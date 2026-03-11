Spanish for False Beginners - Español para Falsos Principiantes

El otro día fuimos al cine a ver Hamnet y acabamos llorando. Bueno… casi toda la sala estaba llorando.

En este episodio hablamos de manipulación emocional, de por qué a veces reprimimos las lágrimas (llorar) en público y de esa línea fina entre algo sincero y algo diseñado para emocionarnos. También contamos la historia de trabajar con Chloé Zhao y una “performance” inesperada en el show de Jimmy Fallon.

También te cuento del día que trabajé con Chloé Zhao y de la noche que bailé en el show de Jimmy Fallon.

Cuando una historia te hace llorar tanto, ¿te importa si te ha gustado o no?

