人的命运，是八字矩阵内的游戏吗？玄学的真相，是什么？算命，真的会越算越薄吗？本期播客的邀请嘉宾，是持有中国道教协会颁发的道教教职人员证书的「云字辈」正一道士。雲老师也是我认识至今的诸多道教从业者中最奇特，且实力最过硬的一位。上次回北京时和朋友吃饭，有个朋友说她上次跟完组后，晚上总是做噩梦，会看见奇怪的「东西」。几经周转找到雲老师后，问如何解决——雲老师答：买面国旗挂上，打开音响放上国歌，保你平安。过去，我曾经在其他朋友的推荐下，找一位自称龙虎山道士的师傅那里补过几次财库（200一次）。雲老师听说这件事后，直接问我，「你有他道士证照片没有？我要举报这个人。有这钱买两斤排骨吃不行吗，搞这些干什么？这不扯淡吗。」前几周，我到香港黄大仙处求签，解签后闷闷不乐。回家后问雲老师，这签不大吉利，怎么办？雲老师答：从现在开始，忘了所有签子。签子的心理暗示作用很大。一个讲科学的道士，会给我们带来怎么样的「人生」建议？在道教的范畴内，如何解释「报应」，它真的存在吗？福祸相依的底层逻辑，是什么？我们常说的人的「气场」，到底是什么？可以通过什么科学的方法改变？「本期主播」梁州：撰稿人，新浪微博@梁州Zz「本期嘉宾」雲老师：道教教职人员证书持证人、「云字辈」正一道士「本期shownotes」02:12 道教两大派别的最大区别是什么02:57 运气到底是什么？04:54 所谓命运，可以被改变吗？09:33 道士证书如何获得？要经过哪些考试？14:40 如何辨别道士or其他玄学人员的身份真假？17:08 做好事，真的会有好报吗？24:14 算命，能够改变命运吗？27:38 个人居住的简易版风水指南33:00 考研的简易版风水建议41:52 命运与宿命论的关系44:09 一个人的财运，是注定的吗？48:17 「命越算越薄」的真相，究竟是什么？54:47 逢五走下坡路是必然，但努力的人不该承受这样的命运「本期节目提到的关键信息」《周易》，原指西周时期的卦辞与爻辞，主要用于占卜；《易经》包含后世孔子所加的"十翼"注解，使其发展为哲学经典，两者在后世合称一书。嘉靖，明朝第十一位皇帝明世宗朱厚熜的年号，使用时间为嘉靖元年（1522年）至嘉靖四十五年（1566年），一共使用四十五年，是明朝使用第二长的年号（仅次于明神宗万历的四十八年）。《明史宗实录》《明史》《中国道教思想史纲》《明史纪事本末》「本期节目使用的音乐」Hedwig's Theme-The City of Prague Philharmonic Orchestra「本期节目封面」太乙，又称太一、泰一，本是哲学概念，后发展成星名、神名。指宇宙万物的本源、本体，又称“道”。「本期制作人」咸鱼「关于《梁州令》」微博：中文播客梁州令公众号：梁州令小红书：梁州令
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EP03：对话天体物理学PhD：我在太阳系找铁饭碗
本期节目由「七幕人生」推出的音乐剧《我，堂吉诃德》赞助播出；人活一世，是清醒地死去，还是疯狂地活着？这是《堂吉诃德》著作之中的母题，同样也是戏外的我们的人生母题。“敢以此生，求索那颗星。管他征途遥远，道路多险峻，为正义而战；何须踌躇不定。哪怕烧灼在地狱火中，也自阔步前行。”身为「理想主义者自白」的代表作，《我，堂吉诃德》的主题，也与本期播客的主题十分契合。第三期播客的邀请嘉宾方和斐，是我见过的最理想主义的从业者——自大学起，一路保研、读博，全奖公费出国留学，直至加入英国皇家天文台攻读天体物理学博士，方的前半生，似乎真的就如《The impossible dream》中所唱的那样：To reach the unreachable star去触达遥不可及的星河This is my quest, to follow that star这就是我的毕生追求，去跟随那颗星过去的几年内，方一直在中文互联网上分享他的天文学就读/就业体验：用詹姆斯·韦布望远镜捕捉宇宙蝴蝶；在国际天文学大会，看上百个天文学家跳舞；远赴非洲支教，中秋时在东非用世界上最大的望远镜看月亮。图为方和斐处理过的“宇宙蝴蝶”刚认识方时，我对他说，“我很少羡慕一个人，但你的存在让我第一次意识到，原来这世界上真的有人这样活着。”话里的“这样”指的是——原来真的有人自小则知道自己喜欢什么，要什么，且能够在成年后拥有一份体面的学历与工作去维持自己“兴趣”的运转。所以本期节目，我们想同方和斐集中地聊一聊另外一种就业可能——我们应当如何找到自己的兴趣所在，并让它为自己所用，成为一门足以安身立命的技术手段？在太阳系寻找「铁饭碗」，是方寻找到的“在人类社会中钻漏洞”的生存方式。他的经历，使我们看到理想与现实的平衡后真正落地的可能。也希望正在收听我们节目的听众朋友，能拥有如方一般的际遇，汲取走向遥远星系的力量。「本期主播」梁州：撰稿人，新浪微博@梁州Zz「本期嘉宾」方和斐：英国爱丁堡皇家天文台天文学博士在读，玛丽·布鲁克学者，英国皇家天文学会会，中国科学院国家天文台天体物理学硕士，南京大学天文学学士「本期shownotes」02:43 身为天文从业者被问得最多的问题：世界上到底有没有外星人？08:28 生命的定义其实非常模糊;太阳在一定程度上也是生命10:13 NASA拍摄的照片，是一种假象15:17 电影最难的表达，是时间17:30 天文观测中，时间似乎是静止的19:25 往宇宙的最深处看，我们能够看到宇宙传来的第一缕曙光20:10 如果太阳在此时熄灭，我们要在8分钟后才能感受到温暖的消失22:09 天文学如何为人类社会做贡献，还是仅仅满足人类的好奇心？24:03 天文学受技术影响非常大，观测仪器决定了天文学发展30:15 天文观测和电影一样，需要捕捉现实的切面，确立独立的地位39:34 天文学家的生存之道：以学术为志业，还是只当成一份工作？43:33 天文学是一个庞大的产业链，靠近天文行业，可以从行业下游开始48:01 以自我为锚点，缓慢切入感兴趣的领域01:00:51 科技不止关乎科技本身，更与权力、金钱与人心息息相关01:10:48 天文学研究带来的短期现实收益，是难以估量的01:16:12 天文学最后会指向神/玄学吗？01:20:09 进入天文行业的第一步，学好数理化01:21:26 天文学者的背景非常多元，艺术家、矿工、厨师、杂技演员…应有尽有01:24:52 好奇心与热爱，是追溯一切的源头「本期节目提到的关键信息」牧夫天文网：天文学网络论坛詹姆斯·韦伯空间望远镜：由美国宇航局（NASA）主导的一项大型红外线天文观测项目，于2021年发射升空。作为哈勃空间望远镜的继任者，它拥有更大的主镜和先进的技术，能够探索宇宙更深处的秘密，包括早期星系形成、恒星与行星系统的诞生等。奥古斯特·孔德（Isidore Marie Auguste François Xavier Comte，1798年1月19日—1857年9月5日：实证主义哲学的创始人，强调科学方法的应用，主张社会学为独立学科，提倡人道宗教。于果·明斯特伯格（Hugo Münsterberg，1863年6月1日—1916年12月16日）：德国著名的心理学家和美学家，电影史上的第一位电影理论家。谢尔盖·爱森斯坦（Sergei M. Eisenstein，1898年1月23日—1948年2月11日）：出生于俄罗斯里加，俄罗斯导演、编剧、制作人、演员、作家、剪辑师，毕业于圣彼得堡土木工程学院建筑系。弗兰克·赫伯特（Franklin Patrick Herbert，1920年10月8日—1986年2月11日）：著名科幻作家、《沙丘》作者「本期节目使用的音乐」Inspiring emotional uplifting piano-Maria不会成真的梦-刘阳「本期节目封面」南宋天文图碑：世界上最古老的星象实测图「本期制作人」咸鱼「关于《梁州令》」微博：中文播客梁州令公众号：梁州令小红书：梁州令音乐剧福利细节百老汇经典音乐剧「我，堂吉诃德」十周年版封箱轮北京·二七剧场2024年10月25日-11月17日「1080票档单张低至 75折」「480 票档买二免一」「180 /280票档单张低至9折」请扫描二维码选座购票，结算立享优惠，或戳此优惠链接ticket.antank.cn