EP05：特朗普胜选美国总统，对文艺圈有何影响？

美国大选结束之际，我们将借由《使女的故事》作者阿特伍德所写的杂文《特朗普执政下的艺术》为切口，谈论两个话题。一，从「倡导政治强干预艺术」的罗斯福聊到「漠不关心，甚至持轻蔑态度」的特朗普，通过两个具体的实例去聊一聊过去的80年内，这两位位处光谱两级的总统任期内，美国的文艺圈到底发生了什么事？政策的变化，艺术流派的发展，文艺创作者所处的环境。二，传播媒介的改变，广播-电视-互联网，三种不同的媒介，如何影响美国大选？本届的大选之中，民主党和共和党如何“各显神通”，邀请各路网红为自己背书、站台，最终又指向如何不同的结果？「本期主播」梁州：撰稿人，新浪微博@梁州Zz「本期shownotes」第一部分，艺术与政治01:07 阿特伍德：《特朗普执政下的艺术》04:19 2017年，重要事件出现，特朗普裁撤美国总统艺术与人文委员会09:35 罗斯福新政时期，美国政府推行了政府干预艺术创作的计划12:29 联邦艺术计划通过资助艺术家，使得艺术创作趋向表达美国的民族精神17:30 个人拥有了巨大权力时，任何一点微小的偏好都可能会对艺术创作产生巨大影响20:05 艺术应该不停地干预政治，直至政治不再干预艺术为止第二部分，媒介技术与大选20:40 报纸、广播、电视和互联网如何积极地影响各个时期的选举22:23 广播时代，罗斯福通过「炉边谈话」拉近与民众的距离23:24 电视时代，肯尼迪借助电视辩论赢下大选25:15 互联网时代，推特协助奥巴马赢得大量年轻选票，最终获胜29:06 新兴媒介时代，播客主播Joe Rogan对本次特朗普胜选起到临门一脚的作用31:03 大选开票前最后几天，特朗普、万斯和马斯克相继登上Joe Rogan的节目34:34 时代变了，传统媒体自上而下的权威性在消失39:00 人类本质的艺术作品，仍然留有希望「本期节目提到的关键信息」特朗普执政期间，他对文艺界的态度是复杂且有争议的。这主要体现在以下几个方面：公开对立和抨击：特朗普经常与好莱坞的主流文化圈和名人产生矛盾，尤其是那些对他持批评态度的艺术家和演员。他曾在社交媒体上公开抨击多位明星和导演，包括梅丽尔·斯特里普和罗伯特·德尼罗等，称这些人“过誉”且“伪善”。一些文艺圈的声音也激烈反对特朗普的政策和立场，这让双方的对立更加明显。文化政策的影响：在政府的预算政策中，特朗普曾多次提议削减对国家艺术基金会（NEA）和国家人文基金会（NEH）的预算，甚至一度建议彻底取消这些机构。他的这种立场引发了文化界的强烈反对，认为这会削弱艺术和文化的发展。态度保守、注重传统价值：特朗普及其支持者推崇更保守的、符合传统价值观的文化作品，这与现代文艺圈多元化、自由化的趋势产生冲突。他反对某些被他认为“过于激进”或“不尊重美国”的作品和言论，也多次批评《周六夜现场》等节目对他的讽刺。社会分歧的加剧：他的态度在一定程度上加深了文艺圈与保守派之间的分歧。特朗普执政期间，美国社会政治立场的分化明显，在文艺界也有反映。好莱坞和文化界整体上偏向自由派，普遍不支持特朗普，而特朗普也认为文艺圈“偏见严重”。-罗斯福执政期间（1933-1945），他对文艺圈持支持和鼓励的态度。以下是他执政期间对文艺圈的态度及其推动的变化：大力资助艺术创作：罗斯福政府设立了联邦艺术计划（Federal Art Project）、联邦作家计划（Federal Writers’ Project）、联邦剧场计划（Federal Theatre Project）等，这些项目旨在通过政府资助，为大量失业的艺术家、作家、演员等提供工作机会。这些项目不仅帮助了文艺工作者生存，也让艺术作品在美国社会更广泛地传播。平民的艺术普及与公共项目：罗斯福认为艺术应该为大众服务，不只是少数精英的专属。联邦艺术计划支持艺术家创作公共艺术品，许多壁画、雕塑等艺术作品因此出现在邮局、学校、社区中心等公共场所，增强了艺术的普及性。这些艺术品往往描绘美国的历史、人民的生活与劳动，强化了民族认同和团结。社会现实主义与文艺风格的变革：在罗斯福的鼓励下，文艺作品开始注重展现真实的社会现状、劳动人民的生活和大萧条中的艰辛。这种风格被称为“社会现实主义”，强调艺术为社会服务，以反映平民生活、揭示社会问题为主。美国文艺界从这一时期开始更加贴近民众，作品主题转向人性和社会正义，注重描绘劳苦大众的经历和精神。作家与剧作家得到重视：联邦作家计划不仅为作家们提供收入，还鼓励他们创作以美国生活为主题的文学作品，如地方史、社会研究和民间故事。这些内容帮助构建了更丰富的美国文化遗产，很多作家和剧作家也因为此项目而成名或获得创作机会。政治宣传与文化软实力：罗斯福希望借助文艺宣传他的社会政策及新政计划，文艺作品在一定程度上承担了增强公众对政府支持和信心的任务。例如，一些剧作、电影等内容宣传了政府改革的理念，帮助巩固大众对新政的认同。这种策略也使得文艺成为塑造国家形象和提升文化影响力的重要手段。「本期播客引用的文本」《玛格丽特·阿特伍德：特朗普执政之下，艺术怎么办？》《玛格丽特•阿特伍德：经常快步走，就不会那么绝望》《罗斯福新政时期的美国艺术》《全球艺览｜特朗普当选美国总统引起艺术圈哗然，法国新浪潮电影摄影师拉乌尔·库塔逝世》《播客选择特朗普》《播客取代媒体专访》《专访｜模因泛滥、网红媒体化，美总统选战开创新传播方式》「本期节目使用的音乐」Primavera-Ludovico Einaudi「本期制作人」咸鱼「关于《梁州令》」微博：中文播客梁州令公众号：梁州令小红书：梁州令