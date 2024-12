ژرژ ساند نویسنده و فعال سیاسی فرانسوی ✒️

سلام، این اپیزود داستان زندگی خانم ساند نویسنده و فعال سیاسی فرانسویهکسی که اگه یادتون باشه مدتی با شوپن در رابطه رومانتیک بوداین ماجرا رو اپیزود قبل قولش رو بهتون داده بودن امیدوارم که از شندین این اپیزود لذت ببرید و براتون الهام بخش باشه-----------------------------------------📺 اسپانسر این اپیزود نت باکس آی دی پیج اینستاگرام: netboxofficial آی دی کانال تلگرام: https://t.me/NetboxChannel وبسایت نت‌باکس: https://netbox.info ----------------------credits 🎵Habanera by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100656Artist: http://incompetech.com/———————————————————————-Track: Chopin - Ballade no. 4 op. 52 [Copyright Free]Music provided by Classical Music Copyright Free [https://tinyurl.com/visit-cmcf]Watch: • Chopin - Ballade no. 4 op. 52 [Copyri... ––––––––––––––––––––––––––––––Track: Chopin - Nocturne in B flat minor, Op. 9 no. 1Music provided by Classical Music Copyright Free [https://tinyurl.com/visit-cmcf]Watch: • Chopin - Nocturne in B flat minor, Op... –––––––––––––––––––––––––––––– Track: Chopin - Etude Op. 10, no. 12 in C minor - 'Revolutionary' [Copyright Free] Music provided by Classical Music Copyright Free [https://tinyurl.com/visit-cmcf] Watch: • Chopin - Nocturne in F sharp minor, O... ——————————-Track: Chopin - Etude Op. 25 no. 11 in A minor - 'Winter Wind'Music provided by Classical Music Copyright Free [https://tinyurl.com/visit-cmcf]Watch: • Chopin - Etude Op. 25 no. 11 in A min... –––––––––––––––––––––––––––––– Track: Chopin - Nocturne in E flat major, Op. 9 no.2 [Copyright Free] Music provided by Classical Music Copyright Free [https://tinyurl.com/visit-cmcf] Watch: • Chopin - Nocturne in E flat major, Op... —————————-Track: Chopin - Nocturne in B major, Op. 9 no. 3Music provided by Classical Music Copyright Free [https://tinyurl.com/visit-cmcf]Watch: • Chopin - Nocturne in B major, Op. 9 n... —————————— Track: Chopin - Nocturne in F sharp minor, Op. 48 no. 2 [Copyright Free] Music provided by Classical Music Copyright Free [https://tinyurl.com/visit-cmcf] Watch: • Chopin - Nocturne in F sharp minor, O..--------------------------- Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.