Listen to this podcast in the app for free:Download for free in the App Store
49 episodes
LA ENTIDAD EXTRATERRESTRE QUE LA ACOMPAÑA DESDE NIÑA: La Historia de Nelly Aponte10/12/2026 | 2h 10 mins.En este Expediente No Humano, junto a Fepo y Doña Nelly Aponte, conocemos las experiencias con el fenómeno no humano que han marcado su vida desde la infancia. Este capítulo aborda una misteriosa desaparición en Yucatán, la presencia recurrente de una mujer rubia vestida de blanco y un avistamiento OVNI ocurrido en Pachuca.Además, hablamos de una extraña pérdida de tiempo en una carretera de Zacatecas, recuerdos bloqueados y experiencias que han llevado a Nelly a explorar los misterios detrás de sus vivencias y las de su familia.¿Qué ocurrió durante aquellas horas que desapareció en su infancia? ¿Y qué relación tienen estas experiencias con la presencia no humana?Suscríbete a este podcast de extraterrestres y ufología, activa la campanita y cuéntame tus opiniones en los comentarios.#ExpedienteNoHumano #NellyAponte #Fepo #OVNIs #Extraterrestres #Ufologia #Abduccion #FenomenoNoHumano👽 Host:Fepohttps://www.instagram.com/fepomx/#🛸 Redes del invitado:Doña Nelly AponteCorreo:nelliaponte4@gmail.com👾 Únete a la comunidadhttps://www.tiktok.com/@expedientenohumanohttps://www.instagram.com/expedientenohumanohttps://www.facebook.com/expedientenohumano🪐Aquí puedes compartir tu caso y que sea anónimo:expediente@nohumano.tv🛸 Comparte tu evidencia:fepo@nohumano.tv
- En este Pulso No Humano, Fepo analiza las experiencias de Emery Smith dentro de instalaciones secretas, donde participó en la disección de más de 3,000 cuerpos de seres no humanos y tuvo contacto con híbridos, clones y distintas razas extraterrestres.Además, te cuenta lo que ocurrió dentro de los Laboratorios Nacionales Sandia, sus encuentros con los llamados Altos Blancos, el Ser de Atacama y las tecnologías no humanas que conoció durante sus años dentro de estos programas secretos.¿Qué se oculta realmente dentro de estas instalaciones y de dónde vienen los seres que fueron diseccionados?Suscríbete a Expediente No Humano, el podcast de extraterrestres y ufología, para conocer más casos del fenómeno OVNI, activa la campanita y dime en el chat: ¿Qué harías si descubrieras que miles de cuerpos no humanos fueron estudiados en secreto?👽 Host:Fepohttps://www.instagram.com/fepomx/ 👾 Únete a la comunidadhttps://www.tiktok.com/@expedientenohumano https://www.instagram.com/expedientenohumano https://www.facebook.com/expedientenohumano 🪐Aquí puedes compartir tu caso y que sea anónimo:expediente@nohumano.tv 🛸 Comparte tu evidencia:fepo@nohumano.tv
El PACTO DE SILENCIO con EXTRATERRESTRES que duró 20 AÑOS | CASO: Amicizia W5610/05/2026 | 3h 19 mins.En este Expediente No Humano, junto a Fepo y Carlos López, descubrimos el misterioso caso Amicizia W56, uno de los relatos de contacto extraterrestre más extraordinarios surgidos en Italia. Esta historia comenzó en 1956 y habla de seres no humanos que habrían establecido contacto directo con diferentes personas durante décadas.Además, conocemos la historia de Bruno Sammaciccia y los encuentros con los llamados W56 o “Amigos”, así como los relatos sobre sus bases, sus naves, sus mensajes para la humanidad y el conflicto con otro grupo conocido como los CTR.¿Quiénes eran realmente los W56 y por qué decidieron establecer contacto con seres humanos?Suscríbete a este podcast de extraterrestres y ufología, activa la campanita y cuéntame tus opiniones en los comentarios.#ExpedienteNoHumano #Amicizia #W56 #Torodelcielo #Fepo #OVNIs #Extraterrestres #Ufologia #ContactoExtraterrestre #Aliens👽 Host:Fepohttps://www.instagram.com/fepomx/#🛸 Redes del invitado:Carloshttps://www.instagram.com/toro.del.cielohttps://youtube.com/@torodelcielo👾 Únete a la comunidadhttps://www.tiktok.com/@expedientenohumanohttps://www.instagram.com/expedientenohumanohttps://www.facebook.com/expedientenohumano🪐Aquí puedes compartir tu caso y que sea anónimo:expediente@nohumano.tv🛸 Comparte tu evidencia:fepo@nohumano.tv
- En este Pulso No Humano, Fepo analiza los encuentros de personas que aseguran haber sido visitadas por seres no humanos mientras dormían, experiencias que incluyen abducciones, apariciones y encuentros que ocurrieron dentro de sus propias habitaciones.Además, te cuenta algunos de los casos más impactantes, incluyendo el caso de César Silva y los relatos de personas que aseguran haber tenido contacto con estos seres sin saber por qué fueron visitadas.¿Qué buscan estos seres cuando aparecen durante la noche?Suscríbete a Expediente No Humano, el podcast de extraterrestres y ufología, para conocer más casos del fenómeno OVNI, activa la campanita y dime en el chat: ¿Qué harías si un ser no humano apareciera frente a ti mientras duermes?👽 Host:Fepohttps://www.instagram.com/fepomx/ 👾 Únete a la comunidadhttps://www.tiktok.com/@expedientenohumano https://www.instagram.com/expedientenohumano https://www.facebook.com/expedientenohumano 🪐Aquí puedes compartir tu caso y que sea anónimo:expediente@nohumano.tv 🛸 Comparte tu evidencia:fepo@nohumano.tv
EL EXTRATERRESTRE QUE SE HIZO PASAR POR UN PAYASO: El Perturbador Caso de Sandown09/28/2026 | 2h 13 mins.En este Expediente No Humano, junto a Fepo y Ana Zayas, exploramos algunos de los encuentros más extraños con seres que parecen escapar de cualquier explicación convencional. Este capítulo reúne casos de criaturas insólitas, encuentros con entidades no humanas y experiencias que podrían estar relacionadas con otras dimensiones.Además, conocemos el caso de Mike Bautista, un ex Boina Verde que durante sesiones de meditación habría tenido encuentros con un misterioso ser interdimensional. También hablamos del caso de Philip Spencer, en Inglaterra, y de otros testimonios que describen encuentros cercanos con entidades de características desconocidas.¿Quiénes son estos seres y de dónde provienen? ¿Estamos frente a diferentes especies de entidades no humanas o ante manifestaciones de una realidad que todavía no comprendemos?Suscríbete a este podcast de extraterrestres y ufología, activa la campanita y cuéntame tus opiniones en los comentarios.#ExpedienteNoHumano #AnaZayas #Fepo #OVNIs #Extraterrestres #Ufologia #SeresInsólitos #Entidades #Interdimensional #Encuentros👽 Host:Fepo:https://www.instagram.com/fepomx/ 🛸 Redes de la invitada:Anna Zayas:https://www.youtube.com/@annazayas https://www.instagram.com/anna_zayass 👾 Únete a la comunidadhttps://www.tiktok.com/@expedientenohumano https://www.instagram.com/expedientenohumano https://www.facebook.com/expedientenohumano 🪐Aquí puedes compartir tu caso y que sea anónimo:expediente@nohumano.tv
More Fiction podcasts
Trending Fiction podcasts
About Expediente No Humano
No Humano es el podcast donde Fepo y Fermex desentrañan el misterio más inquietante de nuestra era: el fenómeno no-humano. Abducciones, contacto, tecnología imposible, testimonios y evidencia real que apuntan a una presencia inteligente que no es de este mundo.Podcast website
Listen to Expediente No Humano, The NoSleep Podcast and many other podcasts from around the world with the radio.net app
Get the free radio.net app
- Stations and podcasts to bookmark
- Stream via Wi-Fi or Bluetooth
- Supports Carplay & Android Auto
- Many other app features
Get the free radio.net app
- Stations and podcasts to bookmark
- Stream via Wi-Fi or Bluetooth
- Supports Carplay & Android Auto
- Many other app features
Expediente No Humano
Scan code,
download the app,
start listening.
download the app,
start listening.
Expediente No Humano: Podcasts in Family