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梁州令

Podcast 梁州令
梁州
《梁州令》是由女性撰稿人梁州创办的一档文化类播客。在这里，我们关注人与世界的关系，谈论各行各业的新兴业态。我们观察，理解，感受，记录世界性的眼泪，并呼唤时代的共振。我们探索、寻找一种自由且具有时代性的行进方式——以自我的本色前进，直到你变成正确。
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  • EP07：写作是我唯一的途径，让我度过和超越生命的难题
    三年前，weiting以记者身份采访了一位因为撰写社会报道而遭遇网暴的女孩，这位女孩即是2021年的梁州，成稿后，weiting和梁州成为了好朋友。三年后的今天，weiting从法国社会学学业归来后，在各大媒体间辗转，最终仍然选择回归社会记者的身份。过去几年，她的报道聚焦于不同人的生活境遇——留守儿童的遭遇，奥运运动员的成长。每一次深入报道都让她思考，我们在书写他人的苦难时，到底指向何方？在本期节目中，weiting不再是采访者，而是以被采访者的身份，偕同梁州，共同讲述作为撰写者、报道者的所思所想。从最初写网暴事件时收到数百位受害者的求助，到后来在甘孜手工艺学校发现"上大学"是一种奢侈；从面对霸凌事件时看到施暴者也是受害者的复杂性，到在工厂流水线旁听工人谈论个人简单而直接的快乐..两位女性好友的讲述让我们看到，新闻报道背后，记者如何平衡社会理想与现实困境，如何在有限的空间里努力碰触想做的内容。「本期主播」梁州：撰稿人，新浪微博@梁州Zz「本期嘉宾」waiting：社会学硕士，曾在多家头部媒体实习和工作，现任社会记者03:44 waiting与梁州的初识：一篇报道，一个交点08:48 在一个月内对接180多位受害者：“她们远比我想象得要坚韧”19:25 媒体工作者的现实困境：如何面对「你能帮我们要到钱吗」的质疑，以及无法给予受访者确定结果的无力感28:47 带着社会学视角做报道：从「What makes a person today」出发，探寻每个人背后的成因38:43 如何避免「人血馒头」式的报道，在消耗与重建中寻找平衡42:53 关于采访工人群体的思考，如何避免居高临下的视角52:48 关于公益行动的讨论，善举本身就是一种回报1:04:29 为什么还在坚持做记者：新闻工作不是「救世主"」而是记录者的身份认同1:15:26 寻找郑钦文：一个天才与一场家庭豪赌 1:21:18 韩江获诺贝尔文学奖的演讲：书写是连接彼此的线，是度过和超越难题的唯一途径「本期节目提到的关键信息」《制造郑钦文：一个天才与一场家庭豪赌 》《因为“不想拍照”，一个县城男孩被困在12岁：谁该为此负责》「本期节目使用的音乐」春夜喜雨 -小瀬村晶 / 信澤宣明Fragile Breath-Imagine Music / Sergey Zubarev「本期制作人」咸鱼「关于《梁州令》」微博：中文播客梁州令公众号：梁州令小红书：梁州令
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    1:25:44
  • EP06：文科生自救指南：一个人能赚多少钱，到底是由什么决定的？
    一个人能赚到多少钱，是由什么决定的？选择大于努力，适合文科生的新兴行业/岗位有哪些？普通文科生获取高薪工作的参考思路，有哪些？文科生转行金融/新能源/互联网等传统高薪行业，需要具备哪些进阶条件？踩中天坑专业，如何培养其他能力成为复合型人才？如何提高自我竞争力，在面试中脱颖而出？文科生不要卷考试，要卷项目经历的说法，是否具有参考性？如何在毕业前明确自己的求职主线，找到适合自己的道路？本期的播客嘉宾孬孬，是我身边最典型的那类“做题家”，脑子好用，读书好，勤奋——一路从河南考出来，本以为自己能坚定地做个特稿记者。毕业后如愿进入了自己曾经梦寐以求的新闻机构，却走上了另一条路，成了基金记者。工作一年后生不如死，下定决心决定辞职。当时的孬孬怎么也无法想到，这次辞职成为了他人生的一个转折点。他跳出来去了甲方公司，成了Prd，工资翻了两番，心态也发生了剧变。这一路走来，孬孬做出的每个选择，看似都毫不相干，甚至可以说是天坑跳天坑，完美踩中每一个巨坑。另一方面，IP、直播、短视频、播客、公众号等各类新媒体，他都在尝试，且也都小有成绩。但因为受限于某种固定的“不想靠名校身份在自媒体赚钱”的思维，从来没想过依靠上述的诸多渠道变现——“如此割裂的人生，可能只有河南人才能懂。”（孬孬）今天这期节目，我和孬孬期望以自己的经历为注解，为大家提供另一种文科生的就业经验与视角。「本期主播」梁州：撰稿人，新浪微博@梁州Zz「本期嘉宾」孬孬：《常识报刊亭》主播。本科毕业于中国政法大学，学的政治学和法学；研究生以专业第一的成绩考入人大新传。本硕期间，一共刷了8段实习，在4A公关、央媒、互联网、特稿媒体都待过。「本期shownotes」00:34 孬孬的自我介绍及工作经历分享：从法学、政治学到新闻学，最终成为公关总监02:00 浅淡跨考新传专业的原因：政法大学环境压抑，到媒体实习后决定转行05:00 特稿行业，从黄金时期迅速衰落09:06 如何找到稳定收入的工作？选中自身最靠近行业均值的技能12:21 不要盲目追求风口行业，找到擅长的事情并做好它13:31 找到合适工作方向的办法，将试错的路径前置15:03 文科教育更多是通识性课程，需要通过实习积累实践经验20:15 理科岗位需经过系统训练，文科岗位评判标准模糊，难以量化25:30 学校与社会的差别：学校努力有回报，社会则不一定26:30 提高竞争力的方式：锻造核心技能、用作品证明能力28:06 文科生面试技巧：展示高质量的作品、展现方法论与思考过程31:00 梁州的跨行业工作经验分享：从娱乐媒体到跨境电商，再到新能源公司32:58 向上管理的真谛：懂得老板要什么41:22 浅谈涨薪经历：懂得横向比较，敢于和老板谈判45:18 职场规则怪谈：不要和老板共情，也不要将过多的个人感情投入工作53:14 职场中升职很难的情况下，如何丰富收入：寻找多样化的收入渠道57:59 收入构成公式：1+A/B/01:14:04 将个人的成功尽数归结于努力，是一种优绩主义叙事的陷阱「本期节目使用的音乐」Seashore -Noria / JurrivhFaded Light-SugarPro「本期节目使用的封面」文观-《滕王阁序》「本期制作人」咸鱼「关于《梁州令》」微博：中文播客梁州令公众号：梁州令小红书：梁州令
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    1:19:44
  • EP05：特朗普胜选美国总统，对文艺圈有何影响？
    美国大选结束之际，我们将借由《使女的故事》作者阿特伍德所写的杂文《特朗普执政下的艺术》为切口，谈论两个话题。一，从「倡导政治强干预艺术」的罗斯福聊到「漠不关心，甚至持轻蔑态度」的特朗普，通过两个具体的实例去聊一聊过去的80年内，这两位位处光谱两级的总统任期内，美国的文艺圈到底发生了什么事？政策的变化，艺术流派的发展，文艺创作者所处的环境。二，传播媒介的改变，广播-电视-互联网，三种不同的媒介，如何影响美国大选？本届的大选之中，民主党和共和党如何“各显神通”，邀请各路网红为自己背书、站台，最终又指向如何不同的结果？「本期主播」梁州：撰稿人，新浪微博@梁州Zz「本期shownotes」第一部分，艺术与政治01:07 阿特伍德：《特朗普执政下的艺术》04:19 2017年，重要事件出现，特朗普裁撤美国总统艺术与人文委员会09:35 罗斯福新政时期，美国政府推行了政府干预艺术创作的计划12:29 联邦艺术计划通过资助艺术家，使得艺术创作趋向表达美国的民族精神17:30 个人拥有了巨大权力时，任何一点微小的偏好都可能会对艺术创作产生巨大影响20:05 艺术应该不停地干预政治，直至政治不再干预艺术为止第二部分，媒介技术与大选20:40 报纸、广播、电视和互联网如何积极地影响各个时期的选举22:23 广播时代，罗斯福通过「炉边谈话」拉近与民众的距离23:24 电视时代，肯尼迪借助电视辩论赢下大选25:15 互联网时代，推特协助奥巴马赢得大量年轻选票，最终获胜29:06 新兴媒介时代，播客主播Joe Rogan对本次特朗普胜选起到临门一脚的作用31:03 大选开票前最后几天，特朗普、万斯和马斯克相继登上Joe Rogan的节目34:34 时代变了，传统媒体自上而下的权威性在消失39:00 人类本质的艺术作品，仍然留有希望「本期节目提到的关键信息」特朗普执政期间，他对文艺界的态度是复杂且有争议的。这主要体现在以下几个方面：公开对立和抨击：特朗普经常与好莱坞的主流文化圈和名人产生矛盾，尤其是那些对他持批评态度的艺术家和演员。他曾在社交媒体上公开抨击多位明星和导演，包括梅丽尔·斯特里普和罗伯特·德尼罗等，称这些人“过誉”且“伪善”。一些文艺圈的声音也激烈反对特朗普的政策和立场，这让双方的对立更加明显。文化政策的影响：在政府的预算政策中，特朗普曾多次提议削减对国家艺术基金会（NEA）和国家人文基金会（NEH）的预算，甚至一度建议彻底取消这些机构。他的这种立场引发了文化界的强烈反对，认为这会削弱艺术和文化的发展。态度保守、注重传统价值：特朗普及其支持者推崇更保守的、符合传统价值观的文化作品，这与现代文艺圈多元化、自由化的趋势产生冲突。他反对某些被他认为“过于激进”或“不尊重美国”的作品和言论，也多次批评《周六夜现场》等节目对他的讽刺。社会分歧的加剧：他的态度在一定程度上加深了文艺圈与保守派之间的分歧。特朗普执政期间，美国社会政治立场的分化明显，在文艺界也有反映。好莱坞和文化界整体上偏向自由派，普遍不支持特朗普，而特朗普也认为文艺圈“偏见严重”。-罗斯福执政期间（1933-1945），他对文艺圈持支持和鼓励的态度。以下是他执政期间对文艺圈的态度及其推动的变化：大力资助艺术创作：罗斯福政府设立了联邦艺术计划（Federal Art Project）、联邦作家计划（Federal Writers’ Project）、联邦剧场计划（Federal Theatre Project）等，这些项目旨在通过政府资助，为大量失业的艺术家、作家、演员等提供工作机会。这些项目不仅帮助了文艺工作者生存，也让艺术作品在美国社会更广泛地传播。平民的艺术普及与公共项目：罗斯福认为艺术应该为大众服务，不只是少数精英的专属。联邦艺术计划支持艺术家创作公共艺术品，许多壁画、雕塑等艺术作品因此出现在邮局、学校、社区中心等公共场所，增强了艺术的普及性。这些艺术品往往描绘美国的历史、人民的生活与劳动，强化了民族认同和团结。社会现实主义与文艺风格的变革：在罗斯福的鼓励下，文艺作品开始注重展现真实的社会现状、劳动人民的生活和大萧条中的艰辛。这种风格被称为“社会现实主义”，强调艺术为社会服务，以反映平民生活、揭示社会问题为主。美国文艺界从这一时期开始更加贴近民众，作品主题转向人性和社会正义，注重描绘劳苦大众的经历和精神。作家与剧作家得到重视：联邦作家计划不仅为作家们提供收入，还鼓励他们创作以美国生活为主题的文学作品，如地方史、社会研究和民间故事。这些内容帮助构建了更丰富的美国文化遗产，很多作家和剧作家也因为此项目而成名或获得创作机会。政治宣传与文化软实力：罗斯福希望借助文艺宣传他的社会政策及新政计划，文艺作品在一定程度上承担了增强公众对政府支持和信心的任务。例如，一些剧作、电影等内容宣传了政府改革的理念，帮助巩固大众对新政的认同。这种策略也使得文艺成为塑造国家形象和提升文化影响力的重要手段。「本期播客引用的文本」《玛格丽特·阿特伍德：特朗普执政之下，艺术怎么办？》《玛格丽特•阿特伍德：经常快步走，就不会那么绝望》《罗斯福新政时期的美国艺术》《全球艺览｜特朗普当选美国总统引起艺术圈哗然，法国新浪潮电影摄影师拉乌尔·库塔逝世》《播客选择特朗普》《播客取代媒体专访》《专访｜模因泛滥、网红媒体化，美总统选战开创新传播方式》「本期节目使用的音乐」Primavera-Ludovico Einaudi「本期制作人」咸鱼「关于《梁州令》」微博：中文播客梁州令公众号：梁州令小红书：梁州令
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    42:02
  • EP04：对谈正一道士：把命运说透了，是啥样？
    人的命运，是八字矩阵内的游戏吗？玄学的真相，是什么？算命，真的会越算越薄吗？本期播客的邀请嘉宾，是持有中国道教协会颁发的道教教职人员证书的「云字辈」正一道士。雲老师也是我认识至今的诸多道教从业者中最奇特，且实力最过硬的一位。上次回北京时和朋友吃饭，有个朋友说她上次跟完组后，晚上总是做噩梦，会看见奇怪的「东西」。几经周转找到雲老师后，问如何解决——雲老师答：买面国旗挂上，打开音响放上国歌，保你平安。过去，我曾经在其他朋友的推荐下，找一位自称龙虎山道士的师傅那里补过几次财库（200一次）。雲老师听说这件事后，直接问我，「你有他道士证照片没有？我要举报这个人。有这钱买两斤排骨吃不行吗，搞这些干什么？这不扯淡吗。」前几周，我到香港黄大仙处求签，解签后闷闷不乐。回家后问雲老师，这签不大吉利，怎么办？雲老师答：从现在开始，忘了所有签子。签子的心理暗示作用很大。一个讲科学的道士，会给我们带来怎么样的「人生」建议？在道教的范畴内，如何解释「报应」，它真的存在吗？福祸相依的底层逻辑，是什么？我们常说的人的「气场」，到底是什么？可以通过什么科学的方法改变？「本期主播」梁州：撰稿人，新浪微博@梁州Zz「本期嘉宾」雲老师：道教教职人员证书持证人、「云字辈」正一道士「本期shownotes」02:12 道教两大派别的最大区别是什么02:57 运气到底是什么？04:54 所谓命运，可以被改变吗？09:33 道士证书如何获得？要经过哪些考试？14:40 如何辨别道士or其他玄学人员的身份真假？17:08 做好事，真的会有好报吗？24:14 算命，能够改变命运吗？27:38 个人居住的简易版风水指南33:00 考研的简易版风水建议41:52 命运与宿命论的关系44:09 一个人的财运，是注定的吗？48:17 「命越算越薄」的真相，究竟是什么？54:47 逢五走下坡路是必然，但努力的人不该承受这样的命运「本期节目提到的关键信息」《周易》，原指西周时期的卦辞与爻辞，主要用于占卜；《易经》包含后世孔子所加的"十翼"注解，使其发展为哲学经典，两者在后世合称一书。嘉靖，明朝第十一位皇帝明世宗朱厚熜的年号，使用时间为嘉靖元年（1522年）至嘉靖四十五年（1566年），一共使用四十五年，是明朝使用第二长的年号（仅次于明神宗万历的四十八年）。《明史宗实录》《明史》《中国道教思想史纲》《明史纪事本末》「本期节目使用的音乐」Hedwig's Theme-The City of Prague Philharmonic Orchestra「本期节目封面」太乙，又称太一、泰一，本是哲学概念，后发展成星名、神名。指宇宙万物的本源、本体，又称“道”。「本期制作人」咸鱼「关于《梁州令》」微博：中文播客梁州令公众号：梁州令小红书：梁州令
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    1:00:35
  • EP03：对话天体物理学PhD：我在太阳系找铁饭碗
    本期节目由「七幕人生」推出的音乐剧《我，堂吉诃德》赞助播出；人活一世，是清醒地死去，还是疯狂地活着？这是《堂吉诃德》著作之中的母题，同样也是戏外的我们的人生母题。“敢以此生，求索那颗星。管他征途遥远，道路多险峻，为正义而战；何须踌躇不定。哪怕烧灼在地狱火中，也自阔步前行。”身为「理想主义者自白」的代表作，《我，堂吉诃德》的主题，也与本期播客的主题十分契合。第三期播客的邀请嘉宾方和斐，是我见过的最理想主义的从业者——自大学起，一路保研、读博，全奖公费出国留学，直至加入英国皇家天文台攻读天体物理学博士，方的前半生，似乎真的就如《The impossible dream》中所唱的那样：To reach the unreachable star去触达遥不可及的星河This is my quest, to follow that star这就是我的毕生追求，去跟随那颗星过去的几年内，方一直在中文互联网上分享他的天文学就读/就业体验：用詹姆斯·韦布望远镜捕捉宇宙蝴蝶；在国际天文学大会，看上百个天文学家跳舞；远赴非洲支教，中秋时在东非用世界上最大的望远镜看月亮。图为方和斐处理过的“宇宙蝴蝶”刚认识方时，我对他说，“我很少羡慕一个人，但你的存在让我第一次意识到，原来这世界上真的有人这样活着。”话里的“这样”指的是——原来真的有人自小则知道自己喜欢什么，要什么，且能够在成年后拥有一份体面的学历与工作去维持自己“兴趣”的运转。所以本期节目，我们想同方和斐集中地聊一聊另外一种就业可能——我们应当如何找到自己的兴趣所在，并让它为自己所用，成为一门足以安身立命的技术手段？在太阳系寻找「铁饭碗」，是方寻找到的“在人类社会中钻漏洞”的生存方式。他的经历，使我们看到理想与现实的平衡后真正落地的可能。也希望正在收听我们节目的听众朋友，能拥有如方一般的际遇，汲取走向遥远星系的力量。「本期主播」梁州：撰稿人，新浪微博@梁州Zz「本期嘉宾」方和斐：英国爱丁堡皇家天文台天文学博士在读，玛丽·布鲁克学者，英国皇家天文学会会，中国科学院国家天文台天体物理学硕士，南京大学天文学学士「本期shownotes」02:43 身为天文从业者被问得最多的问题：世界上到底有没有外星人？08:28 生命的定义其实非常模糊;太阳在一定程度上也是生命10:13 NASA拍摄的照片，是一种假象15:17 电影最难的表达，是时间17:30 天文观测中，时间似乎是静止的19:25 往宇宙的最深处看，我们能够看到宇宙传来的第一缕曙光20:10 如果太阳在此时熄灭，我们要在8分钟后才能感受到温暖的消失22:09 天文学如何为人类社会做贡献，还是仅仅满足人类的好奇心？24:03 天文学受技术影响非常大，观测仪器决定了天文学发展30:15 天文观测和电影一样，需要捕捉现实的切面，确立独立的地位39:34 天文学家的生存之道：以学术为志业，还是只当成一份工作？43:33 天文学是一个庞大的产业链，靠近天文行业，可以从行业下游开始48:01 以自我为锚点，缓慢切入感兴趣的领域01:00:51 科技不止关乎科技本身，更与权力、金钱与人心息息相关01:10:48 天文学研究带来的短期现实收益，是难以估量的01:16:12 天文学最后会指向神/玄学吗？01:20:09 进入天文行业的第一步，学好数理化01:21:26 天文学者的背景非常多元，艺术家、矿工、厨师、杂技演员…应有尽有01:24:52 好奇心与热爱，是追溯一切的源头「本期节目提到的关键信息」牧夫天文网：天文学网络论坛詹姆斯·韦伯空间望远镜：由美国宇航局（NASA）主导的一项大型红外线天文观测项目，于2021年发射升空。作为哈勃空间望远镜的继任者，它拥有更大的主镜和先进的技术，能够探索宇宙更深处的秘密，包括早期星系形成、恒星与行星系统的诞生等。奥古斯特·孔德（Isidore Marie Auguste François Xavier Comte，1798年1月19日—1857年9月5日：实证主义哲学的创始人，强调科学方法的应用，主张社会学为独立学科，提倡人道宗教。于果·明斯特伯格（Hugo Münsterberg，1863年6月1日—1916年12月16日）：德国著名的心理学家和美学家，电影史上的第一位电影理论家。谢尔盖·爱森斯坦（Sergei M. Eisenstein，1898年1月23日—1948年2月11日）：出生于俄罗斯里加，俄罗斯导演、编剧、制作人、演员、作家、剪辑师，毕业于圣彼得堡土木工程学院建筑系。弗兰克·赫伯特（Franklin Patrick Herbert，1920年10月8日—1986年2月11日）：著名科幻作家、《沙丘》作者「本期节目使用的音乐」Inspiring emotional uplifting piano-Maria不会成真的梦-刘阳「本期节目封面」南宋天文图碑：世界上最古老的星象实测图「本期制作人」咸鱼「关于《梁州令》」微博：中文播客梁州令公众号：梁州令小红书：梁州令音乐剧福利细节百老汇经典音乐剧「我，堂吉诃德」十周年版封箱轮北京·二七剧场2024年10月25日-11月17日「1080票档单张低至 75折」「480 票档买二免一」「180 /280票档单张低至9折」请扫描二维码选座购票，结算立享优惠，或戳此优惠链接ticket.antank.cn
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    1:29:39

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《梁州令》是由女性撰稿人梁州创办的一档文化类播客。在这里，我们关注人与世界的关系，谈论各行各业的新兴业态。我们观察，理解，感受，记录世界性的眼泪，并呼唤时代的共振。我们探索、寻找一种自由且具有时代性的行进方式——以自我的本色前进，直到你变成正确。
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Generated: 1/30/2025 - 6:05:34 AM