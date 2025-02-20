Подкаст о технологиях, меняющих нашу жизнь. Самат Галимов – человек, который решает проблемы. Он работает техническим директором и все время должен находить общ...

About Запуск завтра

Подкаст о технологиях, меняющих нашу жизнь. Самат Галимов – человек, который решает проблемы. Он работает техническим директором и все время должен находить общий язык с людьми самых разных профессий и помогать им понять друг друга. Хакеры рассказывают ему про безопасность, дата-сайентисты – про машинное обучение и системы распознавания лиц, разработчики – про то, как сделать сервис, которым будут пользоваться миллионы, и не облажаться. Слушайте их разговоры в подкасте студии Либо/Либо. Подписывайтесь на соц. сети студии «Либо/Либо». Instagram: @libolibostudio YouTube канал: ЛибоЛибо Facebook: fb.com/libolibostudio Вконтакте: vk.com/libolibostudio