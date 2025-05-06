【本期节目】亲密关系中，你有过怀疑，失望，灰心吗？职场浪潮里，你面临过进取或是后退的选择吗？年轻时渴望成熟，你想象过强大无畏的50+吗？中年后恐惧衰老，你会想念20岁的叛逆和光芒吗？本期播客，30+的养鸡，40+的艳艳，50+的静姐，60+的金老师，分享彼此对生活的理解，一起聊聊女人的30+40+50+。在这场对话中，我们慢慢理解，性别和年龄，从来不能割裂我们作为人的共性。亲密关系这堂课，每个人都要修习。表达想法也许会通向误解，但“说出来”是正视自己内心的开始。人生的每个路口，向左还是往右，适合自己的选择，就是正确答案。（精彩对话未完待续，敬请期待下集~）欢迎大家在评论区留下你的年龄+故事，我们会抽取3位听友送出金韵蓉老师的著作《女人30+》《女人40+》《女人50+》。也欢迎大家点击订阅关注《你，静不下来》，无论阅读，讲述，倾听，让我们一起，不再慌张，慢慢向前。【主播】李静养鸡【嘉宾】金韵蓉：资深芳香疗法专家、心理学家、作家著有：《精油全书》《女人30+》《女人40+》《女人50+》《美丽笔记》等20余部图书。艳艳：节目制片人、经纪人【时间轴】1：53 我和金老师识于微时的友谊5：02 【互动福利】：留言年龄+故事，金老师签名赠书8：08 中女时代的情感困境：追求进步or选择婚姻？10：02 当下女性的焦虑来自于更芜杂的信息13：26 讨论：听凭直觉去查对方损及和剥削的是信任17：25 年龄重塑了爱情观：20岁的疯狂vs 40岁的谨慎22：44 “评估”的智慧：你的婚姻中闪现过分手的念头吗？25：03 女性在身心俱变的50岁，为什么开始重视自己？30：05 40+女性的“三明治时代”，我们为什么如此疲惫？32：23 “评估”是人类和婚姻的共性34：49 年轻人为什么不想结婚？36：37 分享：婚姻不是人生的必经之路，你有选择40：23 【互动投票】：心动派or踏实派？你会选择哪种伴侣？44：26 选择结婚的原因，是因为你的舒适圈里包括婚姻46：33 追问：你的内心所需到底来自哪里？48：29 妈妈告诉我的话影响了我对两性关系的定义51：03 情绪巨婴：家庭的相处模式决定了情绪的管理和表达能力52：26 面对两难选择要问自己：我怎样才能身心安顿？55：06 分享：婚姻中，当你感到情绪的时候一定要对伴侣说出来1：01：02 在任何关系中，赢得尊敬非常重要1：02：25 下集预告【本期音乐】《By Your Side》— Sade【推荐书籍】金韵蓉《女人30+》：从爱情、婚姻、孩子、职业生涯规划、身心灵五个角度给我们智慧。“30+是女人一生中最困惑的年岁，也是面临选择最多的年岁。人生的许多第一次极有可能在这年岁之间发生，比如第一次婚姻、第一个孩子、第一套房子、第一次婚外情、第一次黯然离婚等等，都有可能在这看似成熟，其实却仍然稚嫩的年岁间发生。”金韵蓉《女人40+》：从爱情、婚姻、事业、更年期、芳香能量、色彩能量、皮肤年轻化等八个方面帮助即将或已经进入40岁的女性解决生活中遇到的种种问题，提升40+女性的生活幸福值。“那些说，既然有免费的牛奶可喝，干吗还要买头母牛回家的男人，他们实在是太搞不清楚状况了！今天有80%的女人宁愿不结婚。为什么呢？因为她们终于发现，不需要为了一根香肠，而买回整只猪！”金韵蓉《女人50+》：“年逾半百又怎么了？一样可以说话时手舞足蹈，快乐时尽情欢笑，进餐时快意享受，过日子时踏踏实实，做个积极享受当下、乐在生活的熟龄美女子！”金韵蓉《你要的是幸福还是对错》：本书结合自身阅历和大量婚姻治疗真实案例，讲解婚姻经营秘诀，帮助读者提升亲密关系的自我觉察力，化解矛盾和冲突。“让桃树结桃，让梨树结梨。女人都高估自己，认为:他会因为爱我，而为我改变；我一定能控制得了他；任性是女人的特权，他必须忍耐；即使我对他再坏，他也一样视我如珍宝；如果必须选择，他会选择我，而不是他的母亲。”【彩蛋】06年《美丽俏佳人》金老师来做嘉宾前段时间邀请金老师来我的直播间，二十多年过去了我们依然是好朋友【关于听友群】大家可以通过扫码和搜索ni_jingbuxialai 添加小助理邀请大家进群。在群里大家可以：1.针对发布当期内容话题进行深度讨论2.参与节目话题和互动问题的征集3.分享关于节目内容和形式的建议4.定期发放群福利听友群开放入群时间为每周一，周五的10:30～12:30，感谢大家对我们的支持。/Contact商务合作：[email protected]
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