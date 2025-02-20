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Запуск завтра

Podcast Запуск завтра
libo/libo
Подкаст о технологиях, меняющих нашу жизнь. Самат Галимов – человек, который решает проблемы. Он работает техническим директором и все время должен находить общ...
TechnologyBusinessManagement

Available Episodes

5 of 187
  • GDPR. Как устроена защита персональных данных
    GDPR — это регламент Евросоюза о персональных данных, изменивший цифровое пространство во всем мире. Из-за него компании могут собирать данные о пользователях только по определенному алгоритму, а люди — влиять на то, какой информацией делятся. По каким правилам собирают наши данные? Кто их придумал? И как обезопасить себя? Самат Галимов говорит с Сергеем Сайгановым — сооснователем юридической фирмы Comply.6+. Реклама. АО «ПФ «СКБ Контур». ОГРН 1026605606620. 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А. erid: 2SDnjchXZZvКонтур — IT-разработчик продуктовой экосистемы для бизнеса. О работе в компании: https://kontur.ru/s/a2os66jkПоддержите студию подкастов «Либо/Либо», которая выпускает этот подкаст: https://support.libolibo.me/?utm_s=zapuskСлушайте бонусные эпизоды «Запуск++», а еще другие бонусы студии «Либо/Либо» по подписке ЛибоЛибо+ в Apple Podcasts https://cutt.ly/zap0225epap и в закрытом телеграм-канале Либо/Либо https://cutt.ly/zap0225eptg Подписаться только на «Запуск++» в Телеграме: https://t.me/tribute/app?startapp=s3zy Чат Запуска в телеграме: https://t.me/zapuskzavtra Связаться: [email protected]Редакторки: Маргарита Берденникова и Маша АгличеваПродюсеры: Данил Астапов и Евгения ХрищановичЗвукорежиссер: Юра ШустицкийДизайнер обложки: Петр Сутупов
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    37:00
  • Как работает спутниковый интернет
    Спутники в космосе надежнее, чем кабели на дне океана? Можно ли заблокировать спутниковый интернет? Как Starlink вырвался вперед на рынке? В этом эпизоде разбираемся, как устроен и как регулируется спутниковый интернет. Гости эпизода — киберадвокат и основатель общественной организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян и популяризатор космонавтики Виталий Егоров.6+. Реклама. АО «ПФ «СКБ Контур». ОГРН 1026605606620. 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А. erid: 2SDnjeLHht8Контур — IT-разработчик продуктовой экосистемы для бизнеса. О работе в компании: https://kontur.ru/s/a2os66jkТелеграм-канал Саркиса: https://t.me/cybersarikЮтуб-канал Виталия: https://www.youtube.com/@egorovkot Подкаст «На каком основании»: https://pc.st/1735291623Выпуск про то, как наши данные используются против нас: https://pc.st/e/7YfFAbBevnX  Поддержите студию подкастов «Либо/Либо», которая выпускает этот подкаст: https://support.libolibo.me/?utm_s=zapuskСлушайте бонусные эпизоды «Запуск++», а еще другие бонусы студии «Либо/Либо» по подписке ЛибоЛибо+ в Apple Podcasts https://cutt.ly/zap0225epap и в закрытом телеграм-канале Либо/Либо https://cutt.ly/zap0225eptgПодписаться только на «Запуск++» в Телеграме: https://t.me/tribute/app?startapp=s3zyЧат Запуска в телеграме: https://t.me/zapuskzavtraСвязаться: [email protected]Редакторки: Маша Агличева и Маргарита БерденниковаПродюсеры: Данил Астапов и Евгения ХрищановичЗвукорежиссер: Юра ШустицкийДизайнер обложки: Петр Сутупов
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    47:45
  • Что означает появление DeepSeek
    На рынке искусственного интеллекта появился новый игрок. Китайская нейросеть DeepSeek сравнима по качеству с моделями OpenAI, Anthropic и Google, но на ее разработку потратили в десятки раз меньше.  Вместе с Артемом Родичевым из стартапа Ex-Human разбираемся, как у DeepSeek это получилось, что это значит для лидеров индустрии и как отразится на обычных пользователях.6+. Реклама. АО «ПФ «СКБ Контур». ОГРН 1026605606620. 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А. erid: 2SDnjeQu4bvКонтур — IT-разработчик продуктовой экосистемы для бизнеса. О работе в компании: https://kontur.ru/s/a2os66jkСсылка на курс студии «Либо/Либо» по подкастам: https://course.libolibo.me/ Выпуск с участием Артема про блокчейн, AR/VR и искусственный интеллект: https://pc.st/e/91Fq~wVpj~w Выпуск с Артемом про ChatGPT: https://pc.st/e/1BN6PDrFcM~ Слушайте бонусные эпизоды «Запуск++», а еще другие бонусы студии «Либо/Либо» по подписке ЛибоЛибо+ в Apple Podcasts https://cutt.ly/zap0225epap и в закрытом телеграм-канале Либо/Либо https://cutt.ly/zap0225eptg Подписаться только на «Запуск++» в Телеграме: https://t.me/tribute/app?startapp=s3zy Чат Запуска в телеграме: https://t.me/zapuskzavtra Связаться: [email protected]Редакторки: Маша Агличева и Маргарита БерденниковаПродюсеры: Данил Астапов и Евгения ХрищановичЗвукорежиссер: Юра ШустицкийДизайнер обложки: Петр Сутупов
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    48:51
  • Как приложения оказываются на наших устройствах
    Купить телефон с хорошим дизайном или возможностью скачать приложение банка? Это выбор, перед которым оказываются пользователи и у которого нет технических причин. Как приложения попадают в AppStore? Что свободнее: телефоны или компьютеры? И кто решает, как пользователям распоряжаться своими устройствами? Самат Галимов ищет ответы вместе с редакторкой подкаста Машей Агличевой.6+. Реклама. АО «ПФ «СКБ Контур». ОГРН 1026605606620. 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А. erid: 2SDnjbt4aGLКонтур — IT-разработчик продуктовой экосистемы для бизнеса. О работе в компании: https://kontur.ru/s/a2os66jkПодкаст «Это непросто»: https://pc.st/1437512522 Выпуск «Это непросто» про лимонады lapochka: https://pc.st/e/6K4t.1RWKr9  Слушайте бонусные эпизоды «Запуск++», а еще другие бонусы студии «Либо/Либо» по подписке ЛибоЛибо+ в Apple Podcasts https://cutt.ly/zap0225epap и в закрытом телеграм-канале Либо/Либо https://cutt.ly/zap0225eptg Подписаться только на «Запуск++» в Телеграме: https://t.me/tribute/app?startapp=s3zyЧат Запуска в телеграме: https://t.me/zapuskzavtraСвязаться: [email protected]Редакторка: Маргарита БерденниковаПродюсеры: Данил Астапов и Евгения ХрищановичЗвукорежиссер: Юра ШустицкийДизайнер обложки: Петр Сутупов
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    46:05
  • Почему Telegram стал центром цифровой жизни
    Продуктовые решения больших площадок влияют на то, как мы общаемся с близкими, взаимодействуем с контентом и сами его создаем. Телеграм — уникальный продукт, в котором все такие решения принимаются одним человеком. Что в нем сделано иначе и как от этого меняется пользовательский опыт? Разбираемся вместе с Йованом Савовичем, создателем Лепрозория и dirty.ru.16+. Реклама. АО «ПФ «СКБ Контур». ОГРН 1026605606620. 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А. erid: 2SDnjeWaYMAКонтур — IT-разработчик продуктовой экосистемы для бизнеса. О работе в компании: https://kontur.ru/s/a2os66jk Ссылка на прошлый эпизод с Йованом: https://pc.st/e/28UiJE1hweX Слушайте бонусные эпизоды «Запуск++», а еще другие бонусы студии «Либо/Либо» по подписке ЛибоЛибо+ в Apple Podcasts https://cutt.ly/zap06epap и в закрытом телеграм-канале Либо/Либо https://cutt.ly/zap06eptg (ежемесячная подписка) или https://cutt.ly/zap06eptgy (подписка на год, выгоднее!)Подписаться только на «Запуск++» в Телеграме: https://t.me/tribute/app?startapp=s3zyЧат Запуска в телеграме: https://t.me/zapuskzavtraСвязаться: [email protected]Редакторки: Маша Агличева и Маргарита БерденниковаПродюсеры: Данил Астапов и Евгения ХрищановичЗвукорежиссер: Юра ШустицкийДизайнер обложки: Петр Сутупов
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    52:47

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About Запуск завтра

Подкаст о технологиях, меняющих нашу жизнь. Самат Галимов – человек, который решает проблемы. Он работает техническим директором и все время должен находить общий язык с людьми самых разных профессий и помогать им понять друг друга. Хакеры рассказывают ему про безопасность, дата-сайентисты – про машинное обучение и системы распознавания лиц, разработчики – про то, как сделать сервис, которым будут пользоваться миллионы, и не облажаться. Слушайте их разговоры в подкасте студии Либо/Либо. Подписывайтесь на соц. сети студии «Либо/Либо». Instagram: @libolibostudio YouTube канал: ЛибоЛибо Facebook: fb.com/libolibostudio Вконтакте: vk.com/libolibostudio
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