Download for free in the Play Store

Download for free in the App Store

Listen to Dupamicaffeine Podcast بودكاست دوباميكافين in the App

الأداة الوحيدة لصناعة التغيير هي نظرية المزرعةالنظرية التي ستساعدك في تغيير حياتكشرح نظرية المزرعة من مقدمة كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعاليةللاعلان والتسويق [email protected] Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

شرح العادة الأولى من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية للمؤلف ستيفن كوفيالعادة التي ستمكنك من تحقيق النجاح وتغيير حياتك في اصعب و اقسى الظروفللاعلان والتسويق [email protected] Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

شرح وتلخيص العادة الثانية من كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعالية للمؤلف ستيفن كوفيالعادة التي ستساعدك في معرفة هدف حياتك الحقيقي وغاياتك التي تريد الوصول لها في الحياة قناة دوباميكافينهي قناة لشرح وتلخيص ومراجعة الكتبنقدم لك فائدة الكتب بشكل كامل ، يغنيك عن قرائتهانتشرف بإشتراكك معنا وبإمكانك متابعتنا في بقية برامج التواصل الاإجتماعيقناتنا في الإنستقرام:نقدم فيها شرح مختصر / dupamicaffeine_books تويتر: / dupamicaffeine حسابات ناصر العقيل الشخصيةإنستغرام: / naser_alaqeel تويتر: / naserrocky Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

شرح و تلخيص العادة الثالثة من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية للمؤلف ستيفن كوفيالجيل الرابع من تنظيم الوقت ومصفوفة آيزنهاور لادارة الاولوياتللاعلان والتسويق [email protected] Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

شرح المنظورات الفكرية لعادات النصر الجماعي من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعاليةللمؤلف ستيفن كوفيللاعلان والتسويق [email protected] Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

The Recipe with Kenji and Deb

Be My Guest with Ina Garten

نسعى لمجتمع واعٍنقرأ كتاب ونعطيك فائدته كاملة. تابعنا لكي تقرأ دون أن تقرأدوباميكافين هو اسم مركب إبتكرته ، يجمع بين كلمتين هما(Dupamine) و (Caffeine)الدوبامين: هو هرمون يفرز في الجسد عندما يُتِم صاحبه إنجازٍ ما ، ويشعره بالسعادةالكافيين: هي المادة التي نحصل عليها عندما نتناول القهوةومحتوى القناة سيعطيك نشوة هرموننا الخاص - الدوباميكافين -هو فقط لمدمني القهوة والموسيقى والكتاب Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Listen to Dupamicaffeine Podcast بودكاست دوباميكافين, 岩中花述 and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app