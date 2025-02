問世間情是何物,直叫人心中善與美長存? 一段受虐的童年, 一雙聽不見的耳朵, 一具病痛糾纏的身軀, 幾份真摯又純潔的愛而不得, 組合成一顆最乾淨的心, 帶給世界最雋永的旋律。 他是上帝留給人間的奇蹟:貝多芬。 【德國小甘菊╳最天然的純素保養】~2/28 👉https://bit.ly/3VkCDE2 🌼來自圖靈根的百年品牌,全德國製造,無毒無礦物油成分 🏵️Hazel特推:小甘菊野生玫瑰/薰衣草身體乳、敏弱肌特護霜 🌼輸入粉絲獨家折扣碼【hazel2025】(全小寫)全館單品結帳再打82折(不含組合/禮盒商品),獨家再送水晶指甲銼刀 🏵️折扣後滿$699即免運 節目中特別提到的作品:(點擊連結可收聽) 《英雄交響曲Symphony No. 3 in E Flat Major Eroica, Op. 55》 《月光奏鳴曲”Moonlight” Sonata Op. 27 No. 2》 《命運交響曲Symphony no. 5 in Cm, Op. 67》 《給愛麗絲Bagatelle no. 25 ''Für Elise'', WoO 59》 《第九號交響曲Beethoven's Symphony No. 9》(第四樂章即為《歡樂頌》) 章節摘要: 🎼和音樂之父、神童都很像的樂聖 🎼廢物爸爸毀全家 🎼棍棒底下出的奇蹟 🎼有緣無分的兩個『神童』 🎼十七歲就成了兩個孩子的爸 🎼上帝彌補給他的貴人們 🎼撕毀那個拿破崙! 🎼一直戀愛不停的母胎處男 🎼音樂家的噩夢:聾 🎼家,一個不斷傷害他的地方 🎼被斗內也要有痛罵金主爸爸的骨氣! 🎼「可惜啊,太遲了」 🎼他留下的美與純粹 🔱贊助Hazel奶粉尿布錢,讓她繼續說故事吧:https://linkgoods.com/historydot 🎶《唐璜》與《唐.喬凡尼》為不同語言的同一劇本,我聽檔案才發現自己發音好像在講彈簧…… 🎶貝多芬的耳聾不只是聽不見而已,有時會迴盪巨大的耳鳴聲,晚期偶爾會奇蹟似的短暫回復聽覺,但大多時間只能靠紙筆談話。 🎶其實貝多芬愛過的女性還有別人,族繁不及備載,『永恆的愛人』也仍有其他候選人。但他很正直,從不亂來。 🔱Facebook和IG粉專:搜尋「時間的女兒」看圖文小故事 🔱音樂資料來源:MUSOPEN (本集最後《歡樂頌》為例外) -- Hosting provided by SoundOn

The Bald and the Beautiful with Trixie and Katya

The Church of What's Happening Now: The New Testament

英國古諺語說:真相是時間的女兒 Truth is the Daughter of Time. 歷史的真相是:全世界的古人原來都多姿多彩! 整個中世紀歐洲,貴族都用體垢保養? 英國夫妻離個婚,差點搞到全國暴動? 埃及法老娶皇后,姊妹女兒都是對象? 歐洲國王沒小三,居然破壞國家安全? 法國王后生孩子,成了公開表演節目? 別笑古人日子悶,其實人家超會玩~ 原來歷史不無聊,原來歷史超級嗨! 歡迎來和Hazel一起聽八卦,聊歷史~ 請Hazel吃下午茶,讓她繼續說故事(贊助):https://linkgoods.com/historydot 商業合作請聯繫: [email protected] 臉書看古人:https://www.facebook.com/HazelsDoT -- Hosting provided by SoundOn

Listen to 時間的女兒:八卦歷史, Not Gonna Lie with Kylie Kelce and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app