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Hazel的紅樓夢話
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眼看他起朱樓，眼看他宴賓客， 眼看他樓塌了。 滿紙荒唐言，一把辛酸淚！ 都云作者癡，誰解其中味？ 看不懂的世界名著， 好像很美，好像很值得玩味； 就讓Hazel陪你一百二十回。 賞說書的Hazel吃杯六安茶吧～ https://linkgoods.com/historydot Powered by Firstory...
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#0031第三回(上) 託內兄如海薦西賓 接外孫賈母惜孤女
當金曲歌后徐佳瑩發現在 Uber Eats 上（應該）都點得到，居然狂點一波！雖然點不到白馬和失落沙洲，但香水、辣椒或其他吃的用的都點得到～ 快上 Uber Eats 想要的都點點看https://fstry.pse.is/6t3ck7 —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— 【人物關係】 👨賈化（字雨村）：江南貧寒士子，諧音『假話』，並影射『假語村言』 👨冷子興：賈雨村友人，京城的古董商。諧音『冷眼觀子興』 👨林如海：賈府女婿，現巡鹽御史 👧林黛玉：林如海獨女，其母為賈敏 👨張如圭：名諧音『如鬼』，賈雨村前同僚，一同遭罷官 🧑寧國府 族長：寧國公－賈代化－賈敬－賈珍－賈蓉 🧑榮國府 族長：榮國公－賈代善－賈赦 長房：賈赦 - 賈璉 二房：賈政－賈珠(亡)／賈寶玉／另一庶子－賈珠之子 👩女眷： 史太君：代善之妻，史侯之女，賈赦／賈政之母 王夫人：賈政之妻，賈珠、賈元春、賈寶玉之母 邢夫人：賈赦之妻 元春：賈政與王夫人長女，已進宮成女史 迎春：賈赦之女，嫡庶未能明確，只知其母已亡故 探春：賈政庶女 惜春：賈珍胞妹，賈敬嫡女 賈敏(亡)：賈府嫡女，史太君親女，賈赦、賈政胞妹，林黛玉之母 王熙鳳：賈璉之妻，王夫人姪女 【其他說明】 第三回不同版本回目（摘錄自《維基文庫》收藏之《紅樓夢》）：「金陵城起復賈雨村 榮國府收養林黛玉」甲戌本。「賈雨村夤緣復舊職 林黛玉拋父進京都」庚辰本，己卯本，楊藏本。 「京都」庚辰本作「都京」；「林黛玉」庚辰本、己卯本作「林代玉」。「託內兄如海酬訓教 接外孫賈母惜孤女」戚序本，王府本，列藏本，夢境本，舒序本，程甲本。 「酬訓教」舒序本作「酬閨師」，程甲本作「薦西賓」；「惜」舒序本作「憐憫」。 紅樓夢版本： 脂本－脂硯齋點評版本 程本－程偉元與高鶚共同會總版本 * * * 賞說書的Hazel吃杯六安茶吧～ https://linkgoods.com/historydot Powered by Firstory Hosting
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#0023第二回(下) 賈夫人仙逝揚州城 冷子興演說榮國府
當金曲歌后徐佳瑩發現在 Uber Eats 上（應該）都點得到，居然狂點一波！雖然點不到白馬和失落沙洲，但香水、辣椒或其他吃的用的都點得到～ 快上 Uber Eats 想要的都點點看https://fstry.pse.is/6t3ck7 —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— 【人物關係】 👨賈化（字雨村）：江南貧寒士子，諧音『假話』，並影射『假語村言』 👨冷子興：賈雨村友人，京城的古董商。諧音『冷眼觀子興』 👨林如海：賈府女婿，現巡鹽御史 👧林黛玉：林如海獨女，其母為賈敏 🧑寧國府 族長：寧國公－賈代化－賈敬－賈珍－賈蓉 🧑榮國府 族長：榮國公－賈代善－賈赦 長房：賈赦 - 賈璉 二房：賈政－賈珠(亡)／賈寶玉／另一庶子－賈珠之子 👩女眷： 史太君：代善之妻，史侯之女，賈赦／賈政之母 王夫人：賈政之妻，有二子一女 元春：賈政與王夫人長女，已進宮成女史 迎春：賈赦之女，嫡庶未能明確，只知其母已亡故 探春：賈政庶女 惜春：賈珍胞妹，賈敬嫡女 賈敏(亡)：賈府嫡女，史太君親女，賈赦、賈政胞妹，林黛玉之母 璉二奶奶：王氏千金，賈璉之妻，王夫人姪女 賈雨村口中舉例： 📕應運而生者：堯，舜，禹，湯，文，武，周，召，孔，孟，董，韓，周，程，張，朱。 📕應劫而生者：蚩尤，共工，桀，紂，始皇，王莽，曹操，桓溫，安祿山，秦檜。 📕『邪氣賦人』案例：如前代之許由，陶潛，阮籍，嵇康，劉伶，王謝二族，顧虎頭，陳後主，唐明皇，宋徽宗，劉庭芝，溫飛卿，米南宮，石曼卿，柳耆卿，秦少游，近日之倪云林，唐伯虎，祝枝山，再如李龜年，黃幡綽，敬新磨，卓文君，紅拂，薛濤，崔鶯，朝云之流。 * * * 賞說書的Hazel吃杯六安茶吧～ https://linkgoods.com/historydot Powered by Firstory Hosting
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#0022第二回(中) 賈夫人仙逝揚州城 冷子興演說榮國府
當金曲歌后徐佳瑩發現在 Uber Eats 上（應該）都點得到，居然狂點一波！雖然點不到白馬和失落沙洲，但香水、辣椒或其他吃的用的都點得到～ 快上 Uber Eats 想要的都點點看https://fstry.pse.is/6t3ck7 —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— 【人物關係】 👨賈化（字雨村）：江南貧寒士子，受甄士隱之恩進京趕考成功。諧音『假話』，並影射『假語村言』 👨冷子興：賈雨村友人，京城的古董商。諧音『冷眼觀子興』 寧國府 族長：寧國公－賈代化－賈敬－賈珍－賈蓉 榮國府 族長：榮國公－賈代善－賈赦 👩史太君：代善之妻，史侯之女，賈赦／賈政之母 👨賈政：代善與太君次子 👩王夫人：賈政之妻，有二子一女 👨賈珠：賈政嫡長子，已亡故 備註更正：我不該說賈雨村是在為賈寶玉『開脫』，應用『平反』為佳。 * * * 賞說書的Hazel吃杯六安茶吧～ https://linkgoods.com/historydot Powered by Firstory Hosting
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#0021第二回(上) 賈夫人仙逝揚州城 冷子興演說榮國府
你在忙碌的生活中，找不到時間閱讀？前往台灣最受歡迎的 Podcast 說書節目「下一本讀什麼」，每週認識兩本好書，快速吸收好書精華。主題包含個人成長、投資理財、商業職場。一起透過閱讀，成為更好的自己。 https://fstry.pse.is/6wmx7t —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 人物關係： 👨甄士隱：姑蘇人氏，地方鄉紳，諧音『真事隱』。 👨賈化（字雨村）：江南貧寒士子，受甄士隱之恩進京趕考成功。諧音『假話』，並影射『假語村言』。 👨封肅：甄士隱岳父。 👧嬌杏：原甄士隱家婢女，後隨封氏（甄娘子）投奔娘家；與賈雨村有一眼之緣。諧音『僥倖』。 👨林如海：巡鹽御史，賈雨村的東家，林黛玉之父；其妻賈氏。 👨冷子興：賈雨村友人，京城的古董商。 詩詞文字參考： 【智通寺對聯】 「身後有餘忘縮手，眼前無路想回頭。」 其他補述： 知府於明清時期為正四品或從四品，在地方官體系裡位階算相當高（三品以上就是朝廷重臣了）；考量故事進程，賈雨村考後到納嬌杏時間應隔不久（否則嬌杏都成了老妹），他不太可能已經官至四品。 * * * 賞說書的Hazel吃杯六安茶吧～ https://linkgoods.com/historydot Powered by Firstory Hosting
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#0013第一回(下) 甄士隱夢幻識通靈 賈雨村風塵懷閨秀
當金曲歌后徐佳瑩發現在 Uber Eats 上（應該）都點得到，居然狂點一波！雖然點不到白馬和失落沙洲，但香水、辣椒或其他吃的用的都點得到～ 快上 Uber Eats 想要的都點點看https://fstry.pse.is/6t3ck7 —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— 人物關係： 👨甄士隱：姑蘇人氏，地方鄉紳，諧音『真事隱』。 👧甄英蓮：士隱獨女，尚年幼，名諧音『真應憐』。 👩封氏：甄士隱之妻，英蓮之母，為七品誥命孺人。 👨封肅：封氏之父，甄士隱岳父，名諧音『風俗』。 🧚♂️癩頭和尚：下凡來的茫茫大士。 🧚♂️跛足道士：下凡來的渺渺真人，其同伴為同下凡間的癩頭和尚茫茫大士。（夢話中我口誤為空空道人，然空空道人應為青梗峰下發現石頭記之人） 詩詞文字參考： 【好了歌】 「世人都曉神仙好，惟有功名忘不了； 古今將相在何方，荒冢一堆草沒了。 世人都曉神仙好，只有金銀忘不了； 終朝只恨聚無多，及到多時眼閉了。 世人都曉神仙好，只有嬌妻忘不了； 君生日日說恩情，君死又隨人去了。 世人都曉神仙好，只有兒孫忘不了； 痴心父母古來多，孝順子孫誰見了。」 【甄士隱註解好了歌】 「陋室空堂、當年笏滿床，衰草枯楊、曾為歌舞場； 蛛絲兒結滿雕梁，綠紗今又糊在蓬窗上。 說什麼脂正濃、粉正香，如何兩鬢又成霜； 昨日黃土隴頭送白骨，今宵紅燈帳底臥鴛鴦。 金滿箱、銀滿箱，轉眼乞丐人皆謗； 正嘆他人命不長，那知自己歸來喪。 訓有方，保不定日後作強梁； 擇膏粱，誰承望流落在煙花巷。 因嫌紗帽小，致使鎖枷扛；昨憐破襖寒，今嫌紫蟒長。 亂哄哄你方唱罷我登場，反認他鄉是故鄉； 甚荒唐，到頭來都是為他人作嫁衣裳。」 * * * 賞說書的Hazel吃杯六安茶吧～ https://linkgoods.com/historydot Powered by Firstory Hosting
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