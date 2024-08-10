Dupamicaffeine Podcast بودكاست دوباميكافين

شرح المنظورات الفكرية لعادات النصر الجماعي - العادات السبع للناس الاكثر فعالية - ناصر العقيل
شرح المنظورات الفكرية لعادات النصر الجماعي من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعاليةللمؤلف ستيفن كوفيللاعلان والتسويق[email protected] Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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16:59
افضل نظام لادارة الوقت - العادة الثالثة من كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعالية - ناصر العقيل
شرح و تلخيص العادة الثالثة من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية للمؤلف ستيفن كوفيالجيل الرابع من تنظيم الوقت ومصفوفة آيزنهاور لادارة الاولوياتللاعلان والتسويق[email protected] Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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16:19
كيف تصنع هدف حياتك الحقيقي - العادة الثانية من كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعالية - ناصر العقيل
شرح وتلخيص العادة الثانية من كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعالية للمؤلف ستيفن كوفيالعادة التي ستساعدك في معرفة هدف حياتك الحقيقي وغاياتك التي تريد الوصول لها في الحياة قناة دوباميكافينهي قناة لشرح وتلخيص ومراجعة الكتبنقدم لك فائدة الكتب بشكل كامل ، يغنيك عن قرائتهانتشرف بإشتراكك معنا وبإمكانك متابعتنا في بقية برامج التواصل الاإجتماعيقناتنا في الإنستقرام:نقدم فيها شرح مختصر / dupamicaffeine_books تويتر: / dupamicaffeine حسابات ناصر العقيل الشخصيةإنستغرام: / naser_alaqeel تويتر: / naserrocky Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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19:19
كيف تغير حياتك وتنجع في اصعب الظروف - العادات السبع للناس الاكثر فعالية - ناصر العقيل
شرح العادة الأولى من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية للمؤلف ستيفن كوفيالعادة التي ستمكنك من تحقيق النجاح وتغيير حياتك في اصعب و اقسى الظروفللاعلان والتسويق[email protected] Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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21:54
شرح نظرية المزرعة - العادات السبع للناس الاكثر فعالية - ناصر العقيل
الأداة الوحيدة لصناعة التغيير هي نظرية المزرعةالنظرية التي ستساعدك في تغيير حياتكشرح نظرية المزرعة من مقدمة كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعاليةللاعلان والتسويق[email protected] Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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