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448 - 扫兴的人可不止父母！适当防御也要管好自己
带父母下馆子 ： “你点这个菜根本不正宗，还不如我做的……”正和朋友聊的欢，男朋友：“哎，你们看昨晚的篮球了吗”我自己：“这个礼物买的挺好，去给退了吧……”本来满腹委屈的想讨论父母和伴侣的“扫兴”，结果发现，其实自己也是那个经常扫兴的人。然而深挖了一下，原来扫兴背后，有这么多不同的心理机制？而且反观自己，如果是在扫兴伤人，不扫兴损己的维度下讨论扫兴的问题，我们真的就一定要做那个“不扫兴”的人吗…00:01:25 开篇先自省，我也曾经是那个扫兴的人。00:08:05 扫兴的人可不止父母！但咱还是先从老张老郭侯卫星说起吧。00:13:25 您觉得我选的餐厅不好吃，也没见您比谁少吃一口啊！00:18:00 每当我骄傲自满，尽情放纵，总有一个焦虑的人ta把焦虑泼我头上！00:33:45 我们这儿聊得正欢，您非要飞来横句让我们的话题无法继续。00:40:53 我反思，收到礼物的我真的不该让送礼的人扫兴。00:54:22 太邪门儿了，好几期节目过去了，我们还在退货。00:59:30 不扫兴和做自己，不是非1即0，尺度自己把握。01:05:51 有一种人，让你想狠狠扫他的兴！�感谢neuriva脑动力对本期节目的大力支持！neuriva是美国专业脑补健康营养品牌，母品牌schiff有八十多年的历史。也是市面唯一专注于脑部健康的品牌。备考党、上班族优选【粉瓶】，可以帮助提升记忆力、专注力，而且是纯天然植物萃取，没有副作用，安全高效！高强度用脑或者有情绪问题以及50+，首选【蓝瓶】，除了粉瓶的功效外，还可提升逻辑思考、理解能力和调节情绪等；以下购买方式均可：· 天猫淘宝：五仁们可以点击链接 https://m.tb.cn/h.TYuILQE 直接购买· 在淘宝/京东搜索：脑动力，找到 【neuriva官方海外旗舰店】，跟客服报暗号：“姥姥姥爷”就可以拥有专属链接；*下单记得备注“姥姥姥爷”！————————————加入听友群方法1️⃣：加“fit4life999”等小助理加你（如果添加次数太多可能会出现无法添加的情况，齐给大家稍安勿躁过一天在申请，或者直接通过方法二添加企业WX）方法2️⃣：公众号回复“我要进群”即可�给姥姥姥爷留言请走这里Apple Podcast/喜马拉雅/小宇宙/网易云/Spotify/荔枝/蜻蜓：fit4life微博/小红书/B站：fit4life公众号：fit4life健身与美食淘宝直播：fit4life健身与美食 （记得订阅）商务联系：
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1:11:57
447 - 巨婴朋友、自卑男友和快被AI取代的工作，人生真是混乱又复杂！
回答留言节目一直深受大家欢迎，不知道是不是因为我们总能在别人的困惑里看到一点点自己的影子，于是与之共情，参与讨论。面对未来，友情，爱情，这些超大课题，我们多么希望，人生是简单的，问题是片面的，思路是清晰的。可惜事与愿违，我们也只能在一片混乱之中讨论出一条可能的思路。00:05:24 深刻感觉到AI很快就会取代我了，我该怎么办？00:11:41 接受可能的风险，相信自己能够应对。活在比赛日，不要活在比赛的前一天。00:19:33 我们都活在时代的车轮下，既来之则安之。00:28:19 感觉被姥姥背刺了，工作焦虑还没放下，婚育焦虑又被挑起。00:31:48 我们不是role model，只是一种可能性。00:33:15 把未来交给境遇，顺势而为。00:48:18 我有个巨婴朋友让我太内耗了！00:55:35 是有来有往的朋友，还是只会索取的巨婴？01:03:32 即使我反复强调并不介意甚至尊重欢迎，男友对家庭情况仍然闪躲隐瞒。01:07:28 偶尔的自卑情绪是爱情里的摩擦力，但过度自卑暗藏隐患。01:14:00 人生是混乱的，问题是复杂的，面对大家的问题我们只能提供一点点思路，给你撑腰。️感谢「小雨伞保险经纪」对本节目的大力支持！如果你需要保险科普，小雨伞的专业顾问其实就像保险行业的姥姥，他们中立&专业，会为你量身定制最适合你的保险方案！同时感谢小雨伞为听友们带来了 fit4life 专属福利�1⃣点击https://s.xiehb.cn/C6uZHwF即可预约【专业保险顾问1对1咨询服务】包括：保险科普、方案定制、保单测评、理赔协助等。2⃣关注小雨伞公众号回复“姥姥姥爷”预约咨询的同时可领取一份�【免费的女性防癌险】保障时间一整年，涵盖女孩子高发的乳腺癌、宫颈癌等等。————————————加入听友群方法1️⃣：加“fit4life999”等小助理加你（如果添加次数太多可能会出现无法添加的情况，齐给大家稍安勿躁过一天在申请，或者直接通过方法二添加企业WX）方法2️⃣：公众号回复“我要进群”即可�给姥姥姥爷留言请走这里Apple Podcast/喜马拉雅/小宇宙/网易云/Spotify/荔枝/蜻蜓：fit4life微博/小红书/B站：fit4life公众号：fit4life健身与美食淘宝直播：fit4life健身与美食 （记得订阅）商务联系：
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1:16:18
446 - 看到平行世界里的另一个“我们”，我的选择错了吗？
多幸运有你这样的朋友。我们的友谊在海上航行，经过风浪，走入迷雾又重新携手。我们在各自的人生里做出不同的选择，各自发光，之后仍然坚定地站在一起。在每一个平行世界，我们下次见。00:03:04 退货和投诉的含金量还在上升。00:18:19 今天的重点就一个，宁浪别野的演出让姥姥流泪满面。00:25:43 看着你在台上发光，我看到了平行世界里的我们，于是我开始思考我的选择错了吗？00:38:59 我懂得自己的好，也能看见平行世界里的我的选择如此美好。00:52:08 我们的友情早已经过考验。00:59:51 选择离开的人，希望你回头看的时候，我们能看见对方的美好。PS：感谢听众しずちゃん贡献录制素材————————————加入听友群方法1️⃣：加“fit4life999”等小助理加你（如果添加次数太多可能会出现无法添加的情况，齐给大家稍安勿躁过一天在申请，或者直接通过方法二添加企业WX）方法2️⃣：公众号回复“我要进群”即可给姥姥姥爷留言请走这里Apple Podcast/喜马拉雅/小宇宙/网易云/Spotify/荔枝/蜻蜓：fit4life微博/小红书/B站：fit4life公众号：fit4life健身与美食淘宝直播：fit4life健身与美食 （记得订阅）商务联系：
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1:02:40
445 - 给大脑清空缓存以后，整个世界都清净了
为什么我们总是好了伤疤忘了疼？为什么生活中的芝麻小事儿不解决就总在脑子里回荡？我们从最近经历的事儿找到了答案。有时候解决方案太易得反而不愿意去解决，就像最方便约的朋友你一直不去约。有时候很多事儿不去做就永远在脑子里占用内存，还会启动大脑的复读机制，不断重复提醒。所以做一些看似普通的事情去清空大脑缓存简直太爽了。00:03:52 我和牙疼漫长的告别：不疼不治，小疼小治，大疼大治。00:16:21 好了伤疤忘了疼是因为解决方案太过唾手可得。00:20:31 写下 to do list其实是为了关上大脑里的“复读机”。00:28:12 我为什么要受这个窝囊气啊！投诉！我要投诉！00:38:39 我明明没做错任何事儿，却要被道德绑架忍气吞声。00:49:23 一时没用的东西永远也用不上，能退就退了吧！�感谢老朋友MoveFree益节对本期节目的大力支持！MoveFree益节是美国专业关节健康品牌，100%纯进口，产品通过了中国质量检验协会和美国FDA的双重认证。如果你现在已经有关节不适，就可以选绿标瓶氨糖，里面含MSM缓痛因子，可以消炎阵痛；齐老师吃的是五合一高钙氨糖，这瓶里还额外添加了钙，除了合成软骨和关节滑液，还能增加骨密度，强化骨骼。另外还有针对男女不同体质有针对性添加了维生素矿物质的7合1多元氨糖，适合想一瓶搞定绝大部分营养需求的人；以下购买方式均可：1、五仁们可以点击链接 https://s.tb.cn/c.0wacXK 直接购买2、 在淘宝搜索：【MoveFree益节】进入官方海外旗舰店，向客服报暗号“姥姥姥爷”，获得专属链接；*下单记得备注 “姥姥姥爷”！————————————加入听友群方法1️⃣：加“fit4life999”等小助理加你（如果添加次数太多可能会出现无法添加的情况，齐给大家稍安勿躁过一天在申请，或者直接通过方法二添加企业WX）方法2️⃣：公众号回复“我要进群”即可Apple Podcast/喜马拉雅/小宇宙/网易云/Spotify/荔枝/蜻蜓：fit4life微博/小红书/B站：fit4life公众号：fit4life健身与美食淘宝直播：fit4life健身与美食 （记得订阅）商务联系：
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57:37
444 - 拥有这些好东西，秋日宅家氛围感这不就来了！
姥姥刚搬家，姥爷和姥爷公再次恋爱。新生活的快乐让刺激我们寻找到好多居家好物，特别想推荐给大家。从好睡、好吃、好玩儿到好好工作，幸亏遇到这些好东西，为我营造理想秋日生活。00:00:01 直播预告：10月29日，小红书@fit4life混场直播；10月30日，微博@fit4life医美直播 。大家记得预约关注~00:05:03 喜闻姥爷和姥爷公再次恋爱，但姥爷公鼾声如雷还怎么同床共枕啊？00:11:54 提到睡觉怎么能没有一床好被子00:16:55 是谁发明了电蒸箱，让我重新爱上做饭！00:22:50 如何在家实现椰子鸡和糟粕醋自由？00:27:54 入秋之后，有一台好用的加湿器真的太重要了。00:33:53 有了这个耳机，邻居家的电钻都影响不了我。00:36:42 想要永远躺着，只要有这个沙发就够了。00:42:15 听完这期节目满脑子都是这个00:46:13 只要配件够好，ipad就是最好的生产力工具。00:48:53 你们来评评理，这个手机壳它丑吗？（下滑看图！）00:55:57 性价比的王，真香啊！00:51:13 丝滑搬家太快乐了！蓝犀牛Good for you！记得关注直播姥爷公亲测有效的止鼾神器（更多同类测评关注@有鸽鸽呢）超好睡羽绒被让姥姥重新爱上做饭的电蒸箱电蒸箱（左）做的鸡蛋羹�微波炉（右）做的鸡蛋羹最近都在好好吃饭中年情侣宅家火锅姥爷的新加湿器给世界降噪的耳机谁躺上去谁不想起的沙发为洗菜和洗杯子设计的厨房水盆姥爷推荐的两款键盘姥爷的定制手机壳（你们觉得好看吗？）迪卡侬装备真香！————————————加入听友群方法1️⃣：加“fit4life999”等小助理加你（如果添加次数太多可能会出现无法添加的情况，齐给大家稍安勿躁过一天在申请，或者直接通过方法二添加企业WX）方法2️⃣：公众号回复“我要进群”即可Apple Podcast/喜马拉雅/小宇宙/网易云/Spotify/荔枝/蜻蜓：fit4life微博/小红书/B站：fit4life公众号：fit4life健身与美食淘宝直播：fit4life健身与美食 （记得订阅）商务联系：
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Generated: 11/20/2024 - 11:29:05 PM