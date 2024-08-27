本期节目我们读《美国的反智传统》，作者理查德·霍夫施塔特。1950年代肆虐的“麦卡锡主义”造成了广泛的社会和文化影响，触及各个层面，成为美国大摩擦和大争论的来源之一，也是反智主义思潮的集中体现。为了回应1950年代政治形势与知识分子的处境，《美国的反智传统》在此背景下诞生。它开创性地定义与分析了美国历史中悠久的“反智主义”传统，从宗教、政治、商业文化和教育4个方面，系统性论述了反智文化的盛行原因。出版后长销半个世纪，频频预见美国政坛存在的问题，也是了解美国历史与当下政治态势的指南。理查德·霍夫施塔特（1916—1970），1950年代美国公共知识分子、历史学家、哥伦比亚大学迪维·克林顿教授。最早注意到美国文化中反智现象的学者之一。代表作《美国思想中的社会达尔文主义》《美国政治传统》《改革的时代》《美国政治中的偏执》。霍夫施塔特曾两次获得普利策奖：1956年凭《改革的时代》获普利策历史作品奖，1964年凭《美国生活中的反智主义》获普利策非虚构作品奖。你会听到：1、热嘴环节：文史哲科类选题需要适当增加吗？2、00:24:27 作者介绍及写作的时代背景。3、关键概念：1）书中的“反智”主要指哪些现象？和通常公共语境中的“反智”有何不同？2）“智识”是什么意思，它和“智力”、“知识”有何区别？3）“知识分子”的定义是什么？和“专业人士”有何区别？4、精彩片段分享：1）政治中的反智。2）社会文化中的反智。3）教育中的反智。4、有哪些联想、感慨或启发？片头曲：上天桥片尾曲：Blowing In The Wind (Live On TV, March 1963)主播：超哥 / 星光 / 大壹