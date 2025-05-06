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你，静不下来

李静
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你，静不下来
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  • 老友对谈vol.9 这期播客差点“献祭”婚姻？！在爱情、友情和野心的迷局中我们如何杀出重围？
    【本期节目】这一集，我们继续聊聊成年人的选择。男强女弱一直以来都是一个传统设定，如今，我们来到一个女性有了更多自由和选择的时代，我们犹豫，突破，抉择，勇敢投入生活的洪流，摸索向前。选择伴侣，取舍友情，面对生育，持续打拼。每条岔路都是一个两难之选，成年人的世界，连犹豫都带着点理直气壮的纠结。这期播客，几位姐姐可是冒着“离婚”的风险献祭了自己， 但正是这份真诚的打开，在彼此的故事和碰撞里，一些问题的答案反而渐渐清晰起来。无论30+40+还是50+，我们都在学习对自己的选择负责；用实力赢得尊重，而非音量；看清内心真正的渴望；并学会坦然地说出“我需要”或“我拒绝”。 放轻松点，亲爱的朋友。我们早已明白：完美人生是传说，但亲手打磨出的、带着自己温度和棱角的“不完美”人生，才最带劲。【互动福利】点击订阅关注《你，静不下来》欢迎大家在评论区留下你的年龄+故事，我们会在评论区抽取我们会抽取3位听友分别送出金韵蓉老师的著作《女人30+》《女人40+》《女人50+》以及抽取20位听友送出【连咖啡】零糖原液茶。【主播】李静养鸡【嘉宾】金韵蓉：资深芳香疗法专家、心理学家、作家著有：《精油全书》《女人30+》《女人40+》《女人50+》《美丽笔记》《你要的是幸福还是对错》等20余部图书。艳艳：节目制片人、经纪人【时间轴】2：37 婚姻是一个特别复杂的工程3：39 把自己找对了，很多事都变得良性起来5：46 我曾以为恋爱中的我要扮演柔弱才可爱7：11 经济能力与赢得尊重之间的关系8：12 男强女弱的传统设定被打破，女性如何获得情感的平衡？12：35 你能接受自己的另一半比自己赚的少吗？16：41 经济收入的高低使我对婚姻有了新的理解与平衡19：18 成功女性背后那些不停找存在感的伴侣22：47 真正的平等应该是不分性别，只讲个人实现23：42 有时在夫妻关系中挑事的反而是我们的父母25：26 你是真的和解还是合理化自己的选择？28：00 人需要有看穿自己的能力31：11 学会远离那些让你不舒服的“坏”朋友34：46 我们没有想象中的强大，要学会过滤外面嘈杂的声音39：46 选择：当野心会危机婚姻，我选择了婚姻41：33 评估之后要承担自己的选择，不要让对方来承担情绪的责任44：48 我们如何才能获得面对人生关卡的智慧？46：53 生命本不完美，要学会接受自己，有勇气说出自己的感受49：27 50岁重启人生，迎来女人的黄金时期【本期音乐】《Carry On》— Joshua Hyslop【推荐书籍】金韵蓉《女人30+》：“指望30岁后还能遇到一个‘踩着七彩祥云’来拯救你的王子？醒醒！能救你的只有你自己长出来的铠甲和脑子里的智慧。”金韵蓉《女人40+》：“40岁后，学会‘自私’一点。这不是冷漠，而是把耗散在他人期待中的能量收回，滋养自己干涸的生命。”金韵蓉《女人50+》：“身体的衰老是自然规律，但对亲密关系的渴望、对肌肤之亲的享受，不应随之枯萎。50+的女人，依然有权利追求和享受属于这个年龄的性与爱。”【关于听友群】大家可以通过扫码和搜索ni_jingbuxialai 添加小助理邀请大家进群。在群里大家可以：1.针对发布当期内容话题进行深度讨论2.参与节目话题和互动问题的征集e3.分享关于节目内容和形式的建议4.定期发放群福利听友群开放入群时间为每周一，周五的10:30～12:30，感谢大家对我们的支持。/Contact商务合作：[email protected]新浪微博：李静抖音：主持人李静小红书：李静lijing视频号：李静B站：李静-LIJING
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    56:00
  • 老友对谈vol.8 四位已婚女性的坦白：别被“该结婚了”绑架！这只是一道自由选择题
    【本期节目】亲密关系中，你有过怀疑，失望，灰心吗？职场浪潮里，你面临过进取或是后退的选择吗？年轻时渴望成熟，你想象过强大无畏的50+吗？中年后恐惧衰老，你会想念20岁的叛逆和光芒吗？本期播客，30+的养鸡，40+的艳艳，50+的静姐，60+的金老师，分享彼此对生活的理解，一起聊聊女人的30+40+50+。在这场对话中，我们慢慢理解，性别和年龄，从来不能割裂我们作为人的共性。亲密关系这堂课，每个人都要修习。表达想法也许会通向误解，但“说出来”是正视自己内心的开始。人生的每个路口，向左还是往右，适合自己的选择，就是正确答案。（精彩对话未完待续，敬请期待下集~）欢迎大家在评论区留下你的年龄+故事，我们会抽取3位听友送出金韵蓉老师的著作《女人30+》《女人40+》《女人50+》。也欢迎大家点击订阅关注《你，静不下来》，无论阅读，讲述，倾听，让我们一起，不再慌张，慢慢向前。【主播】李静养鸡【嘉宾】金韵蓉：资深芳香疗法专家、心理学家、作家著有：《精油全书》《女人30+》《女人40+》《女人50+》《美丽笔记》等20余部图书。艳艳：节目制片人、经纪人【时间轴】1：53 我和金老师识于微时的友谊5：02 【互动福利】：留言年龄+故事，金老师签名赠书8：08 中女时代的情感困境：追求进步or选择婚姻？10：02 当下女性的焦虑来自于更芜杂的信息13：26 讨论：听凭直觉去查对方损及和剥削的是信任17：25 年龄重塑了爱情观：20岁的疯狂vs 40岁的谨慎22：44 “评估”的智慧：你的婚姻中闪现过分手的念头吗？25：03 女性在身心俱变的50岁，为什么开始重视自己？30：05 40+女性的“三明治时代”，我们为什么如此疲惫？32：23 “评估”是人类和婚姻的共性34：49 年轻人为什么不想结婚？36：37 分享：婚姻不是人生的必经之路，你有选择40：23 【互动投票】：心动派or踏实派？你会选择哪种伴侣？44：26 选择结婚的原因，是因为你的舒适圈里包括婚姻46：33 追问：你的内心所需到底来自哪里？48：29 妈妈告诉我的话影响了我对两性关系的定义51：03 情绪巨婴：家庭的相处模式决定了情绪的管理和表达能力52：26 面对两难选择要问自己：我怎样才能身心安顿？55：06 分享：婚姻中，当你感到情绪的时候一定要对伴侣说出来1：01：02 在任何关系中，赢得尊敬非常重要1：02：25 下集预告【本期音乐】《By Your Side》— Sade【推荐书籍】金韵蓉《女人30+》：从爱情、婚姻、孩子、职业生涯规划、身心灵五个角度给我们智慧。“30+是女人一生中最困惑的年岁，也是面临选择最多的年岁。人生的许多第一次极有可能在这年岁之间发生，比如第一次婚姻、第一个孩子、第一套房子、第一次婚外情、第一次黯然离婚等等，都有可能在这看似成熟，其实却仍然稚嫩的年岁间发生。”金韵蓉《女人40+》：从爱情、婚姻、事业、更年期、芳香能量、色彩能量、皮肤年轻化等八个方面帮助即将或已经进入40岁的女性解决生活中遇到的种种问题，提升40+女性的生活幸福值。“那些说，既然有免费的牛奶可喝，干吗还要买头母牛回家的男人，他们实在是太搞不清楚状况了！今天有80%的女人宁愿不结婚。为什么呢？因为她们终于发现，不需要为了一根香肠，而买回整只猪！”金韵蓉《女人50+》：“年逾半百又怎么了？一样可以说话时手舞足蹈，快乐时尽情欢笑，进餐时快意享受，过日子时踏踏实实，做个积极享受当下、乐在生活的熟龄美女子！”金韵蓉《你要的是幸福还是对错》：本书结合自身阅历和大量婚姻治疗真实案例，讲解婚姻经营秘诀，帮助读者提升亲密关系的自我觉察力，化解矛盾和冲突。“让桃树结桃，让梨树结梨。女人都高估自己，认为:他会因为爱我，而为我改变；我一定能控制得了他；任性是女人的特权，他必须忍耐；即使我对他再坏，他也一样视我如珍宝；如果必须选择，他会选择我，而不是他的母亲。”【彩蛋】06年《美丽俏佳人》金老师来做嘉宾前段时间邀请金老师来我的直播间，二十多年过去了我们依然是好朋友【关于听友群】大家可以通过扫码和搜索ni_jingbuxialai 添加小助理邀请大家进群。在群里大家可以：1.针对发布当期内容话题进行深度讨论2.参与节目话题和互动问题的征集3.分享关于节目内容和形式的建议4.定期发放群福利听友群开放入群时间为每周一，周五的10:30～12:30，感谢大家对我们的支持。/Contact商务合作：[email protected]新浪微博：李静抖音：主持人李静小红书：李静lijing视频号：李静B站：李静-LIJING
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    1:06:21
  • 老友对谈vol.7 99% 的人正在谋杀自己的当下！
    【本期节目】今天，是一期“静静见静静”的聊天儿局，静姐邀请老朋友庄雅婷来到播客间，聊了聊当下的生活。庄老是静姐“毒舌”老友中的其中一位，是个不爱聊过去的“当下派”，她活在当下，并相信如果可以把当下活好，那么未来应该也不会太差。写作是她和世界交谈的工具，她随性洒脱的投入生活，再把那些犀利的洞察变成作品。和庄老聊天儿，她云淡风轻，好像那些生活里的重担她都轻轻放下了。聊到有趣的故事，她三言两语，一点体恤，一点理解，像个轻拍你肩膀让你放松一下的路人。读她的文，见她的人，是两种不同的观感，却各有各的活色生香。这期节目聊着聊着，仿佛把“当下”二字给聊明白了。我们不能活在过去，也不必活在未来。从“我”出发，从“当下”出发，也许人生这场马拉松，体验本身就是目的地。欢迎大家订阅关注《你，静不下来》，打点评论，分享你的故事。【主播】李静养鸡【嘉宾】庄雅婷：媒体人、作家，原名李静。她自称 “北京女病人”，对生活中的琐碎事物充满好奇，聪明才智常用来“刻薄”一切。曾出版《那些有伤的年轻人》、《硬心肠》、《那件疯狂的小事》等等。真话总是很难听的，因为太直接、太理智、太不容你有一点儿不切实际的幻想。还有被戳穿之后的羞愤与自惭，都让人没那么容易接受。你的反应越大，就代表你心里其实越认同，只是不愿意去面对而已。—— 庄雅婷《如何渡过一条河》单身是最好的经济学选择。—— 庄雅婷《那些有伤的年轻人》如果见面只是让自己看得更清楚彼此已经变成了多么遥远而陌生的两个人，那是件多么可悲的事情。—— 庄雅婷《爱你就像爱生病》回家是一条畏途，要面对亲友的各种逼问，从结婚与否到男友是干嘛的月赚多少？都特别挑战社交底线，简直要激起心中的暴虐之情。—— 庄雅婷《和亲友们坐在一起我们能谈论什么？》【时间轴】3：13 互联网的共同记忆打破了我们的年龄差4：05 我是要不停看到新东西进来的人5：25 走散的朋友与中年人的“避旧”8：42 聪明的朋友更可能具有善良的品质9：35 真正的活在当下是不怀念过去，不被过去的经验所累11：39 没有一种生活是容易的，每一种生活方式都有其辛苦13：19 钱是一个中性的工具，它不能代表你的能力和爱心13：56 信息过载的疲惫与断舍离的纠结16：37 人是波浪式前进的，低谷随时会碰到18：04 这年头儿“怪人”才能生活的很好20：35 《硬心肠》：人生中需要很多狠心的时刻23：26 要做“好”性格的人吗？25：05 时间可以解决人生的大部分问题26：59 年轻时一定会痛苦纠结，但不要用痛苦来增加自己人生的深刻29：00 为什么我们常常感到疲惫？32：33 人类的共性是不分年纪的34：18 吃喝玩乐是人生体验中重要的KPI38：10 要找到适合自己的方式去抒发情绪40：55 关于“躺平”的一点分享和讨论48：56 我们这款复古“毒舌”，不过是说了直接的实话54：26 北京不是最好吃的，但北京是最好玩儿的56：31 为什么老好人容易被拿捏？1：00：40 常做一些疯狂的小事1：03：02 如今我这样看待金钱：趁年轻多花1：07：07 如何定义无效社交？中年人的社交圈是否更难割舍？1：10：53 我和朋友的“老废物乐园”：人要尽量避免太多的精神沟通1：13：46 人的一生注定走一个抛物线，滑下来的时候要开心一点儿【本期音乐】《Top Of The World》— Carpenters即便Karen已经离开这么多年,但每次听卡朋特乐队的歌还是不由感叹Karen的嗓音像一片永远晴朗的黄昏，明明唱着最轻盈的快乐，却让人听出温柔的怅惘。或许美好的事物都有倒计时，像流星，像樱花，像她留在磁带里的三十多岁。最近常想，所谓怀念，大概就是带着她歌声里的暖意去生活，把每个“今天”都过成不必追悔的“昨日”。【花絮彩蛋】静静X静静【关于听友群】大家可以通过扫码和搜索ni_jingbuxialai 添加小助理邀请大家进群。在群里大家可以：1.针对发布当期内容话题进行深度讨论2.参与节目话题和互动问题的征集3.分享关于节目内容和形式的建议4.定期发放群福利听友群开放入群时间为每周一，周五的10:30～12:30，感谢大家对我们的支持。/Contact新浪微博：李静抖音：主持人李静小红书：李静lijing视频号：李静B站：李静-LIJING
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    1:17:56
  • 在三好姐妹喜剧周，我和她们聊嗨了：去他的“女性保质期”！
    【本期节目】本期《你，静不下来》非常有幸来到上海，加入到“三好姐妹”喜剧周之中，静姐与5位优秀的脱口秀女演员一起跟大家聊聊那些快乐而不内卷的成长故事，让大家看看女生幽默起来能掀翻几块天花板！大家从“谁在定义女性的保质期”开始聊起，静姐分享了年轻时的雄心和更年期的自我怀疑；嘻哈“聒噪”的分享空中趣事；三弟在现场安静的“偷懒”，淡淡地搞笑；颜怡、颜悦娓娓讲述生活里的观察和奇思妙想；步姐中气十足的鼓励每个女孩都要爱自己。在对谈中，大家抛开一切主义，打破了年龄的分界，为我们展示了多样的女性样貌。野心，侠气，快意，冷静，恬淡，暗涌，沮丧，绽放，每一位女性，都值得更丰富的词汇去形容，而非定义。这场对谈，无论是聒噪着搞笑，还是安静着表达，都在努力打破那道写满定义的墙壁。欢迎听到这期播客的你，在评论区分享你的成长故事。让我们从“看不见”到“看见”，一起跟随这个时代，喜欢女性的每一岁，创新自己的每一岁。【主播】李静【嘉宾】三弟/嘻哈/步惊云/颜怡/颜悦【时间轴】0：57 三好姐妹周我们来了！1：55 正篇开始3：03 30+40+50+，谁在定义女人的保鲜期？5：42 步惊云：我一直以为“更年期”是个贬义词7：35 嘻哈：更年期的同事在职场面临生理和情绪挑战9：28 科普：更年期症状出现的时候，要走到医院，让医生解决11：01 嘻哈：30+以后我更加自由12：44 三弟：每个年纪都有自己的觉察和经验15：02 静姐：40+女性在生活方式上要提早调整，应对即将到来的更年期16：26 颜怡/颜悦：妈妈的就医体验很差，去医院如同参加有奖竞猜17：27 “叫不醒”的亲朋好友：为什么妈妈们不相信我们？19：18 静姐：更年期让我像编剧一样，开始不断思考我的人生21：03 青春期与更年期，被荷尔蒙控制的女性23：00 你可以恨这个世界但要爱自己！24：22 静姐：人要敢于对自己付出很多的东西叫停25：01 颜怡/颜悦：社会规训与我的奇思妙想25：41 嘻哈：我在牛粪上睡了一下午29：40 三弟：年轻的感受我体验过了，我不再着急30：30 女生的每一岁都要认识自己，接受自己，爱自己34：05 女人到了更年期之后你的身体才第一次属于自己36：56 这个时代的女性会有更创新的活法38：31 我把自己放在人生的第一位40：37 女人不需要对任何人感到抱歉41：25 Ending：无论人生的哪个阶段，我们都要爱自己【花絮彩蛋】三弟（脱口秀演员，编剧）嘻哈（脱口秀演员）步惊云（脱口秀演员）颜怡/颜悦（脱口秀演员）圆满结束!【嘉宾分享书籍】《闭经记》 【日】伊藤比吕美《不是你，是你的荷尔蒙》【英】妮基·威廉姆斯《All Fours四肢着地》【美】米兰达·裘丽【本期音乐】《I Am Woman》Cynthia Nixon《20 30 40》张艾嘉、刘若英、李心洁【关于听友群】大家可以通过扫码和搜索ni_jingbuxialai 添加小助理邀请大家进群。在群里大家可以：1.针对发布当期内容话题进行深度讨论2.参与节目话题和互动问题的征集3.分享关于节目内容和形式的建议4.定期发放群福利听友群开放入群时间为每周一，周五的10:30～12:30，感谢大家对我们的支持。本期节目是三好姐妹播客企划「女子笑有力量」系列节目之一，欢迎收听本次企划的其他节目，以锋利又轻盈的姿态，畅聊女性日常经验里的烦恼与困惑，让她的笑声力量无限延续。/Contact新浪微博：李静抖音：主持人李静小红书：李静lijing视频号：李静B站：李静-LIJING
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    49:35
  • 祝所有的母亲节日快乐，一份小礼物送给大家！
    母亲的诗-告诉我，母亲作者:加夫列拉·米斯特拉尔[智利]为你读诗:李静|主持人母亲，把你知道的一切都告诉我吧。告诉我，你往日承受过的疼痛，告诉我，那与我缠绕的小小身体，要怎样出生，告诉我，他是会自己寻找妈妈的乳房呢，还是需要我逗他吸吮?母亲，把你对爱的理解教给我吧。告诉我该如何爱抚他，要比丈夫的爱抚更加轻柔。在接下来的日子里我该怎么为他洗澡?要怎么包裹才不会弄痛他?教我唱你以前哄我入睡时唱的摇篮曲吧，那首歌好过所有歌曲，会让他睡得更加香甜。朱金玉译选自《孩子的头发》，江苏凤凰文艺出版社[关于作者]加夫列拉·米斯特拉尔(1889-1957)，智利女诗人。自幼生活清苦，未曾进过学校，靠做小学教员的同父异母姐姐辅导和自学获得文化知识。1945年，“因为她那富于强烈感情的抒情诗歌，使她的名字成为整个拉丁美洲的理想的象征”，获得了诺贝尔文学奖，成为拉丁美洲第一位获得该奖的诗人。
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    2:20

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About 你，静不下来

Hi 大家好，我是主持人李静，欢迎订阅我的播客《你，静不下来》 这档节目是我送给所有「脑内住着永动机」的朋友的声波礼物，在当下浮躁的社会中，我们每个人的脑海里都充斥着各种想法和灵感，很难享受片刻的宁静。 当焦虑开始超速时，让真诚的对谈成为喧嚣的刹车片，也许我们不必强行静下来，只要在喧闹中确认彼此「在场」的安心。 我会邀请我的各路好友，一起在播客里和大家分享生活中的趣事和思考，真心愿这档节目有机会成为那个陪你等待焦虑退潮的礁石。 [关于听友群] 想加入听友群的听友们，可以搜索 ni_jingbuxialai 添加小助理，邀请大家加入听友群。
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Generated: 6/8/2025 - 11:54:33 AM