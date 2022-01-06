Биолог и журналист Илья Колмановский рассказывает о научных открытиях, говорит с людьми, которые их совершают, и отвечает на вопросы слушателей всех возрастов. ...
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Послание от Ильи Колмановского
Подкаст «Голый землекоп» скоро вернётся с 4 сезоном. А пока этого не случилось, слушайте подкаст «Полтора землекопа», в котором Илья Колмановский отвечает на вопросы детей: https://podcast.ru/1651212365
12/8/2022
1:46
52. Как человек стал самым дружелюбным и самым жестоким существом на планете
Эволюционный биолог Брайан Хэйр и его жена и коллега Ванесса Вудс — специалисты по собакам и человекообразным обезьянам. Они написали книгу Survival of the Friendliest, где спорят с расхожим мнением, что в природе выживает сильнейший. Илья Колмановский поговорил с Брайном о том, как люди и собаки одомашнили друг друга, почему дружелюбие стало важным эволюционным преимуществом и как оказалось, что от любви до ненависти буквально один шаг. Редактор: Андрей Борзенко
6/22/2022
1:05:57
51. Глазами слепыша. История одного землекопа
В степях на левом берегу Днепра живёт странное и очень редкое млекопитающее — песчаный слепыш. Это покрытый мехом, совершенно незрячий и довольно агрессивный зверь с головой, похожей на лопату. Его открыла в 1930-х годах зоолог Евдокия Решетник. Она собрала коллекцию черепов слепыша и сохранила её, несмотря на войну и репрессии. Через много лет коллекция пропала, но её нашёл уже другой зоолог, Игорь Загороднюк, и снова сохранил, несмотря на новую войну и новые репрессии. Это выпуск о судьбе одного биологического вида и о судьбах людей, которые его изучают. Редактор: Андрей Борзенко
6/1/2022
34:59
50. Два врача
Это снова выпуск о людях, которые делали научные открытия, а теперь не могут. А еще о том, что быть человеком — это выходить за пределы самого себя. Иногда даже те, кто по основной профессии занимается спасением других, чувствуют, что где-то они еще нужнее. Врач-реаниматолог из Нью-Йорка Евгений Пинелис взял отпуск, чтобы помогать беженцам в Пшемысле на границе Польши и Украины. А украинский нейрохирург-реабилитолог Александр Кулик был вынужден оставить работу по созданию экзоскелетов для людей с параличом и стал работать на скорой помощи под обстрелами. Редактор: Андрей Борзенко
5/14/2022
34:57
49. “I am really not ok if Kharkiv is taken”. The story of Yulia Zdanovskaya
This is the Naked Mole-Rat podcast, a show about scientific discovery and people behind it. The episodes are usually in Russian but this time we decided to release an English version so everyone can hear about life and death of Yulia Zdanovskaya. She studied math and programming, taught children and dreamed of better future for Ukraine. She was killed 2 months ago in Kharkiv. Today, on the 4th of May she would have turned 22. Host: Ilya Kolmanovsky Editor: Andrey Borzenko “Station Kharkiv”: https://station.kharkov.ua/?lang=en Quanta’s program «Let’s get distracted»: https://lets-get-distracted.kvanta.xyz/donate MIT program for exceptional young students from Ukraine «Yulia’s dream»: https://math.mit.edu/research/highschool/primes/YuliasDream.php Breakthrough Prize Foundation donates $3M to scientists fleeing Ukraine: https://breakthroughprize.org/News/70
Биолог и журналист Илья Колмановский рассказывает о научных открытиях, говорит с людьми, которые их совершают, и отвечает на вопросы слушателей всех возрастов. Подкаст выходит по средам, раз в две недели.
Телеграм-канал «Голый землекоп»: t.me/kolm_zemlekop
Редактор: Андрей Борзенко
Продюсерка: Настя Якубовская
Звукорежиссёр: Павел Цуриков
Композитор: Кира Вайнштейн
Это подкаст студии «Либо/Либо».
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