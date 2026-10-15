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221 episodes
Wahl in Brasilien - Zwischen politischem Lärm und stiller Stärke | mit Markus Willi Fischer10/15/2026 | 53 mins.Die Stichwahl zwischen Lula und Bolsonaro spitzt sich zu – doch Unternehmer Markus Willi Fischer warnt davor, Brasilien auf links gegen rechts zu reduzieren. Aus nächster Nähe beschreibt er, worauf es nach dem Urnengang wirklich ankommt – und warum die wahre Stärke des Landes nicht in der Politik liegt.
0:00 - Intro
0:24 - Begrüssung: Markus Willy Fischer
0:46 - Erster Wahlgang: Lula vs. Flávio Bolsonaro
3:27 - Nordosten vs. Süden: Was die Wähler bewegt
6:09 - Kongresswahl: Rechtsrutsch im Senat und Abgeordnetenhaus
7:13 - Warum links vs. rechts zu kurz greift
9:51 - Die grössten Herausforderungen Brasiliens
11:38 - Lula vs. Bolsonaro: Die Programme im Vergleich
12:46 - Staatsverschuldung und Wahlversprechen
15:11 - Welcher Ansatz bringt mehr ökonomische Stabilität?
17:33 - Szenario: Präsident Lula mit rechtem Kongress
18:25 - Die junge Generation und Unternehmertum
22:29 - Geopolitik: BRICS oder Washington?
23:22 - Chinas Einfluss: Häfen und Automarkt
24:26 - Brasilien ist zu gross für Gefolgschaft
25:38 - Mercosur-Abkommen: Chancen für die Schweiz
28:40 - OECD-Annäherung und Rechtssicherheit
30:45 - Amazonas, Agrarmacht und Klimaschutz
35:06 - Pressefreiheit und die X-Sperre
36:31 - Regierungsnahe Medien
38:08 - Wie stabil sind Brasiliens Institutionen?
40:43 - Konflikt mit dem Obersten Gerichtshof
43:34 - Was Investoren wirklich brauchen
44:37 - Fünf Säulen für echten Fortschritt
46:59 - Soziale Marktwirtschaft für Brasilien
47:52 - Gründe für Zuversicht
51:04 - Prognose zur Stichwahl am 25. Oktober
52:32 - Ausblick und Verabschiedung
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- Lukas Leuzinger und Alexander Thies diskutieren über liberale Argumente für die Todesstrafe – und warum sie trotzdem eine schlechte Idee ist.
0:00 Intro
0:19 Begrüssung: Der Fall Christa Pike & Hegseths Live-Übertragung
1:04 Der ursprüngliche Sinn der Todesstrafe: Öffentliche Abschreckung
2:37 Historischer Hintergrund: Beccaria und die Toskana 1786
3:44 Die Schweiz und die Todesstrafe (1874 bis 1992)
4:43 Die Volksinitiative von 2010
5:17 Internationale Ächtung: UNO und Europarat
6:15 Hat die Todesstrafe eine soziale Funktion?
7:40 Recht auf Leben und Unumkehrbarkeit
8:30 Ein Tolkien-Zitat
9:34 Ist die Todesstrafe aus liberaler Sicht gerechtfertigt?
10:17 Staatsskepsis: Wer soll über Leben und Tod entscheiden?
10:50 Politischer Missbrauch: China und Iran
12:12 Kirche, Inquisition und Selbstjustiz
13:35 Fehlurteile und Pannen bei der Vollstreckung
14:31 Die Guillotine und die «humane» Hinrichtung
15:26 Warum halten die USA an der Todesstrafe fest?
17:24 Kultur statt Demokratie? Ein Ausblick
18:23 Verabschiedung
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- David Deutsch, physicist and author of The Beginning of Infinity, joins Alex Buxeda to discuss what makes a good explanation, why entropy is our friend, why belief has no place in rational thought, and why death is just a failure of engineering.
From Popper and quantum gravity to the Enlightenment and falling birth rates, Deutsch makes the case that we explained our way into civilization, and that we will always be at the beginning of infinity.
0:00 Preview
1:06 Intro
1:46 What makes a good explanation
5:52 A theory's content is what it forbids
6:34 Anything physics allows is achievable
15:00 Why confidence and belief are the wrong goals
28:35 Will we ever reach the final truth?
33:02 Death is a failure of engineering
35:46 Is "the beginning of infinity" itself provisional?
38:20 Quantum gravity needs a new concept, not new math
42:28 Is there only one game in town?
49:02 Why knowledge didn't explode sooner
54:13 What makes someone a person
59:29 Is creativity just randomness at the edge of knowledge?
1:13:04 Is the Enlightenment fit?
1:16:39 Demography: North vs South Korea
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China und Russland fordern die Vorherrschaft der USA heraus | mit Daniele Ganser10/08/2026 | 1h 19 mins.Der Historiker Daniele Ganser spricht mit Michael Straumann über den Aufstieg Chinas und Russlands, die schwindende Dominanz der USA und die Entstehung einer multipolaren Weltordnung.
0:00 Vorschau: Die Giganten und ihr «Revier»
0:42 Warum das Buch «Kampf der Giganten»?
2:34 Chinas Schatzflotte vor Kolumbus
5:26 Das «Jahrhundert der Schande» (1839–1949)
7:06 Von Mao zu Deng Xiaoping: Chinas Öffnung ab 1979
9:11 Die Werkbank der Welt: Hat der Westen den Drachen gefüttert?
10:34 Von der unipolaren zur multipolaren Weltordnung
12:43 Wie die USA Russland und China einander näherbrachten
13:48 Was Russland und China verbindet – und was sie trennt
18:36 Will China selbst ein Imperium sein?
20:02 Chinas Strategie: Handel statt Militär
22:35 Projizieren wir unseren Imperialismus auf China?
24:11 Warum Taiwan für China so wichtig ist
25:30 Nixon, Kissinger und die Pingpong-Diplomatie
26:45 Waffen für Taiwan: Sicherheit ohne Eskalation?
27:29 Was Taiwan aus dem Irankrieg lernen kann
32:41 Frontstaaten im Machtkampf der Giganten
33:43 Die Ursachen des Ukrainekriegs
34:50 NATO-Osterweiterung und mündliche Zusagen
36:42 Die Kubakrise und das «Revier der Löwen»
37:55 Bukarest 2008, Maidan 2014: Wer trägt welche Verantwortung?
40:18 Neutralität für die Ukraine?
40:57 Die Istanbuler Verhandlungen von 2022
43:41 Warum Polen und die baltischen Staaten in die NATO wollten
46:14 George Kennans Warnung vor der NATO-Osterweiterung
47:16 Die Krim und der Stellvertreterkrieg in der Ukraine
49:17 Einwände: Das Budapester Memorandum und das Versprechen von 1990
51:57 Gorbatschow, Kohl, Bush und der Zwei-plus-Vier-Vertrag
53:42 Die Vorgeschichte des Irankriegs: Öl, die Briten und der Putsch von 1953
56:13 Der Schah, die Revolution von 1979 und der Iran-Irak-Krieg
58:51 Warum der Iran nicht aufgibt
59:45 Chinas Rolle: Satellitendaten von BeiDou
1:01:18 Welche Ziele Moskau, Peking und Washington im Iran verfolgen
1:03:02 Haben die USA den Irankrieg verloren? Die Bedeutung der Strasse von Hormus
1:04:40 Die Krise des US-Imperiums und die Golfmonarchien
1:06:06 Warum Ganser sich auf die USA und die NATO konzentriert
1:07:54 Was Ganser bei seiner Recherche überrascht hat
1:10:14 Die Neutralitätsinitiative: Was sagt das Ergebnis aus?
1:12:27 Sanktionen und Druck auf die Schweiz
1:14:52 Schweizer Aussenpolitik: Folgen für das Verhältnis zu NATO und EU
1:17:12 Die Schweiz als Vermittlerin: Ein Plädoyer für den «Geschichtenabgleich»
1:19:32 Verabschiedung
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- Giuseppe Gracia und Michael Straumann diskutieren über eine neue Analyse von Economiesuisse zum EU-Rahmenvertrag und über die Frage, warum manche Schweizer eine Annäherung an Brüssel befürworten.
0:00 Intro: der «Elefant im Raum»
0:37 Begrüssung & die 60-Prozent-Studie
1:19 Ständemehr, Ständerat und das Damoklesschwert
3:19 2200 Seiten: Was steht im Vertrag?
4:46 Warum gibt es Befürworter?
6:23 Ein reiner Integrationsvertrag
7:52 Keine Debatte im Parlament
8:51 «Europahasser»: Angriffe statt Inhalte
9:55 Die Schweiz ist mehr Europa als die EU
11:41 Europa der Vaterländer statt politische Union
12:52 Expertokratie statt Demokratie
14:38 Föderalismus, Freiheit und Verantwortung
15:28 Prognose zur Abstimmung
17:24 Schlusswort & Aufruf
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