Der Historiker Daniele Ganser spricht mit Michael Straumann über den Aufstieg Chinas und Russlands, die schwindende Dominanz der USA und die Entstehung einer multipolaren Weltordnung.



0:00 Vorschau: Die Giganten und ihr «Revier»



0:42 Warum das Buch «Kampf der Giganten»?



2:34 Chinas Schatzflotte vor Kolumbus



5:26 Das «Jahrhundert der Schande» (1839–1949)



7:06 Von Mao zu Deng Xiaoping: Chinas Öffnung ab 1979



9:11 Die Werkbank der Welt: Hat der Westen den Drachen gefüttert?



10:34 Von der unipolaren zur multipolaren Weltordnung



12:43 Wie die USA Russland und China einander näherbrachten



13:48 Was Russland und China verbindet – und was sie trennt



18:36 Will China selbst ein Imperium sein?



20:02 Chinas Strategie: Handel statt Militär



22:35 Projizieren wir unseren Imperialismus auf China?



24:11 Warum Taiwan für China so wichtig ist



25:30 Nixon, Kissinger und die Pingpong-Diplomatie



26:45 Waffen für Taiwan: Sicherheit ohne Eskalation?



27:29 Was Taiwan aus dem Irankrieg lernen kann



32:41 Frontstaaten im Machtkampf der Giganten



33:43 Die Ursachen des Ukrainekriegs



34:50 NATO-Osterweiterung und mündliche Zusagen



36:42 Die Kubakrise und das «Revier der Löwen»



37:55 Bukarest 2008, Maidan 2014: Wer trägt welche Verantwortung?



40:18 Neutralität für die Ukraine?



40:57 Die Istanbuler Verhandlungen von 2022



43:41 Warum Polen und die baltischen Staaten in die NATO wollten



46:14 George Kennans Warnung vor der NATO-Osterweiterung



47:16 Die Krim und der Stellvertreterkrieg in der Ukraine



49:17 Einwände: Das Budapester Memorandum und das Versprechen von 1990



51:57 Gorbatschow, Kohl, Bush und der Zwei-plus-Vier-Vertrag



53:42 Die Vorgeschichte des Irankriegs: Öl, die Briten und der Putsch von 1953



56:13 Der Schah, die Revolution von 1979 und der Iran-Irak-Krieg



58:51 Warum der Iran nicht aufgibt



59:45 Chinas Rolle: Satellitendaten von BeiDou



1:01:18 Welche Ziele Moskau, Peking und Washington im Iran verfolgen



1:03:02 Haben die USA den Irankrieg verloren? Die Bedeutung der Strasse von Hormus



1:04:40 Die Krise des US-Imperiums und die Golfmonarchien



1:06:06 Warum Ganser sich auf die USA und die NATO konzentriert



1:07:54 Was Ganser bei seiner Recherche überrascht hat



1:10:14 Die Neutralitätsinitiative: Was sagt das Ergebnis aus?



1:12:27 Sanktionen und Druck auf die Schweiz



1:14:52 Schweizer Aussenpolitik: Folgen für das Verhältnis zu NATO und EU



1:17:12 Die Schweiz als Vermittlerin: Ein Plädoyer für den «Geschichtenabgleich»



1:19:32 Verabschiedung



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