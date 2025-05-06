老友对谈vol.7 99% 的人正在谋杀自己的当下！

【本期节目】今天，是一期“静静见静静”的聊天儿局，静姐邀请老朋友庄雅婷来到播客间，聊了聊当下的生活。庄老是静姐“毒舌”老友中的其中一位，是个不爱聊过去的“当下派”，她活在当下，并相信如果可以把当下活好，那么未来应该也不会太差。写作是她和世界交谈的工具，她随性洒脱的投入生活，再把那些犀利的洞察变成作品。和庄老聊天儿，她云淡风轻，好像那些生活里的重担她都轻轻放下了。聊到有趣的故事，她三言两语，一点体恤，一点理解，像个轻拍你肩膀让你放松一下的路人。读她的文，见她的人，是两种不同的观感，却各有各的活色生香。这期节目聊着聊着，仿佛把“当下”二字给聊明白了。我们不能活在过去，也不必活在未来。从“我”出发，从“当下”出发，也许人生这场马拉松，体验本身就是目的地。欢迎大家订阅关注《你，静不下来》，打点评论，分享你的故事。【主播】李静养鸡【嘉宾】庄雅婷：媒体人、作家，原名李静。她自称 “北京女病人”，对生活中的琐碎事物充满好奇，聪明才智常用来“刻薄”一切。曾出版《那些有伤的年轻人》、《硬心肠》、《那件疯狂的小事》等等。真话总是很难听的，因为太直接、太理智、太不容你有一点儿不切实际的幻想。还有被戳穿之后的羞愤与自惭，都让人没那么容易接受。你的反应越大，就代表你心里其实越认同，只是不愿意去面对而已。—— 庄雅婷《如何渡过一条河》单身是最好的经济学选择。—— 庄雅婷《那些有伤的年轻人》如果见面只是让自己看得更清楚彼此已经变成了多么遥远而陌生的两个人，那是件多么可悲的事情。—— 庄雅婷《爱你就像爱生病》回家是一条畏途，要面对亲友的各种逼问，从结婚与否到男友是干嘛的月赚多少？都特别挑战社交底线，简直要激起心中的暴虐之情。—— 庄雅婷《和亲友们坐在一起我们能谈论什么？》【时间轴】3：13 互联网的共同记忆打破了我们的年龄差4：05 我是要不停看到新东西进来的人5：25 走散的朋友与中年人的“避旧”8：42 聪明的朋友更可能具有善良的品质9：35 真正的活在当下是不怀念过去，不被过去的经验所累11：39 没有一种生活是容易的，每一种生活方式都有其辛苦13：19 钱是一个中性的工具，它不能代表你的能力和爱心13：56 信息过载的疲惫与断舍离的纠结16：37 人是波浪式前进的，低谷随时会碰到18：04 这年头儿“怪人”才能生活的很好20：35 《硬心肠》：人生中需要很多狠心的时刻23：26 要做“好”性格的人吗？25：05 时间可以解决人生的大部分问题26：59 年轻时一定会痛苦纠结，但不要用痛苦来增加自己人生的深刻29：00 为什么我们常常感到疲惫？32：33 人类的共性是不分年纪的34：18 吃喝玩乐是人生体验中重要的KPI38：10 要找到适合自己的方式去抒发情绪40：55 关于“躺平”的一点分享和讨论48：56 我们这款复古“毒舌”，不过是说了直接的实话54：26 北京不是最好吃的，但北京是最好玩儿的56：31 为什么老好人容易被拿捏？1：00：40 常做一些疯狂的小事1：03：02 如今我这样看待金钱：趁年轻多花1：07：07 如何定义无效社交？中年人的社交圈是否更难割舍？1：10：53 我和朋友的“老废物乐园”：人要尽量避免太多的精神沟通1：13：46 人的一生注定走一个抛物线，滑下来的时候要开心一点儿【本期音乐】《Top Of The World》— Carpenters即便Karen已经离开这么多年,但每次听卡朋特乐队的歌还是不由感叹Karen的嗓音像一片永远晴朗的黄昏，明明唱着最轻盈的快乐，却让人听出温柔的怅惘。或许美好的事物都有倒计时，像流星，像樱花，像她留在磁带里的三十多岁。最近常想，所谓怀念，大概就是带着她歌声里的暖意去生活，把每个“今天”都过成不必追悔的“昨日”。【花絮彩蛋】静静X静静【关于听友群】大家可以通过扫码和搜索ni_jingbuxialai 添加小助理邀请大家进群。在群里大家可以：1.针对发布当期内容话题进行深度讨论2.参与节目话题和互动问题的征集3.分享关于节目内容和形式的建议4.定期发放群福利听友群开放入群时间为每周一，周五的10:30～12:30，感谢大家对我们的支持。/Contact新浪微博：李静抖音：主持人李静小红书：李静lijing视频号：李静B站：李静-LIJING