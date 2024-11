Download for free in the Play Store

Download for free in the App Store

Listen to 嗨咻 in the App

就在一个平凡的清晨,竹子经历了一次大型崩溃,她甚至认为,关于她生活的每一块多米诺骨牌,都在坍塌。状态低迷到,打开麦克风,再次崩溃,甚至想鸽掉这期播客。但是她想了想,不如借此机会,在大伙面前,坦诚自己的心理起伏。时间码00:02 周二早上,忍着眼泪奔跑的竹子崩溃了02:10 多米诺骨牌的倒塌起因竟然是...04:05 你永远不知道什么,压死骆驼的最后一根稻草是什么。09:49 当计划被破坏,竹子要如何面对?13:14 竹子内心里严格指挥官和委屈小士兵的周旋。19:59 崩溃的时候发现世界上有比你跟狗血的事情正在发生。23:25 允许自己休息,承认自己一刻的失败,回去好好睡一觉。29:15 竹子复盘,崩溃的三要三不要。39:43 Calm down and carry on

The Carpool with Kelly and Lizz

It's Not the Car

The Carpool with Kelly and Lizz

Listen to 嗨咻, Kinda Funny Gamescast: Video Game Podcast and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app