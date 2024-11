اپیزود شماره شانزده - رختکن بازنده‌ها - بازنده: آریا تابنده‌پور

کاری که بلدی انجام می‌دهی، شکست می‌خوری، سر خورده می‌شوی و کارت را انجام می‌دهی و دوباره در بیشتر مواقع سر خورده می‌شوی و …هر عکسی جدا از تصویری که دارد، تصویر شانس عکاسش است؛ مهمه چه زمانی دکمه را میزنی. اون لحظه، اون کسری از ثانیه را هیچ‌کس نمی‌بیند. حتی خود عکاس! در واقع عکاس لحظه ندیدنش را شکار می‌کند.چقدر پول کنسرت و تماشا داده‌اید اما آن اجرا را از صفحه گوشی‌ دیده‌ایم برای ثبت عکس یا تصویر؟چه کابوسی است اگر شغلت ثبت تماشاهایت باشد و تازه آنی نشود که می‌خواستی! هیچ‌کس دوباره به خاطر تو بازی نمی‌کند، نمی‌خواند، نمی‌بوسد، خودکشی نمی‌کند!-بازنده‌ی شانزدهم: آریا تابنده‌پور-‎اپیزود شانزدهم رختکن بازنده‌ها هم‌اکنون در تمامی پلتفرم‌های پادکستمای‌آرمان اسپانسر این اپیزود♥️Instagram: @myarman_comwww.myarman.com-طراح و میزبان : بهزاد عمرانی@behzadomrani تهیه کننده: سیاوش صفاریان‌پور@saffarianpour باحضور جهانیار قربانی @vv0rld مدیر تبلیغات و امور بین‌الملل: خانم مژدگانی طراح نشانه : خورشید آزادی@khorshid_azd قطعات موسیقی پخش شده در این اپیزود به ترتیب1- Superman - Deluxe2- First We Take Manhattan - Joe Cocker3- Somersault - I Got You On Tape4- Prison Song - Graham Nash5- Julia Dream - Pink Floyd6- Hope There's Someone - Antony and the Johnsons & ANOHNI7- All the World Is Green - Tom Waits8- Sail - AWOLNATION9- Bob Dylan - Don't Think Twice, It's All Right10- Miracles (Back in Time) - The Do11- Daydream - Gunter Kallmann Choir Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.