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295 episodes
- Cincuenta años después de la última misión Apolo, el espacio vuelve a ser escenario de una gran competición entre potencias.
China y Estados Unidos compiten de nuevo por dominar el cosmos, pero esta vez no están solos: SpaceX y otras empresas privadas han revolucionado el acceso al espacio y han levantado una floreciente economía de órbita baja.
En este episodio, repasamos la carrera espacial desde la Guerra Fría hasta hoy, cuando volver a la Luna, llegar a Marte y afrontar riesgos como la basura espacial o la militarización obligan a mirar de nuevo a las estrellas.
Hoy, en "No es el fin del mundo", hablamos de la nueva carrera espacial.
Libros:Orbital - Samantha Harvey
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- Detrás de los cultivos, las industrias y las ciudades hay algo más importante que el petróleo o el territorio: el agua dulce. Desde que existen las civilizaciones, el agua ha definido los equilibrios de poder en el mundo. Y a medida que se ha convertido en un recurso cada vez más escaso, las disputas por su dominio no han hecho más que agudizarse.
Más de la mitad del agua dulce del planeta la comparten países que no siempre se llevan bien. Etiopía y su gran presa del Nilo tienen a Egipto en vilo; India y Pakistán mantienen viva la amenaza del Indo en pleno conflicto por Cachemira; China aprieta el grifo del Brahmaputra y del Mekong a India y al sudeste asiático; y en Ucrania e Israel, el agua ha dejado de ser solo un recurso para convertirse en un arma de guerra.
España no escapa a esta lógica: entre embalses, trasvases y una apuesta creciente por la desalinización, el país libra su propia batalla para sostener un modelo agrícola cada vez más incompatible con su clima.
Hoy en "No es el fin del mundo" hablamos de la lucha por el agua: el recurso imprescindible.
Mapas proyectados:
El mapa del agua dulce disponible en el mundo
El mapa de la geopolítica del Nilo
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- Ni el oro ni el petróleo: durante siglos reyes y potencias se pelearon por dominar un material aparentemente cotidiano cuya fórmula cambió el curso de la historia.
Desde las tablillas de arcilla mesopotámicas hasta los escudos térmicos de las naves espaciales, la cerámica ha acompañado a la humanidad durante milenios como herramienta de poder, comercio y arte. En este episodio, grabado en directo en Castellón junto a ASCER, recorremos su historia —desde la fiebre europea por la porcelana china hasta la Revolución Industrial— y analizamos el estado actual de un mercado dominado por China, India y España, marcado por la guerra de Ucrania, los aranceles de Trump y la dependencia energética del sector.
Hoy en "No es el fin del mundo" hablamos de la geopolítica de la cerámica.
Libros:
La teoría de la bolsa de la ficción - Ursula K. Le Guin
Este episodio cuenta con una mención publicitaria de ASCER, la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos.
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- En el país con menor criminalidad del mundo sobrevive desde hace casi cuatro siglos una de las organizaciones criminales más poderosas y herméticas del planeta: la Yakuza.
En este episodio de "No es el fin del mundo" nos adentramos en el submundo japonés para descubrir el origen, la estructura y los códigos de honor de la Yakuza. Repasamos su nacimiento en el periodo Edo, su papel en la reconstrucción de la posguerra y sus vínculos con la extrema derecha nacionalista, sus icónicos tatuajes irezumi, el ritual del yubitsume y los negocios que la han sostenido, del pachinko al ocio nocturno. Analizamos también por qué esta organización centenaria atraviesa hoy su mayor declive.
Hoy en "No es el fin del mundo" hablamos de la Yakuza.
Series y documentales:
El Ocaso del Yakuza (Amazon Prime)
Tokyo Vice (HBO)
Este episodio cuenta con una mención publicitaria de O2: https://o2online.es/
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- #Publi. Del reloj de sol egipcio al Reloj del Apocalipsis: un recorrido por cómo la humanidad ha soñado, temido y planificado su propio mañana a lo largo de la historia.
¿Siempre hemos mirado al futuro con el mismo pesimismo que hoy? En este episodio recorremos la historia de cómo hemos imaginado lo que está por venir: desde las sociedades antiguas que entendían el tiempo como un ciclo, pasando por la Ilustración y la Revolución Industrial, hasta la Guerra Fría y el auge de la ciencia ficción. Analizamos también por qué, en plena era de la inteligencia artificial, las distopías dominan nuestra cultura y qué papel juegan hoy potencias, empresas y movimientos como el afrofuturismo en la disputa por el relato del futuro.
Hoy en "No es el fin del mundo" hablamos de ¿Cómo hemos imaginado el futuro?
Libros y películas:
LOST
Dark
Outer Wilds
Only Lovers Left Alive
La desaparición de los rituales - Byung-Chul Han
Utopía - Tomás Moro
El año 2000 - Edward Bellamy
El sueño de Sultana - Rokeya Sakhawat Hossain
Of One Blood - Pauline Hopkins
Frankenstein - Mary Shelley
Erewhon - Samuel Butler
La guerra de los mundos - H.G. Wells
Dune - Frank Herbert
Nosotros - Yevgueni Zamiatin
Un mundo feliz - Aldous Huxley
1984 - George Orwell
Retrotopía - Zygmunt Bauman
Regreso al Futuro Parte II
Black Panther
The Last of Us
Black Mirror
Los Juegos del Hambre
Divergente
El Corredor del Laberinto
Her
Este episodio cuenta con el patrocinio de Moeve.
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About No es el fin del mundo
El podcast semanal de El Orden Mundial (EOM) para entender la geopolítica. Análisis, contexto y matices sobre la realidad internacional. Porque estar al día de qué pasa más allá de nuestras fronteras no debería ser ni complicado ni aburrido. Síguenos en redes en @elordenmundial y descubre nuestro contenido en https://elordenmundial.com/ Producido por The Voice Village.Podcast website
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