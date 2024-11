Download for free in the Play Store

Download for free in the App Store

Listen to پادکست جعبه // Jabe Persian Podcast (Mansour Zabetian) in the App

قسمت دومِ زندگیِ ثریا به ماجرای کودتای بیست‌وهشتمِ مرداد و فرار شاه و ثریا و اتفاقات پسِ از آن می‌پردازد. در این قسمت صدای ثریا را برای نخستین‌بار می‌شنوید. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

در سومین قسمت از پادکست ثریا به ماجرای چند سال آخر زندگی او در ایران تا جدایی‌اش از محمدرضا پهلوی پرداخته شده است. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

…و چهارمین و آخرین قسمت از پادکست ثریا به ماجرای زندگی او پس از جدایی از شاه تا مرگش اختصاص دارد.در این قسمت دیجی شهر در کنار جعبه ایستاده است. دیجی شهر یک فروشگاه آن لاین خرید کالاست که شما می توانید تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در آن وام گرفته و پس از خرید به‌صورت قسطی طی شصت ماه پرداخت نمایید.https://landing.dgshahr.com/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

آيا مى‌دانستید مسئله «خواب ديدن» تا چه اندازه در اساطير، ادبيات، تاريخ و سياست ايران موثر بوده؟جعبه در قسمت اول از خواب‌هاى طلايى به بخشی از این نمونه‌ها می‌پردازد از کوروش تا دوران قاجار.خواب‌های مهم دوران پهلوی و جمهوری اسلامی هم در قسمت دوم مورد بررسی قرار گرفته.در این قسمت گلفام سفر در کنار جعبه ایستاده است. یک آژانس قدیمی که به دلیل ارتباطش با ایرلاین‌ها، تورهای با کیفیت و با نرخ‌های خوب و همچنین رزرو ریالی هتل‌های خارجی معروف است. برای ارتباط با گلفام سفر از یکی از راه‌های زیر استفاده کنید:Tel: 021-42142www.golfamsafar.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

در دومین قسمت از خواب‌های طلایی به دوران معاصر آمده‌ایم و خواب‌های مؤثر شخصیت‌های عمدتاً سیاسی را بررسی کرده‌ایم از محمدرضا شاه و دکتر مصدق تا احمدی‌نژاد و آیت‌الله رئیسی. شما می‌توانید این قسمت را به طور مستقل و یا در ادامه قسمت پیشین بشنوید. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

The Recipe with Kenji and Deb

You Are What You Read

درِ اين جعبه را كه باز كنيد چيزهايى از ادبيات و فرهنگ و هنر پيدا خواهيد كرد... شايد هم چيزهايى بيشتر... كارى از منصور ضابطيان Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Listen to پادکست جعبه // Jabe Persian Podcast (Mansour Zabetian), 99% Invisible and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app