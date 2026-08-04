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169 episodes
- Girl dinner is always a good idea. Gotchu. delivered. DoorDash. https://doordash.com
0:00 Intro
4:27 I got the "hey girlie" text https://www.reddit.com/r/GirlDinnerDiaries/comments/1u8f3wr/i_got_hey_girly_texted/
9:35 Sponsor
10:35 Back to the story
19:54 My gym crush liked me on Hinge https://www.reddit.com/r/GirlDinnerDiaries/comments/1u1wse6/my_1year_long_gym_crush_liked_me_on_hinge/
33:05 Looking for innovative nickname for my bf https://www.reddit.com/r/GirlDinnerDiaries/comments/1tz9hnp/looking_for_innovative_and_slightly_quirky/
40:52 They made a separate group chat without me https://www.reddit.com/r/GirlDinnerDiaries/comments/1tt8zt2/they_made_a_separate_group_chat_without_me/
52:54 I said something unhinged https://www.reddit.com/r/GirlDinnerDiaries/comments/1tmqoub/i_said_something_unhinged/
57:26 My dad is dating a 23 year old https://www.reddit.com/r/GirlDinnerDiaries/comments/1sgbl9w/my_dad_50_is_dating_a_23_year_old/
1:03:48 I come to you from your future https://www.reddit.com/r/GirlDinnerDiaries/comments/1tvd0vq/girls_i_come_to_you_from_your_future/
WEAR OUR JOKES: https://smosh.com
WHO YOU HEAR
Courtney Miller // https://www.instagram.com/co_mill/
Shayne Topp // https://www.instagram.com/shaynetopp/
Amanda Lehan-Canto // https://www.instagram.com/filmingamanda/
WHO YOU DON’T HEAR (usually)
Director: Emily Rose Jacobson
Editor: Patrick Horba
Channel Director, Pit: Emily Rose Jacobson
Producer, Pit: Matt Acevedo
Associate Producer, Pit: Marcus Munguia
Production Designer: Cassie Vance
Art Director: Adrian Sheen, Erin Kuschner, Josie Bellerby
Assistant Art Director: Courtney Chapman
Prop Master: Abigail Schmidt, Bridgette Baron
Stage Manager: Alex Aguilar
Prop Assist: Lunora Reyes
Director of Audio: Scott Neff
Audio Mixer: Jose Perez
Audio Utility: Lila Rowell
Director of Photography: James Hull, Brennan Iketani
Videographer: Eric Wann, James Hull
Camera Operator: Matthew Faulkner
Assistant Director: Tyler M. Kennedy
Executive Vice President of Production: Amanda Barnes
Director of Production: Alexcina Figueroa
Production Manager: Tyler M. Kennedy, Jonathan Hyon
Production Coordinator: Zianne Hoover, Oliver Wehlander
Production Assistant: Caroline Smith, Tyrelle Anthony
Director of Post Production: Luke Baker
DIT/Lead AE: Matt Duran
DIT/AE: Beni Kimuene
Post Production Coordinator: Ariana Martinez
Director of IT: Tim Baker
IT & Equipment Coordinator: Lopati Ho Chee
Sound Editor: Gareth Hird
Director of Design: Ness Cardano
Senior Motion & Branding Designer: Christie Hauck
Senior Graphic Designer: Jay Taylor
Graphic Designer: Monica Ravitch
Director of Channel Operations: Lizzy Jones
Channel Operations Manager: Audrey Carganilla
Channel Operations Coordinator: Sabrina Lieberman
Social Media Associate Producer: Peter Ditzler
Social Media Manager: Kim Wilborn
Social Media Coordinator: Margaux Bernales
Social Editor: Vida Robbins
Merchandising Manager: Mallory Myers
Brand Partnership Manager: Chloe Mays
Brand Partnerships Coordinating Producer: Liz Kummer
Operations Manager: Marshall A. Pease
Operations Coordinator: Sara Faltersack
Financial Operations Specialist: Natalie Lewis
Talent Coordinator: Danielle Moses
People & Culture Manager: Katie Fink
People & Culture Coordinator: Hannah Merritt
CEO: Alessandra Catanese
Executive Producers: Anthony Padilla, Ian Hecox
CCO: Cory Midgarden
EVP of Programming & Development: Kiana Parker
Producer, Special Projects: Rachel Collis
Executive Coordinator: Katelyn Hempstead
Executive Assistant: Jackie Reilly
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- These relationships are not unsinkable. Gotchu. delivered. DoorDash. https://doordash.com Taking care of your health just got easier – start here with Zocdoc: https://zocdoc.com/PITREDDIT #sponsored
0:00 Intro
2:48 I left my bf's bday dinner after his mom took my seat https://www.reddit.com/r/BestofRedditorUpdates/comments/1shbwsw/aita_for_leaving_my_bf_bday_dinner_after_his_mom/
13:36 Sponsor
14:09 Back to the story
18:32 My gf is going to prom with another guy while I'm in the hospital https://www.reddit.com/r/relationship_advice/comments/1tu7x1l/my_girlfriend_18f_is_going_to_prom_with_another/
32:56 Sponsor
34:03 My gf broke up with me over a board game https://www.reddit.com/r/boardgames/comments/1rd8nzk/my_girlfriend_just_broke_up_with_me_over_a_board/
48:22 Bff doesn't know his proposal speech is actually about me https://www.reddit.com/r/TrueOffMyChest/comments/1tmnbk1/best_friend_doesnt_know_his_proposal_speech_is/
1:04:26 My bf keeps trying to impersonate my cat https://www.reddit.com/r/relationships/comments/7xed0w/my_28f_boyfriend_27m_of_3_years_keeps_doing_the/
REDDIT PODCAST
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WHO YOU HEAR
Shayne Topp // https://www.instagram.com/shaynetopp/
Damien Haas // https://www.instagram.com/damienhaas/
Arasha // https://www.instagram.com/arashababy/
WHO YOU DON’T HEAR (usually)
Director: Marcus Munguia
Editor: Andre Gardere
Channel Director, Pit: Emily Rose Jacobson
Producer, Pit: Matt Acevedo
Associate Producer, Pit: Marcus Munguia
Production Designer: Cassie Vance
Art Director: Adrian Sheen, Erin Kuschner, Josie Bellerby
Assistant Art Director: Courtney Chapman
Prop Master: Abigail Schmidt, Bridgette Baron, Emilie Anderson
Stage Manager: Alex Aguilar
Prop Assistant: Lunora Reyes
Director of Audio: Scott Neff
Audio Mixer: Matt Taylor
Audio Utility: Michael Alaynick
Director of Photography: James Hull, Brennan Iketani
Videographer: Eric Wann, James Hull
Camera Operator: Elaine Pusey
Assistant Director: Cameron Mitchell
Executive Vice President of Production: Amanda Barnes
Director of Production: Alexcina Figueroa
Production Manager: Jonathan Hyon, Tyler M. Kennedy
Production Coordinator: Oliver Wehlander, Zianne Hoover
Production Assistant: Caroline Smith, Michael Gomez
Director of Post Production: Luke Baker
DIT/Lead AE: Matt Duran
DIT/AE: Beni Kimuene
Post Production Coordinator: Ariana Martinez
Director of IT: Tim Baker
IT & Equipment Coordinator: Lopati Ho Chee
Sound Editor: Gareth Hird
Director of Design: Ness Cardano
Senior Motion & Branding Designer: Christie Hauck
Senior Graphic Designer: Jay Taylor
Graphic Designer: Monica Ravitch
Director of Channel Operations: Lizzy Jones
Channel Operations Manager: Audrey Carganilla
Channel Operations Coordinator: Sabrina Lieberman
Director of Social Media: Erica Noboa
Social Media Associate Producer: Peter Ditzler
Social Media Manager: Kim Wilborn
Social Media Coordinator: Margaux Bernales
Social Editor: Vida Robbins
Merchandising Manager: Mallory Myers
Brand Partnership Manager: Chloe Mays
Brand Partnerships Coordinating Producer: Liz Kummer
Operations Manager: Marshall A. Pease
Operations Coordinator: Sara Faltersack
Financial Operations Specialist: Natalie Lewis
Talent Coordinator: Danielle Moses
People & Culture Manager: Katie Fink
People & Culture Coordinator: Hannah Merritt
CEO: Alessandra Catanese
Executive Producers: Anthony Padilla, Ian Hecox
CCO: Cory Midgarden
EVP of Programming & Development: Kiana Parker
Producer, Special Projects: Rachel Collis
Executive Coordinator: Katelyn Hempstead
Executive Assistant: Jackie Reilly
OTHER SMOSHES:
Smosh: https://bit.ly/4wUu0jH
Smosh Games: https://bit.ly/3TMpGVh
Smosh Cast: https://bit.ly/3TvXHJr
Smosh Alike: https://bit.ly/4hpe1Wd
FOLLOW US:
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Instagram: https://instagram.com/smosh
Facebook: https://facebook.com/smosh
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0:00 Intro
3:57 I withheld concert tickets from friends after they ditched me https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/comments/1t8m0jc/aita_for_withholding_concert_tickets_from_friends/
11:18 Sponsor
12:36 I broke up with my gf over a toilet plunger prank https://www.reddit.com/r/AmIOverreacting/comments/1tg1i96/aio_for_breaking_up_with_my_girlfriend_over_a/
23:07 Sponsor
24:12 I expected my partner to honor first come first serve with wedding invites https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/comments/1tmhhdj/removed_by_moderator/
34:31 I just found out he has been secretly eating hotdogs https://www.reddit.com/r/BestofRedditorUpdates/comments/1tl5l3e/me_35f_with_my_bf41_m_of_3_years_just_found_out/
56:08 I didn't make my new grandkid a homemade blanket https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/comments/1tgqjrb/aita_for_not_making_my_new_grandkid_a_homemade/
WEAR OUR JOKES: https://smosh.com
WHO YOU HEAR
Ian Hecox // https://www.instagram.com/ianhecox/
Shayne Topp // https://www.instagram.com/shaynetopp/
Amber Singletary ( @ambdotcom ) // https://www.instagram.com/ambdotcom/
WHO YOU DON’T HEAR (usually)
Director: Emily Rose Jacobson
Editor: ZG
Channel Director, Pit: Emily Rose Jacobson
Producer, Pit: Matt Acevedo
Associate Producer, Pit: Marcus Munguia
Production Designer: Cassie Vance
Art Director: Adrian Sheen, Erin Kuschner, Josie Bellerby
Assistant Art Director: Courtney Chapman, Alex Norman
Prop Master: Abigail Schmidt, Emilie Anderson
Stage Manager: Alex Aguilar
Art Coordinator: Alex Mollo
Wardrobe Assistant: Elizabeth Park
Prop Assistant: Jocelyn Sfetcu
Art PA: Lunora Reyes, Emily Jameson
Director of Audio: Scott Neff
Audio Utility: Matt Taylor
Director of Photography: Eric Wann, Brennan Iketani
Videographer: Eric Wann, James Hull
Camera Operator: Simone Williams
Assistant Director: Tyler M. Kennedy
Executive Vice President of Production: Amanda Barnes
Director of Production: Alexcina Figueroa
Production Manager: Jonathan Hyon, Tyler M. Kennedy
Production Coordinator: Oliver Wehlander, Zianne Hoover
Production Assistant: Caroline Smith, Tyrelle Anthony
Director of Post Production: Luke Baker
DIT/Lead AE: Matt Duran
DIT/AE: Beni Kimuene
Post Production Coordinator: Ariana Martinez
Director of IT: Tim Baker
IT & Equipment Coordinator: Lopati Ho Chee
Sound Editor: Gareth Hird
Director of Design: Ness Cardano
Senior Motion & Branding Designer: Christie Hauck
Senior Graphic Designer: Jay Taylor
Graphic Designer: Monica Ravitch
Director of Channel Operations: Lizzy Jones
Channel Operations Manager: Audrey Carganilla
Channel Operations Coordinator: Sabrina Lieberman
Director of Social Media: Erica Noboa
Social Media Associate Producer: Peter Ditzler
Social Media Manager: Kim Wilborn
Social Media Coordinator: Margaux Bernales
Social Editor: Vida Robbins
Merchandising Manager: Mallory Myers
Brand Partnership Manager: Chloe Mays
Brand Partnerships Coordinating Producer: Liz Kummer
Operations Manager: Marshall A. Pease
Operations Coordinator: Sara Faltersack
Financial Operations Specialist: Natalie Lewis
Talent Coordinator: Danielle Moses
People & Culture Manager: Katie Fink
People & Culture Coordinator: Hannah Merritt
CEO: Alessandra Catanese
Executive Producers: Anthony Padilla, Ian Hecox
CCO: Cory Midgarden
EVP of Programming & Development: Kiana Parker
Producer, Special Projects: Rachel Collis
Executive Coordinator: Katelyn Hempstead
Executive Assistant: Jackie Reilly
OTHER SMOSHES:
Smosh: https://smo.sh/Sub2Smosh
Smosh Games: https://smo.sh/Sub2SmoshGames
SmoshCast: https://smo.sh/Sub2SmoshCast
Smosh Alike: https://bit.ly/SubToSmoshAlike
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0:00 Intro
4:26 I refused to give an influencer free coffee https://www.reddit.com/r/AITAH/comments/1suhahx/aitah_for_refusing_to_give_a_microinfluencer_free/
10:04 Sponsor
11:22 Back to the coffee story
17:24 I felt offended when a girl covered her drink while I talked to her https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/comments/1sknywz/aita_for_feeling_offended_when_a_girl_covered_her/
27:21 I expected the gifts to be for both of us https://www.reddit.com/r/redditonwiki/comments/1t3su9a/aita_for_expecting_the_gifts_to_be_for_both_of_us/
38:06 My fiance is insisting I change my last name https://www.reddit.com/r/BestofRedditorUpdates/comments/1t6wvy4/both_me_33_f_and_my_fiance_33_m_of_five_years/
54:24 My friend is asking to bring her bf on the girls trip https://www.reddit.com/r/AmIOverreacting/comments/1t1wdr4/aio_for_my_annoyed_response_to_my_friend_asking/
WEAR OUR JOKES: https://smosh.com
WHO YOU HEAR
Shayne Topp // https://www.instagram.com/shaynetopp/
Olivia Sui // https://www.instagram.com/oliviasui/
Angela Giarratana // https://www.instagram.com/angelagiovanagiarratana/
WHO YOU DON’T HEAR (usually)
Director: Marcus Munguia
Editor: Kristen O'Hare
Director of Programming, Smosh Pit: Emily Rose Jacobson
Producer, Pit: Matt Acevedo
Associate Producer, Pit: Marcus Munguia
Production Designer: Cassie Vance
Art Director: Adrian Sheen, Erin Kuschner, Josie Bellerby
Assistant Art Director: Courtney Chapman
Prop Master: Abigail Schmidt, Emilie Anderson, Bridgette Baron
Stage Manager: Alex Aguilar
Art Coordinator: Alex Mollo
Wardrobe Supervisor: Julia Rosner
Prop Fabricator: Tayler Nicholson
Key Costumer: Jacqui Culler
Set Dresser: Carly Hough
Art PA: Lunora Reyes
Director of Audio: Scott Neff
Audio Utility: Dina Ramli
Director of Photography: Eric Wann, Brennan Iketani
Videographer: Eric Wann, James Hull
Camera Operator: Macy Armstrong, Simone Williams
Assistant Director: Alexcina Figueroa
Executive Vice President of Production: Amanda Barnes
Director of Production: Alexcina Figueroa
Production Manager: Jonathan Hyon, Tyler M. Kennedy
Production Coordinator: Oliver Wehlander, Zianne Hoover
Production Assistant: Caroline Smith, Michael Gomez
Director of Post Production: Luke Baker
DIT/Lead AE: Matt Duran
DIT/AE: Beni Kimuene
Post Production Coordinator: Ariana Martinez
Director of IT: Tim Baker
IT & Equipment Coordinator: Lopati Ho Chee
Sound Editor: Gareth Hird
Director of Design: Ness Cardano
Senior Motion & Branding Designer: Christie Hauck
Senior Graphic Designer: Jay Taylor
Graphic Designer: Monica Ravitch
Director of Channel Operations: Lizzy Jones
Channel Operations Manager: Audrey Carganilla
Channel Operations Coordinator: Sabrina Lieberman
Director of Social Media: Erica Noboa
Social Media Associate Producer: Peter Ditzler
Social Media Manager: Kim Wilborn
Social Media Coordinator: Margaux Bernales
Social Editor: Vida Robbins
Merchandising Manager: Mallory Myers
Brand Partnership Manager: Chloe Mays
Brand Partnerships Coordinating Producer: Liz Kummer
Operations Manager: Marshall A. Pease
Operations Coordinator: Sara Faltersack
Financial Operations Specialist: Natalie Lewis
Talent Coordinator: Danielle Moses
People & Culture Manager: Katie Fink
People & Culture Coordinator: Hannah Merritt
CEO: Alessandra Catanese
Executive Producers: Anthony Padilla, Ian Hecox
CCO: Cory Midgarden
EVP of Programming & Development: Kiana Parker
Producer, Special Projects: Rachel Collis
Executive Coordinator: Katelyn Hempstead
Executive Assistant: Jackie Reilly
OTHER SMOSHES:
Smosh: https://smo.sh/Sub2Smosh
Smosh Games: https://smo.sh/Sub2SmoshGames
SmoshCast: https://smo.sh/Sub2SmoshCast
Smosh Alike: https://bit.ly/SubToSmoshAlike
FOLLOW US:
TikTok: https://smo.sh/TikTok
Instagram: https://instagram.com/smosh
Facebook: https://facebook.com/smosh
- We traveled around Reddit for the best travel stories! Check out our live Reddit shows at http://live.smosh.com !
0:00 Intro
4:02 I gave an Uber driver a bad review for the music he played https://www.reddit.com/r/TwoHotTakes/comments/1slpty2/aio_for_giving_an_uber_driver_a_bad_rating_for/
18:47 My bf brought his friends on a road trip unannounced https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/comments/xqm0qo/aita_for_turning_around_in_my_car_when_i_saw_that/
29:42 I charged my friend after she left me 4 hours away from home https://www.reddit.com/r/BestofRedditorUpdates/comments/1szl793/aita_for_charging_my_friend_800_after_she_left_me/
50:22 I trusted some rando on Airbnb https://www.reddit.com/r/tifu/comments/dac9mp/tifu_by_trusting_some_rando_on_airbnb/
WEAR OUR JOKES: https://smosh.com
WHO YOU HEAR
Ian Hecox // https://www.instagram.com/ianhecox/
Shayne Topp // https://www.instagram.com/shaynetopp/
Amanda Lehan-Canto // https://www.instagram.com/filmingamanda/
WHO YOU DON’T HEAR (usually)
Director: Marcus Munguia
Editor: Kristen O'Hare
Channel Director, Pit: Emily Rose Jacobson
Producer, Pit: Matt Acevedo
Associate Producer, Pit: Marcus Munguia
Production Designer: Cassie Vance
Art Director: Adrian Sheen, Erin Kuschner, Josie Bellerby
Assistant Art Director: Courtney Chapman, Alex Norman
Prop Master: Abigail Schmidt, Emilie Anderson
Stage Manager: Alex Aguilar
Art Coordinator: Alex Mollo
Wardrobe Assistant: Elizabeth Park
Prop Assistant: Jocelyn Sfetcu
Art PA: Lunora Reyes, Emily Jameson
Director of Audio: Scott Neff
Audio Utility: Matt Taylor
Director of Photography: Eric Wann, Brennan Iketani
Videographer: Eric Wann, James Hull
Camera Operator: Simone Williams
Assistant Director: Tyler M. Kennedy
Executive Vice President of Production: Amanda Barnes
Director of Production: Alexcina Figueroa
Production Manager: Jonathan Hyon, Tyler M. Kennedy
Production Coordinator: Oliver Wehlander, Zianne Hoover
Production Assistant: Caroline Smith, Tyrelle Anthony
Director of Post Production: Luke Baker
DIT/Lead AE: Matt Duran
DIT/AE: Beni Kimuene
Post Production Coordinator: Ariana Martinez
Director of IT: Tim Baker
IT & Equipment Coordinator: Lopati Ho Chee
Sound Editor: Gareth Hird
Director of Design: Ness Cardano
Senior Motion & Branding Designer: Christie Hauck
Senior Graphic Designer: Jay Taylor
Graphic Designer: Monica Ravitch
Director of Channel Operations: Lizzy Jones
Channel Operations Manager: Audrey Carganilla
Channel Operations Coordinator: Sabrina Lieberman
Director of Social Media: Erica Noboa
Social Media Associate Producer: Peter Ditzler
Social Media Manager: Kim Wilborn
Social Media Coordinator: Margaux Bernales
Social Editor: Vida Robbins
Merchandising Manager: Mallory Myers
Brand Partnership Manager: Chloe Mays
Brand Partnerships Coordinating Producer: Liz Kummer
Operations Manager: Marshall A. Pease
Operations Coordinator: Sara Faltersack
Financial Operations Specialist: Natalie Lewis
Talent Coordinator: Danielle Moses
People & Culture Manager: Katie Fink
People & Culture Coordinator: Hannah Merritt
CEO: Alessandra Catanese
Executive Producers: Anthony Padilla, Ian Hecox
CCO: Cory Midgarden
EVP of Programming & Development: Kiana Parker
Producer, Special Projects: Rachel Collis
Executive Coordinator: Katelyn Hempstead
Executive Assistant: Jackie Reilly
OTHER SMOSHES:
Smosh: https://smo.sh/Sub2Smosh
Smosh Games: https://smo.sh/Sub2SmoshGames
SmoshCast: https://smo.sh/Sub2SmoshCast
Smosh Alike: https://bit.ly/SubToSmoshAlike
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About Smosh Reads Reddit Stories
Tall tales from Reddit are just the starting point for these popular hour-long reaction videos. Host Shayne Topp delights and disgusts his couch of guests (various Smosh cast members) with a themed collection of posts from Reddit, prompting hilarious commentary. “Reddit Stories” is posted every Saturday, and delves into personal anecdotes of friendship, romance, revenge, and beyond.Podcast website
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