50. Два врача

Это снова выпуск о людях, которые делали научные открытия, а теперь не могут. А еще о том, что быть человеком — это выходить за пределы самого себя. Иногда даже те, кто по основной профессии занимается спасением других, чувствуют, что где-то они еще нужнее. Врач-реаниматолог из Нью-Йорка Евгений Пинелис взял отпуск, чтобы помогать беженцам в Пшемысле на границе Польши и Украины. А украинский нейрохирург-реабилитолог Александр Кулик был вынужден оставить работу по созданию экзоскелетов для людей с параличом и стал работать на скорой помощи под обстрелами. Редактор: Андрей Борзенко