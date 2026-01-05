5 Ene - Promesa 5 | Dios me rodea con Su escudo de amor
1/05/2026 | 45 mins.
📖 Salmos 5:11–12 (NTV) "Que se alegren todos los que en ti se refugian…pues tú bendices a los justos y los rodeas con tu escudo de amor."Hay días en los que no necesitamos respuestas,necesitamos cobertura.No explicaciones, sino protección.Dios no solo va delante de ti,también va a tu alrededor.Su amor no es frágil: es un escudo.Su cuidado no es simbólico: es real.Hoy descansa en esta promesa:✨ no estás expuesto, estás rodeado.✨ no estás solo, estás cubierto.📖 Lecturas del día – Enero 5Génesis 11:1–13:4Mateo 5:1–26Salmos 5:1–12Proverbios 1:24–28
4 Ene - Promesa 4 | Mientras descanso, Dios sigue obrando
1/04/2026 | 49 mins.
📖 Salmo 4:8 (NTV) "En paz me acostaré y dormiré, porque solo Tú, Señor, me mantendrás a salvo."Dormir en paz no es rendirse: es confiar.Mientras cierras los ojos, Dios sigue trabajando.No todo se resuelve de día… algunas cosas Dios las ordena mientras descansas.📖 Lecturas del día – Enero 4Génesis 8:1 - 10:32Mateo 4:12-25Salmos 4:1-8Proverbios 1:20-23"En paz me acostaré y dormiré…"No porque todo esté resuelto,sino porque Dios sigue trabajando mientras yo descanso.
3 Ene - Promesa 3 | Dios me rodea y levanta mi cabeza
1/03/2026 | 56 mins.
📖 Salmo 3:3 (NTV)"Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto."Esta promesa nace en un momento de huida, no de victoria.David no está celebrando; está siendo atacado, traicionado y señalado.Y aun así declara algo poderoso: Dios me rodea, Dios me cubre, Dios levanta mi cabeza.La promesa no es que no habrá batalla.La promesa es que el ataque no definirá tu destino.Cuando te sientas expuesta, Dios será tu escudo.Cuando la culpa o la vergüenza quieran bajarte la mirada, Dios levantará tu cabeza.Hoy Dios te recuerda: no camines cabizbaja.Tu historia no termina en vergüenza, termina en redención.📖 Lecturas del día – Enero 3• Génesis 5:1 – 7:24• Mateo 3:7 – 4:11• Salmos 3:1–8• Proverbios 1:10–19
2 Ene – Promesa 2 | Dios promete buscarme, cubrirme y traerme de regreso
1/02/2026 | 43 mins.
Hoy no leemos una historia de perfección.Leemos una historia de caída… y de búsqueda.El pecado no empieza con rebeldía abierta,empieza con vergüenza y escondites.Pero Dios no responde con silencio.Responde con una pregunta que sigue resonando hasta hoy:📖 "¿Dónde estás?"No porque Dios no sepa dónde estamos,sino porque quiere que volvamos a hablar con Él.Cuando la culpa te empuja a esconderte,Dios se acerca.Cuando intentas cubrirte con hojas,Dios te cubre con gracia.Y cuando el pecado acecha,Dios te recuerda que no estás destinado a vivir dominado.🌱 Hoy no camines huyendo.📖 Camina sabiendo que Dios te busca, te cubre y te llama de regreso.La promesa no es que nunca caerás.La promesa es que Dios no se va cuando caes.📖 Lecturas – Enero 2• Génesis 3:1 – 4:26• Mateo 2:13 – 3:6• Salmos 2:1–12• Proverbios 1:7–9
1 Ene - Promesa 1 | Creados con propósito
1/01/2026 | 42 mins.
Hoy no empezamos solo un año nuevo.Empezamos recordando quién es Dios… y quiénes somos en Él.Desde el primer versículo de la Biblia, Dios deja claro que nada es casualidad.El universo no nació del azar, nació de una intención.Y tú tampoco estás aquí por accidente.Este primer día leemos que Dios crea, ordena, da nombre, da sentido…y en medio de todo eso, nos crea con propósito.🌱 No camines este año preguntándote si vales.📖 Camina recordando que fuiste diseñado por Dios, pensado antes de existir y llamado a dar fruto.Hoy comenzamos el año afirmando esto:mi vida tiene sentido porque comienza en Dios.📖 Lecturas – Enero 1• Génesis 1:1 – 2:25• Mateo 1:1 – 2:12• Salmos 1:1–6• Proverbios 1:1–6💛 Promesa 1: No fuiste creado al azar, fuiste creado con propósito.
