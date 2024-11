Download for free in the Play Store

پادکست رپاپ، خلاصه کتاب هایی در حوزه تاریخ

کتاب "دختر لبخند مرواریدی" نوشته کلمانتین واوماریا، یکی از آثار مهم در مورد نسل‌کشی رواندا است. این کتاب، به نام اصلی "Survivors: An Oral History of the Rwandan Genocide" به زبان انگلیسی منتشر شده و به شرح زندگی و تجربیات کسانی می‌پردازد که از این فاجعه جان سالم به در برده‌اند."دختر لبخند مرواریدی" روایتگر زندگی کسانی است که از نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ جان سالم به در برده‌اند. در این نسل‌کشی، حدود ۸۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ نفر از اقلیت توتسی و هوتوهای میانه‌رو توسط هوتوهای افراطی کشته شدند. این کتاب از زبان بازماندگان روایت می‌شود و تجربیات دردناک و هولناک آنها را به تصویر می‌کشد.

این قسمت، بخش اول خلاصه‌ کتاب انسان خردمند نوشته یووال نوح هراری است که قراره در چهار قسمت به شما تقدیم کنیم. در این کتاب، هراری به سفری دراز در تاریخ بشریت می‌بردمان، از آغاز زندگی انسان‌های اولیه تا پیچیدگی‌های تمدن امروزی. او با زبانی ساده و جذاب، مراحل تحول انسان را از زندگی شکارچی-گردآور تا انقلاب‌های کشاورزی، علمی و صنعتی بررسی می‌کند و به پرسش‌هایی بنیادی درباره جایگاه انسان در جهان می‌پردازد.

این قسمت، بخش دوم خلاصه‌ کتاب انسان خردمند نوشته یووال نوح هراری است که قراره در چهار قسمت به شما تقدیم کنیم. در این کتاب، هراری به سفری دراز در تاریخ بشریت می‌بردمان، از آغاز زندگی انسان‌های اولیه تا پیچیدگی‌های تمدن امروزی. او با زبانی ساده و جذاب، مراحل تحول انسان را از زندگی شکارچی-گردآور تا انقلاب‌های کشاورزی، علمی و صنعتی بررسی می‌کند و به پرسش‌هایی بنیادی درباره جایگاه انسان در جهان می‌پردازد.

این قسمت، بخش سوم خلاصه‌ کتاب انسان خردمند نوشته یووال نوح هراری است که قراره در چهار قسمت به شما تقدیم کنیم. در این کتاب، هراری به سفری دراز در تاریخ بشریت می‌بردمان، از آغاز زندگی انسان‌های اولیه تا پیچیدگی‌های تمدن امروزی. او با زبانی ساده و جذاب، مراحل تحول انسان را از زندگی شکارچی-گردآور تا انقلاب‌های کشاورزی، علمی و صنعتی بررسی می‌کند و به پرسش‌هایی بنیادی درباره جایگاه انسان در جهان می‌پردازد.در قسمت سوم، میخواهیم درباره وحدت بشر برای شما بگیم. نویسنده کتاب آقای هراری بیان می‌کند که انسان‌ها توانستند شبکه‌های گسترده‌تری از همکاری و هماهنگی را به وجود آورند، چرا که قادر شدند داستان‌ها و روایت‌هایی را به اشتراک بگذارند که افراد ناآشنا را به هم متصل می‌کرد. این "داستان‌ها" می‌توانند ایده‌هایی مانند ارزش‌های مشترک یا اصول اخلاقی باشند که باعث شکل‌گیری جوامع بزرگتر و متحدتر می‌شود.

این قسمت، بخش چهارم خلاصه‌ کتاب انسان خردمند نوشته یووال نوح هراری است که قراره در چهار قسمت به شما تقدیم کنیم. در این کتاب، هراری به سفری دراز در تاریخ بشریت می‌بردمان، از آغاز زندگی انسان‌های اولیه تا پیچیدگی‌های تمدن امروزی. او با زبانی ساده و جذاب، مراحل تحول انسان را از زندگی شکارچی-گردآور تا انقلاب‌های کشاورزی، علمی و صنعتی بررسی می‌کند و به پرسش‌هایی بنیادی درباره جایگاه انسان در جهان می‌پردازد.در آخرین قسمت از خلاصه کتاب انسان خردمند میخواییم درباره فصل چهارم و آخر کتاب یعنی انقلاب علمی براتون بگیم و ببینیم که در آخر انسان خردمند بعد از این همه کش و قوس به کجا رسیده و قراره به کجا بره؟

پادکست رپاپ، خلاصه کتاب هایی در حوزه تاریخ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

