今年是日谈公园上线十周年，也是我们作为一家内容公司重新出发的时间点。这一年，我们做了很多新的尝试：推出聚焦时事与热点话题的《热点咖喱贡》；开启了视频播客的探索，在抖音、小红书、B站等平台持续推出内容，并取得了不错的播放成绩，让更多新的用户通过视频认识和来到日谈；同时，我们也与长盛基金共同出品了品牌播客《正在盛行》，与听众一起理解趋势、观察变化，为品牌播客提供更多内容表达的可能。



站在十周年的节点上，我们正在书写新的篇章，内容的边界也在不断被打开。我们希望邀请更多有想法、有热情的伙伴加入，一起参与下一段旅程。现在，我们正式开启以下岗位的招聘。



商务 （全职/兼职）

工作内容：

* 主动拓展潜在商务合作伙伴，建立并维护长期客户关系；

* 对接合作咨询，推进商务谈判，促成商务销售；

* 跟进合同签署、项目排期、结算与回款；

* 跟进项目执行，根据客户需求撰写策划提纲，提案，结案；

* 持续关注播客、内容营销和品牌传播趋势，建立客户及项目资料库。



基础要求：

* 2年以上媒体、自媒体、广告、内容营销等领域商务销售经验；

* 理解播客及内容行业，能够准确说清播客的优势和合作价值；

* 具备商务敏感度，能够发现机会、推进决策并促成合作；

* 有一定的策划和提案能力，熟练使用PPT；

* 擅长沟通，擅长团队协作，有较强的目标感和执行力；

有品牌方、代理公司客户资源，有播客、社交媒体行业经验优先；



品牌播客制作人

工作内容：

* 根据需求完成选题策划、嘉宾邀请及沟通、采访提纲；

* 参与录制并进行现场内容判断，及时调整谈话方向和节奏；

* 统筹整个项目，与后期、设计及运营团队协作，完成节目包装、上线和传播；

* 根据数据与反馈持续优化节目，并沉淀可复用的制作方法。



基础要求：

* 有品牌客户服务资源和经验加分

* 擅长选题策划，有播客内容制作经验

* 是播客的长期听众，对不同播客内容都有涉猎；

* 沟通清楚、做事可靠，能够同时协调客户、嘉宾和制作团队；

* 有项目管理意识，面对多线程工作仍能抓住重点、按时交付；

* 能理解商业需求，同时愿意守住内容质量和听众体验。



设计（实习）：

工作内容：

* 节目封面、节目视觉系统，社交媒体封面等日常设计

* 周边产品设计、包装设计、ppt设计等



基础要求：

* 有自己的审美体系及设计风格

* 熟练使用PS、AI、ID等平面设计软件

* 头脑灵活、点子多，善于用图说话

* 擅长使用AI工具，有手绘功底优先



音频剪辑（实习）：

工作内容：

* 负责音频节目剪辑、后期包装、声音设计

* 与节目制作人/主播协同，完成节目内容的取舍、编排

* 从长音频中提炼观点、故事和传播点，用于制作适合不同平台的切片传播



基础要求：

* 有播客剪辑经验、有内容判断力

* 会使用至少一种音频剪辑工具，如Audition、Logic Pro、Reaper、Pro tools等

* 有十足的细心和耐心，懂得如何简化和梳理语言表达

* 能够享受并沉浸在剪辑这个动作中

* 能够独立完成后期制作全流程，也善于团队协作，沟通能力强

* 播客深度用户，认同日谈的内容审美

* 以上全部职位工作地点：北京 （商务、制作人可议）



请投简历至邮箱：hr@ritanbbpark.com标题备注：姓名+应聘岗位



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日谈公园，曾获小宇宙年度热门播客、喜马拉雅品牌青睐播客、Apple播客年度最佳播客、网易云音乐年度语言播客、荔枝APP年度品质播客等多项殊荣，并发起“日光派对”播客MCN，提供播客经济相关服务。

这些年，我们曾获得过以下这些荣誉，感谢各个平台一直以来的厚爱与支持。



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