة. وما الذي يجعل الإنسان يتغيّر، وماذا كسب وخسر من هذا التغيير؟
كما تحدثنا عن الانضباط والشغف، وقال خالد: إن الشغف مهمّ، لكن قد تفقده في مرحلة أو فترة ما. فلا تركن إلى الشغف لصناعة مجدِك. فكيف أثّر الانضباط في صحته وعمله، وكيف يعمل في وظيفتين حتى العاشرة ليلًا كل يوم؟ مع أنه لا يحتاج إلى العمل لأجل المال. فما الذي يدفعه إلى كل هذا؟
تطرقنا أيضًا إلى علاقته بالاستثمار، وأثر قيمه ومبادئه في الشركات التي يستثمر فيها. وكيف استطاع تحويل المعادلة في الاستثمار الجريء من خسارة 80% من الصفقات التي دخَلَها إلى ربح 90% من الشركات التي استثمَر فيها.
كما تحدثنا عن تحديات الرياضة في السعودية، بحكم أنّه رئيس اتحاد الرياضة للجميع.
الحلقة 291 من بودكاست فنجان مع خالد بن الوليد. بوسعك الاستماع إلى الحلقة من خلال منصات البودكاست على الهاتف المحمول. نرشّح الاستماع إلى البودكاست عبر تطبيق (Apple Podcasts) على الآيفون، وتطبيق (Google Podcasts) على الأندرويد.
ويهمنا معرفة رأيك عن الحلقات، وتقييمك للبودكاست على (Apple Podcast). كما بوسعك اقتراح ضيف لبودكاست فنجان بمراسلتنا على: [email protected]
ليصلك جديد ثمانية، اشترك في نشراتنا البريدية من هنا.
اعرف أكثر عن مبادرة مشروع رابح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: https://thmanyah.link/0tp
تملّك وحدات سكنية ذكية بخدمات عقارية مستدامة وحلول شراء مبتكرة، مع وحدات #صفا_للاستثمار: https://thmanyah.link/uar
سواء أكنت من عشّاق القهوة بتحضير صنّاعها المحترفين أم تفضّل تحضيرها في المنزل. نشْرُف بإثرائك في عالم القهوة المختصة، ابدأ بخطوة: https://thmanyah.link/9y3 وشاركنا تجربتك عبر منصاتنا التفاعلية.
الروابط:
@KhaledAlwaleed — حساب خالد بن الوليد على تويتر
@khaledalwaleed — حساب خالد بن الوليد على إنستقرام
العادات الذرية — كتاب جيمس كلير
أن تعيش في جلباب الوليد بن طلال — حلقة خالد بن الوليد
كيف تتناول وجبات سريعة وتنحف — حلقة فيصل سعود
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4/2/2023
2:17:41
290: كيف تتناول وجبات سريعة وتنحف
أغلب الناس، وأنا منهم، نعاني مع الوزن وضبطه. ولا أحد راضٍ عن وزنه؛ فالنحيف يريد أن يسمن، وصاحب الوزن الزائد يريد أن ينقص وزنه. والمشكلة أنك لا تعلم ما الحل، فلدى كل مختص بالمجال حل مختلف. ويرى أن حله الحل الصحيح، والبقية على خطأ.
هنا طرح جديد، وبسيط لحل مشكلة الوزن. فضيفي يمر عليه أكثر من 500 مراجع في عيادته شهريًّا. والأكيد أنّه استطاع أن يشكل تصورًا عن السلوكيات السيئة، وكيف نستطيع تغييرها؛ للوصول إلى حياة صحية ووزن مثالي. فضيف هذه الحلقة، الدكتور فيصل بن سعود طبيب أسرة وأخصائي تحكم وزن.
فتحدثنا عن العادات الخاطئة في الأكل، فيرى الدكتور فيصل أنَّ مشكلة أغلب المجتمع في الوجبات الخفيفة و«المفرحات». وأنَّ العديد من الناس يعتقدون أن الأكل الصحي يمكن تناوله بكميات كبيرة، وهذا خطأ لأن الجسم لا يفرّق.
كما تحدثنا عن كيف تختلف عملية حرق الدهون بين الأشخاص. وكيف من الممكن أن تنزل وزنك، فيقول ضيفي: إنَّ المشروبات والتمر والمكسرات والسكريات والدهون و«المفرحات» هي التي تتحكم في وزنك، وعليها يمكنك تنزيل وزنك أو زيادته.
انتقلنا بعدها إلى الحديث عن جدوى الأنظمة الغذائية لضبط الوزن، كالكيتو والصيام المتقطع وكل الأنظمة القاسية. فيوضح الدكتور فيصل أنه يمكن الوصول إلى الوزن الذي تريده من دونها. فلا يريدك أن تجبر نفسك على ترك شيء أو الالتزام بنموذج معين. فهو لديه نظام، يقول إنّه النظام الصحي المفترض أن تتبعه الناس كافة.
الحلقة 290 من بودكاست فنجان مع فيصل سعود. بوسعك الاستماع إلى الحلقة من خلال منصات البودكاست على الهاتف المحمول. نرشّح الاستماع إلى البودكاست عبر تطبيق (Apple Podcasts) على الآيفون، وتطبيق (Google Podcasts) على الأندرويد.
ويهمنا معرفة رأيك عن الحلقات، وتقييمك للبودكاست على (Apple Podcast). كما بوسعك اقتراح ضيف لبودكاست فنجان بمراسلتنا على: [email protected]
ليصلك جديد ثمانية، اشترك في نشراتنا البريدية من هنا.
اعرف أكثر عن مبادرة مشروع رابح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: https://thmanyah.link/0tp
تملّك وحدات سكنية ذكية بخدمات عقارية مستدامة وحلول شراء مبتكرة، مع وحدات #صفا_للاستثمار: https://thmanyah.link/uar
سواء أكنت من عشّاق القهوة بتحضير صنّاعها المحترفين أم تفضّل تحضيرها في المنزل. نشْرُف بإثرائك في عالم القهوة المختصة، ابدأ بخطوة: https://thmanyah.link/9y3 وشاركنا تجربتك عبر منصاتنا التفاعلية.
الروابط:
@drfaisalsaud — حساب فيصل سعود على تويتر
فكر خارج الثلاجة — كتاب فيصل سعود
الحمية الغذائية لن تزيل السمنة — حلقة عمار العمار
كيف تتجنب أمراض الشيخوخة — حلقة آدم بطاينة
قلة النوم تسبب السرطان — حلقة أحمد باهمام
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