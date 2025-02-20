На рынке искусственного интеллекта появился новый игрок. Китайская нейросеть DeepSeek сравнима по качеству с моделями OpenAI, Anthropic и Google, но на ее разработку потратили в десятки раз меньше. Вместе с Артемом Родичевым из стартапа Ex-Human разбираемся, как у DeepSeek это получилось, что это значит для лидеров индустрии и как отразится на обычных пользователях.6+. Реклама. АО «ПФ «СКБ Контур». ОГРН 1026605606620. 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А. erid: 2SDnjeQu4bvКонтур — IT-разработчик продуктовой экосистемы для бизнеса. О работе в компании: https://kontur.ru/s/a2os66jkСсылка на курс студии «Либо/Либо» по подкастам: https://course.libolibo.me/ Выпуск с участием Артема про блокчейн, AR/VR и искусственный интеллект: https://pc.st/e/91Fq~wVpj~w Выпуск с Артемом про ChatGPT: https://pc.st/e/1BN6PDrFcM~ Слушайте бонусные эпизоды «Запуск++», а еще другие бонусы студии «Либо/Либо» по подписке ЛибоЛибо+ в Apple Podcasts https://cutt.ly/zap0225epap и в закрытом телеграм-канале Либо/Либо https://cutt.ly/zap0225eptg Подписаться только на «Запуск++» в Телеграме: https://t.me/tribute/app?startapp=s3zy Чат Запуска в телеграме: https://t.me/zapuskzavtra Связаться: [email protected]
Редакторки: Маша Агличева и Маргарита БерденниковаПродюсеры: Данил Астапов и Евгения ХрищановичЗвукорежиссер: Юра ШустицкийДизайнер обложки: Петр Сутупов