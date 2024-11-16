أكثر من أربعين عامًا في غرف الأخبار مع عبدالرحمن الراشد
• لسماع الحلقة قبل الناس، اشترك في ثمانية. ✴️هذه الحلقة الثانية مع عبدالرحمن الراشد، شخص لديه مسيرة طويلة تضمّ تجارب مثرية تستحق أكثر من حلقة. فجاءت الحلقة الأولى عن وضع السياسة في العالم العربي. أما هذه الحلقة عن مسيرته بصفته إعلاميًا وصحافيًا.قضى الراشد أكثر من أربعين عامًا بين غرف الأخبار وصفحات الجرائد، تجربة فريدة ومسيرة مليئة بالقصص التي تستحق أن تروى. عن إدارته لمكتب صحيفة الجزيرة في واشنطن، وانتقاله إلى مجلة المجلة وما صاحبها من أحداث كغزو الكويت، وعن القمم العربية والمؤتمرات السياسية التي غطاها.تجربته في صحيفة الشرق الأوسط ولقاءاته مع كبار القادة مثل جورج بوش وحسني مبارك، وكواليس تجربته في قناة العربية واصطدامه مع المحافظين، وتفاصيل الانقلاب في غرفة الأخبار، واستبعاد الشخصيات غير المتعاونة داخل الغرفة.ختمنا الحوار بتجربته في صناعة الأفلام الوثائقية مثل فِلم حرب الخليج ومشاركة شيوخ الكويت. وعن فِلم الفهد، وسبب منع عرض فِلم الملك عبدالله. كواليس تاريخية تذكر لأول مرة من عبدالرحمن الراشد.–• اقترح ضيفًا لبودكاست سقراط في صفحة الاقتراحات أو بمراسلتنا على: [email protected] • حمّل تطبيق «راديو ثمانية».• تابع راديو ثمانية على: إكس، وإنستقرام، وتِك توك ـــــ وراديو ثمانية. 😁• جهّز نفسك للمشي في كل حلقة من بودكاست امشِ مع، وتعرَّف على شخصيات مميزة عن قرب.• المربع الجديد بوابة إلى عالَمٍ آخر.• سواء أكنت من عشّاق القهوة بتحضير صنّاعها المحترفين أم تفضّل تحضيرها في المنزل. نشْرُف بإثرائك في عالم القهوة المختصة، ابدأ بخطوة، وشاركنا تجربتك عبر منصاتنا التفاعلية.
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1:56:03
متى نستمتع بالسياحة الساحلية في السعودية
• لسماع الحلقة قبل الناس، اشترك في ثمانية. ✴️ضيفنا في هذه الحلقة محمد آل ناصر، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر، وهي هيئة متخصصة في تطوير السياحة الساحلية على البحر الأحمر. وجود مثل هذه الهيئة يدل على قيمة المكان ورؤيتنا المستقبلية له.اليوم البحر الأحمر أحد الوجهات السياحية الساحلية المهمة في السعودية، لكن المحزن أن إلى الآن لا يوجد أماكن سياحية للطبقة المتوسطة، وكل المشاريع مخصصة لأصحاب الدخل العالي.فبدايةً لماذا التركيز أصلًا على البحر الأحمر؟ ولماذا لم يستطع السعوديون الاستمتاع بالبحر الأحمر؟ ومتى ستوفر مشاريع ساحلية للطبقة المتوسطة؟ وهل يمكن أن ننجح في تجربة السياحة الساحلية دون كحول؟-• اقترح ضيفًا لبودكاست سقراط في صفحة الاقتراحات أو بمراسلتنا على: [email protected] • حمّل تطبيق «راديو ثمانية».• تابع راديو ثمانية على: إكس، وإنستقرام، وتِك توك ـــــ وراديو ثمانية. 😁• المربع الجديد بوابة إلى عالَمٍ آخر.• سواء أكنت من عشّاق القهوة بتحضير صنّاعها المحترفين أم تفضّل تحضيرها في المنزل. نشْرُف بإثرائك في عالم القهوة المختصة، ابدأ بخطوة، وشاركنا تجربتك عبر منصاتنا التفاعلية.
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1:46:54
متى ولماذا نقترض
• لسماع الحلقة قبل الناس، اشترك في ثمانية. ✴️الاقتراض جزء لا يتجزأ من حياة الكثير منّا، سواءً كان ذلك لشراء سيارة أو شراء بيت العمر أو لتغطية أي تكاليف ضرورية. ففجأة يجد الشخص نفسه أمام قرار يغيّر مجرى حياته.ضيفنا في هذه الحلقة نبيل المبارك، الخبير المالي، والرئيس التنفيذي السابق للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، ليحدثنا من تجربته وخبرته الطويلة عن الاقتراض.فمتى يكون القرض الشخصي صحيًّا؟ ومتى يكون خطرًا؟ ولماذا يحذّر المبارك من القروض الاستهلاكية، ويرى أنها أخطر ما قد يفعله الإنسان، بينما يرى القروض العقارية صحية؟ ومتى تكون القروض العقارية سيئة؟ وهل هناك أصلًا خيار غير القروض العقارية لتملّك المساكن؟ يرى المبارك أن هناك حد معين من الاقتراض يجب ألّا يتجاوز راتبك، فما هذا الحد؟ ولماذا يرفض أن يحصل الزوجان على قرض عقاري تضامني؟ وكيف ندخر ونستثمر؟ أخيرًا ماذا عن الاقتصاد العام؟ هل البنوك والقطاع المالي قادران على تمويل المرحلة القادمة من طموحات الدولة؟ وهل الدين العام خطر علينا؟ وما الإصلاحات الاقتصادية التي يراها ضيفنا مفيدة؟ وما الإصلاحات التي يتمناها ولم تحدث حتى الآن؟–• اقترح ضيفًا لبودكاست سقراط في صفحة الاقتراحات أو بمراسلتنا على: [email protected] • حمّل تطبيق «راديو ثمانية».• تابع راديو ثمانية على: إكس، وإنستقرام، وتِك توك ـــــ وراديو ثمانية. 😁• جديد ثمانية: رحلة استقصائية مع ثمود، تبدأ من سؤال محيّر إلى وصول الإجابة في بودكاست رابط تشعبي.• انضم الآن إلى نشرة الصفحة الأخيرة، لتصلك مقالات رأي تحلل وتواكب قضايا اليوم كل سبت.• المربع الجديد بوابة إلى عالَمٍ آخر.• سواء أكنت من عشّاق القهوة بتحضير صنّاعها المحترفين أم تفضّل تحضيرها في المنزل. نشْرُف بإثرائك في عالم القهوة المختصة، ابدأ بخطوة، وشاركنا تجربتك عبر منصاتنا التفاعلية.
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1:25:32
رحلة بين ثلاث وزارات مع وزير السياحة
لسماع الحلقة قبل الناس، اشترك في ثمانية. ✴️ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، نعرفه اليوم بصفته وزيرًا للسياحة، إلا أنه قاد العديد من الملفات في مختلف المجالات. رحلة عشر سنوات مليئة بالقصص والتجارب تبدأ من القطاع الخاص في المجال المصرفي، مرورًا بتأسيسه شركة جدوى التي تدير اليوم أكثر من مئة مليار ريال، بالإضافة إلى تجربته في العمل الحكومي من وزارة الدفاع إلى وزارة الصحة وسبب الإعفاء، والجملة الشهيرة التي لازمته «شمسٍ شارقة».عن عمله في هيئة الترفيه وكواليس الانطلاقة وإعفائه للمرة الثانية! عن ملف الصناعات العسكرية، وعلاقة الخطيب بالملفات المتنوعة والمتباعدة وإدارتها. وعن الموقف الذي جمعه مع الرئيس أوباما والحوار حينها، وأخيرًا تجربته في تطوير بوابة الدرعية ووزارة السياحة. لماذا تستهدف السياحة في السعودية الطبقة العليا؟ ماذا عن جودة الخيارات المتاحة؟ وما علاقة السماح بالكحول بنجاح المشاريع السياحية أو فشلها؟ وما حقيقة أرقام السياح الضخمة التي تضم المعتمرين ورجال الأعمال؟ حلقة للتاريخ نعرض فيها رحلة عشر سنوات بين ثلاث وزارات مختلفة.–• اقترح ضيفًا لبودكاست سقراط في صفحة الاقتراحات أو بمراسلتنا على: [email protected] • حمّل تطبيق «راديو ثمانية».• تابع راديو ثمانية على: إكس، وإنستقرام، وتِك توك ـــــ وراديو ثمانية. 😁• جديد ثمانية: رحلة استقصائية مع ثمود، تبدأ من سؤال محيّر إلى وصول الإجابة في بودكاست رابط تشعبي.• انضم الآن إلى نشرة الصفحة الأخيرة، لتصلك مقالات رأي تحلل وتواكب قضايا اليوم كل سبت.• المربع الجديد بوابة إلى عالَمٍ آخر.• سواء أكنت من عشّاق القهوة بتحضير صنّاعها المحترفين أم تفضّل تحضيرها في المنزل. نشْرُف بإثرائك في عالم القهوة المختصة، ابدأ بخطوة، وشاركنا تجربتك عبر منصاتنا التفاعلية.
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4:10:27
سقراط بعد اشتراك ثمانية
• اشترك من هنا.بعد ثمانية أعوام من بناء أفضل مكتبة عربيّة على الإنترنت، نطلق اليوم اشتراك ثمانية.اشتراك واحد، يتيح لجمهورنا المحبّ كل محتوى ثمانية دون قيود، ومزايا عديدة تنقل تجربته معنا لمستوى آخر.لو كنت مشتركًا في ثمانية، أيش تتوقع من سقراط؟–• عبدالرحمن أبومالح يعلن عن اشتراك ثمانية.