V69.中国造车不能说的困难？苹果和Meta的AI策略有啥不同？蔚来的乐道有没有未来？

00:04 话题一：中国造车不能说的困难？和极越汽车CEO夏一平一起聊聊：从摩拜联合创始人到极越CEO，有什么不同感受？什么原因让他创业三度落泪？极越汽车的护城河是什么？车企老板开什么车？汽车CEO到自媒体，从幕后走到台前什么感受？话题一嘉宾：夏一平，极越汽车CEO。00:49:20 话题二：苹果和Meta的AI策略有啥不同？和邓侃博士一起聊聊：Meta眼镜有哪些有意思的功能？如何看待苹果的AI战略？在AI发展方面，中美有什么不同？中国AI能力赶超美国，可以有哪些方式？AI会给年轻人哪些新机会？给女性带来什么改变？OpenAI o1到底可以给AI行业带来什么突破？AI会对未来世界有什么重大改变？话题二嘉宾：邓侃，美国卡内基梅隆大学（CMU）计算机及机器人专业博士，现为北京大数医达科技有限公司创始人。 师从CMU计算机学院院长、Google谷歌云AI负责人Andrew Moore。前甲骨文（Oracle）公司任主任级系统架构师，长达6年时间负责机器人学习和数据挖掘工作。前百度搜索业务高级技术总监。01:46:55 话题三：蔚来的乐道有没有未来？和乐道汽车庆华一起聊聊：蔚来乐道背后，有啥不为人知的故事？从蔚来到乐道，内部感受有啥不同？从李斌和铁成身上，感受到蔚来和迪士尼文化碰撞了吗？乐道爆单背后，有啥成功秘诀？交付怎么样？话题三嘉宾：庆华，乐道汽车用户与服务运营负责人。- 视频版在b站∶大小马聊科技- 本集逐字稿和推荐资料在公众号：DannyData小丹尼- 大小马聊科技群微信号：dannydata1主讲人：小丹尼+电动Emma+大卫小丹尼：全网500万粉丝，哈佛大学演讲嘉宾，央视官方合作，知识+财经领域和车企合作Top 1 up主； 擅长做泛科技+财经受众群更大、科技感更强的汽车相关内容，作品被马斯克、何小鹏、秦力洪等大佬称赞；世界名校毕业，中国互联网协会青年专家，多次和科技大佬对话并主持大型活动；互联网战投、奇绩创坛（前YC中国）Fellow。2021年微博最具影响力财经大V。汽车之家年度新锐合伙人。电动Emma：《火星人马斯克》作者，电动车行业顾问，助力多家中国车企出海中东及欧洲。全网粉丝破百万，擅长做男女观众通吃的文艺与汽车跨界内容，作品曾被马斯克、何小鹏等高管点赞，是首位登上彭博社的电动车女KOL。毕业于剑桥大学，精通中英法西粤五门语言，曾任纽约秀场模特，在世界五大洲里的四个都长期学习、工作过，希望能一直这样边探索世界，边成就自我，助力中国优秀的文化&前沿科技走向世界更远方。大卫：剑桥大学纳米技术研究生、帝国理工学院材料学本科。少有的既硬核、又能侃、又有趣的科技男。曾在clubhouse 3天内获得4000+粉丝。2020 年Tatle Gen T 亚洲新锐100人。2021年中国车联网风云人物。36氪2022全球华人精英Power 100。原百度阿波罗团队高级产品经理，拥有多年自动化及智能产品开发经验，曾主导开发自动驾驶语音和视觉辅助套件(ADAS)。后续加入惠尔海工，主导开发的海上智能监测浮漂获得海外归国人员创业大赛“春晖杯”大奖。同时也获得了多个国内外智能装备专业奖项。2018年携百度与行业精英创办自动驾驶明星公司惠尔智能。