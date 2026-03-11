Spanish for False Beginners - Español para Falsos Principiantes

En este podcast de español para estudiantes de español intermedio bajo o principiantes avanzados, todo empieza con una pregunta muy simple: ¿tenías Barbies cuando eras pequeño?
Pero la conversación se complica rápidamente. Hablamos de juguetes de nuestra infancia, de Action Man, de Disney y de por qué algunos padres dudaban en comprar ciertas muñecas.
También reflexionamos sobre estereotipos de género, educación y la película de Barbie.
Yo comparto algunas experiencias personales y El Inglés aporta una perspectiva británica bastante interesante.
