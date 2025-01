本期节目由「七幕人生」推出的音乐剧《我,堂吉诃德》赞助播出;人活一世,是清醒地死去,还是疯狂地活着?这是《堂吉诃德》著作之中的母题,同样也是戏外的我们的人生母题。“敢以此生,求索那颗星。管他征途遥远,道路多险峻,为正义而战;何须踌躇不定。哪怕烧灼在地狱火中,也自阔步前行。”身为「理想主义者自白」的代表作,《我,堂吉诃德》的主题,也与本期播客的主题十分契合。第三期播客的邀请嘉宾方和斐,是我见过的最理想主义的从业者——自大学起,一路保研、读博,全奖公费出国留学,直至加入英国皇家天文台攻读天体物理学博士,方的前半生,似乎真的就如《The impossible dream》中所唱的那样:To reach the unreachable star去触达遥不可及的星河This is my quest, to follow that star这就是我的毕生追求,去跟随那颗星过去的几年内,方一直在中文互联网上分享他的天文学就读/就业体验:用詹姆斯·韦布望远镜捕捉宇宙蝴蝶;在国际天文学大会,看上百个天文学家跳舞;远赴非洲支教,中秋时在东非用世界上最大的望远镜看月亮。图为方和斐处理过的“宇宙蝴蝶”刚认识方时,我对他说,“我很少羡慕一个人,但你的存在让我第一次意识到,原来这世界上真的有人这样活着。”话里的“这样”指的是——原来真的有人自小则知道自己喜欢什么,要什么,且能够在成年后拥有一份体面的学历与工作去维持自己“兴趣”的运转。所以本期节目,我们想同方和斐集中地聊一聊另外一种就业可能——我们应当如何找到自己的兴趣所在,并让它为自己所用,成为一门足以安身立命的技术手段?在太阳系寻找「铁饭碗」,是方寻找到的“在人类社会中钻漏洞”的生存方式。他的经历,使我们看到理想与现实的平衡后真正落地的可能。也希望正在收听我们节目的听众朋友,能拥有如方一般的际遇,汲取走向遥远星系的力量。「本期主播」梁州:撰稿人,新浪微博@梁州Zz「本期嘉宾」方和斐:英国爱丁堡皇家天文台天文学博士在读,玛丽·布鲁克学者,英国皇家天文学会会,中国科学院国家天文台天体物理学硕士,南京大学天文学学士「本期shownotes」02:43 身为天文从业者被问得最多的问题:世界上到底有没有外星人?08:28 生命的定义其实非常模糊;太阳在一定程度上也是生命10:13 NASA拍摄的照片,是一种假象15:17 电影最难的表达,是时间17:30 天文观测中,时间似乎是静止的19:25 往宇宙的最深处看,我们能够看到宇宙传来的第一缕曙光20:10 如果太阳在此时熄灭,我们要在8分钟后才能感受到温暖的消失22:09 天文学如何为人类社会做贡献,还是仅仅满足人类的好奇心?24:03 天文学受技术影响非常大,观测仪器决定了天文学发展30:15 天文观测和电影一样,需要捕捉现实的切面,确立独立的地位39:34 天文学家的生存之道:以学术为志业,还是只当成一份工作?43:33 天文学是一个庞大的产业链,靠近天文行业,可以从行业下游开始48:01 以自我为锚点,缓慢切入感兴趣的领域01:00:51 科技不止关乎科技本身,更与权力、金钱与人心息息相关01:10:48 天文学研究带来的短期现实收益,是难以估量的01:16:12 天文学最后会指向神/玄学吗?01:20:09 进入天文行业的第一步,学好数理化01:21:26 天文学者的背景非常多元,艺术家、矿工、厨师、杂技演员…应有尽有01:24:52 好奇心与热爱,是追溯一切的源头「本期节目提到的关键信息」牧夫天文网:天文学网络论坛詹姆斯·韦伯空间望远镜:由美国宇航局(NASA)主导的一项大型红外线天文观测项目,于2021年发射升空。作为哈勃空间望远镜的继任者,它拥有更大的主镜和先进的技术,能够探索宇宙更深处的秘密,包括早期星系形成、恒星与行星系统的诞生等。奥古斯特·孔德(Isidore Marie Auguste François Xavier Comte,1798年1月19日—1857年9月5日:实证主义哲学的创始人,强调科学方法的应用,主张社会学为独立学科,提倡人道宗教。于果·明斯特伯格(Hugo Münsterberg,1863年6月1日—1916年12月16日):德国著名的心理学家和美学家,电影史上的第一位电影理论家。谢尔盖·爱森斯坦(Sergei M. Eisenstein,1898年1月23日—1948年2月11日):出生于俄罗斯里加,俄罗斯导演、编剧、制作人、演员、作家、剪辑师,毕业于圣彼得堡土木工程学院建筑系。弗兰克·赫伯特(Franklin Patrick Herbert,1920年10月8日—1986年2月11日):著名科幻作家、《沙丘》作者「本期节目使用的音乐」Inspiring emotional uplifting piano-Maria不会成真的梦-刘阳「本期节目封面」南宋天文图碑:世界上最古老的星象实测图「本期制作人」咸鱼「关于《梁州令》」微博:中文播客梁州令公众号:梁州令小红书:梁州令音乐剧福利细节百老汇经典音乐剧「我,堂吉诃德」十周年版封箱轮北京·二七剧场2024年10月25日-11月17日「1080票档单张低至 75折」「480 票档买二免一」「180 /280票档单张低至9折」请扫描二维码选座购票,结算立享优惠,或戳此优惠链接ticket.antank.cn

