Vol.253 从《素食者》到《少年来了》，韩江在为谁而写作？

本期节目我们一起读小说《素食者》和《少年来了》，作者韩江。韩江（1970-），当代韩国文坛最具国际影响力的作家之一。她曾先后获得《首尔新闻报》年度春季文学奖、韩国小说文学奖、今日青年艺术家奖、东里文学奖、李箱文学奖、万海文学奖等荣誉。2016年，韩江凭借小说《素食者》获得布克国际文学奖，成为该奖项历史上第一位亚洲作家。2024年10月10日，因其“用强烈的诗意散文直面历史创伤，揭露人类生命的脆弱”获得诺贝尔文学奖，是第一位获文学奖的韩国人，也是首位亚洲女性诺贝尔文学奖得主。于2007年出版的《素食者》和2014年出版的《少年来了》均采用多人称叙事写法，丰富、细腻、真实，具有打动人心的力量。《素食者》讲述和再现了一个女人为了逃避来自丈夫、家庭、社会和人群的暴力，决定拒绝吃肉，成为素食主义者，及至最后抗拒“人类”身份，要把自己变成植物，只需要阳光和水，拒绝任何食物和交流的全过程。《少年来了》聚焦发生于1980年5月的光州事件，政府派军队进驻光州冷血镇压并开枪射杀市民，制造人间炼狱，酿成惨剧。15岁少年和朋友一起参加示威活动，朋友的牺牲让少年对自己的懦弱感到自责，最终少年选择坚守到最后……你会听到：1、韩江简介。2、关于《素食者》和《少年来了》。3、《素食者》阅读感受，如何理解妻子吃素？素代表什么？4、《素食者》精彩片段分享。5、《少年来了》阅读感受，如何看待多人称叙事写法？6、《少年来了》精彩片段分享，7、韩江作品的世界性是如何体现的？片头曲：白西片尾曲：[OST] 정현수 - 99인의 변호인 (변호인 OST)主播：大壹 / 超哥 / 星光