ما هر شب راس ساعت 23، برای شما یک داستان کوتاه می‌خوانیم. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و چهارصد و بیست و هشتم6 آذر ۴۰۳داستان: «#خاطرات_مونس_الدوله»(ندیمه حرم‌سرای ناصرالدین شاه)«قسمت پانزدهم »(فصل شانزدهم کتاب)نویسنده:«#مونس_الدوله»به کوشش و تنظیم: «#سیروس_سعدوندیان» خوانش: «#خانم_گل»‌موسیقی :« #جواد_بدیع_زاده #فرهنگ_شریف #ملوک_ضرابی»برای حمایت از ما به لینک حامی‌باش داستان شب مراجعه کنید :👇🏻hamibash.com/dastaneshab‌#داستان_شب@dastaneshab Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و چهارصد و بیست و نهم۸ آذر ۱۴۰۳داستان: «#فرانکشتاین_در_بغداد»(قسمت آخر)نویسنده: «#احمد_سعداوی»ترجمه : «#أمل_نبهانی»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :« #انور_ابراهیم #ابراهیم_معلوف #تریو_جبران #ام_کلثوم»برای حمایت از ما به لینک حامی‌باش داستان شب مراجعه کنید :👇🏻hamibash.com/dastaneshab‌#داستان_شب@dastaneshab Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و چهارصد و سی‌اُم ۱۰ آذر ۱۴۰۳داستان: «#ندای_کوهستان»(قسمت ششم)نویسنده: «#خالد_حسینی»مترجم: «#مهدی_غبرائی»خوانش: «#شکیبا_کهندانی»‌موسیقی :«#کریم_کوشنواز #لیلی»برای حمایت از ما به لینک حامی‌باش داستان شب مراجعه کنید :👇🏻hamibash.com/dastaneshab‌#داستان_شب@dastaneshab Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و چهارصد و سی و یکم۱۱ آذر ۱۴۰۳«#شب_خصوصی»شماره هفتمداستان : «#پیکسل_خاموش_از_سنندج_تا_لابراتوار_آریا»نویسنده و خوانش: «#امین_شیرپور»برای حمایت از ما به لینک حامی‌باش داستان شب مراجعه کنید :👇🏻hamibash.com/dastaneshab‌#داستان_شب@dastaneshab Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و چهارصد و سی و دوم ۱۲ آذر ۴۰۳داستان: «#گیله_مرد»(قسمت ششم)نویسنده: «#بزرگ_علوی» خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :«#حسین_علیزاده»برای حمایت از ما به لینک حامی‌باش داستان شب مراجعه کنید :👇🏻hamibash.com/dastaneshab‌#داستان_شب@dastaneshab Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

