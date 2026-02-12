Open app
about热水频道
  • about热水频道

    如何在2026睡上一个超绝好觉？｜076睡眠

    2/12/2026 | 1h 10 mins.
    你有多久没睡过一个超绝好觉了？
    这一期是专为打工人身心健康策划的「好状态启动」系列第8期。
    前段时间《新的一年怎么盘活》那期节目，我们编辑部在最后纷纷对2026许下宏愿，说今年一定要睡个好觉。而且在那期评论区，我们看到好多听友也都希望睡个好觉。
    毕竟吃好睡好就是人生头等大事，那怎么吃好，咱们上上期的播客已经聊过了，怎么睡好，我们这期就和好朋友「没问题诊所」，一起邀请到了上海交通大学附属仁济医院神经内科副主任吴恒趋医生，赶在春节放假前，给大家安排上了。
    关于怎么睡个好觉，我们做了不少功课，其中印象最深的是《我们为什么要睡觉》这本畅销书，作者是全球顶级睡眠专家马修·沃克，他对睡眠时长有非常严肃的坚持，认为大部分现代人都应该至少睡7小时以上，他的原话是：睡得越少，活得越短，首先活得短不短可能还是后话，但很多人肯定都能感受到，睡不好睡不够，第二天不光脑子卡顿情绪也容易变糟对吧？但这些是怎么发生的呢？
    所以这期我们带着一堆疑问来请教吴医生，帮大家从源头上捋清楚：睡眠到底是怎么一回事？关于睡眠我们有哪些误区？长期睡不好为什么会带来生理与心理的双重危害？现代人每天到底应该睡几个小时？当我们睡觉时大脑其实在干什么？究竟是哪些因素在干扰我们正常的睡眠进程？2026年或者接下来的春节假期，如果我们想睡一个超绝好觉，最实际可行的方法是什么？
    这也是热水蛇年最后一期节目，预祝大家春节快乐！新的一年，每天都能吃好睡饱，神清气爽！🥳
    <br>
    开始倒水>
    本期水温：22°C
    *本期提到的书籍：《我们为什么要睡觉》
    03:47 最近几年，看睡眠门诊的人发生了什么变化？
    06:01 长期睡不好，会给身体和心理带来哪些危害？
    10:47 为啥一晚上睡不好，隔天就会昏昏沉沉？
    13:03 浅睡👉深睡👉REM，在睡眠的不同阶段，身体都在做什么？
    *REM：全称Rapid Eye Movement Sleep，即快速眼动睡眠，是睡眠周期中的一个阶段，也被称为异相睡眠，因为在这个阶段，虽然身体处于麻痹状态，但是脑部在某些方面却很像处于清醒状态，梦境通常也在此阶段发生。
    16:10 碎片化分段睡眠，为啥根本行不通？
    17:34 晚睡晚起但睡够8小时，算不算好睡眠？
    19:57 怎么找到自己的自然睡眠节律？
    26:15 越想睡越清醒，该咋办啊？
    30:19 为什么要固定起床时间，即使晚睡也别晚起？
    32:08 8小时睡眠的说法到底是哪来的？
    37:45 「多梦」是说明睡得好还是睡得差？哪些梦值得警惕？
    44:43 睡前小酌一杯，真的能助眠吗？
    48:46 想靠运动助眠，有哪些注意点？
    51:22 每天睡四五小时的人，真的都是天生短睡者吗？
    53:08 褪黑素、GABA、镁……助眠补剂能不能吃？
    01:00:27 睡前经常饿得睡不着，是啥原因？
    01:04:56 想在这个春节睡一个超绝好觉，具体怎么实现？
    <br>
    本期嘉宾&主播>
    嘉宾：吴恒趋（上海交通大学附属仁济医院神经内科副主任医师，小红书@修脑袋的吴恒趋医生）、芋头（播客「没问题诊所」主播）
    主播&监制：宇野
    后期：江珊、小迟
    封面：「好状态启动！」
    <br>
  • about热水频道

    张秋子：读文学，能帮我找到生活的答案吗？｜075文学

    2/05/2026 | 1h 10 mins.
    你有没有过因为一句话，而去读一部文学作品？
    几个月前，同事力荐了一本书，叫《小说榫卯》，是云南师范大学文学系老师张秋子的最新作品。
    这并不是一本面向专业研究者的文学理论著作，而是试图通过细读与拆解的方式，带领大众读者重新走近经典小说，理解文学细节背后的魅力。它所面对的，并不只是传统意义上的「文学爱好者」，而是那些对文学抱有兴趣，却迟迟没有真正走进去的人。书中提及的作家、作品，构成了一条可以持续展开的阅读路径，读着读着，你就可能因为某句话，转而去阅读更多的作品。
    这本书的作者张秋子老师，喜欢文学的听众对她的名字应该不陌生，她也被称作万千网友的「赛博领读人」，出版过《万千微尘纷坠心田》《堂吉诃德的眼镜》《与达洛维夫人共度一天》等作品，最近还在「看理想」推出文学导读节目《细读生活：在二十篇短篇小说中重启生活》。
    在阅读了阿秋老师的文字、聆听她的讲述之后，我们深深体会到她的学生说的：「听阿秋老师聊文学，会像吃了野生菌一样眩晕和亢奋」。于是，我们邀请张秋子老师来到节目中，一起聊聊文学能为今天的生活带来什么。细读文学，究竟能在多大程度上改变我们理解世界、理解自我的方式？文学在当下的生活中，还能提供什么样的经验和可能？
    如果你正在犹豫，要不要重新拿起一本小说，或者你已经很久没有被文学真正打动过，希望这一期的对谈，能成为一个新的起点。欢迎和我们一起，跟随张秋子老师，从细读开始，重新进入文学。
    *张秋子《小说榫卯》上海人民出版社出品👉点击入手
    <br>
    开始倒水>
    本期水温：20°C
    00:15 普通人如何找到进入文学的契机？
    *此处提到的书籍：
    《小说榫卯》张秋子 著
    《万千微尘纷坠心田》张秋子 著
    《堂吉诃德的眼镜》张秋子 著
    《与达洛维夫人共度一天》张秋子 著
    04:32 世界越来越「顺从」我们，文学却在做一件反方向的事？
    *此处提到的书籍：
    《卡拉马佐夫兄弟》[俄]费奥多尔·陀思妥耶夫斯基 著
    《包法利夫人》[法]福楼拜 著
    07:41 读文学，该慢读还是速读？
    *此处提到的书籍：
    《书怎么读都有趣》[日]青山南 著
    10:05 文学如何一点点训练我们对生活的感知力？
    *此处提到的书籍：
    《城堡》[奥]弗兰茨·卡夫卡 著
    15:17 同一本书，不同的人生阶段会读出不同的东西
    18:59 为什么有些伟大的作家，要故意把小说写得「不好看」？
    *此处提到的书籍：
    《迈克尔·K的人生与时代》[南非] J.M.库切 著
    21:53 经典文学是被「制造」出来的？
    *此处提到的书籍：
    《1984》[英]乔治·奥威尔 著
    《动物农场》[英]乔治·奥威尔 著
    《尤利西斯》[爱尔兰]乔伊斯 著
    《流俗地》[马来西亚]黎紫书 著
    《奥兰多》[英]弗吉尼亚·伍尔夫 著
    《人性的污秽》[美]菲利普·罗斯 著
    31:28 读小说时，哪些细节值得重点关注？
    *此处提到的书籍：
    《魔鬼》[俄]列夫·托尔斯泰 著
    《猫的摇篮》[美]库尔特·冯内古特 著
    35:34 不了解小说背景，会不会错过文本的深意？
    38:08 你在阅读时有过「惊悦」的感受吗？
    *此处提到的诗：
    《为喜悦所惊，如风般不安》（Surprised by joy—impatient as the Wind）华兹华斯 著
    *此处提到的书籍：
    《魔山》[德]托马斯·曼 著
    *此处提到的短篇：
    《几度癫狂》[美]科伦·麦凯恩 著
    44:52 先看解读还是先读原文？被剧透会不会毁掉阅读体验？
    *此处提到的书籍：
    《百年孤独》[哥伦比亚] 加西亚·马尔克斯 著
    《堂吉柯德》[西]塞万提斯 著
    《红楼梦》[清]曹雪芹 著
    47:40 阿秋老师是如何做读书笔记的？
    50:36 翻译会在多大程度影响阅读外国文学的体验？
    *此处提到的书籍：
    《帷幕》[捷克]米兰·昆德拉 著
    《关于陀思妥耶夫斯基的六次讲座》[法]安德烈·纪德 著
    55:39 「保持骄傲，不要放弃将自己引领向高处」
    *此处提到的短篇：
    《永远在上》[美]大卫·福斯特·华莱士 著
    01:04:18 文学对我最大的改变是？
    *此处提到的书籍：
    《你往何处去》[波兰]亨里克·显克维奇 著
    01:09:56 给还没走进文学大门的人一句话，是什么？
    <br>
    本期嘉宾&主播>
    嘉宾：张秋子（作家、云南师范大学文学院教师、看理想《细读生活：在二十则短篇小说里重启自我》主讲人，小红书@张秋子）
    主播&监制：宇野
    后期：江珊、小迟
    封面：AI
    <br>
    本期相关>
    ● 本期提到的人物
    陀思妥耶夫斯基（Fyodor Dostoevsky）
    1821-1881，俄国小说家，深刻描写罪与罚、信仰、自由意志与人性的深渊，代表作包括《罪与罚》《卡拉马佐夫兄弟》《白痴》等。
    福楼拜（Gustave Flaubert）
    1821-1880，法国现实主义作家，以冷静克制的文风剖析日常生活与欲望幻灭，代表作包括《包法利夫人》《情感教育》等。
    卡夫卡（Franz Kafka）
    1883-1924，奥地利—捷克德语作家，以荒诞寓言式写作呈现现代人的异化与权力困境，代表作包括《审判》《城堡》《变形记》等。
    韩炳哲
    1959-，韩国裔德国哲学家和文化评论家，研究聚焦现代社会的焦虑、效率主义以及数字化对人类精神的影响，代表作包括《倦怠社会》《爱欲之死》《他者的消失》等。
    大卫·福斯特·华莱士（David Foster Wallace）
    1962-2008，美国当代作家与随笔家，关注消费社会、成瘾、孤独与自我意识困境，代表作包括《无尽的玩笑》《这就是水》等。
    查理·卓别林（Charlie Chaplin）
    1889-1977，英国电影导演、演员与编剧，通过喜剧形式揭示现代工业社会的荒诞与不公，代表作包括《摩登时代》《城市之光》《大独裁者》等。
    列夫·托尔斯泰（Leo Tolstoy）
    1828-1910，俄国作家与思想家，关注历史洪流中的个体命运与道德选择，代表作包括《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。
    库切（J. M. Coetzee）
    1940-，南非小说家、诺贝尔文学奖得主，书写殖民、权力、暴力与道德困境，代表作包括《耻》《等待野蛮人》《迈克尔·K的生活与时代》等。
    乔治·奥威尔（George Orwell）
    1903-1950，英国作家与记者，以政治寓言批判极权与语言操控，代表作包括《1984》《动物农场》等。
    安东尼·特洛普（Anthony Trollope）
    1815-1882，英国维多利亚时期小说家，擅长描写制度、阶级与日常道德抉择，代表作包括“巴塞特郡系列”“巴彻斯特系列”。
    查尔斯·狄更斯（Charles Dickens）
    1812-1870，英国小说家，以社会现实主义揭示贫富不均与人性善恶，代表作包括《雾都孤儿》《远大前程》《双城记》等。
    马伯庸
    1980-，中国当代作家，以历史细节与通俗叙事结合见长，重构制度与人性，代表作包括《长安十二时辰》《长安的荔枝》等。
    黎紫书
    1971-，马来西亚华文作家，书写日常生活中的幽微情感与女性经验，代表作包括《流俗地》《告别的年代》等。
    詹姆斯·乔伊斯（James Joyce）
    1882-1941，爱尔兰现代主义作家，以意识流写作革新小说形式，代表作包括《尤利西斯》《都柏林人》《芬尼根的守灵夜》等。
    弗吉尼亚·伍尔夫（Virginia Woolf）
    1882-1941，英国现代主义作家与评论家，关注时间、意识与女性处境，代表作包括《到灯塔去》《达洛维夫人》《一间自己的房间》等。
    金庸
    1924-2018，中国武侠小说作家，以武侠世界探讨历史、权力与人性，代表作包括《射雕英雄传》《天龙八部》《笑傲江湖》等。
    米兰·昆德拉（Milan Kundera）
    1929-2023，捷克裔法国作家，探讨记忆、政治与个体存在的轻与重，代表作包括《不能承受的生命之轻》《笑忘录》等。
    菲利普·罗斯（Philip Roth）
    1933-2018，美国小说家，持续书写身份、欲望与美国经验的张力，代表作包括《美国牧歌》《波特诺伊的控诉》等。
    戴锦华
    1959-，中国电影学者与文化评论人，研究聚焦电影史、性别政治与大众文化，代表作包括《隐形书写》《电影理论与批评》等。
    安德烈·纪德（André Gide）
    1869-1951，法国作家与思想家，关注个体欲望、道德冲突与自我诚实，代表作包括《窄门》《田园交响曲》《伪币制造者》等。
    威廉·福克纳（William Faulkner）
    1897-1962，美国小说家，以多重叙事和意识流手法描绘美国南方的历史与创伤，代表作包括《喧哗与骚动》《我弥留之际》等。
    库尔特·冯内古特（Kurt Vonnegut）
    1922-2007，美国作家，以黑色幽默和科幻元素反思战争与现代文明，代表作包括《第五号屠宰场》《猫的摇篮》等。
    威廉·华兹华斯（William Wordsworth）
    1770-1850，英国浪漫主义诗人，强调自然、情感与心灵经验，代表作包括《抒情歌谣集》《丁登寺》等。
    但丁（Dante Alighieri）
    1265-1321，意大利诗人，被视为现代意大利语文学奠基者，以史诗形式描绘灵魂的救赎之路，代表作包括《神曲》等。
    <br>
  • about热水频道

    怎么吃，才能拥有高能量体质？｜074健康饮食

    1/22/2026 | 56 mins.
    到底怎样吃，才算真正的健康饮食？
    在上一期热水观察室《新的一年怎么盘活？这些方法总是好用！｜热水观察室09》的结尾，编辑部的每个人不约而同表示今年想要多运动，早睡早起，健康饮食，尤其是对我们这些久坐人群来说，运动量不够加上吃得不对，真的会莫名其妙就发胖和体检亮红灯。
    也正因此，今年的第一期「好状态启动！」，我们决定聊聊健康饮食。因为「吃对」这件事，远不是少油、少盐、少糖这么简单，人体实在太复杂了。比如这期，我们会聊几个比较少有人深入讨论的身体的底层原理：
    为什么要少吃碳水？碳水吃多了会给我们带来什么？吃进去的脂肪真的是发胖和血脂异常的元凶吗？在「高能量」「低能量」被频繁讨论的当下，能量究竟是什么，又与脂肪燃烧有什么关系？我们怎样吃，才能让身体一边稳定供能，一边燃烧掉多余脂肪？
    围绕这些既要又要的问题，我们请到了一位绝佳的嘉宾人选，夏萌医生。她从医40多年，前20多年在北京天坛医院神经内科，但因身体出现问题，后20年她转战营养学，在安贞医院创立了临床营养科。这些年她用营养学结合着神经科学，帮助包括她自己在内的10多万人，通过调整饮食，找回了更好的身心状态。现在退休后的她仍在做营养门诊，并用业余时间写了多本营养饮食科普书，比如豆瓣8.7分的超级畅销书《你是你吃出来的》系列，和她的最新一本书《低碳水》。
    希望这期能为你2026的健康生活，带来真正有用的建议，也希望分享给你关心的家人朋友们，我们一起吃出好状态🥰
    *夏萌《低碳水》北京科学技术出版社有限公司出品👉点击入手
    <br>
    开始倒水>
    本期水温：18°C
    03:43 早上一睁眼，第一件事为什么要先喝水？
    05:22 这些「空能量」食物，一定要少碰！
    07:48 为啥要少吃碳水？吃多了会有什么问题？
    11:05 你肚子上长的赘肉，不是吃脂肪吃出来的
    16:03 记性差、脑子慢？你可能是缺磷脂了
    18:30 蛋白质不够时，身体最先出现哪些问题？
    22:38 吃肉吃油多的人，为什么反而很瘦？
    25:28 美国2026最新膳食指南，有哪些大反转？
    27:44 为什么动物油比植物油更好？
    29:15 空腹喝油通便，是什么原理？
    31:56 外卖吃多了，你得补点什么油？
    35:49 感觉压力很大，可能是胆固醇没吃够！
    38:55 想每天保持高能量，这些食物必须吃
    *ATP是三磷酸腺苷（Adenosine Triphosphate）的缩写，是生物体内最重要的能量分子之一，常被称为「细胞的能量货币」。线粒体是细胞中制造 ATP 的主要场所，食物被分解后释放的能量，会在线粒体中被转化为 ATP，再由 ATP 为身体各项生命活动供能。
    46:04 为啥碳水越吃越饿？一天建议吃多少碳水？
    50:40 一天到底吃几顿饭才合理？
    52:31 果蔬汁，真的适合当正餐吃吗？
    <br>
    本期嘉宾&主播>
    嘉宾：夏萌（北京天坛医院神经内科副主任医师、北京安贞医院临床营养科创科主任，著有《低碳水》《你是你吃出来的》《你是你吃出来的2》）
    主播&监制：宇野
    后期：江珊、小迟
    封面：「好状态启动！」
    <br>
  • about热水频道

    新的一年怎么盘活？这些方法总是好用！｜热水观察室09

    1/15/2026 | 1h 9 mins.
    你今年跨年做了什么辞旧迎新的小事吗？
    这期是热水观察室，也就是about编辑部的内部聊天节目，刚好是元旦跨年后录制的一期，发现每个人跨完年的状态都有些变化：
    有人搬了新家，终于用上了能好好开火的厨房，开启没日没夜煲汤的幸福日子；
    有人重新收拾了工位，发现桌面一干净，做事都顺畅了；
    有人开始写感恩日记、整理相册，把日常的平凡瞬间重新点亮；
    有人给小家换新年皮肤，和家人一起装扮圣诞树，节日氛围感拉满；
    有人在家里和工位都养上了绿植，让生活每个角落都充满生机。
    我们发现，这些事单拎出来都很小，但凑在一起，就莫名其妙地把新的一年盘活了。
    于是，我们决定这期一起聊聊，最近一个月里，为了辞旧迎新，我们做了哪些很小但有用的事情，给自己的2026带来焕然一新的感觉？顺带还复盘了过去一年我们睡过的「超绝好觉」，看看那些完美入睡的瞬间是怎么发生的，也希望能给大家带来一些实用的助眠tips。
    希望新的一年，大家不仅工作顺心，并且都能睡个好觉，多一些和朋友小聚会的时光！也欢迎来评论区说说，为了迎接新年，你做了哪些有仪式感的小事？或者你想在新的一年有怎样的改变？明年跨年我们再一起回来看看，有没有实现😉✨
    🎉想获得更多小聚会灵感，欢迎翻翻about最新杂志书《好久没聚会了》👉点击入手
    <br>
    开始倒水＞
    本期水温：26°C
    01:58 搬家之后，「烹饪之魂」被点燃了
    *宇野跨年几天沉浸式做饭成果
    04:43 家里东西怎么摆，会悄悄改变你的生活方式
    06:54 情绪日记写完，坏情绪真的像被一键清空
    *此处提到的播客：
    你的电子囤积症，治好了吗？｜006信息
    14:37 工位收纳总踩雷？买之前推荐搜这三个关键词
    *书桌转角收纳、书桌可伸缩收纳、手办转角收纳
    18:55 给家里换套「节日皮肤」，氛围感立刻拉满
    *毛毛的梦幻新家&露台（新年皮肤版）
    26:05 写「感恩日记」为什么能让人越来越幸福？
    *此处提到的美剧：《怪奇物语》
    *左：幺幺1月更新的明信片墙 / 右：看《怪奇物语》跨年
    30:29 如果一年只能留12张照片，你会选哪12张？
    33:02 为啥我们总觉得一年时间过得飞快？
    *崔庆龙老师关于「采样」的跨年贴
    35:26 在家养植物，每次开门都像被生机迎接
    37:54 你更想把工位布置成「家」，还是「标准办公桌」？
    *阿洋的新年绿植工位
    41:31 你记忆最深的一次跨年仪式是什么？
    *江舟在汕头看到的跨年烟花
    48:51 过去一年，你睡过几个超绝好觉？
    *此处提到的书籍：
    《我们为什么要睡觉？》 [英]马修·沃克 著
    50:58 低成本助眠神器：头疗+泡脚桶，真的不要太香
    59:41 你的2026新年flag，都立了哪些？
    <br>
    本期嘉宾&主播>
    策划&主播：宇野、江舟、毛毛、阿洋、幺幺
    后期：江珊、小迟
    监制：宇野
    封面：about新书《好久没聚会了》
    <br>
  • about热水频道

    沈媛：如何用古典乐打开放松的一年？｜072古典乐

    1/08/2026 | 1h 14 mins.
    一到新年，你是不是也有一种想听音乐会的心情？
    跨年前几天，杭州举办了一场特别的音乐会——知识音乐会。它的发起者，是国际知名管风琴演奏家、中央音乐学院教授，也是我们很喜欢听的一档看理想节目《认识音乐》的主讲人，沈媛老师。
    从2018年开始，她就会邀请一些跨领域的学者朋友，来她的音乐会分享其他学科与音乐的关系，比如和刘擎老师分享过音乐与哲学，和之前也来热水聊过徐霞客的段志强老师，分享过音乐与历史，还有这期节目我们提到的这场，是她和建筑师张佳晶老师分享音乐与建筑学。
    当然，「知识音乐会」并非只做知识分享，现场的每一章节都经过精心设计，既有知识，也有与之匹配的演奏曲目，让大家全程都可以伴随着管风琴来吸收新知，现场听觉体验十分震撼。
    沈媛老师在国际级管风琴比赛中屡获大奖，比如在「管风琴届的奥林匹克」加拿大国际管风琴比赛（CIOC）中，她是首位获得「最佳观众评审奖」的中国选手，也是全球唯一晋级决赛的女性选手，加拿大纪录片频道专门为沈老师拍了一部纪录片，叫《管风琴之梦》，记录了她参赛的全过程，以及幕后练习时要克服的重重困难。
    沈老师说：「音乐家都是西西弗斯，我们在重复的动作中等待一个顿悟的瞬间」，我们很想知道，在她与音乐相伴的几十年里，让她不停演奏不断重复练习下去的源动力，就是那个顿悟的瞬间吗？除了它，还有什么？作为一位国际顶级演奏家，沈老师到底是怎样感受音乐的？对于古典乐既好奇又不懂的小白，她会如何帮我们打开古典乐的大门？
    这一期恰逢新年，我们还请她专门为热水的听友们准备了一份新年古典乐歌单（👈点击收听），如果你想不用做很多功课，就在2026年轻松走近古典乐的话，这份歌单可能是最好的入门方式，这期我们不仅聊了如何聆听和感受这些乐曲，也彻底感受到一位艺术家在讲述自己热爱之事时的能量与魅力，希望你会享受接下来的音乐之旅🎵
    <br>
    开始倒水>
    本期水温：35°C
    03:26 为什么《星际穿越》《教父》的经典配乐，都用了管风琴？
    *此处提到的电影配乐：
    《星际穿越》：Cornfield Chase-Hans Zimmer
    《教父》：The Baptism-Nino Rota
    07:12 你见过管风琴家「手舞足蹈」的演奏现场吗？
    *演奏中的沈媛老师
    11:29 在音乐厅现场听演奏，眼泪是被轰炸出来的
    13:16 音乐能绕过你大脑的计算，直接与你的身体产生共振
    16:36 沈老师为了快乐练琴，究竟发明了多少「神器」？
    *左：练琴睡袋、飞行神器小桌板、按摩腰带 / 右：沈媛老师原创发明水下观影泳镜
    *沈老师是怎样用小桌板将经济舱变成商务舱的⬆️
    23:56 在管风琴面前，人会突然意识到自己有多渺小
    26:34 女性管风琴家要面对哪些困难？
    29:39 「我把我自己活得更健康更美好，就是为了更好地爱你」
    31:51 中国有40多台管风琴，但会弹琴的人还没有琴多？
    34:03 「音乐家都是西西弗斯，通过重复的动作等待一个顿悟的瞬间」
    *此处bgm：
    F小调第五管风琴交响曲: V. 托卡塔（快板）（Organ Symphony No. 5 in F minor, Op. 42 No. 1 V. Toccata (Allegro)）（沈媛演奏）
    38:28 🎵新年古典乐歌单来了，给你盘活一年的能量✨
    *此处提到的音乐：
    1、奥托里诺·雷斯庇基《罗马的松树》：
    Pines of Rome:The Pines Of The Appian Way
    2、莫里斯·拉威尔《波莱罗》：
    Bolero
    3、格罗菲《大峡谷》组曲：
    第一乐章 日出
    4、理查德·施特劳斯《阿尔卑斯山交响曲》“日出”：
    Eine Alpensinfonie (An Alpine Symphony), Op. 64, TrV 233:Nacht (Night)
    Eine Alpensinfonie (An Alpine Symphony), Op. 64, TrV 233:Sonnenaufgang (Sunrise)
    5、拉威尔《达芙妮与克罗伊》组曲2号“日出”：
    Daphnis et Chloé Suite No. 2, M. 57b:I. Lever du jour
    6、朴茨茅斯交响乐团
    《山魔王的宫殿》From Peer Gynt Suite No. 1: "In The Hall Of The Mountain King"
    《查拉图斯特拉如是说》"Also Sprach Zarathustra" Op. 31 (Excerpt)
    7、日本正方形乐队：T-Square
    8、JOYFUL,JOYFUL-平原绫香
    9、I Just Want to Make Love to You-Etta James
    10、Les eaux de Mars-Stacey Kent
    52:47 管风琴入坑曲推荐👂
    *此处提到的音乐：
    G小调幻想曲与赋格: II. 赋格（Fantasia and Fugue in G minor, BWV 542 ‘Great’ II. Fugue）
    F小调第五管风琴交响曲: V. 托卡塔（快板）（Organ Symphony No. 5 in F minor, Op. 42 No. 1 V. Toccata (Allegro)）
    55:23 听音乐的三个阶段，你现在在哪一层？
    01:04:22 「什么叫紧张？就是你在屏蔽其他信号，把所有力量集中在一个信号之上」
    01:09:37 音乐×哲学/建筑/历史/天文……沈媛老师为什么想做「知识音乐会」？
    *此处提到的音乐：
    In A Landscape (1948)-John Cage
    <br>
    本期嘉宾&主播>
    嘉宾：沈媛（管风琴演奏家、中央音乐学院教授，看理想《认识音乐：32次音乐解码之旅》主讲人，小红书@沈媛ShenYuan）
    主播&监制：宇野
    后期：江珊、小迟
    封面：希尔施费尔特管风琴，戈特弗里德·拜尔（Gottfried Beyer）绘制
    <br>
    本期相关>
    ● 本期提到的人物
    克里斯托弗·诺兰（Christopher Nolan）
    英国电影导演、编剧。代表作《盗梦空间》《星际穿越》《奥本海默》等。
    汉斯·季默（Hans Zimmer）
    德国电影配乐大师、音乐制作人。代表作《狮子王》《黑暗骑士》《星际穿越》《沙丘》等。
    莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart）
    1756-1791，奥地利古典主义乐派代表。音乐史上公认的「神童」，其作品风格纯净、平衡且具有极高的旋律天赋。
    巴赫（Johann Sebastian Bach）
    1685-1750，德国作曲家、管风琴家。巴洛克音乐集大成者，被认为是西方音乐史上最重要的作曲家之一。
    维瓦尔第（Antonio Vivaldi）
    1678-1741，意大利巴洛克时期作曲家、小提琴大师。外号「红发神父」，代表作《四季》是古典音乐史上流传最广的小提琴协奏曲之一。
    雷斯皮基（Ottorino Respighi）
    1879-1936，意大利作曲家、音乐学家。以「罗马三部曲」闻名，擅长将古老的音乐形式与现代管弦乐技术相结合。
    格罗菲（Ferde Grofé）
    1892-1972，美国作曲家、编曲家。他曾为格什温的《蓝色狂想曲》编曲，代表作《大峡谷套曲》是美国民族乐派的经典。
    理查·施特劳斯（Richard Strauss）
    1864-1949，德国晚期浪漫主义作曲家、指挥家。以交响诗（如《查拉图斯特拉如是说》）和歌剧闻名，配器手法极其华丽雄壮。
    莫里斯·拉威尔（Maurice Ravel）
    1875-1937，法国作曲家、钢琴家与指挥家。他被称为「管弦乐配器天才」，其作品以精巧的结构和异国情调著称，代表作《波莱罗》是20世纪最知名管弦乐作品之一。
    朴茨茅斯交响乐团（Portsmouth Sinfonia）
    由英国艺术家加文·布莱耶斯创立。成员包括不具备乐器基础的人或互换乐器的专业乐手，旨在探索音乐的社会性与幽默感。
    贝多芬（Ludwig van Beethoven）
    1770-1827，德国作曲家、钢琴家。连接古典主义与浪漫主义的桥梁，在失聪的情况下创作出大量英雄主义色彩的杰作。
    T-Square
    日本老牌Fusion（融合爵士）乐团。成立于1976年，作品充满律动感，曾多次负责F1赛车节目的主题曲制作。
    平原绫香（Ayaka Hirahara）
    日本流行歌手、萨克斯演奏家。以宽广的音域和深厚的唱功著称，代表作《Jupiter》改编自霍尔斯特的作品。
    史黛西·肯特（Stacey Kent）
    美国著名爵士女歌手。嗓音清新柔和，曾获格莱美提名，擅长将文学底蕴（如与石黑一雄合作）融入爵士演唱。
    提奥多·库伦奇斯（Teodor Currentzis）
    希腊指挥家，以颠覆性表演风格和创立音乐永恒乐团闻名，九次获俄罗斯「金面具」奖，活跃于国际古典乐坛。
    理查德·克莱德曼（Richard Clayderman）
    法国钢琴家，因将古典音乐与流行元素融合而闻名，是全球范围内唱片销量最高、知名度最广的通俗钢琴演奏家。
    马克西姆·姆尔维察（Maksim Mrvica）
    克罗地亚跨界钢琴家。演奏风格融合了古典、电子与摇滚元素，以极快的指法和极具视觉冲击力的舞台效果著称。
    陈美（Vanessa-Mae）
    英籍泰裔小提琴家、跨界艺人。她在90年代开创了「电小提琴」流行化风潮，将古典乐与迪斯科节奏进行大规模融合。
    霍尔斯特（Gustav Holst）
    1874-1934，英国作曲家。其代表作《行星组曲》极具画面感，对后世好莱坞科幻电影配乐产生了深远影响。
    德彪西（Claude Debussy）
    1862-1918，法国作曲家，印象主义音乐的创始人。他打破了传统的和声规则，强调音乐的色彩感和氛围感。
    梅西安（Olivier Messiaen）
    1908-1992，20世纪法国最重要的作曲家之一。他的音乐语言极其独特，融合了宗教神秘主义、异国节奏以及对鸟鸣声的精准模拟。
    让·阿兰（Jehan Alain）
    1911-1940，法国管风琴作曲家。他在30年代创作了极具现代实验精神的作品，可惜在二战中牺牲，年仅29岁。
    车尔尼（Carl Czerny）
    1791-1857，奥地利钢琴家、作曲家。贝多芬的学生，李斯特的老师。他编写的大量钢琴练习曲至今仍是全球钢琴教育的基石。
    维多尔（Charles-Marie Widor）
    1844-1937，法国管风琴家。他开创了「管风琴交响曲」体裁，让管风琴能够像一个大型管弦乐团一样呈现宏大的叙事。
    约翰·凯奇（John Cage）
    1912-1992，美国先锋派艺术大师。偶然音乐、实验音乐的代表人物，其《4分33秒》颠覆了人们对「声音」和「沉默」的定义。
    <br>
