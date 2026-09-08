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70 episodes
- Из чего рождается сопротивление режиму? В третьем эпизоде сезона российские ученые борются с коррупцией, разоблачают жуликов, выходят на митинги и занимаются откровенным троллингом. А один из основателей «Диссернета» рассказывает, к каким настоящим открытиям можно прийти, если присмотреться к фальшивым диссертациям повнимательнее.
🔐 Все выпуски «Голого землекопа» в этом сезоне можно слушать в раннем доступе, если вы подписаны на «Либо/Либо+». Подписывайтесь в телеграме https://cutt.ly/gol1208botg или в Apple Podcasts https://cutt.ly/gol1208boap
А еще выпуски «Голого землекопа» в раннем доступе можно слушать у Ильи Колмановского на Патреоне: https://www.patreon.com/ilyakolmanovsky
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- Чем ученые мешают диктаторам и популистам? Во втором эпизоде сезона администрация Трампа объявляет войну науке и сажает российскую исследовательницу в тюрьму. А Илья Колмановский рассказывает, как эта история связана с изобретением атомной бомбы.
🔐 Все выпуски «Голого землекопа» в этом сезоне можно слушать на две недели раньше, если вы подписаны на «Либо/Либо+». Следующий выпуск — уже там. Подписывайтесь в телеграме https://cutt.ly/gol1208botg или в Apple Podcasts https://cutt.ly/gol1208boap
А еще выпуски «Голого землекопа» можно слушать у Ильи Колмановского на Патреоне: https://www.patreon.com/ilyakolmanovsky
Слушайте подкаст «Закат империи» — его автор Андрей Аксенов озвучил в этом выпуске Гарри Трумэна: https://pc.st/1492099371
Телеграм-канал «Голый землекоп»: https://t.me/kolm_zemlekop
- Новый сезон! О том, что происходит с наукой и учеными при диктатурах. В первом эпизоде Илья Колмановский рассказывает, как ученые в России обдумывают два пути для заботы о населении: перевоспитание и евгенику. А еще — что про это думали в СССР, где за слово «генетика» сажали и расстреливали.
🔐 Все выпуски «Голого землекопа» в этом сезоне можно слушать на две недели раньше, если вы подписаны на «Либо/Либо+». Второй выпуск — уже там. Подписывайтесь в телеграме https://cutt.ly/gol1208botg или в Apple Podcasts https://cutt.ly/gol1208boap
А еще выпуски «Голого землекопа» можно слушать у Ильи Колмановского на Патреоне: https://www.patreon.com/ilyakolmanovsky
Подкаст «Кукуруза»: https://pc.st/1797096748
Телеграм-канал «Голый землекоп»: https://t.me/kolm_zemlekop
- Недавно умер нобелевский лауреат, первооткрыватель структуры ДНК Джеймс Уотсон. В последние десятилетия жизни он стал утверждать, что генетически женщины менее интеллектуально развиты, чем мужчины, а одни расы — чем другие. В этом бонусном эпизоде Илья Колмановский и Андрей Борзенко обсуждают, как великий учёный начал нести антинаучную чушь, почему от попыток объяснить всё с помощью ДНК так близко до идеи евгеники, и позволяет ли анализ ДНК Гитлера измерить его пенис.
Чёрная Пятница в Либо/Либо с 24 ноября по 1 декабря:
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- «Голый землекоп» возвращается с серией бонусных эпизодов, для которых мы взяли темы старых выпусков и поговорили о новых открытиях, с ними связанных. В первом таком бонусе Илья Колмановский и Андрей Борзенко вспоминают истории об индустрии обезьян на озере Туркана и о самом древнем европейце, найденном в Грузии. За последние годы учёные, похоже, обнаружили новых умелых обезьян и ещё более ранних европейцев. Срочно слушайте новости прошлого и подписывайтесь!
По промокоду ZEMLEKOP вы можете оформить вечную и годовую подписку «Либо/Либо+» в телеграме со скидкой 50%. Действует на первый период подписки, по ссылке промокод уже учтен: https://cutt.ly/golZEMLEKOPep
Вам будет даже интереснее, если вы переслушаете наши выпуски:
про древних европейцев в Грузии https://pc.st/e/7UhyPxwDdjx и
про умелых обезьян в Африке https://pc.st/e/2XjrW.LaTWp
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About Голый землекоп
Биолог и журналист Илья Колмановский рассказывает о научных открытиях, говорит с людьми, которые их совершают, и отвечает на вопросы слушателей всех возрастов. Подкаст выходит по средам, раз в две недели. Послушать бонусные эпизоды подкаста «Голый землекоп» можно по подписке ЛибоЛибо+ в Apple Podcasts https://cutt.ly/gol03epap или в закрытом телеграм-канале https://cutt.ly/gol03eptg Подписка — лучший способ поддержать нашу студию. Подписаться на Патреон или Бусти Ильи Колмановского: https://patreon.com/ilyakolmanovsky/ и https://boosty.to/zemlekop/ Телеграм-канал «Голый землекоп»: https://t.me/kolm_zemlekop Редактор: Андрей Борзенко Звукорежиссёр: Ильдар ФаттаховPodcast website
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