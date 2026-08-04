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847 episodes
- 主播｜李叔 嘉宾｜赵毓龙
本期节目（基本）不涉及电影剧透，请大家放心收听。
最近动画电影《八仙！》正在热映，李叔也去电影院看了，觉得热闹、好看，还有些好嗑。于是特地请来辽宁大学文学院赵毓龙教授，打算好好聊一聊这八位神仙的文学嬗变。
这八位神仙，打哪儿来？中间经历了什么？铁拐李最早不姓李？吕洞宾的剑到底能不能飞？张果老的白驴为啥能像纸一样叠起来收进箱子里？蓝采和是一个小乞丐，还是一群小乞丐的合体？韩湘子真是韩愈的侄孙吗？曹国舅靠什么才能最后入队？何仙姑又是怎么从神婆一路升级成手持莲花的仙子，挤进这个团队的？还有明朝书商的神操作——他们硬凑出东南西北四个“游记”，到底为了啥？
至于八仙为什么能流传这么久，大概是因为他们不端架子、不收香火、不用预约，遇到事儿就管，管完就走，甚至还允许你拿他们开玩笑吧。
｜songlist｜
胡伟立 - 八仙过海（《笑八仙》电影配乐）
王赫野&黄龄-过海
/timeline/
01:27 李叔的《八仙过海》小人书回忆
12:05 明朝书商余象斗，蹭热度蹭出了“八仙”这个大IP
27:05 铁拐李师从太上老君，靠营销出道
34:27到底是汉钟离还是钟离权
40:11 吕洞宾和钟离权本来就是CP？
50:29 张果老的前世，是只大蝙蝠精
58:37 蓝采和可能不是一个人，而是一群小叫花子
01:06:04 从神婆到仙姑，何仙姑如何靠一朵荷花完成升级
01:12:58 韩湘子和韩愈是什么关系
01:18:32 曹国舅靠什么才能最后入队
01:24:24 我们喜欢八仙，因为他们身上的“人味儿”更重
节目封面：
清_钱慧安_八仙庆寿图_ 台北故宫博物院（创作年代：光绪三十四年1908年）
永乐宫《钟吕论道》
李叔小人书版《八仙过海》
/本期相关书目和影视作品/
《旧唐书》[后晋] 刘昫 等
《新唐书》[宋] 欧阳修、宋祁
《宋史》[元] 脱脱 等
《论佛骨表》[唐] 韩愈
《左迁至蓝关示侄孙湘》[唐] 韩愈
《饮中八仙歌》[唐] 杜甫
《酉阳杂俎》[唐] 段成式
《明皇杂录》[唐] 郑处晦
《续仙传》[南唐] 沈汾
《冷斋夜话》[北宋] 惠洪
《蒙斋笔谈》[北宋] 郑景望
《东轩笔录》[北宋] 魏泰
《青琐高议》[北宋] 刘斧
《太平广记》[北宋] 李昉 等
《集仙传》[南宋] 曾慥
《鹤林玉露》[南宋] 罗大经
《吕洞宾三醉岳阳楼》[元] 马致远
《邯郸道省悟黄粱梦》[元] 马致远
《吕洞宾度铁拐李岳》[元] 岳伯川
《八仙出处东游记》[明] 吴元泰
《华光天王南游志传》[明] 余象斗
《西游记传》[明] 杨致和
《北游记玄帝出身志传》[明] 余象斗
《吕祖志》[明] 编者不详
《东游记》[清] 顾道民
《八仙得道传》[清] 无垢道人
《豆棚闲话》[清] 圣水艾衲居士
《八仙考》[现代] 浦江清
影视作品：
《八仙的传说》（1985） 导演：赵焕章
《八仙过海》（1985）导演：丁亮
《八仙和跳蚤》（1988）导演：詹同
《东游记》（1998）导演：梁胜权
《八仙全传》（2008）导演：罗福
《八仙！》（2026）导演：牟正洋
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- 主播｜小北柯紫 嘉宾｜雷思颖
本期维她命，我们请到了江苏新天伦律师事务所的婚家律师雷思颖。从业十年，全国结婚登记人数腰斩，离婚诉讼却越来越多，背后到底发生了什么？这婚，到底还结不结？离，又该怎么离？
爱情值得相信，婚姻需要经营，离婚不是拆散家庭而是走向新的开始。雷律在本期节目中回顾了自己多年见闻，畅谈了自己对婚姻家庭的感想。
祝大家不论已婚、未婚、离婚还是不婚，都能收获幸福！
｜songlist｜
许嵩-心安之地
/timeline/
05:25什么是婚家律师？婚姻家庭啥都管？
07:00结婚率腰斩，离婚率飙升，冷静期到底有没有用？
10:08法院“抢”了民政局的活儿？
12:29房子、彩礼、育儿……年轻人越算越不敢结婚了
25:32抢孩子、家暴怎么办？人身保护令（人格权禁令）了解一下
31:24提离婚的主力从男性变成了女性？发生了什么？
44:02抖音号、游戏号、虚拟货币……离婚时这些资产怎么分？
50:04最难的不是分财产，是把当事人的怨气压下来
57:23婚家律师的侦探技能，一张广告单挖出海南房产！
59:37非婚生子女和婚生子女权利一样？继承法中的情理解读
01:06:40立遗嘱不是随便说说就行的
01:10:34从业十年，看过无数悲欢，还相信婚姻和爱情吗？
01:21:36金牌环节，好物推荐！
/好物推荐/
挂件展示拓展扣：痛包女孩福音，普通人救星，宽肩带有救了
Tracy Wang香氛喷雾：手工香氛不用追，58块香满衣柜不嫌贵
沐调沐浴液：木调爱好者请就位，一旋开就是森林的气味
史都曼蜡块：舔一舔也没事，画一画真解压，大人小孩都拿下
Midori小剪刀：迷你便携随身带，过安检时它最乖
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- 主播｜李叔小伙子嘉宾｜大仑丁
本期嘉宾大仑丁，北京安贞医院心血管内科副主任医师。
生活压力大，作息不规律，饮食随心所欲，你的心脏受得了吗？在日常生活中，有哪些信号是心脏在求救？又有什么地方是特别需要注意的？今天就请大仑丁老师好好说说关于心脏的那些事。祝大家都能身体健康，长命百岁！
|Song List|
赵传-心动的感觉
/timeline/
02:34 心率到底多少算正常？
07:28 心跳越快，寿命越短吗？别自己吓自己
14:12 一家人都得冠心病？大概率是同一张饭桌
19:03 那些东亚人专属的“隐藏体质”
22:06 牙疼、胃疼、后背疼......都可能是心脏在求救
29:29 心脏不舒服都做什么检查？
32:27 体检报告到底怎么看？标准因人而异
39:29 爱护心脏，记住这几件事
54:38 身高体重胰岛素，李叔体检报告大公开！
01:06:08 早发现早干预，讳疾忌医才危险
/大仑丁参与录制的付费节目/
「大夫，您看看我没事儿吧」（https://163cn.tv/bbOXnpi3 ）由日谈公园和日知录共同出品，心内科医生大仑丁主讲，科普播客「日知录」主播柯紫主持。
猝死是怎么回事？年轻人为何也会“三高”？遇到突发急症如何第一时间急救？平时又该如何自我保养？这些问题都将在5期节目中一一为你解答。
了解自己的心脏，感受自己的身体状态，自如地与医生交流——我终于了解自己的身体了！如果听完之后您获得了这些体验，那就是我们录制这套节目的初衷。
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- 今年是日谈公园上线十周年，也是我们作为一家内容公司重新出发的时间点。这一年，我们做了很多新的尝试：推出聚焦时事与热点话题的《热点咖喱贡》；开启了视频播客的探索，在抖音、小红书、B站等平台持续推出内容，并取得了不错的播放成绩，让更多新的用户通过视频认识和来到日谈；同时，我们也与长盛基金共同出品了品牌播客《正在盛行》，与听众一起理解趋势、观察变化，为品牌播客提供更多内容表达的可能。
站在十周年的节点上，我们正在书写新的篇章，内容的边界也在不断被打开。我们希望邀请更多有想法、有热情的伙伴加入，一起参与下一段旅程。现在，我们正式开启以下岗位的招聘。
商务 （全职/兼职）
工作内容：
* 主动拓展潜在商务合作伙伴，建立并维护长期客户关系；
* 对接合作咨询，推进商务谈判，促成商务销售；
* 跟进合同签署、项目排期、结算与回款；
* 跟进项目执行，根据客户需求撰写策划提纲，提案，结案；
* 持续关注播客、内容营销和品牌传播趋势，建立客户及项目资料库。
基础要求：
* 2年以上媒体、自媒体、广告、内容营销等领域商务销售经验；
* 理解播客及内容行业，能够准确说清播客的优势和合作价值；
* 具备商务敏感度，能够发现机会、推进决策并促成合作；
* 有一定的策划和提案能力，熟练使用PPT；
* 擅长沟通，擅长团队协作，有较强的目标感和执行力；
有品牌方、代理公司客户资源，有播客、社交媒体行业经验优先；
品牌播客制作人
工作内容：
* 根据需求完成选题策划、嘉宾邀请及沟通、采访提纲；
* 参与录制并进行现场内容判断，及时调整谈话方向和节奏；
* 统筹整个项目，与后期、设计及运营团队协作，完成节目包装、上线和传播；
* 根据数据与反馈持续优化节目，并沉淀可复用的制作方法。
基础要求：
* 有品牌客户服务资源和经验加分
* 擅长选题策划，有播客内容制作经验
* 是播客的长期听众，对不同播客内容都有涉猎；
* 沟通清楚、做事可靠，能够同时协调客户、嘉宾和制作团队；
* 有项目管理意识，面对多线程工作仍能抓住重点、按时交付；
* 能理解商业需求，同时愿意守住内容质量和听众体验。
设计（实习）：
工作内容：
* 节目封面、节目视觉系统，社交媒体封面等日常设计
* 周边产品设计、包装设计、ppt设计等
基础要求：
* 有自己的审美体系及设计风格
* 熟练使用PS、AI、ID等平面设计软件
* 头脑灵活、点子多，善于用图说话
* 擅长使用AI工具，有手绘功底优先
音频剪辑（实习）：
工作内容：
* 负责音频节目剪辑、后期包装、声音设计
* 与节目制作人/主播协同，完成节目内容的取舍、编排
* 从长音频中提炼观点、故事和传播点，用于制作适合不同平台的切片传播
基础要求：
* 有播客剪辑经验、有内容判断力
* 会使用至少一种音频剪辑工具，如Audition、Logic Pro、Reaper、Pro tools等
* 有十足的细心和耐心，懂得如何简化和梳理语言表达
* 能够享受并沉浸在剪辑这个动作中
* 能够独立完成后期制作全流程，也善于团队协作，沟通能力强
* 播客深度用户，认同日谈的内容审美
* 以上全部职位工作地点：北京 （商务、制作人可议）
请投简历至邮箱：hr@ritanbbpark.com标题备注：姓名+应聘岗位
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- 主播｜钢哥 门哥 嘉宾｜刘所儿
走啊走，就走到了太原。
“太原”二字何解，“晋阳”二字何意？今天刘所儿就从这里开始讲起。这里的历史悠久厚重，人也一样，陈醋也一样，汾酒也一样——刘所儿说要抽一瓶黄盖玻汾，与君共饮。
太原，不得了啊！
｜songlist｜
李宗盛 - 给自己的歌 (Live)
/timeline/
01:58 国内团信息抢先看，赶紧入群！
03:36 钢门的太原囧忆
06:37 “太原”这名字，几千年没变过吗？
16:12 五次跃升，一次毁灭——太原的2500年建城史
31:18 太原的名人原来这么多！
40:16 面食大省的底气，打卤面、过油肉，醋香酒醇才是灵魂
55:45 太原头脑，爱与恨只在一口之间
01:02:31 晋祠巡礼：水境台、圣母殿、鱼沼飞梁......不容错过的千年经典
01:17:05 山西博物院必看的镇馆之宝们
/相关图片/
晋祠水境台
鱼沼飞梁
圣母殿
圣母殿木雕盘龙
晋祠彩塑
难老泉
周柏
天龙山石窟
晋侯稣钟
晋侯鸟尊
侯马盟书
铜牺立人擎盘
鸮卣
龙形觥
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