نسعى لمجتمع واعٍنقرأ كتاب ونعطيك فائدته كاملة. تابعنا لكي تقرأ دون أن تقرأدوباميكافين هو اسم مركب إبتكرته ، يجمع بين كلمتين هما(Dupamine) و (Caffeine)الدوبامين:...

شرح وتلخيص العادة الثانية من كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعالية للمؤلف ستيفن كوفيالعادة التي ستساعدك في معرفة هدف حياتك الحقيقي وغاياتك التي تريد الوصول لها في الحياة قناة دوباميكافينهي قناة لشرح وتلخيص ومراجعة الكتبنقدم لك فائدة الكتب بشكل كامل ، يغنيك عن قرائتهانتشرف بإشتراكك معنا وبإمكانك متابعتنا في بقية برامج التواصل الاإجتماعيقناتنا في الإنستقرام:نقدم فيها شرح مختصر / dupamicaffeine_books تويتر: / dupamicaffeine حسابات ناصر العقيل الشخصيةإنستغرام: / naser_alaqeel تويتر: / naserrocky Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

About Dupamicaffeine Podcast بودكاست دوباميكافين

نسعى لمجتمع واعٍنقرأ كتاب ونعطيك فائدته كاملة. تابعنا لكي تقرأ دون أن تقرأدوباميكافين هو اسم مركب إبتكرته ، يجمع بين كلمتين هما(Dupamine) و (Caffeine)الدوبامين: هو هرمون يفرز في الجسد عندما يُتِم صاحبه إنجازٍ ما ، ويشعره بالسعادةالكافيين: هي المادة التي نحصل عليها عندما نتناول القهوةومحتوى القناة سيعطيك نشوة هرموننا الخاص - الدوباميكافين -هو فقط لمدمني القهوة والموسيقى والكتاب Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.