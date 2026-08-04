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Smosh Reads Reddit Stories

Smosh
ComedyRelationships
Smosh Reads Reddit Stories
Latest episode

169 episodes

  • Smosh Reads Reddit Stories

    Girl Dinner Diaries | Reading Reddit Stories

    08/01/2026 | 1h 12 mins.
    Girl dinner is always a good idea. Gotchu. delivered. DoorDash. https://doordash.com
    0:00 Intro
    4:27 I got the "hey girlie" text https://www.reddit.com/r/GirlDinnerDiaries/comments/1u8f3wr/i_got_hey_girly_texted/
    9:35 Sponsor
    10:35 Back to the story
    19:54 My gym crush liked me on Hinge https://www.reddit.com/r/GirlDinnerDiaries/comments/1u1wse6/my_1year_long_gym_crush_liked_me_on_hinge/
    33:05 Looking for innovative nickname for my bf https://www.reddit.com/r/GirlDinnerDiaries/comments/1tz9hnp/looking_for_innovative_and_slightly_quirky/
    40:52 They made a separate group chat without me https://www.reddit.com/r/GirlDinnerDiaries/comments/1tt8zt2/they_made_a_separate_group_chat_without_me/
    52:54 I said something unhinged https://www.reddit.com/r/GirlDinnerDiaries/comments/1tmqoub/i_said_something_unhinged/
    57:26 My dad is dating a 23 year old https://www.reddit.com/r/GirlDinnerDiaries/comments/1sgbl9w/my_dad_50_is_dating_a_23_year_old/
    1:03:48 I come to you from your future https://www.reddit.com/r/GirlDinnerDiaries/comments/1tvd0vq/girls_i_come_to_you_from_your_future/
    WEAR OUR JOKES: https://smosh.com
    WHO YOU HEAR
    Courtney Miller // https://www.instagram.com/co_mill/
    Shayne Topp // https://www.instagram.com/shaynetopp/
    Amanda Lehan-Canto // https://www.instagram.com/filmingamanda/
    WHO YOU DON’T HEAR (usually)
    Director: Emily Rose Jacobson
    Editor: Patrick Horba
    Channel Director, Pit: Emily Rose Jacobson
    Producer, Pit: Matt Acevedo
    Associate Producer, Pit: Marcus Munguia
    Production Designer: Cassie Vance
    Art Director: Adrian Sheen, Erin Kuschner, Josie Bellerby
    Assistant Art Director: Courtney Chapman
    Prop Master: Abigail Schmidt, Bridgette Baron
    Stage Manager: Alex Aguilar
    Prop Assist: Lunora Reyes
    Director of Audio: Scott Neff
    Audio Mixer: Jose Perez
    Audio Utility: Lila Rowell
    Director of Photography: James Hull, Brennan Iketani
    Videographer: Eric Wann, James Hull
    Camera Operator: Matthew Faulkner
    Assistant Director: Tyler M. Kennedy
    Executive Vice President of Production: Amanda Barnes
    Director of Production: Alexcina Figueroa
    Production Manager: Tyler M. Kennedy, Jonathan Hyon
    Production Coordinator: Zianne Hoover, Oliver Wehlander
    Production Assistant: Caroline Smith, Tyrelle Anthony
    Director of Post Production: Luke Baker
    DIT/Lead AE: Matt Duran
    DIT/AE: Beni Kimuene
    Post Production Coordinator: Ariana Martinez
    Director of IT: Tim Baker
    IT & Equipment Coordinator: Lopati Ho Chee
    Sound Editor: Gareth Hird
    Director of Design: Ness Cardano
    Senior Motion & Branding Designer: Christie Hauck
    Senior Graphic Designer: Jay Taylor
    Graphic Designer: Monica Ravitch
    Director of Channel Operations: Lizzy Jones
    Channel Operations Manager: Audrey Carganilla
    Channel Operations Coordinator: Sabrina Lieberman
    Social Media Associate Producer: Peter Ditzler
    Social Media Manager: Kim Wilborn
    Social Media Coordinator: Margaux Bernales
    Social Editor: Vida Robbins
    Merchandising Manager: Mallory Myers
    Brand Partnership Manager: Chloe Mays
    Brand Partnerships Coordinating Producer: Liz Kummer
    Operations Manager: Marshall A. Pease
    Operations Coordinator: Sara Faltersack
    Financial Operations Specialist: Natalie Lewis
    Talent Coordinator: Danielle Moses
    People & Culture Manager: Katie Fink
    People & Culture Coordinator: Hannah Merritt
    CEO: Alessandra Catanese
    Executive Producers: Anthony Padilla, Ian Hecox
    CCO: Cory Midgarden
    EVP of Programming & Development: Kiana Parker
    Producer, Special Projects: Rachel Collis
    Executive Coordinator: Katelyn Hempstead
    Executive Assistant: Jackie Reilly
    OTHER SMOSHES:
    Smosh: https://bit.ly/4wUu0jH
    Smosh Games: https://bit.ly/3TMpGVh
    Smosh Cast: https://bit.ly/3TvXHJr
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    Instagram: https://instagram.com/smosh
    Facebook: https://facebook.com/smosh
  • Smosh Reads Reddit Stories

    Ships That SUNK | Reading Reddit Stories

    07/25/2026 | 1h 16 mins.
    These relationships are not unsinkable. Gotchu. delivered. DoorDash. https://doordash.com Taking care of your health just got easier – start here with Zocdoc: https://zocdoc.com/PITREDDIT #sponsored
    0:00 Intro
    2:48 I left my bf's bday dinner after his mom took my seat https://www.reddit.com/r/BestofRedditorUpdates/comments/1shbwsw/aita_for_leaving_my_bf_bday_dinner_after_his_mom/
    13:36 Sponsor
    14:09 Back to the story
    18:32 My gf is going to prom with another guy while I'm in the hospital https://www.reddit.com/r/relationship_advice/comments/1tu7x1l/my_girlfriend_18f_is_going_to_prom_with_another/
    32:56 Sponsor
    34:03 My gf broke up with me over a board game https://www.reddit.com/r/boardgames/comments/1rd8nzk/my_girlfriend_just_broke_up_with_me_over_a_board/
    48:22 Bff doesn't know his proposal speech is actually about me https://www.reddit.com/r/TrueOffMyChest/comments/1tmnbk1/best_friend_doesnt_know_his_proposal_speech_is/
    1:04:26 My bf keeps trying to impersonate my cat https://www.reddit.com/r/relationships/comments/7xed0w/my_28f_boyfriend_27m_of_3_years_keeps_doing_the/
    REDDIT PODCAST
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    Spotify: https://bit.ly/4fvtzoV
    SUBSCRIBE: https://bit.ly/4aZo6Wa
    WEAR OUR JOKES: https://smosh.com
    WHO YOU HEAR
    Shayne Topp // https://www.instagram.com/shaynetopp/
    Damien Haas // https://www.instagram.com/damienhaas/
    Arasha // https://www.instagram.com/arashababy/
    WHO YOU DON’T HEAR (usually)
    Director: Marcus Munguia
    Editor: Andre Gardere
    Channel Director, Pit: Emily Rose Jacobson
    Producer, Pit: Matt Acevedo
    Associate Producer, Pit: Marcus Munguia
    Production Designer: Cassie Vance
    Art Director: Adrian Sheen, Erin Kuschner, Josie Bellerby
    Assistant Art Director: Courtney Chapman
    Prop Master: Abigail Schmidt, Bridgette Baron, Emilie Anderson
    Stage Manager: Alex Aguilar
    Prop Assistant: Lunora Reyes
    Director of Audio: Scott Neff
    Audio Mixer: Matt Taylor
    Audio Utility: Michael Alaynick
    Director of Photography: James Hull, Brennan Iketani
    Videographer: Eric Wann, James Hull
    Camera Operator: Elaine Pusey
    Assistant Director: Cameron Mitchell
    Executive Vice President of Production: Amanda Barnes
    Director of Production: Alexcina Figueroa
    Production Manager: Jonathan Hyon, Tyler M. Kennedy
    Production Coordinator: Oliver Wehlander, Zianne Hoover
    Production Assistant: Caroline Smith, Michael Gomez
    Director of Post Production: Luke Baker
    DIT/Lead AE: Matt Duran
    DIT/AE: Beni Kimuene
    Post Production Coordinator: Ariana Martinez
    Director of IT: Tim Baker
    IT & Equipment Coordinator: Lopati Ho Chee
    Sound Editor: Gareth Hird
    Director of Design: Ness Cardano
    Senior Motion & Branding Designer: Christie Hauck
    Senior Graphic Designer: Jay Taylor
    Graphic Designer: Monica Ravitch
    Director of Channel Operations: Lizzy Jones
    Channel Operations Manager: Audrey Carganilla
    Channel Operations Coordinator: Sabrina Lieberman
    Director of Social Media: Erica Noboa
    Social Media Associate Producer: Peter Ditzler
    Social Media Manager: Kim Wilborn
    Social Media Coordinator: Margaux Bernales
    Social Editor: Vida Robbins
    Merchandising Manager: Mallory Myers
    Brand Partnership Manager: Chloe Mays
    Brand Partnerships Coordinating Producer: Liz Kummer
    Operations Manager: Marshall A. Pease
    Operations Coordinator: Sara Faltersack
    Financial Operations Specialist: Natalie Lewis
    Talent Coordinator: Danielle Moses
    People & Culture Manager: Katie Fink
    People & Culture Coordinator: Hannah Merritt
    CEO: Alessandra Catanese
    Executive Producers: Anthony Padilla, Ian Hecox
    CCO: Cory Midgarden
    EVP of Programming & Development: Kiana Parker
    Producer, Special Projects: Rachel Collis
    Executive Coordinator: Katelyn Hempstead
    Executive Assistant: Jackie Reilly
    OTHER SMOSHES:
    Smosh: https://bit.ly/4wUu0jH
    Smosh Games: https://bit.ly/3TMpGVh
    Smosh Cast: https://bit.ly/3TvXHJr
    Smosh Alike: https://bit.ly/4hpe1Wd
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    Instagram: https://instagram.com/smosh
    Facebook: https://facebook.com/smosh
  • Smosh Reads Reddit Stories

    We're Judging You w/ Amber Singletary | Reading Reddit Stories

    07/18/2026 | 1h 5 mins.
    We listen and WE JUDGE. Taking care of your health just got easier – start here with Zocdoc: https://zocdoc.com/PITREDDIT #sponsored Make your summer wardrobe easier. Go to https://Quince.com/pitreddit for free shipping on your order and 365-day returns.
    0:00 Intro
    3:57 I withheld concert tickets from friends after they ditched me https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/comments/1t8m0jc/aita_for_withholding_concert_tickets_from_friends/
    11:18 Sponsor
    12:36 I broke up with my gf over a toilet plunger prank https://www.reddit.com/r/AmIOverreacting/comments/1tg1i96/aio_for_breaking_up_with_my_girlfriend_over_a/
    23:07 Sponsor
    24:12 I expected my partner to honor first come first serve with wedding invites https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/comments/1tmhhdj/removed_by_moderator/
    34:31 I just found out he has been secretly eating hotdogs https://www.reddit.com/r/BestofRedditorUpdates/comments/1tl5l3e/me_35f_with_my_bf41_m_of_3_years_just_found_out/
    56:08 I didn't make my new grandkid a homemade blanket https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/comments/1tgqjrb/aita_for_not_making_my_new_grandkid_a_homemade/
    WEAR OUR JOKES: https://smosh.com
    WHO YOU HEAR
    Ian Hecox // https://www.instagram.com/ianhecox/
    Shayne Topp // https://www.instagram.com/shaynetopp/
    Amber Singletary ( @ambdotcom ) // https://www.instagram.com/ambdotcom/
    WHO YOU DON’T HEAR (usually)
    Director: Emily Rose Jacobson
    Editor: ZG
    Channel Director, Pit: Emily Rose Jacobson
    Producer, Pit: Matt Acevedo
    Associate Producer, Pit: Marcus Munguia
    Production Designer: Cassie Vance
    Art Director: Adrian Sheen, Erin Kuschner, Josie Bellerby
    Assistant Art Director: Courtney Chapman, Alex Norman
    Prop Master: Abigail Schmidt, Emilie Anderson
    Stage Manager: Alex Aguilar
    Art Coordinator: Alex Mollo
    Wardrobe Assistant: Elizabeth Park
    Prop Assistant: Jocelyn Sfetcu
    Art PA: Lunora Reyes, Emily Jameson
    Director of Audio: Scott Neff
    Audio Utility: Matt Taylor
    Director of Photography: Eric Wann, Brennan Iketani
    Videographer: Eric Wann, James Hull
    Camera Operator: Simone Williams
    Assistant Director: Tyler M. Kennedy
    Executive Vice President of Production: Amanda Barnes
    Director of Production: Alexcina Figueroa
    Production Manager: Jonathan Hyon, Tyler M. Kennedy
    Production Coordinator: Oliver Wehlander, Zianne Hoover
    Production Assistant: Caroline Smith, Tyrelle Anthony
    Director of Post Production: Luke Baker
    DIT/Lead AE: Matt Duran
    DIT/AE: Beni Kimuene
    Post Production Coordinator: Ariana Martinez
    Director of IT: Tim Baker
    IT & Equipment Coordinator: Lopati Ho Chee
    Sound Editor: Gareth Hird
    Director of Design: Ness Cardano
    Senior Motion & Branding Designer: Christie Hauck
    Senior Graphic Designer: Jay Taylor
    Graphic Designer: Monica Ravitch
    Director of Channel Operations: Lizzy Jones
    Channel Operations Manager: Audrey Carganilla
    Channel Operations Coordinator: Sabrina Lieberman
    Director of Social Media: Erica Noboa
    Social Media Associate Producer: Peter Ditzler
    Social Media Manager: Kim Wilborn
    Social Media Coordinator: Margaux Bernales
    Social Editor: Vida Robbins
    Merchandising Manager: Mallory Myers
    Brand Partnership Manager: Chloe Mays
    Brand Partnerships Coordinating Producer: Liz Kummer
    Operations Manager: Marshall A. Pease
    Operations Coordinator: Sara Faltersack
    Financial Operations Specialist: Natalie Lewis
    Talent Coordinator: Danielle Moses
    People & Culture Manager: Katie Fink
    People & Culture Coordinator: Hannah Merritt
    CEO: Alessandra Catanese
    Executive Producers: Anthony Padilla, Ian Hecox
    CCO: Cory Midgarden
    EVP of Programming & Development: Kiana Parker
    Producer, Special Projects: Rachel Collis
    Executive Coordinator: Katelyn Hempstead
    Executive Assistant: Jackie Reilly
    OTHER SMOSHES:
    Smosh: https://smo.sh/Sub2Smosh
    Smosh Games: https://smo.sh/Sub2SmoshGames
    SmoshCast: https://smo.sh/Sub2SmoshCast
    Smosh Alike: https://bit.ly/SubToSmoshAlike
    FOLLOW US:
    TikTok: https://smo.sh/TikTok
    Instagram: https://instagram.com/smosh
    Facebook: https://facebook.com/smosh"
  • Smosh Reads Reddit Stories

    A New Level Of Entitlement | Reading Reddit Stories

    07/11/2026 | 1h 10 mins.
    To the people who think the sun revolves around them... Go to https://www.Zocdoc.com/PITREDDIT to find and instantly book a top-rated doctor today.
    0:00 Intro
    4:26 I refused to give an influencer free coffee https://www.reddit.com/r/AITAH/comments/1suhahx/aitah_for_refusing_to_give_a_microinfluencer_free/
    10:04 Sponsor
    11:22 Back to the coffee story
    17:24 I felt offended when a girl covered her drink while I talked to her https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/comments/1sknywz/aita_for_feeling_offended_when_a_girl_covered_her/
    27:21 I expected the gifts to be for both of us https://www.reddit.com/r/redditonwiki/comments/1t3su9a/aita_for_expecting_the_gifts_to_be_for_both_of_us/
    38:06 My fiance is insisting I change my last name https://www.reddit.com/r/BestofRedditorUpdates/comments/1t6wvy4/both_me_33_f_and_my_fiance_33_m_of_five_years/
    54:24 My friend is asking to bring her bf on the girls trip https://www.reddit.com/r/AmIOverreacting/comments/1t1wdr4/aio_for_my_annoyed_response_to_my_friend_asking/
    WEAR OUR JOKES: https://smosh.com
    WHO YOU HEAR
    Shayne Topp // https://www.instagram.com/shaynetopp/
    Olivia Sui // https://www.instagram.com/oliviasui/
    Angela Giarratana // https://www.instagram.com/angelagiovanagiarratana/
    WHO YOU DON’T HEAR (usually)
    Director: Marcus Munguia
    Editor: Kristen O'Hare
    Director of Programming, Smosh Pit: Emily Rose Jacobson
    Producer, Pit: Matt Acevedo
    Associate Producer, Pit: Marcus Munguia
    Production Designer: Cassie Vance
    Art Director: Adrian Sheen, Erin Kuschner, Josie Bellerby
    Assistant Art Director: Courtney Chapman
    Prop Master: Abigail Schmidt, Emilie Anderson, Bridgette Baron
    Stage Manager: Alex Aguilar
    Art Coordinator: Alex Mollo
    Wardrobe Supervisor: Julia Rosner
    Prop Fabricator: Tayler Nicholson
    Key Costumer: Jacqui Culler
    Set Dresser: Carly Hough
    Art PA: Lunora Reyes
    Director of Audio: Scott Neff
    Audio Utility: Dina Ramli
    Director of Photography: Eric Wann, Brennan Iketani
    Videographer: Eric Wann, James Hull
    Camera Operator: Macy Armstrong, Simone Williams
    Assistant Director: Alexcina Figueroa
    Executive Vice President of Production: Amanda Barnes
    Director of Production: Alexcina Figueroa
    Production Manager: Jonathan Hyon, Tyler M. Kennedy
    Production Coordinator: Oliver Wehlander, Zianne Hoover
    Production Assistant: Caroline Smith, Michael Gomez
    Director of Post Production: Luke Baker
    DIT/Lead AE: Matt Duran
    DIT/AE: Beni Kimuene
    Post Production Coordinator: Ariana Martinez
    Director of IT: Tim Baker
    IT & Equipment Coordinator: Lopati Ho Chee
    Sound Editor: Gareth Hird
    Director of Design: Ness Cardano
    Senior Motion & Branding Designer: Christie Hauck
    Senior Graphic Designer: Jay Taylor
    Graphic Designer: Monica Ravitch
    Director of Channel Operations: Lizzy Jones
    Channel Operations Manager: Audrey Carganilla
    Channel Operations Coordinator: Sabrina Lieberman
    Director of Social Media: Erica Noboa
    Social Media Associate Producer: Peter Ditzler
    Social Media Manager: Kim Wilborn
    Social Media Coordinator: Margaux Bernales
    Social Editor: Vida Robbins
    Merchandising Manager: Mallory Myers
    Brand Partnership Manager: Chloe Mays
    Brand Partnerships Coordinating Producer: Liz Kummer
    Operations Manager: Marshall A. Pease
    Operations Coordinator: Sara Faltersack
    Financial Operations Specialist: Natalie Lewis
    Talent Coordinator: Danielle Moses
    People & Culture Manager: Katie Fink
    People & Culture Coordinator: Hannah Merritt
    CEO: Alessandra Catanese
    Executive Producers: Anthony Padilla, Ian Hecox
    CCO: Cory Midgarden
    EVP of Programming & Development: Kiana Parker
    Producer, Special Projects: Rachel Collis
    Executive Coordinator: Katelyn Hempstead
    Executive Assistant: Jackie Reilly
    OTHER SMOSHES:
    Smosh: https://smo.sh/Sub2Smosh
    Smosh Games: https://smo.sh/Sub2SmoshGames
    SmoshCast: https://smo.sh/Sub2SmoshCast
    Smosh Alike: https://bit.ly/SubToSmoshAlike
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    TikTok: https://smo.sh/TikTok
    Instagram: https://instagram.com/smosh
    Facebook: https://facebook.com/smosh
  • Smosh Reads Reddit Stories

    Around The World In 60 Minutes | Reading Reddit Stories

    07/04/2026 | 1h 5 mins.
    We traveled around Reddit for the best travel stories! Check out our live Reddit shows at http://live.smosh.com !
    0:00 Intro
    4:02 I gave an Uber driver a bad review for the music he played https://www.reddit.com/r/TwoHotTakes/comments/1slpty2/aio_for_giving_an_uber_driver_a_bad_rating_for/
    18:47 My bf brought his friends on a road trip unannounced https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/comments/xqm0qo/aita_for_turning_around_in_my_car_when_i_saw_that/
    29:42 I charged my friend after she left me 4 hours away from home https://www.reddit.com/r/BestofRedditorUpdates/comments/1szl793/aita_for_charging_my_friend_800_after_she_left_me/
    50:22 I trusted some rando on Airbnb https://www.reddit.com/r/tifu/comments/dac9mp/tifu_by_trusting_some_rando_on_airbnb/
    WEAR OUR JOKES: https://smosh.com
    WHO YOU HEAR
    Ian Hecox // https://www.instagram.com/ianhecox/
    Shayne Topp // https://www.instagram.com/shaynetopp/
    Amanda Lehan-Canto // https://www.instagram.com/filmingamanda/
    WHO YOU DON’T HEAR (usually)
    Director: Marcus Munguia
    Editor: Kristen O'Hare
    Channel Director, Pit: Emily Rose Jacobson
    Producer, Pit: Matt Acevedo
    Associate Producer, Pit: Marcus Munguia
    Production Designer: Cassie Vance
    Art Director: Adrian Sheen, Erin Kuschner, Josie Bellerby
    Assistant Art Director: Courtney Chapman, Alex Norman
    Prop Master: Abigail Schmidt, Emilie Anderson
    Stage Manager: Alex Aguilar
    Art Coordinator: Alex Mollo
    Wardrobe Assistant: Elizabeth Park
    Prop Assistant: Jocelyn Sfetcu
    Art PA: Lunora Reyes, Emily Jameson
    Director of Audio: Scott Neff
    Audio Utility: Matt Taylor
    Director of Photography: Eric Wann, Brennan Iketani
    Videographer: Eric Wann, James Hull
    Camera Operator: Simone Williams
    Assistant Director: Tyler M. Kennedy
    Executive Vice President of Production: Amanda Barnes
    Director of Production: Alexcina Figueroa
    Production Manager: Jonathan Hyon, Tyler M. Kennedy
    Production Coordinator: Oliver Wehlander, Zianne Hoover
    Production Assistant: Caroline Smith, Tyrelle Anthony
    Director of Post Production: Luke Baker
    DIT/Lead AE: Matt Duran
    DIT/AE: Beni Kimuene
    Post Production Coordinator: Ariana Martinez
    Director of IT: Tim Baker
    IT & Equipment Coordinator: Lopati Ho Chee
    Sound Editor: Gareth Hird
    Director of Design: Ness Cardano
    Senior Motion & Branding Designer: Christie Hauck
    Senior Graphic Designer: Jay Taylor
    Graphic Designer: Monica Ravitch
    Director of Channel Operations: Lizzy Jones
    Channel Operations Manager: Audrey Carganilla
    Channel Operations Coordinator: Sabrina Lieberman
    Director of Social Media: Erica Noboa
    Social Media Associate Producer: Peter Ditzler
    Social Media Manager: Kim Wilborn
    Social Media Coordinator: Margaux Bernales
    Social Editor: Vida Robbins
    Merchandising Manager: Mallory Myers
    Brand Partnership Manager: Chloe Mays
    Brand Partnerships Coordinating Producer: Liz Kummer
    Operations Manager: Marshall A. Pease
    Operations Coordinator: Sara Faltersack
    Financial Operations Specialist: Natalie Lewis
    Talent Coordinator: Danielle Moses
    People & Culture Manager: Katie Fink
    People & Culture Coordinator: Hannah Merritt
    CEO: Alessandra Catanese
    Executive Producers: Anthony Padilla, Ian Hecox
    CCO: Cory Midgarden
    EVP of Programming & Development: Kiana Parker
    Producer, Special Projects: Rachel Collis
    Executive Coordinator: Katelyn Hempstead
    Executive Assistant: Jackie Reilly
    OTHER SMOSHES:
    Smosh: https://smo.sh/Sub2Smosh
    Smosh Games: https://smo.sh/Sub2SmoshGames
    SmoshCast: https://smo.sh/Sub2SmoshCast
    Smosh Alike: https://bit.ly/SubToSmoshAlike
    FOLLOW US:
    TikTok: https://smo.sh/TikTok
    Instagram: https://instagram.com/smosh
    Facebook: https://facebook.com/smosh
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About Smosh Reads Reddit Stories
Tall tales from Reddit are just the starting point for these popular hour-long reaction videos. Host Shayne Topp delights and disgusts his couch of guests (various Smosh cast members) with a themed collection of posts from Reddit, prompting hilarious commentary. “Reddit Stories” is posted every Saturday, and delves into personal anecdotes of friendship, romance, revenge, and beyond.
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Smosh Reads Reddit Stories: Podcasts in Family
  • Podcast Smosh Mouth
    Smosh Mouth
    Comedy, Comedy Interviews
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