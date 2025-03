dastaminophen| پادكست داستامينوفن

Download for free in the Play Store

در این قسمت به حرام و حلال شدن شراب توسط بهرام گور پرداختیم البته این قسمت مناسب کودکان نیست

در این قسمت به مفاهیمی چون دشنام، اختر کاویان، مفهوم وطن و ارزش تاریخی و تناقضات موجود در شاهنامه پرداختیماین قسمت تقدیم می‌شود به شاهنامه‌پژوهانی که عمر عزیزشان را در راه تصحیح و پرداخت به شاهنامه و تاریخ این سرزمین صرف کردندگرانمایگانی چون: جلال خالقی مطلقژاله آموزگارمهری بهفرسیروس شمیساایرج گلسرخی احمد تفظلی

در این قسمت به ادامه داستان‌های بهرام گور و برخوردش با روستایی از مردمانی بی‌مهر که منجر به نفرین کردنشان توسط بهرام می‌شود پرداختیم

در این قسمت به قصه‌ی بهرام و دختران آسیابان و همچنین یافتن گنج جمشید پرداختیم

در این قسمت به قصه‌ی بهرام گور و بازرگانی که میزبانش شده پرداختیم

داستامینوفِن یه پادکست فارسی برای دوستداران قصه است که از جن و پری و پسر کاکل زری تا رستم و سهراب و گودرز شاهنامه قصه می‌گهتا چی بشه؟که شبینیمه شبیخواب که به چشم هات نیومدخمیر تافتونیِ کُنجِ دلتاز خستگی وَر نیومددلت از تموم آدما گرفتباغ و باغچت رو خزونِ غم گرفتقصه های ما رو، تو گوش کنیتا که خوابت ببرهتا که دخت پریونبیاد به خواب دورت ببره

