En el segundo episodio de El Cato Podcast, Gabriela Calderón de Burgos, Alfredo Carrillo Obregón, Marcos Falcone e Ian Vásquez comentan el regreso de la política industrial en Estados Unidos, la desregulación del mercado de alquileres en Argentina, y los resultados de la última edición del Índice de Libertad Humana en América Latina y el mundo. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

En el tercer episodio de El Cato Podcast, Gabriela Calderón de Burgos y Marcos Falcone repasan las elecciones en el futuro cercano en América Latina. Junto con el invitado Mauricio Ríos García, también comentan el origen y las últimas noticias acerca de la crisis económica en Bolivia. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

En el cuarto episodio de El Cato Podcast, el invitado Enrique Ghersi explica cómo Perú sigue siendo un país económicamente estable a pesar de su inestabilidad política. A su vez, Gabriela Calderón de Burgos y Marcos Falcone consultan a Ian Vásquez acerca de los últimos acontecimientos de la guerra contra las drogas en América del Norte a partir de las nuevas medidas del presidente estadounidense Donald Trump. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

En el quinto episodio de El Cato Podcast, el invitado Roberto Salinas León comenta cómo la política proteccionista en Estados Unidos ha generado un inesperado apoyo al libre comercio en México. Luego, Gabriela Calderón de Burgos, Marcos Falcone e Ian Vásquez analizan las deportaciones de inmigrantes a El Salvador ordenadas por la administración Trump. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

En el sexto episodio de El Cato Podcast, Gabriela Calderón de Burgos, Marcos Falcone e Ian Vásquez comentan las consecuencias del "Liberation Day" anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump y consultan al invitado Eduardo Guerrero acerca del agravamiento de la crisis de seguridad en México. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

One on One with Robert Doar

El podcast en español del Cato Institute. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Listen to El Cato Podcast, The DSR Network and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app