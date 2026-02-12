一到新年，你是不是也有一种想听音乐会的心情？

跨年前几天，杭州举办了一场特别的音乐会——知识音乐会。它的发起者，是国际知名管风琴演奏家、中央音乐学院教授，也是我们很喜欢听的一档看理想节目《认识音乐》的主讲人，沈媛老师。

从2018年开始，她就会邀请一些跨领域的学者朋友，来她的音乐会分享其他学科与音乐的关系，比如和刘擎老师分享过音乐与哲学，和之前也来热水聊过徐霞客的段志强老师，分享过音乐与历史，还有这期节目我们提到的这场，是她和建筑师张佳晶老师分享音乐与建筑学。

当然，「知识音乐会」并非只做知识分享，现场的每一章节都经过精心设计，既有知识，也有与之匹配的演奏曲目，让大家全程都可以伴随着管风琴来吸收新知，现场听觉体验十分震撼。

沈媛老师在国际级管风琴比赛中屡获大奖，比如在「管风琴届的奥林匹克」加拿大国际管风琴比赛（CIOC）中，她是首位获得「最佳观众评审奖」的中国选手，也是全球唯一晋级决赛的女性选手，加拿大纪录片频道专门为沈老师拍了一部纪录片，叫《管风琴之梦》，记录了她参赛的全过程，以及幕后练习时要克服的重重困难。

沈老师说：「音乐家都是西西弗斯，我们在重复的动作中等待一个顿悟的瞬间」，我们很想知道，在她与音乐相伴的几十年里，让她不停演奏不断重复练习下去的源动力，就是那个顿悟的瞬间吗？除了它，还有什么？作为一位国际顶级演奏家，沈老师到底是怎样感受音乐的？对于古典乐既好奇又不懂的小白，她会如何帮我们打开古典乐的大门？

这一期恰逢新年，我们还请她专门为热水的听友们准备了一份新年古典乐歌单（👈点击收听），如果你想不用做很多功课，就在2026年轻松走近古典乐的话，这份歌单可能是最好的入门方式，这期我们不仅聊了如何聆听和感受这些乐曲，也彻底感受到一位艺术家在讲述自己热爱之事时的能量与魅力，希望你会享受接下来的音乐之旅🎵

<br>

开始倒水>

本期水温：35°C

03:26 为什么《星际穿越》《教父》的经典配乐，都用了管风琴？

*此处提到的电影配乐：

《星际穿越》：Cornfield Chase-Hans Zimmer

《教父》：The Baptism-Nino Rota

07:12 你见过管风琴家「手舞足蹈」的演奏现场吗？

*演奏中的沈媛老师

11:29 在音乐厅现场听演奏，眼泪是被轰炸出来的

13:16 音乐能绕过你大脑的计算，直接与你的身体产生共振

16:36 沈老师为了快乐练琴，究竟发明了多少「神器」？

*左：练琴睡袋、飞行神器小桌板、按摩腰带 / 右：沈媛老师原创发明水下观影泳镜

*沈老师是怎样用小桌板将经济舱变成商务舱的⬆️

23:56 在管风琴面前，人会突然意识到自己有多渺小

26:34 女性管风琴家要面对哪些困难？

29:39 「我把我自己活得更健康更美好，就是为了更好地爱你」

31:51 中国有40多台管风琴，但会弹琴的人还没有琴多？

34:03 「音乐家都是西西弗斯，通过重复的动作等待一个顿悟的瞬间」

*此处bgm：

F小调第五管风琴交响曲: V. 托卡塔（快板）（Organ Symphony No. 5 in F minor, Op. 42 No. 1 V. Toccata (Allegro)）（沈媛演奏）

38:28 🎵新年古典乐歌单来了，给你盘活一年的能量✨

*此处提到的音乐：

1、奥托里诺·雷斯庇基《罗马的松树》：

Pines of Rome:The Pines Of The Appian Way

2、莫里斯·拉威尔《波莱罗》：

Bolero

3、格罗菲《大峡谷》组曲：

第一乐章 日出

4、理查德·施特劳斯《阿尔卑斯山交响曲》“日出”：

Eine Alpensinfonie (An Alpine Symphony), Op. 64, TrV 233:Nacht (Night)

Eine Alpensinfonie (An Alpine Symphony), Op. 64, TrV 233:Sonnenaufgang (Sunrise)

5、拉威尔《达芙妮与克罗伊》组曲2号“日出”：

Daphnis et Chloé Suite No. 2, M. 57b:I. Lever du jour

6、朴茨茅斯交响乐团

《山魔王的宫殿》From Peer Gynt Suite No. 1: "In The Hall Of The Mountain King"

《查拉图斯特拉如是说》"Also Sprach Zarathustra" Op. 31 (Excerpt)

7、日本正方形乐队：T-Square

8、JOYFUL,JOYFUL-平原绫香

9、I Just Want to Make Love to You-Etta James

10、Les eaux de Mars-Stacey Kent

52:47 管风琴入坑曲推荐👂

*此处提到的音乐：

G小调幻想曲与赋格: II. 赋格（Fantasia and Fugue in G minor, BWV 542 ‘Great’ II. Fugue）

F小调第五管风琴交响曲: V. 托卡塔（快板）（Organ Symphony No. 5 in F minor, Op. 42 No. 1 V. Toccata (Allegro)）

55:23 听音乐的三个阶段，你现在在哪一层？

01:04:22 「什么叫紧张？就是你在屏蔽其他信号，把所有力量集中在一个信号之上」

01:09:37 音乐×哲学/建筑/历史/天文……沈媛老师为什么想做「知识音乐会」？

*此处提到的音乐：

In A Landscape (1948)-John Cage

<br>

本期嘉宾&主播>

嘉宾：沈媛（管风琴演奏家、中央音乐学院教授，看理想《认识音乐：32次音乐解码之旅》主讲人，小红书@沈媛ShenYuan）

主播&监制：宇野

后期：江珊、小迟

封面：希尔施费尔特管风琴，戈特弗里德·拜尔（Gottfried Beyer）绘制

<br>

本期相关>

● 本期提到的人物

克里斯托弗·诺兰（Christopher Nolan）

英国电影导演、编剧。代表作《盗梦空间》《星际穿越》《奥本海默》等。

汉斯·季默（Hans Zimmer）

德国电影配乐大师、音乐制作人。代表作《狮子王》《黑暗骑士》《星际穿越》《沙丘》等。

莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart）

1756-1791，奥地利古典主义乐派代表。音乐史上公认的「神童」，其作品风格纯净、平衡且具有极高的旋律天赋。

巴赫（Johann Sebastian Bach）

1685-1750，德国作曲家、管风琴家。巴洛克音乐集大成者，被认为是西方音乐史上最重要的作曲家之一。

维瓦尔第（Antonio Vivaldi）

1678-1741，意大利巴洛克时期作曲家、小提琴大师。外号「红发神父」，代表作《四季》是古典音乐史上流传最广的小提琴协奏曲之一。

雷斯皮基（Ottorino Respighi）

1879-1936，意大利作曲家、音乐学家。以「罗马三部曲」闻名，擅长将古老的音乐形式与现代管弦乐技术相结合。

格罗菲（Ferde Grofé）

1892-1972，美国作曲家、编曲家。他曾为格什温的《蓝色狂想曲》编曲，代表作《大峡谷套曲》是美国民族乐派的经典。

理查·施特劳斯（Richard Strauss）

1864-1949，德国晚期浪漫主义作曲家、指挥家。以交响诗（如《查拉图斯特拉如是说》）和歌剧闻名，配器手法极其华丽雄壮。

莫里斯·拉威尔（Maurice Ravel）

1875-1937，法国作曲家、钢琴家与指挥家。他被称为「管弦乐配器天才」，其作品以精巧的结构和异国情调著称，代表作《波莱罗》是20世纪最知名管弦乐作品之一。

朴茨茅斯交响乐团（Portsmouth Sinfonia）

由英国艺术家加文·布莱耶斯创立。成员包括不具备乐器基础的人或互换乐器的专业乐手，旨在探索音乐的社会性与幽默感。

贝多芬（Ludwig van Beethoven）

1770-1827，德国作曲家、钢琴家。连接古典主义与浪漫主义的桥梁，在失聪的情况下创作出大量英雄主义色彩的杰作。

T-Square

日本老牌Fusion（融合爵士）乐团。成立于1976年，作品充满律动感，曾多次负责F1赛车节目的主题曲制作。

平原绫香（Ayaka Hirahara）

日本流行歌手、萨克斯演奏家。以宽广的音域和深厚的唱功著称，代表作《Jupiter》改编自霍尔斯特的作品。

史黛西·肯特（Stacey Kent）

美国著名爵士女歌手。嗓音清新柔和，曾获格莱美提名，擅长将文学底蕴（如与石黑一雄合作）融入爵士演唱。

提奥多·库伦奇斯（Teodor Currentzis）

希腊指挥家，以颠覆性表演风格和创立音乐永恒乐团闻名，九次获俄罗斯「金面具」奖，活跃于国际古典乐坛。

理查德·克莱德曼（Richard Clayderman）

法国钢琴家，因将古典音乐与流行元素融合而闻名，是全球范围内唱片销量最高、知名度最广的通俗钢琴演奏家。

马克西姆·姆尔维察（Maksim Mrvica）

克罗地亚跨界钢琴家。演奏风格融合了古典、电子与摇滚元素，以极快的指法和极具视觉冲击力的舞台效果著称。

陈美（Vanessa-Mae）

英籍泰裔小提琴家、跨界艺人。她在90年代开创了「电小提琴」流行化风潮，将古典乐与迪斯科节奏进行大规模融合。

霍尔斯特（Gustav Holst）

1874-1934，英国作曲家。其代表作《行星组曲》极具画面感，对后世好莱坞科幻电影配乐产生了深远影响。

德彪西（Claude Debussy）

1862-1918，法国作曲家，印象主义音乐的创始人。他打破了传统的和声规则，强调音乐的色彩感和氛围感。

梅西安（Olivier Messiaen）

1908-1992，20世纪法国最重要的作曲家之一。他的音乐语言极其独特，融合了宗教神秘主义、异国节奏以及对鸟鸣声的精准模拟。

让·阿兰（Jehan Alain）

1911-1940，法国管风琴作曲家。他在30年代创作了极具现代实验精神的作品，可惜在二战中牺牲，年仅29岁。

车尔尼（Carl Czerny）

1791-1857，奥地利钢琴家、作曲家。贝多芬的学生，李斯特的老师。他编写的大量钢琴练习曲至今仍是全球钢琴教育的基石。

维多尔（Charles-Marie Widor）

1844-1937，法国管风琴家。他开创了「管风琴交响曲」体裁，让管风琴能够像一个大型管弦乐团一样呈现宏大的叙事。

约翰·凯奇（John Cage）

1912-1992，美国先锋派艺术大师。偶然音乐、实验音乐的代表人物，其《4分33秒》颠覆了人们对「声音」和「沉默」的定义。

<br>

长期招募＞

🙋长期有偿招募飞行制作人！

🌟如果你有成熟的播客策划+主持+制作经验，欢迎带作品联系小助手（vx：aboutmgzn02）

<br>

关于我们＞

● about热水频道，是小红书官方内容品牌「about关于」自制播客，用声音构建「成年人的兴趣班」。每期解锁一个兴趣生活关键词，一起打开那些不曾看见的世界图层。「热水城市」「热水古人」「好状态启动！」等专题系列持续更新中。

● 「about关于」是小红书于2021年创立的内容品牌，延续小红书「Inspire Lives」理念，关注并记录人们的生活，以及对生活本质的思考。目前已出版9本纸质杂志书，最新一本《好久没聚会了》，京东/当当/天猫/小红书搜索书名就能入手。

● 欢迎关注我们的小红书+订阅小宇宙

● 播客每周四更新，如果想一起讨论每期话题，欢迎加入「热水听友群」，加小助手微信：aboutmgzn02，或下方扫码发送「进群」：