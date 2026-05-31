Radio Logo
Open app
Top stationsPodcastsLive sportsNear youGenresTopics
PodcastsSociety & CulturePenitencia
Listen to this podcast in the app for free:
Penitencia
radio.net
Sleep timer
Save favorites
Download for free in the App Store

Penitencia

Sonoro | Alex Reider, Saskia Niño de Rivera, Sebastian Arrechedera
Society & CultureTrue Crime
Penitencia
Latest episode

391 episodes

  • Penitencia

    Querer ayudar les destruyó la vida a Jorge y Edgar | Abogado Francisco Gutiérrez

    05/29/2026 | 33 mins.
    ¿Cómo es posible que dos hermanos inocentes lleven cuatro años en prisión condenados a 26 años por un crimen que no cometieron? Hoy en Penitencia, Saskia Niño de Rivera habla con Francisco Gutiérrez, el abogado que tomó el caso de los hermanos Heredia después de leer un expediente que le dejó una sola pregunta: ¿cómo llegaron hasta aquí?

    Los hermanos Heredia bajaron a auxiliar a un vecino que escucharon en problemas. En medio de la pelea uno de ellos resultó herido y fueron llevados por un transeúnte a un hospital privado de Iztapalapa. Ahí despertaron esposados. La acusación: homicidio calificado. La sentencia: el máximo de la ley.

    Francisco reconstruye, paso a paso, todo lo que salió mal: un abogado que les aconsejó guardar silencio desde los separos, un juicio oral en el que no se les permitió hablar, un juez que nunca aceptó incorporar pruebas de la defensa, un proceso de apelación en el que los magistrados se lavaron las manos, y una Fiscalía que, al ver tres personas en la escena y un occiso, decidió que todos eran culpables sin investigar más.

    En este episodio también se explora lo que sucede cuando el sistema penal se deshumaniza por sobrecarga: abogados de oficio con cinco audiencias diarias sin tiempo de estudiar los expedientes, ministerios públicos con 250 carpetas que ya no ven personas sino números, y el trauma vicario que nadie atiende en quienes trabajan la justicia desde adentro.

    Francisco explica cuál es la última oportunidad de los Heredia: un amparo directo. Si el proceso se reabre, habrá un testigo clave dispuesto a declarar que los hermanos entraron a auxiliar, no a agredir. Mínimo dos años más de espera. Su madre, Sara, sigue yendo cada jueves al reclusorio.

    Para ver episodios exclusivos, entra aquí: https://www.patreon.com/Penitencia_mx

    ¿Quieres ver los episodios antes que nadie? Obtén acceso 24 horas antes aquí: https://www.youtube.com/channel/UC6rh4_O86hGLVPdUhwroxtw/join

    Visita penitencia.com

    Síguenos en:

    https://instagram.com/penitencia_mx  

    https://tiktok.com/@penitencia_mx  

    https://facebook.com/penitencia.mx  

    https://x.com/penitencia_mx  

    Spotify: https://spotify.link/jFvOuTtseDb

    Apple: https://podcasts.apple.com/mx/podcast/penitencia/id1707298050

    Amazon: https://music.amazon.com.mx/podcasts/860c4127-6a3b-4e8f-a5fd-b61258de9643/penitencia

    Redes Saskia:

    https://www.youtube.com/@saskiandr - suscríbete a su canal

    https://instagram.com/saskianino  

    https://tiktok.com/@saskianino  

    https://x.com/saskianino
  • Penitencia

    197. Nos acusaron de homicidio por defender a nuestro vecino | Jorge, Edgar y Enrique

    05/28/2026 | 1h 21 mins.
    Enrique fue atacado por un hombre en su departamento. El atacante lo hirió con un cuchillo, dejándolo con 20 heridas. Jorge y Edgar, dos hermanos que vivían en el mismo edificio, escucharon los gritos de auxilio y entraron a ayudarlo. El atacante también los hirió gravemente con el cuchillo. Enrique, viendo que el agresor estaba acuchillando a sus vecinos, se defendió y mató al atacante.

    Hoy, cuatro años después, los tres están en prisión acusados de homicidio calificado.

    00:00:00 - 00:02:38 Dos hermanos inocentes

    00:02:39 - 00:27:45 Quiénes son Jorge y Edgar

    00:27:46 - 00:58:30 La noche del ataque: ayudar a Enrique

    00:58:31 - 01:10:15 Prisión injusta: 4 años sin sentencia

    01:10:16 - 01:21:06 Esperanza: abogados y apoyo familiar

    Esta es una historia sobre legítima defensa, sobre cómo un acto de solidaridad puede convertirse en una pesadilla judicial, y sobre las fallas de un sistema de justicia que castiga a víctimas como si fueran criminales.

     Saskia  conversa con ellos sobre ese día que cambió todo, sobre las heridas que aún llevan, sobre cómo el sistema judicial puede fallar tan gravemente, y sobre la esperanza que mantienen de recuperar su libertad con el apoyo de sus nuevos abogados del despacho de José Luis Nazar.

    Para ver episodios exclusivos, entra aquí: https://www.patreon.com/Penitencia_mx

    ¿Quieres ver los episodios antes que nadie? Obtén acceso 24 horas antes aquí: https://www.youtube.com/channel/UC6rh4_O86hGLVPdUhwroxtw/join

    Visita penitencia.com

    Síguenos en:

    https://instagram.com/penitencia_mx  

    https://tiktok.com/@penitencia_mx  

    https://facebook.com/penitencia.mx  

    https://x.com/penitencia_mx  

    Spotify: https://spotify.link/jFvOuTtseDb

    Apple: https://podcasts.apple.com/mx/podcast/penitencia/id1707298050

    Amazon: https://music.amazon.com.mx/podcasts/860c4127-6a3b-4e8f-a5fd-b61258de9643/penitencia

    Redes Saskia:

    https://www.youtube.com/@saskiandr - suscríbete a su canal

    https://instagram.com/saskianino  

    https://tiktok.com/@saskianino  

    https://x.com/saskianino
  • Penitencia

    196. Mamá me golpeaba, busqué a papá y él me trajo a la cárcel | Yahana

    05/26/2026 | 49 mins.
    Yahana tiene 22 años y lleva cuatro privada de libertad. Llegó aquí vinculada con su padre, un hombre que nunca estuvo presente en su infancia y que, cuando finalmente intentó acercarse a él buscando el cariño paternal que siempre le faltó, la llevó directo a prisión.

    00:00:00 - 00:03:35 |  Yahana llega a prisión

    00:03:36 - 00:18:20 | Infancia violenta y golpes de mamá

    00:18:21 - 00:28:02 | Buscando el cariño de un padre ausente

    00:28:18 - 00:46:49 | El robo que la trajo a prisión

    00:47:53 - 00:49:27 | Cuatro años sobria: mi familia soy yo

    A los 14 años salió de casa para escapar de los golpes. Su madre había sido violentada por sus parejas desde que Yahana era niña, y esa violencia se replicó en la forma de educarla. Yahana prefirió la calle, el trabajo, la independencia, aunque fuera precaria, antes que seguir soportando el maltrato.

    A los 15 empezó a consumir drogas. Lo que fuera para olvidar su realidad, para llenar el vacío que dejaba la ausencia de una familia funcional. Hay periodos completos de su vida que no recuerda.

    Cuando su padre salió de la cárcel, la buscó. Le prometió ser el papá perfecto. Yahana, hambrienta de ese cariño, dejó todo para vivir con él. Pero el señor seguía consumiendo, seguía robando, seguía siendo violento.

    La madrugada que fueron detenido,Yahana esperaba que su papá dijera que ella no tuvo nada que ver. Él solo se quedó callado.

    En las audiencias, su padre declaró los hechos tal cual: "Yo me bajé, ella se quedó en la moto". Nunca la deslindó. Nunca dijo que ella no sabía lo que iba a hacer.

    Hoy, cuatro años después, Yahana está sobria y hace muñecos para sobrevivir. Está terminando sus estudios, ha aprendido a conocerse, a preguntarse quién es, a donde pertenece. Su mamá la visita y le canta "Muñequita Linda", como cuando era niña, pero ya no busca la aprobación de nadie.

    Esta es la historia de una mujer que fue prisionera mucho antes de pisar una cárcel; que buscó amor en los lugares equivocados porque nunca se lo dieron en los correctos y  pagó con 21 años de sentencia por un delito que cometió su padre.

    Para ver episodios exclusivos, entra aquí: https://www.patreon.com/Penitencia_mx

    ¿Quieres ver los episodios antes que nadie? Obtén acceso 24 horas antes aquí: https://www.youtube.com/channel/UC6rh4_O86hGLVPdUhwroxtw/join

    Visita penitencia.com

    Síguenos en:

    https://instagram.com/penitencia_mx  

    https://tiktok.com/@penitencia_mx  

    https://facebook.com/penitencia.mx  

    https://x.com/penitencia_mx  

    Spotify: https://spotify.link/jFvOuTtseDb

    Apple: https://podcasts.apple.com/mx/podcast/penitencia/id1707298050

    Amazon: https://music.amazon.com.mx/podcasts/860c4127-6a3b-4e8f-a5fd-b61258de9643/penitencia

     

    Redes Saskia:

    https://www.youtube.com/@saskiandr - suscríbete a su canal

    https://instagram.com/saskianino  

    https://tiktok.com/@saskianino  

    https://x.com/saskianino
  • Penitencia

    195. Secuestré sin culpa y tengo 110 años de condena | Bruno

    05/21/2026 | 1h 22 mins.
    Bruno operó durante años una banda de secuestradores en la Ciudad de México. Coordinaba secuestros express, extorsiones y cobros de piso con método y estructura. Hoy narra su historia sin filtros: cómo creció en un barrio pobre con un padre ausente que mantenía otras familias mejor que la suya, cómo su sueño de niño era ser junior, cómo empezó robando ropa en la adolescencia y escaló hasta liderar operaciones criminales.

    El entrevistado habla con una honestidad incómoda. Reconoce el daño que causó pero no siente culpa por sus víctimas desconocidas, le pesa más el daño a su familia. Explica cómo repitió con su propia hija el mismo patrón de abandono que vivió con su padre. No se arrepiente, dice, porque todo fue consecuencia de sus actos. No recuerda los nombres de la mayoría de sus víctimas.

    Este episodio no busca conmover ni justificar. Simplemente narra, explica, detalla. Y en esa honestidad está lo importante: entender cómo funciona la mente de alguien que hizo de la violencia su forma de vida, cómo se construye ese camino y qué queda después de 24 años encerrado

    Para ver episodios exclusivos, entra aquí: https://www.patreon.com/Penitencia_mx

    ¿Quieres ver los episodios antes que nadie? Obtén acceso 24 horas antes aquí: https://www.youtube.com/channel/UC6rh4_O86hGLVPdUhwroxtw/join

     

    Visita penitencia.com

     

    Síguenos en:

    https://instagram.com/penitencia_mx  

    https://tiktok.com/@penitencia_mx  

    https://facebook.com/penitencia.mx  

    https://x.com/penitencia_mx  

    Spotify: https://spotify.link/jFvOuTtseDb

    Apple: https://podcasts.apple.com/mx/podcast/penitencia/id1707298050

    Amazon: https://music.amazon.com.mx/podcasts/860c4127-6a3b-4e8f-a5fd-b61258de9643/penitencia

    Redes Saskia:

    https://www.youtube.com/@saskiandr - suscríbete a su canal

    https://instagram.com/saskianino  

    https://tiktok.com/@saskianino  

    https://x.com/saskianino
  • Penitencia

    194. Entré a la pandilla a los 13 y ya no pude salir | Francisco "El trece"

    05/19/2026 | 1h 10 mins.
    ¿Qué pasa cuando la familia que debería protegerte es la que te falla? Francisco "El 13" creció entre dos mundos: una madre maestra que intentaba educarlo y un padre pandillero que le enseñó el poder de la calle. A los 13 años ingresó formalmente a la pandilla Sur 13, pero su historia comenzó mucho antes, desde los 10 años, cuando descubrió que la familia de sangre puede fallar y la familia de la calle te rescata.

    Francisco habla sin filtros sobre la cultura pandillera, los códigos de vestimenta con significados profundos, la diferencia entre sureños y maras, y cómo la violencia se aprende y se normaliza. Cada tatuaje en su cuerpo cuenta una historia: telarañas que representan los enredos de su vida, arañas que simbolizan demonios, y el nombre de su madre Alma Rosa, la persona más importante para él.

    00:00:00 - 00:02:32 | Cuando la calle te rescata

    00:02:32 - 00:17:29 | Oveja negra de una familia dividida

    00:17:29 - 00:47:26 | El legado del padre pandillero

    00:47:26 - 01:02:23 | Por qué estoy aquí: 33 años de sentencia

    01:02:23 - 01:10:20 | Tatuajes, arrepentimientos y segundas oportunidades

    Desde su pasión por la cocina hasta el dolor de saber que su perro Capuchino murió de tristeza tras su detención, Francisco comparte las contradicciones de una vida que exige todo a cambio de pertenecer. Ahora, con 30 años y consciente de que saldrá con 50, enfrenta la pregunta más difícil: qué se hace cuando ya recorriste ese camino y sabes que la tentación sigue ahí?

    Este episodio confronta, incomoda y hace mirar distinto. Si estas historias te mueven, ayúdanos a que lleguen más lejos. Suscríbete a @penitencia_mx y comparte.

    Para ver episodios exclusivos, entra aquí: https://www.patreon.com/Penitencia_mx

    ¿Quieres ver los episodios antes que nadie? Obtén acceso 24 horas antes aquí: https://www.youtube.com/channel/UC6rh4_O86hGLVPdUhwroxtw/join

    Visita penitencia.com

    Síguenos en:

    https://instagram.com/penitencia_mx  

    https://tiktok.com/@penitencia_mx  

    https://facebook.com/penitencia.mx  

    https://x.com/penitencia_mx  

    Spotify: https://spotify.link/jFvOuTtseDb

    Apple: https://podcasts.apple.com/mx/podcast/penitencia/id1707298050

    Amazon: https://music.amazon.com.mx/podcasts/860c4127-6a3b-4e8f-a5fd-b61258de9643/penitencia

    Redes Saskia:

    https://www.youtube.com/@saskiandr - suscríbete a su canal

    https://instagram.com/saskianino  

    https://tiktok.com/@saskianino  

    https://x.com/saskianino
More Society & Culture podcasts
Trending Society & Culture podcasts
About Penitencia
Penitencia: Historias que nos harán entender a profundidad la violencia en México. Historias que nos harán reflexionar sobre la maldad e injusticias en nuestro país. Historias que nos hace falta entender y hablar de ellas, para poder prevenir y reinsertar.
Podcast website
Society & CultureTrue Crime

Listen to Penitencia, This American Life and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app

  • Stations and podcasts to bookmark
  • Stream via Wi-Fi or Bluetooth
  • Supports Carplay & Android Auto
  • Many other app features
Open app
Company
Legal
Service
Apps
Social
Radio USA
v8.9.4| © 2007-2026 radio.de GmbH
Generated: 5/31/2026 - 7:41:34 PM
A company fromMADSACK