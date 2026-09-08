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Голый землекоп

libo/libo
NewsScience
Голый землекоп
Latest episode

70 episodes

  • Голый землекоп

    64. Диссиденты | Научный троллинг, Диссернет и обыск с ОМОНом

    09/08/2026 | 43 mins.
    Из чего рождается сопротивление режиму? В третьем эпизоде сезона российские ученые борются с коррупцией, разоблачают жуликов, выходят на митинги и занимаются откровенным троллингом. А один из основателей «Диссернета» рассказывает, к каким настоящим открытиям можно прийти, если присмотреться к фальшивым диссертациям повнимательнее.
    🔐 Все выпуски «Голого землекопа» в этом сезоне можно слушать в раннем доступе, если вы подписаны на «Либо/Либо+». Подписывайтесь в телеграме https://cutt.ly/gol1208botg или в Apple Podcasts https://cutt.ly/gol1208boap

    А еще выпуски «Голого землекопа» в раннем доступе можно слушать у Ильи Колмановского на Патреоне: https://www.patreon.com/ilyakolmanovsky
    Записывайтесь на курсы «Либо/Либо» по подкастам: https://course.libolibo.ru/podcast-course По промокоду ЗЕМЛЕКОП у вас будет скидка 10%
  • Голый землекоп

    63. Враги государства | Трамп, атомная бомба и лягушачья икра

    08/26/2026 | 30 mins.
    Чем ученые мешают диктаторам и популистам? Во втором эпизоде сезона администрация Трампа объявляет войну науке и сажает российскую исследовательницу в тюрьму. А Илья Колмановский рассказывает, как эта история связана с изобретением атомной бомбы.
    🔐 Все выпуски «Голого землекопа» в этом сезоне можно слушать на две недели раньше, если вы подписаны на «Либо/Либо+». Следующий выпуск — уже там. Подписывайтесь в телеграме https://cutt.ly/gol1208botg или в Apple Podcasts https://cutt.ly/gol1208boap

    А еще выпуски «Голого землекопа» можно слушать у Ильи Колмановского на Патреоне: https://www.patreon.com/ilyakolmanovsky

    Слушайте подкаст «Закат империи» — его автор Андрей Аксенов озвучил в этом выпуске Гарри Трумэна: https://pc.st/1492099371
    Телеграм-канал «Голый землекоп»: https://t.me/kolm_zemlekop
  • Голый землекоп

    62. Идеологи | Лысенко, генетика и 900-летний Адам

    08/12/2026 | 28 mins.
    Новый сезон! О том, что происходит с наукой и учеными при диктатурах. В первом эпизоде Илья Колмановский рассказывает, как ученые в России обдумывают два пути для заботы о населении: перевоспитание и евгенику. А еще — что про это думали в СССР, где за слово «генетика» сажали и расстреливали.

    🔐 Все выпуски «Голого землекопа» в этом сезоне можно слушать на две недели раньше, если вы подписаны на «Либо/Либо+». Второй выпуск — уже там. Подписывайтесь в телеграме https://cutt.ly/gol1208botg или в Apple Podcasts https://cutt.ly/gol1208boap

    А еще выпуски «Голого землекопа» можно слушать у Ильи Колмановского на Патреоне: https://www.patreon.com/ilyakolmanovsky

    Подкаст «Кукуруза»: https://pc.st/1797096748

    Телеграм-канал «Голый землекоп»: https://t.me/kolm_zemlekop
  • Голый землекоп

    О чём рассказывает ДНК Гитлера? И вообще ДНК

    11/25/2025 | 28 mins.
    Недавно умер нобелевский лауреат, первооткрыватель структуры ДНК Джеймс Уотсон. В последние десятилетия жизни он стал утверждать, что генетически женщины менее интеллектуально развиты, чем мужчины, а одни расы — чем другие. В этом бонусном эпизоде Илья Колмановский и Андрей Борзенко обсуждают, как великий учёный начал нести антинаучную чушь, почему от попыток объяснить всё с помощью ДНК так близко до идеи евгеники, и позволяет ли анализ ДНК Гитлера измерить его пенис.
    Чёрная Пятница в Либо/Либо с 24 ноября по 1 декабря: 
    Подписка «Либо/Либо+ Telegram» 
    https://cutt.ly/gol25bfeptg 
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    https://cutt.ly/gol25bfepap
  • Голый землекоп

    Новости камней и костей. Как мы учились думать о будущем

    09/30/2025 | 31 mins.
    «Голый землекоп» возвращается с серией бонусных эпизодов, для которых мы взяли темы старых выпусков и поговорили о новых открытиях, с ними связанных. В первом таком бонусе Илья Колмановский и Андрей Борзенко вспоминают истории об индустрии обезьян на озере Туркана и о самом древнем европейце, найденном в Грузии. За последние годы учёные, похоже, обнаружили новых умелых обезьян и ещё более ранних европейцев. Срочно слушайте новости прошлого и подписывайтесь!
    По промокоду ZEMLEKOP вы можете оформить вечную и годовую подписку «Либо/Либо+» в телеграме со скидкой 50%. Действует на первый период подписки, по ссылке промокод уже учтен: https://cutt.ly/golZEMLEKOPep
    Вам будет даже интереснее, если вы переслушаете наши выпуски:
    про древних европейцев в Грузии https://pc.st/e/7UhyPxwDdjx и
    про умелых обезьян в Африке https://pc.st/e/2XjrW.LaTWp
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About Голый землекоп
Биолог и журналист Илья Колмановский рассказывает о научных открытиях, говорит с людьми, которые их совершают, и отвечает на вопросы слушателей всех возрастов. Подкаст выходит по средам, раз в две недели. Послушать бонусные эпизоды подкаста «Голый землекоп» можно по подписке ЛибоЛибо+ в Apple Podcasts https://cutt.ly/gol03epap или в закрытом телеграм-канале https://cutt.ly/gol03eptg Подписка — лучший способ поддержать нашу студию. Подписаться на Патреон или Бусти Ильи Колмановского: https://patreon.com/ilyakolmanovsky/ и https://boosty.to/zemlekop/ Телеграм-канал «Голый землекоп»: https://t.me/kolm_zemlekop Редактор: Андрей Борзенко Звукорежиссёр: Ильдар Фаттахов
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