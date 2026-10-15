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  • Schweizer Monat

    Wahl in Brasilien - Zwischen politischem Lärm und stiller Stärke | mit Markus Willi Fischer

    10/15/2026 | 53 mins.
    Die Stichwahl zwischen Lula und Bolsonaro spitzt sich zu – doch Unternehmer Markus Willi Fischer warnt davor, Brasilien auf links gegen rechts zu reduzieren. Aus nächster Nähe beschreibt er, worauf es nach dem Urnengang wirklich ankommt – und warum die wahre Stärke des Landes nicht in der Politik liegt.

    0:00 - Intro

    0:24 - Begrüssung: Markus Willy Fischer

    0:46 - Erster Wahlgang: Lula vs. Flávio Bolsonaro

    3:27 - Nordosten vs. Süden: Was die Wähler bewegt

    6:09 - Kongresswahl: Rechtsrutsch im Senat und Abgeordnetenhaus

    7:13 - Warum links vs. rechts zu kurz greift

    9:51 - Die grössten Herausforderungen Brasiliens

    11:38 - Lula vs. Bolsonaro: Die Programme im Vergleich

    12:46 - Staatsverschuldung und Wahlversprechen

    15:11 - Welcher Ansatz bringt mehr ökonomische Stabilität?

    17:33 - Szenario: Präsident Lula mit rechtem Kongress

    18:25 - Die junge Generation und Unternehmertum

    22:29 - Geopolitik: BRICS oder Washington?

    23:22 - Chinas Einfluss: Häfen und Automarkt

    24:26 - Brasilien ist zu gross für Gefolgschaft

    25:38 - Mercosur-Abkommen: Chancen für die Schweiz

    28:40 - OECD-Annäherung und Rechtssicherheit

    30:45 - Amazonas, Agrarmacht und Klimaschutz

    35:06 - Pressefreiheit und die X-Sperre

    36:31 - Regierungsnahe Medien

    38:08 - Wie stabil sind Brasiliens Institutionen?

    40:43 - Konflikt mit dem Obersten Gerichtshof

    43:34 - Was Investoren wirklich brauchen

    44:37 - Fünf Säulen für echten Fortschritt

    46:59 - Soziale Marktwirtschaft für Brasilien

    47:52 - Gründe für Zuversicht

    51:04 - Prognose zur Stichwahl am 25. Oktober

    52:32 - Ausblick und Verabschiedung

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  • Schweizer Monat

    Darf der Staat über das Leben seiner Bürger entscheiden?

    10/13/2026 | 19 mins.
    Lukas Leuzinger und Alexander Thies diskutieren über liberale Argumente für die Todesstrafe – und warum sie trotzdem eine schlechte Idee ist.

    0:00 Intro

    0:19 Begrüssung: Der Fall Christa Pike & Hegseths Live-Übertragung

    1:04 Der ursprüngliche Sinn der Todesstrafe: Öffentliche Abschreckung

    2:37 Historischer Hintergrund: Beccaria und die Toskana 1786

    3:44 Die Schweiz und die Todesstrafe (1874 bis 1992)

    4:43 Die Volksinitiative von 2010

    5:17 Internationale Ächtung: UNO und Europarat

    6:15 Hat die Todesstrafe eine soziale Funktion?

    7:40 Recht auf Leben und Unumkehrbarkeit

    8:30 Ein Tolkien-Zitat

    9:34 Ist die Todesstrafe aus liberaler Sicht gerechtfertigt?

    10:17 Staatsskepsis: Wer soll über Leben und Tod entscheiden?

    10:50 Politischer Missbrauch: China und Iran

    12:12 Kirche, Inquisition und Selbstjustiz

    13:35 Fehlurteile und Pannen bei der Vollstreckung

    14:31 Die Guillotine und die «humane» Hinrichtung

    15:26 Warum halten die USA an der Todesstrafe fest?

    17:24 Kultur statt Demokratie? Ein Ausblick

    18:23 Verabschiedung

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  • Schweizer Monat

    We Explained Our Way Into Civilization | With David Deutsch

    10/12/2026 | 1h 21 mins.
    David Deutsch, physicist and author of The Beginning of Infinity, joins Alex Buxeda to discuss what makes a good explanation, why entropy is our friend, why belief has no place in rational thought, and why death is just a failure of engineering.
    From Popper and quantum gravity to the Enlightenment and falling birth rates, Deutsch makes the case that we explained our way into civilization, and that we will always be at the beginning of infinity.
    0:00 Preview
    1:06 Intro
    1:46 What makes a good explanation
    5:52 A theory's content is what it forbids
    6:34 Anything physics allows is achievable
    15:00 Why confidence and belief are the wrong goals
    28:35 Will we ever reach the final truth?
    33:02 Death is a failure of engineering
    35:46 Is "the beginning of infinity" itself provisional?
    38:20 Quantum gravity needs a new concept, not new math
    42:28 Is there only one game in town?
    49:02 Why knowledge didn't explode sooner
    54:13 What makes someone a person
    59:29 Is creativity just randomness at the edge of knowledge?
    1:13:04 Is the Enlightenment fit?
    1:16:39 Demography: North vs South Korea
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  • Schweizer Monat

    China und Russland fordern die Vorherrschaft der USA heraus | mit Daniele Ganser

    10/08/2026 | 1h 19 mins.
    Der Historiker Daniele Ganser spricht mit Michael Straumann über den Aufstieg Chinas und Russlands, die schwindende Dominanz der USA und die Entstehung einer multipolaren Weltordnung.

    0:00 Vorschau: Die Giganten und ihr «Revier»

    0:42 Warum das Buch «Kampf der Giganten»?

    2:34 Chinas Schatzflotte vor Kolumbus

    5:26 Das «Jahrhundert der Schande» (1839–1949)

    7:06 Von Mao zu Deng Xiaoping: Chinas Öffnung ab 1979

    9:11 Die Werkbank der Welt: Hat der Westen den Drachen gefüttert?

    10:34 Von der unipolaren zur multipolaren Weltordnung

    12:43 Wie die USA Russland und China einander näherbrachten

    13:48 Was Russland und China verbindet – und was sie trennt

    18:36 Will China selbst ein Imperium sein?

    20:02 Chinas Strategie: Handel statt Militär

    22:35 Projizieren wir unseren Imperialismus auf China?

    24:11 Warum Taiwan für China so wichtig ist

    25:30 Nixon, Kissinger und die Pingpong-Diplomatie

    26:45 Waffen für Taiwan: Sicherheit ohne Eskalation?

    27:29 Was Taiwan aus dem Irankrieg lernen kann

    32:41 Frontstaaten im Machtkampf der Giganten

    33:43 Die Ursachen des Ukrainekriegs

    34:50 NATO-Osterweiterung und mündliche Zusagen

    36:42 Die Kubakrise und das «Revier der Löwen»

    37:55 Bukarest 2008, Maidan 2014: Wer trägt welche Verantwortung?

    40:18 Neutralität für die Ukraine?

    40:57 Die Istanbuler Verhandlungen von 2022

    43:41 Warum Polen und die baltischen Staaten in die NATO wollten

    46:14 George Kennans Warnung vor der NATO-Osterweiterung

    47:16 Die Krim und der Stellvertreterkrieg in der Ukraine

    49:17 Einwände: Das Budapester Memorandum und das Versprechen von 1990

    51:57 Gorbatschow, Kohl, Bush und der Zwei-plus-Vier-Vertrag

    53:42 Die Vorgeschichte des Irankriegs: Öl, die Briten und der Putsch von 1953

    56:13 Der Schah, die Revolution von 1979 und der Iran-Irak-Krieg

    58:51 Warum der Iran nicht aufgibt

    59:45 Chinas Rolle: Satellitendaten von BeiDou

    1:01:18 Welche Ziele Moskau, Peking und Washington im Iran verfolgen

    1:03:02 Haben die USA den Irankrieg verloren? Die Bedeutung der Strasse von Hormus

    1:04:40 Die Krise des US-Imperiums und die Golfmonarchien

    1:06:06 Warum Ganser sich auf die USA und die NATO konzentriert

    1:07:54 Was Ganser bei seiner Recherche überrascht hat

    1:10:14 Die Neutralitätsinitiative: Was sagt das Ergebnis aus?

    1:12:27 Sanktionen und Druck auf die Schweiz

    1:14:52 Schweizer Aussenpolitik: Folgen für das Verhältnis zu NATO und EU

    1:17:12 Die Schweiz als Vermittlerin: Ein Plädoyer für den «Geschichtenabgleich»

    1:19:32 Verabschiedung

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  • Schweizer Monat

    Die Schweiz gibt sich freiwillig auf

    10/06/2026 | 18 mins.
    Giuseppe Gracia und Michael Straumann diskutieren über eine neue Analyse von Economiesuisse zum EU-Rahmenvertrag und über die Frage, warum manche Schweizer eine Annäherung an Brüssel befürworten.

    0:00 Intro: der «Elefant im Raum»

    0:37 Begrüssung & die 60-Prozent-Studie

    1:19 Ständemehr, Ständerat und das Damoklesschwert

    3:19 2200 Seiten: Was steht im Vertrag?

    4:46 Warum gibt es Befürworter?

    6:23 Ein reiner Integrationsvertrag

    7:52 Keine Debatte im Parlament

    8:51 «Europahasser»: Angriffe statt Inhalte

    9:55 Die Schweiz ist mehr Europa als die EU

    11:41 Europa der Vaterländer statt politische Union

    12:52 Expertokratie statt Demokratie

    14:38 Föderalismus, Freiheit und Verantwortung

    15:28 Prognose zur Abstimmung

    17:24 Schlusswort & Aufruf

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