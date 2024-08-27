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「文化有限」是一档泛文化播客，每周二更新，和你分享最打动我们的作品。主播大壹、星光和超哥，是三位来自互联网和文化行业的从业者。在这个可以把“知识”做成产品售卖的时代，很多人说通过几个视频、几条音频、几篇文章，就能让人认知升级、人格跃迁。和他们相比，「文化有限」除了能给你解解闷儿以外，百无一用。...
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  • Vol.257 美国的反智传统：为什么越来越多人不相信科学？
    本期节目我们读《美国的反智传统》，作者理查德·霍夫施塔特。1950年代肆虐的“麦卡锡主义”造成了广泛的社会和文化影响，触及各个层面，成为美国大摩擦和大争论的来源之一，也是反智主义思潮的集中体现。为了回应1950年代政治形势与知识分子的处境，《美国的反智传统》在此背景下诞生。它开创性地定义与分析了美国历史中悠久的“反智主义”传统，从宗教、政治、商业文化和教育4个方面，系统性论述了反智文化的盛行原因。出版后长销半个世纪，频频预见美国政坛存在的问题，也是了解美国历史与当下政治态势的指南。理查德·霍夫施塔特（1916—1970），1950年代美国公共知识分子、历史学家、哥伦比亚大学迪维·克林顿教授。最早注意到美国文化中反智现象的学者之一。代表作《美国思想中的社会达尔文主义》《美国政治传统》《改革的时代》《美国政治中的偏执》。霍夫施塔特曾两次获得普利策奖：1956年凭《改革的时代》获普利策历史作品奖，1964年凭《美国生活中的反智主义》获普利策非虚构作品奖。你会听到：1、热嘴环节：文史哲科类选题需要适当增加吗？2、00:24:27 作者介绍及写作的时代背景。3、关键概念：1）书中的“反智”主要指哪些现象？和通常公共语境中的“反智”有何不同？2）“智识”是什么意思，它和“智力”、“知识”有何区别？3）“知识分子”的定义是什么？和“专业人士”有何区别？4、精彩片段分享：1）政治中的反智。2）社会文化中的反智。3）教育中的反智。4、有哪些联想、感慨或启发？片头曲：上天桥片尾曲：Blowing In The Wind (Live On TV, March 1963)主播：超哥 / 星光 / 大壹
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    2:03:45
  • Vol.256 寒夜：人可以忍受很多，但总有一个极限
    本期节目我们一起读小说《寒夜》，作者巴金。《寒夜》是巴金于1947年出版的小说，这是巴金在新中国成立前创作的最后一部长篇小说，代表着巴金长篇小说艺术成就的新高度。小说以抗战时期的“陪都”重庆为背景，围绕汪文宣、曾树生、汪母三人展开故事情节，描写一个自由恋爱的知识分子家庭如何在内忧外患、贫穷、困顿、软弱、矛盾、新旧冲突等现实生活的重压下一步步走向毁灭。在这部现实感极强的小说中，作者对人性、家庭伦理关系的深刻思考和书中对“婆媳关系”的描写，至今仍引人深思。巴金（1904-2005），原名李尧棠，字芾甘。四川成都人。中国现代文学家、出版家、翻译家、无政府主义者。著有长篇小说激流三部曲《家》《春》《秋》，爱情三部曲《雾》《雨》《电》等，中篇小说 《海的梦》《憩园》《第四病室》等，散文集《随想录》(5卷)等，译著有长篇小说《父与子》等。巴金在文革期间受到迫害，妻子于1972年被迫害致死，他晚年提议建立中国现代文学馆和文化大革命博物馆，但是后者至今仍未实现。巴金为自己在文革时明哲保身感到内疚，他认为谈论文革是要警惕我们自己，不要再搞偶像崇拜和强调要说真话。你会听到：1、《寒夜》的故事情节和时代背景。2、巴金生平。3、阅读感受。为什么我们仍能在这本具有很强时代性的作品中读出当下性和共鸣感？4、精彩片段分享。5、结合综艺《再见爱人》和这本书，在看待亲密关系和家庭关系上，有哪些启发？片头曲：白西片尾曲：南屏晚钟主播：星光 / 超哥 / 大壹
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    1:50:42
  • Vol.255 深山也是一种处境
    本期节目我们读长篇小说《深山》，作者吕新。《深山》是鲁迅文学奖得主、先锋派作家吕新，暌违8年的长篇小说力作。讲述了一个被群山环绕的村庄里，有无数秘密和隐喻。戏班演员二灯在戏台上暴毙，五灯决心跟踪改嫁的二嫂，找出哥哥死亡的真相。少年耗子瘦得像根豆芽，总看见墓地里出现神秘女人。疯子爹一生气就朝家旁边的学校扔石头。“她”嫁到此地，矿工丈夫常年不在家，公公对婆婆说最近山里常有“狼”出没。知识青年杜林从城市返乡，却不屑成为像父亲一样的村干部，他成日伏案写作，试图揭发这片土地上的荒唐与悲凉……这些人的故事与深山一起，构成了一个寓言的世界，以极尽酣畅又至为诗意的复调叙事，书写深藏在晋北太行山壑里的生命群像。吕新（1963-），山西雁北人，先锋派作家。1986年开始发表小说，著有长篇小说《抚摸》、《光线》、《梅雨》、《草青》、《成为往事》等，中短篇小说集《山中白马》、《夜晚的顺序》、《葵花》、《中国屏风》等。2014年凭借《白杨木的春天》获第六届鲁迅文学奖全国优秀中篇小说奖。你会听到：1、闲聊环节：关于闲聊环节和插嘴问题的讨论。2、00:07:15 作品和作者简介。3、对山西和晋北地区有什么印象，符合阅读感觉吗？4、作品中有三种叙事结构，如何理解？它先锋吗？如何体现？5、精彩片段分享。6、如果“深山”是一种处境，要如何描述它？片头曲：上天桥片尾曲：黄风岭科技（重轻制作）主播：大壹 / 超哥 / 星光
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    1:43:48
  • Vol.254 第六病室：怎样才能不让日常生活陷入泥沼？
    本期节目我们读短篇小说集《第六病室》，作者契诃夫。小说集收录了《变色龙》《第六病室》《套中人》《醋栗》等契诃夫各个时期的代表作品共14篇，全面、完整地呈现出契诃夫小说独特的艺术魅力。同名小说《第六病室》发表于1892年，是契诃夫中晚期最具代表性也最杰出的作品之一，标志着契诃夫文学创作的转折。他在1890年前往政治犯流放地萨哈林岛实地考察，岛上地狱般的惨状改变了他不问政治的心态，于是写下了《第六病室》，这之后他的中短篇小说具有了更强烈的社会性、批判性和民主性。《第六病室》塑造了两个典型知识分子形象，通过他们的命运悲剧，抨击了专制制度，并全面否定了托尔斯泰主义，揭示出无论顺从或是反抗，都无法改变被当作疯子关进第六病室的现实。安东·巴甫洛维奇·契诃夫 （1860—1904），俄国作家，剧作家。俄国19世纪末期最后一位批判现实主义作家，20世纪世界现代戏剧的奠基人之一。与法国作家莫泊桑和美国作家欧·亨利并称为“世界三大短篇小说家”。他作品的三大特征是对丑恶现象的嘲笑、对贫苦人民的深切同情以及作品的幽默性和艺术性。小说代表作《变色龙》《小公务员之死》《套中人》等，话剧代表作《海鸥》《万尼亚舅舅》《三姊妹》《樱桃园》等。你会听到：1、《第六病室》故事梗概和时代背景。2、作者生平和文学创作期。3、阅读感受。4、精彩片段分享。5、契诃夫的幽默和讽刺是如何体现的，有什么特点？好的幽默讽刺作品应该是什么样的？片头曲：靛厂片尾曲：Radiohead - Street Spirit (Fade Out)主播：超哥 / 星光 / 大壹
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    1:30:26
  • Vol.253 从《素食者》到《少年来了》，韩江在为谁而写作？
    本期节目我们一起读小说《素食者》和《少年来了》，作者韩江。韩江（1970-），当代韩国文坛最具国际影响力的作家之一。她曾先后获得《首尔新闻报》年度春季文学奖、韩国小说文学奖、今日青年艺术家奖、东里文学奖、李箱文学奖、万海文学奖等荣誉。2016年，韩江凭借小说《素食者》获得布克国际文学奖，成为该奖项历史上第一位亚洲作家。2024年10月10日，因其“用强烈的诗意散文直面历史创伤，揭露人类生命的脆弱”获得诺贝尔文学奖，是第一位获文学奖的韩国人，也是首位亚洲女性诺贝尔文学奖得主。于2007年出版的《素食者》和2014年出版的《少年来了》均采用多人称叙事写法，丰富、细腻、真实，具有打动人心的力量。《素食者》讲述和再现了一个女人为了逃避来自丈夫、家庭、社会和人群的暴力，决定拒绝吃肉，成为素食主义者，及至最后抗拒“人类”身份，要把自己变成植物，只需要阳光和水，拒绝任何食物和交流的全过程。《少年来了》聚焦发生于1980年5月的光州事件，政府派军队进驻光州冷血镇压并开枪射杀市民，制造人间炼狱，酿成惨剧。15岁少年和朋友一起参加示威活动，朋友的牺牲让少年对自己的懦弱感到自责，最终少年选择坚守到最后……你会听到：1、韩江简介。2、关于《素食者》和《少年来了》。3、《素食者》阅读感受，如何理解妻子吃素？素代表什么？4、《素食者》精彩片段分享。5、《少年来了》阅读感受，如何看待多人称叙事写法？6、《少年来了》精彩片段分享，7、韩江作品的世界性是如何体现的？片头曲：白西片尾曲：[OST] 정현수 - 99인의 변호인 (변호인 OST)主播：大壹 / 超哥 / 星光
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    2:21:19

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「文化有限」是一档泛文化播客，每周二更新，和你分享最打动我们的作品。主播大壹、星光和超哥，是三位来自互联网和文化行业的从业者。在这个可以把“知识”做成产品售卖的时代，很多人说通过几个视频、几条音频、几篇文章，就能让人认知升级、人格跃迁。和他们相比，「文化有限」除了能给你解解闷儿以外，百无一用。我们也知道，自己对这个世界乃至我们自己，知之甚少。好在，我们希望通过这档播客提醒自己，永远对这个世界保持好奇，保持谦卑。在各大音频平台都能搜到我们，欢迎点击订阅。
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