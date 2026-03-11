Open app
Spanish for False Beginners - Español para Falsos Principiantes
Spanish for False Beginners - Español para Falsos Principiantes

Spanish Language Coach
EducationCourses
Spanish for False Beginners - Español para Falsos Principiantes
Latest episode

135 episodes

  • Spanish for False Beginners - Español para Falsos Principiantes

    E134 NO necesitas motivación para mejorar tu español - Lower Intermediate Spanish

    03/11/2026 | 16 mins.
    ¿Necesitas motivación para mejorar tu español?

    En este episodio hablamos de la frustración al aprender idiomas, la importancia de la constancia y por qué crear hábitos es más eficaz que depender de la motivación. Una conversación natural en español para ayudarte a mejorar tu comprensión auditiva, aprender vocabulario útil y desarrollar una mentalidad más realista para progresar en el idioma.
    Free eBooks: Habla español con AI & La guía del estudiante de español

    Mis cursos online:
    Español Camaleón - A REALISTIC pronunciation course
    Español Claro - Upper-beginner Spanish
    Español Ágil - Intermediate Spanish
    Español PRO - Advanced Spanish
    Si no sabes cuál es mejor para ti, haz el TEST.
    Spanish for False Beginners/ Lower Intermediate with Free Transcript & Vocabulary Flashcards www.spanishlanguagecoach.com - Aprende español escuchando contenido natural adaptado para estudiantes de español de nivel intermedio bajo.
    Si es la primera vez que escuchas este podcast, puedes usarlo como un podcast diario para aprender español - Learn Spanish Daily Podcast with Spanish Language Coach
    Social media:
    YouTube
    Instagram
    ...
  • Spanish for False Beginners - Español para Falsos Principiantes

    E133 ¿Comprarías una Barbie a tu hijo? - Spanish for False Beginners

    03/05/2026 | 16 mins.
    En este podcast de español para estudiantes de español intermedio bajo o principiantes avanzados, todo empieza con una pregunta muy simple: ¿tenías Barbies cuando eras pequeño?
    Pero la conversación se complica rápidamente. Hablamos de juguetes de nuestra infancia, de Action Man, de Disney y de por qué algunos padres dudaban en comprar ciertas muñecas.
    También reflexionamos sobre estereotipos de género, educación y la película de Barbie.
    Yo comparto algunas experiencias personales y El Inglés aporta una perspectiva británica bastante interesante.
    Free eBooks: Habla español con AI & La guía del estudiante de español

    Mis cursos online:
    Español Camaleón - A REALISTIC pronunciation course
    Español Claro - Upper-beginner Spanish
    Español Ágil - Intermediate Spanish
    Español PRO - Advanced Spanish
    Si no sabes cuál es mejor para ti, haz el TEST.
    Spanish for False Beginners/ Lower Intermediate with Free Transcript & Vocabulary Flashcards www.spanishlanguagecoach.com - Aprende español escuchando contenido natural adaptado para estudiantes de español de nivel intermedio bajo.
    Si es la primera vez que escuchas este podcast, puedes usarlo como un podcast diario para aprender español - Learn Spanish Daily Podcast with Spanish Language Coach
    Social media:
    YouTube
    Instagram
    ...
  • Spanish for False Beginners - Español para Falsos Principiantes

    E132 La cosa más dulce - Lower Intermediate Spanish

    02/25/2026 | 16 mins.
    ¿Eres más de dulce o de salado? En este episodio hablamos de esa división tan clara entre personas: los golosos y los que simplemente no sienten esa obsesión por el azúcar.
    Charlamos sobre la adicción al azúcar, el autocontrol, la presión social y mis intentos de hacer repostería saludable (con resultados discutibles).
    Y tú, ¿disfrutas más el placer dulce o el salado?
    Free eBooks: Habla español con AI & La guía del estudiante de español

    Mis cursos online:
    Español Camaleón - A REALISTIC pronunciation course
    Español Claro - Upper-beginner Spanish
    Español Ágil - Intermediate Spanish
    Español PRO - Advanced Spanish
    Si no sabes cuál es mejor para ti, haz el TEST.
    Spanish for False Beginners/ Lower Intermediate with Free Transcript & Vocabulary Flashcards www.spanishlanguagecoach.com - Aprende español escuchando contenido natural adaptado para estudiantes de español de nivel intermedio bajo.
    Si es la primera vez que escuchas este podcast, puedes usarlo como un podcast diario para aprender español - Learn Spanish Daily Podcast with Spanish Language Coach
    Social media:
    YouTube
    Instagram
    ...
  • Spanish for False Beginners - Español para Falsos Principiantes

    E131 Tener una buena vida y sentirse mal - Spanish for False Beginners

    02/19/2026 | 17 mins.
    Hoy empezamos a grabar con otro tema en mente… pero El Inglés no estaba bien. Así que paramos y hablamos de eso. De sentirse miserable sin una razón "clara". De tener una buena vida y, aun así, no sentirse feliz.
    Hablamos de pensar demasiado, de la culpa por estar mal cuando en teoría no deberías, de la vergüenza de hablar de sentimientos y de si es mejor intentar cambiar o aceptar cómo somos.
    ¿Qué haces cuando tu cabeza no te deja disfrutar?
    Free eBooks: Habla español con AI & La guía del estudiante de español

    Mis cursos online:
    Español Camaleón - A REALISTIC pronunciation course
    Español Claro - Upper-beginner Spanish
    Español Ágil - Intermediate Spanish
    Español PRO - Advanced Spanish
    Si no sabes cuál es mejor para ti, haz el TEST.
    Spanish for False Beginners/ Lower Intermediate with Free Transcript & Vocabulary Flashcards www.spanishlanguagecoach.com - Aprende español escuchando contenido natural adaptado para estudiantes de español de nivel intermedio bajo.
    Si es la primera vez que escuchas este podcast, puedes usarlo como un podcast diario para aprender español - Learn Spanish Daily Podcast with Spanish Language Coach
    Social media:
    YouTube
    Instagram
    ...
  • Spanish for False Beginners - Español para Falsos Principiantes

    E130 El problema con Hamnet y la mitomanía de César - Lower Intermediate Spanish

    02/12/2026 | 18 mins.
    El otro día fuimos al cine a ver Hamnet y acabamos llorando. Bueno… casi toda la sala estaba llorando. 
    En este episodio hablamos de manipulación emocional, de por qué a veces reprimimos las lágrimas (llorar) en público y de esa línea fina entre algo sincero y algo diseñado para emocionarnos. También contamos la historia de trabajar con Chloé Zhao y una "performance" inesperada en el show de Jimmy Fallon.
    También te cuento del día que trabajé con Chloé Zhao y de la noche que bailé en el show de Jimmy Fallon.
    Cuando una historia te hace llorar tanto, ¿te importa si te ha gustado o no?
    Free eBooks: Habla español con AI & La guía del estudiante de español

    Mis cursos online:
    Español Camaleón - A REALISTIC pronunciation course
    Español Claro - Upper-beginner Spanish
    Español Ágil - Intermediate Spanish
    Español PRO - Advanced Spanish
    Si no sabes cuál es mejor para ti, haz el TEST.
    Spanish for False Beginners/ Lower Intermediate with Free Transcript & Vocabulary Flashcards www.spanishlanguagecoach.com - Aprende español escuchando contenido natural adaptado para estudiantes de español de nivel intermedio bajo.
    Si es la primera vez que escuchas este podcast, puedes usarlo como un podcast diario para aprender español - Learn Spanish Daily Podcast with Spanish Language Coach
    Social media:
    YouTube
    Instagram
    ...

About Spanish for False Beginners - Español para Falsos Principiantes

Spanish podcast for upper-beginners or lower-intermediate learners, hosted by César and “El Inglés”. Each episode comes with a free transcript in Spanish and English, plus vocabulary flashcards to help you memorise the new words. “Not quite a beginner, not yet fluent - let’s fix that.” All resources are available at www.spanishlanguagecoach.com.
EducationCoursesLanguage Learning

