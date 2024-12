Dios no dice amarnos s√≥lo si nos portamos bien. √Čl promete amarnos consciente de todo el tiempo en que nos portaremos mal. Sin embargo, vivimos peleando la vida al igual que hizo Jacob; y como a √©l, nuestras peleas no nos descalifican ante nuestro Padre. Recordemos que Dios hace grandes cosas a trav√©s de la gente rota. No tenemos que ser perfectos para ser amados. Tomemos nuestra culpa en la mano como si fuera una piedra y entregu√©mosla al Se√Īor. √Čl no va a abandonarnos, aunque tenga que dejarnos cojos o rengos hasta que enfrentemos nuestra sombra del miedo.

Podemos tener la mejor teolog√≠a del mundo, pero si no la vivimos, si no sabemos amar, la doctrina no sirve para nada. Recordemos que el Rey es una persona; no es un libro que colocamos sobre la mesa, sino alguien que vive en nuestro interior. Cuando estamos vivos espiritualmente, crecemos en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad y en todas las virtudes. Dejamos de ser beb√©s espirituales y nos volvemos mejores c√≥nyuges, empleados responsables, padres m√°s pacientes y personas m√°s generosas. Ese es el fruto natural del crecimiento espiritual, ¬°y no hace falta ning√ļn esfuerzo de nuestra parte para producirlo!

Within Her Soul: The Unspoken Thoughts Of A Christian Woman

Listen to Dante Gebel Live, Timothy Keller Sermons Podcast by Gospel in Life and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app