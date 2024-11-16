سقراط بعد اشتراك ثمانية

• اشترك من هنا.بعد ثمانية أعوام من بناء أفضل مكتبة عربيّة على الإنترنت، نطلق اليوم اشتراك ثمانية.اشتراك واحد، يتيح لجمهورنا المحبّ كل محتوى ثمانية دون قيود، ومزايا عديدة تنقل تجربته معنا لمستوى آخر.لو كنت مشتركًا في ثمانية، أيش تتوقع من سقراط؟–• عبدالرحمن أبومالح يعلن عن اشتراك ثمانية.