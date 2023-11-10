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每期用毒辣视角，聊三个科技热点。- 视频版在b站∶大小马聊科技- 逐字稿在知识星球：小丹尼- 大小马聊科技群微信号：dannydata1主讲人：小丹尼+电动Emma+大卫小丹尼：全网500万粉丝，哈佛大学演讲嘉宾，央视官方合作，知识+财经领域和车企合作Top 1 up主； 擅长做泛科技+财经受众群更大、科技感更强的汽车...
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V71.中国AI最新突破！和美国人工智能有啥不同？
本集和邓侃博士一起聊聊：00:30 近期AI行业有啥大事？03:23 字节、阿里、腾讯和百度几大超级互联网公司，在AI上有哪些不同发展路线？12:02 中国对比美国，在AI发展上有什么重要优势？30:44 AI会不会带来人口数量的急剧下降？49:27 有哪些AI应用值得推荐？嘉宾：邓侃，美国卡内基梅隆大学（CMU）计算机及机器人专业博士，现为北京大数医达科技有限公司创始人。 师从CMU计算机学院院长、Google谷歌云AI负责人Andrew Moore。前甲骨文（Oracle）公司任主任级系统架构师，长达6年时间负责机器人学习和数据挖掘工作。前百度搜索业务高级技术总监。- 视频版在b站∶大小马聊科技- 本集逐字稿和推荐资料在公众号：DannyData小丹尼- 大小马聊科技群微信号：dannydata1主讲人：小丹尼+电动Emma+大卫小丹尼：全网500万粉丝，哈佛大学演讲嘉宾，央视官方合作，懂车帝独家片场签约创作者；新浪微博年度音频影响力创作者；； 擅长做泛科技+财经受众群更大、科技感更强的汽车相关内容，作品被马斯克、何小鹏、秦力洪等大佬称赞；世界名校毕业，中国互联网协会青年专家，多次和科技大佬对话并主持大型活动；互联网战投、奇绩创坛（前YC中国）Fellow。2021年微博最具影响力财经大V。汽车之家年度新锐合伙人。电动Emma：《火星人马斯克》作者，电动车行业顾问，助力多家中国车企出海中东及欧洲。全网粉丝破百万，懂车帝独家片场签约创作者；擅长做男女观众通吃的文艺与汽车跨界内容，作品曾被马斯克、何小鹏等高管点赞，是首位登上彭博社的电动车女KOL。毕业于剑桥大学，精通中英法西粤五门语言，曾任纽约秀场模特，在世界五大洲里的四个都长期学习、工作过，希望能一直这样边探索世界，边成就自我，助力中国优秀的文化&前沿科技走向世界更远方。大卫：剑桥大学纳米技术研究生、帝国理工学院材料学本科。少有的既硬核、又能侃、又有趣的科技男。曾在clubhouse 3天内获得4000+粉丝。2020 年Tatle Gen T 亚洲新锐100人。2021年中国车联网风云人物。36氪2022全球华人精英Power 100。原百度阿波罗团队高级产品经理，拥有多年自动化及智能产品开发经验，曾主导开发自动驾驶语音和视觉辅助套件(ADAS)。后续加入惠尔海工，主导开发的海上智能监测浮漂获得海外归国人员创业大赛“春晖杯”大奖。同时也获得了多个国内外智能装备专业奖项。2018年携百度与行业精英创办自动驾驶明星公司惠尔智能。
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59:42
V70.马斯克、特朗普和星舰有多狠？光刻机巨头ASML有啥秘密？富二代不开超跑爱小米SU7?
00:04 话题一：马斯克、特朗普和星舰有多狠？马斯克为啥会坚定站队特朗普？“筷子夹星舰”到底是怎么回事？SpaceX背后有哪些商业革新？00:32:09 话题二：光刻机行业巨头ASML背后有什么秘密？和光刻机巨头ASML客户服务工程师一起聊聊：ASML是一家什么样的公司？光刻机在芯片行业扮演怎样的角色？为什么ASML会成为光刻机行业巨头？作为行业巨头要如何持续创新？在ASML工作有什么感受？有哪些high点？又有哪些挑战？什么样专业和背景的人可以到ASML工作？话题二嘉宾：明光，ASML客户服务工程师。01:14:28 话题三：16岁开超跑，为啥现在独爱小米SU7?富二代为什么会成为小米的铁杆粉丝？小米SU7车主觉得这车有啥优缺点？小米未来有什么风险点？小米品牌在香港影响力如何？为啥有钱人喜欢算命？话题三嘉宾：Petah，16岁开超跑下赛道，资深米粉。- 视频版在b站∶大小马聊科技- 本集逐字稿和推荐资料在公众号：DannyData小丹尼- 大小马聊科技群微信号：dannydata1主讲人：小丹尼+电动Emma+大卫小丹尼：全网500万粉丝，哈佛大学演讲嘉宾，央视官方合作，知识+财经领域和车企合作Top 1 up主； 擅长做泛科技+财经受众群更大、科技感更强的汽车相关内容，作品被马斯克、何小鹏、秦力洪等大佬称赞；世界名校毕业，中国互联网协会青年专家，多次和科技大佬对话并主持大型活动；互联网战投、奇绩创坛（前YC中国）Fellow。2021年微博最具影响力财经大V。汽车之家年度新锐合伙人。电动Emma：《火星人马斯克》作者，电动车行业顾问，助力多家中国车企出海中东及欧洲。全网粉丝破百万，擅长做男女观众通吃的文艺与汽车跨界内容，作品曾被马斯克、何小鹏等高管点赞，是首位登上彭博社的电动车女KOL。毕业于剑桥大学，精通中英法西粤五门语言，曾任纽约秀场模特，在世界五大洲里的四个都长期学习、工作过，希望能一直这样边探索世界，边成就自我，助力中国优秀的文化&前沿科技走向世界更远方。大卫：剑桥大学纳米技术研究生、帝国理工学院材料学本科。少有的既硬核、又能侃、又有趣的科技男。曾在clubhouse 3天内获得4000+粉丝。2020 年Tatle Gen T 亚洲新锐100人。2021年中国车联网风云人物。36氪2022全球华人精英Power 100。原百度阿波罗团队高级产品经理，拥有多年自动化及智能产品开发经验，曾主导开发自动驾驶语音和视觉辅助套件(ADAS)。后续加入惠尔海工，主导开发的海上智能监测浮漂获得海外归国人员创业大赛“春晖杯”大奖。同时也获得了多个国内外智能装备专业奖项。2018年携百度与行业精英创办自动驾驶明星公司惠尔智能。
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2:05:01
V69.中国造车不能说的困难？苹果和Meta的AI策略有啥不同？蔚来的乐道有没有未来？
00:04 话题一：中国造车不能说的困难？和极越汽车CEO夏一平一起聊聊：从摩拜联合创始人到极越CEO，有什么不同感受？什么原因让他创业三度落泪？极越汽车的护城河是什么？车企老板开什么车？汽车CEO到自媒体，从幕后走到台前什么感受？话题一嘉宾：夏一平，极越汽车CEO。00:49:20 话题二：苹果和Meta的AI策略有啥不同？和邓侃博士一起聊聊：Meta眼镜有哪些有意思的功能？如何看待苹果的AI战略？在AI发展方面，中美有什么不同？中国AI能力赶超美国，可以有哪些方式？AI会给年轻人哪些新机会？给女性带来什么改变？OpenAI o1到底可以给AI行业带来什么突破？AI会对未来世界有什么重大改变？话题二嘉宾：邓侃，美国卡内基梅隆大学（CMU）计算机及机器人专业博士，现为北京大数医达科技有限公司创始人。 师从CMU计算机学院院长、Google谷歌云AI负责人Andrew Moore。前甲骨文（Oracle）公司任主任级系统架构师，长达6年时间负责机器人学习和数据挖掘工作。前百度搜索业务高级技术总监。01:46:55 话题三：蔚来的乐道有没有未来？和乐道汽车庆华一起聊聊：蔚来乐道背后，有啥不为人知的故事？从蔚来到乐道，内部感受有啥不同？从李斌和铁成身上，感受到蔚来和迪士尼文化碰撞了吗？乐道爆单背后，有啥成功秘诀？交付怎么样？话题三嘉宾：庆华，乐道汽车用户与服务运营负责人。- 视频版在b站∶大小马聊科技- 本集逐字稿和推荐资料在公众号：DannyData小丹尼- 大小马聊科技群微信号：dannydata1主讲人：小丹尼+电动Emma+大卫小丹尼：全网500万粉丝，哈佛大学演讲嘉宾，央视官方合作，知识+财经领域和车企合作Top 1 up主； 擅长做泛科技+财经受众群更大、科技感更强的汽车相关内容，作品被马斯克、何小鹏、秦力洪等大佬称赞；世界名校毕业，中国互联网协会青年专家，多次和科技大佬对话并主持大型活动；互联网战投、奇绩创坛（前YC中国）Fellow。2021年微博最具影响力财经大V。汽车之家年度新锐合伙人。电动Emma：《火星人马斯克》作者，电动车行业顾问，助力多家中国车企出海中东及欧洲。全网粉丝破百万，擅长做男女观众通吃的文艺与汽车跨界内容，作品曾被马斯克、何小鹏等高管点赞，是首位登上彭博社的电动车女KOL。毕业于剑桥大学，精通中英法西粤五门语言，曾任纽约秀场模特，在世界五大洲里的四个都长期学习、工作过，希望能一直这样边探索世界，边成就自我，助力中国优秀的文化&前沿科技走向世界更远方。大卫：剑桥大学纳米技术研究生、帝国理工学院材料学本科。少有的既硬核、又能侃、又有趣的科技男。曾在clubhouse 3天内获得4000+粉丝。2020 年Tatle Gen T 亚洲新锐100人。2021年中国车联网风云人物。36氪2022全球华人精英Power 100。原百度阿波罗团队高级产品经理，拥有多年自动化及智能产品开发经验，曾主导开发自动驾驶语音和视觉辅助套件(ADAS)。后续加入惠尔海工，主导开发的海上智能监测浮漂获得海外归国人员创业大赛“春晖杯”大奖。同时也获得了多个国内外智能装备专业奖项。2018年携百度与行业精英创办自动驾驶明星公司惠尔智能。
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2:43:53
V68.与傅盛聊李飞飞和AI?中国车出海东南亚，外国车凉了?日本现在是未来中国?
00:04 话题一：与傅盛聊李飞飞和AI内幕？读完李飞飞自传，感触最深的是什么？什么共同特质和经历造就了李飞飞们的成功？为什么认为“成功可以复制”？Robot和人工智能两个领域有什么不同？各自的最难点是什么？人工智能会为未来性别平权带来哪些改变？对希望进入人工智能行业的年轻人有哪些建议？和雷军一起工作有什么感受？话题一嘉宾：傅盛，猎豹移动董事长兼CEO。01:18:10 话题二：中国车出海东南亚，外国车凉了？实地探访后，对东南亚汽车市场有什么感受？泰国汽车市场现状如何？为什么中国车企都会选择在泰国建厂？中国车出海，产品及营销策略与国内市场有什么不同？中泰富人阶层有什么不同？如何看待当下东南亚国家在世界舞台的角色？泰国年轻人如何看待中国人？话题二嘉宾：一苒，电动车行业顾问，曾在蔚来、凯迪拉克等4家车企工作，著有《火星人马斯克》。02:08:13 话题三：日本的现在，是未来的中国？实际去日本旅行工作有什么感受？日本的优势劣势分别是什么？旅日华人华侨生活如何？中美日创业创新文化有什么不同？为啥日本纯电车这么少？日本有什么样独特的汽车文化？已进入严重老龄化社会背景下，日本各世代人幸福吗？- 视频版在b站∶大小马聊科技- 本集逐字稿和推荐资料在公众号：DannyData小丹尼- 大小马聊科技群微信号：dannydata1主讲人：小丹尼+电动Emma+大卫小丹尼：全网500万粉丝，哈佛大学演讲嘉宾，央视官方合作，知识+财经领域和车企合作Top 1 up主； 擅长做泛科技+财经受众群更大、科技感更强的汽车相关内容，作品被马斯克、何小鹏、秦力洪等大佬称赞；世界名校毕业，中国互联网协会青年专家，多次和科技大佬对话并主持大型活动；互联网战投、奇绩创坛（前YC中国）Fellow。2021年微博最具影响力财经大V。汽车之家年度新锐合伙人。电动Emma：《火星人马斯克》作者，电动车行业顾问，助力多家中国车企出海中东及欧洲。全网粉丝破百万，擅长做男女观众通吃的文艺与汽车跨界内容，作品曾被马斯克、何小鹏等高管点赞，是首位登上彭博社的电动车女KOL。毕业于剑桥大学，精通中英法西粤五门语言，曾任纽约秀场模特，在世界五大洲里的四个都长期学习、工作过，希望能一直这样边探索世界，边成就自我，助力中国优秀的文化&前沿科技走向世界更远方。大卫：剑桥大学纳米技术研究生、帝国理工学院材料学本科。少有的既硬核、又能侃、又有趣的科技男。曾在clubhouse 3天内获得4000+粉丝。2020 年Tatle Gen T 亚洲新锐100人。2021年中国车联网风云人物。36氪2022全球华人精英Power 100。原百度阿波罗团队高级产品经理，拥有多年自动化及智能产品开发经验，曾主导开发自动驾驶语音和视觉辅助套件(ADAS)。后续加入惠尔海工，主导开发的海上智能监测浮漂获得海外归国人员创业大赛“春晖杯”大奖。同时也获得了多个国内外智能装备专业奖项。2018年携百度与行业精英创办自动驾驶明星公司惠尔智能。
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3:01:04
V67. 六大问题聊透萝卜快跑？理想汽车背后有啥故事？给年轻时的自己什么建议？
00:04 话题一：萝卜快跑特斯拉和 Waymo 无人出租车有啥区别？美国无人出租车体验如何？与国内无人出租车有什么主要差别？实际体验萝卜快跑，还有哪些明显待解决的问题？中美无人出租车市场有什么不同？无人出租车这么便宜，如何盈利？无人出租车体系里，人的作用是什么？未来无人出租车真的会普及并代替当前出租车和网约车吗？46:12 话题二：理想汽车背后有哪些不为人知的故事？10大尖锐提问理想MEGA和L9负责人！大小马和老汤哥聊聊：负责MEGA和L9压力大吗？理想汽车有哪些需要改正的问题？从李想身上学到什么？理想背后有哪些不为人知的故事…话题二嘉宾：老汤哥Tango，理想汽车第一产品线（MEGA，L9）负责人。01:39:34 话题三：给年轻时的自己什么建议？大小马学生时代都有什么经历？有过哪些现在看起来有些愚蠢的想法？有什么给大学生的建议？大小马第一次线下活动有什么感受？印象最深的观众是谁？- 视频版在b站∶大小马聊科技- 本集逐字稿和推荐资料在公众号：DannyData小丹尼- 大小马聊科技群微信号：dannydata1主讲人：小丹尼+电动Emma+大卫小丹尼：全网500万粉丝，哈佛大学演讲嘉宾，央视官方合作，知识+财经领域和车企合作Top 1 up主； 擅长做泛科技+财经受众群更大、科技感更强的汽车相关内容，作品被马斯克、何小鹏、秦力洪等大佬称赞；世界名校毕业，中国互联网协会青年专家，多次和科技大佬对话并主持大型活动；互联网战投、奇绩创坛（前YC中国）专业投资人。2021年微博最具影响力财经大V。汽车之家年度新锐合伙人。电动Emma：《火星人马斯克》作者，电动车行业顾问，助力多家中国车企出海中东及欧洲。全网粉丝破百万，擅长做男女观众通吃的文艺与汽车跨界内容，作品曾被马斯克、何小鹏等高管点赞，是首位登上彭博社的电动车女KOL。毕业于剑桥大学，精通中英法西粤五门语言，曾任纽约秀场模特，在世界五大洲里的四个都长期学习、工作过，希望能一直这样边探索世界，边成就自我，助力中国优秀的文化&前沿科技走向世界更远方。大卫：剑桥大学纳米技术研究生、帝国理工学院材料学本科。少有的既硬核、又能侃、又有趣的科技男。曾在clubhouse 3天内获得4000+粉丝。2020 年Tatle Gen T 亚洲新锐100人。2021年中国车联网风云人物。36氪2022全球华人精英Power 100。原百度阿波罗团队高级产品经理，拥有多年自动化及智能产品开发经验，曾主导开发自动驾驶语音和视觉辅助套件(ADAS)。后续加入惠尔海工，主导开发的海上智能监测浮漂获得海外归国人员创业大赛“春晖杯”大奖。同时也获得了多个国内外智能装备专业奖项。2018年携百度与行业精英创办自动驾驶明星公司惠尔智能。
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Generated: 12/19/2024 - 3:57:19 AM