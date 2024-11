¡Hola, comunidad! 👋 En el episodio de hoy, hablaremos sobre ACCIDENTES 😱💥. Junto a mi querido amigo Oscar Gherbert, exploraremos relatos escalofriantes de accidentes marcados por lo sobrenatural 👻 y pactos oscuros 🖤. ¿Son solo coincidencias, o hay fuerzas misteriosas en juego? 🔍 Acompáñanos en este intrigante viaje y comparte tus experiencias en los comentarios. ¡No olvides suscribirte para más contenido aterrador! 📺✨ Redes Sociales Invitados: ► INSTAGRAM https://www.instagram.com/se_regalan_sustos_podcast?igsh=MWd0cWVmbmpzaGQ4Yw== https://www.instagram.com/oscargherbert?igsh=ZXFlNXVvYWVlOHU3 ► YOUTUBE: https://youtube.com/@SeRegalanSustos?si=BokIemyF3w0exHN9 ⚠️ ADVERTENCIA: NO SE RECOMIENDA PARA NIÑOS O PERSONAS IMPRESIONABLES ⚠️ Invitado: Oscar Gherbert 👁‍🗨 Si te gusta el terror, este canal es para ti. Dale like si quieres más contenido escalofriante y prepárate para no poder dormir esta noche... Nos vemos en tus pesadillas. 🕸️💀 Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: ► TIKTOK: https://www.tiktok.com/@podcast.insomnio ► FACEBOOK: https://www.facebook.com/paranormal.insomnio ► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/podcast.insomnio 💀 Acompáñame al interior de la mente de asesinos seriales en CRIMINALMENTE 💀 https://www.youtube.com/@podcast.criminalmente RRSS: https://lnk.bio/criminalmente 👽 Escucha Podcast Paranormal 👽 https://www.youtube.com/@podcastparanormal GRUPOS PARA COMPARTIR HISTORIAS, MEMES Y EVIDENCIAS Grupo oficial de Facebook: ► https://www.facebook.com/groups/548487930178860 Grupo oficial de Telegram: ► https://t.me/+vFdn13cseD0zZWUx Todos los enlaces para ver y escuchar el podcast: https://podcastparanormal.com Envía tus evidencias a: [email protected] ► Consultas empresariales: [email protected] #Accidentes #Paranormal #PactosOscuros #HistoriasDeTerror #Misterios #Terror #Insomnio Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

¿Listo para un viaje al terror? En este episodio especial de “Historias Más Terroríficas”, te traemos relatos tan escalofriantes que no podrás dormir después de escucharlos. Prepárate para enfrentar tus miedos más profundos y sumérgete en la oscuridad. ¡Dale play y descubre qué horrores nos esperan! 👻🔪✨ ⚠️ ADVERTENCIA: NO SE RECOMIENDA PARA NIÑOS O PERSONAS IMPRESIONABLES ⚠️ 👁‍🗨 Si te gusta el terror, este canal es para ti. Dale like si quieres más contenido escalofriante y prepárate para no poder dormir esta noche... Nos vemos en tus pesadillas. 🕸️💀 Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: ► TIKTOK: https://www.tiktok.com/@podcast.insomnio ► FACEBOOK: https://www.facebook.com/paranormal.insomnio ► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/podcast.insomnio 💀 Acompáñame al interior de la mente de asesinos seriales en CRIMINALMENTE 💀 https://www.youtube.com/@podcast.criminalmente RRSS: https://lnk.bio/criminalmente 👽 Escucha Podcast Paranormal 👽 https://www.youtube.com/@podcastparanormal GRUPOS PARA COMPARTIR HISTORIAS, MEMES Y EVIDENCIAS Grupo oficial de Facebook: ► https://www.facebook.com/groups/548487930178860 Grupo oficial de Telegram: ► https://t.me/+vFdn13cseD0zZWUx Todos los enlaces para ver y escuchar el podcast: https://podcastparanormal.com Envía tus evidencias a: [email protected] ► Consultas empresariales: [email protected] #Terror #HistoriasDeMiedo #PodcastDeTerror #CuentosEscalofriantes #RelatosTerroríficos Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

En este escalofriante episodio, nos adentramos en los oscuros secretos de hoteles y trenes que albergan historias aterradoras. 🚉💀 Junto a Xavi, exploramos vagones y habitaciones malditas que han sido testigos de sucesos inquietantes y seres sobrenaturales que te helarán la sangre. 🏨👻 Prepárate para un viaje de terror que desafiará tu valentía. ¡Acompáñanos si te atreves a enfrentar estas leyendas escalofriantes! Redes Sociales Invitados: XAVI ► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vidalvarea?igsh=MWczcHdzZHE0cjVlcg== ► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/3_7_cuadrado?igsh=MXh0cmNxOWFnbm56cQ== ⚠️ ADVERTENCIA: NO SE RECOMIENDA PARA NIÑOS O PERSONAS IMPRESIONABLES ⚠️ Invitado: XAVI 👁‍🗨 Si te gusta el terror, este canal es para ti. Dale like si quieres más contenido escalofriante y prepárate para no poder dormir esta noche... Nos vemos en tus pesadillas. 🕸️💀 Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: ► TIKTOK: https://www.tiktok.com/@podcast.insomnio ► FACEBOOK: https://www.facebook.com/paranormal.insomnio ► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/podcast.insomnio 💀 Acompáñame al interior de la mente de asesinos seriales en CRIMINALMENTE 💀 https://www.youtube.com/@podcast.criminalmente RRSS: https://lnk.bio/criminalmente 👽 Escucha Podcast Paranormal 👽 https://www.youtube.com/@podcastparanormal GRUPOS PARA COMPARTIR HISTORIAS, MEMES Y EVIDENCIAS Grupo oficial de Facebook: ► https://www.facebook.com/groups/548487930178860 Grupo oficial de Telegram: ► https://t.me/+vFdn13cseD0zZWUx Todos los enlaces para ver y escuchar el podcast: https://podcastparanormal.com Envía tus evidencias a: [email protected] ► Consultas empresariales: [email protected] #Terror #HistoriasDeMiedo #HotelesMalditos #TrenesEspeluznantes #PodcastDeTerror #Sobrenatural Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

¿Qué sucede cuando lo sagrado se encuentra con lo oscuro? En este episodio de Insomnio, nos adentramos en los casos más aterradores donde lo divino y lo maldito se cruzan, desafiando las creencias y poniendo a prueba los límites de lo paranormal. ¿Son estos actos una manifestación de la fe o una puerta abierta al mal? Prepárate para descubrir secretos inquietantes y fenómenos inexplicables.🔮👹 Redes Sociales Invitada: MARIANA MAUS ► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/darthmaus66... ► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/platicasocu... ► FACEBOOK: https://www.facebook.com/MarianaMaus6... ► YOUTUBE: / @platicasocultas ► TIKTOK: https://www.tiktok.com/@mariana_maus?... ⚠️ ADVERTENCIA: NO SE RECOMIENDA PARA NIÑOS O PERSONAS IMPRESIONABLES ⚠️ 👁‍🗨 Si te gusta el terror, este canal es para ti. Dale like si quieres más contenido escalofriante y prepárate para no poder dormir esta noche... Nos vemos en tus pesadillas. 🕸️💀 Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: ► TIKTOK: / podcast.insomnio ► FACEBOOK: / paranormal.insomnio ► INSTAGRAM: / podcast.insomnio 💀 Acompáñame al interior de la mente de asesinos seriales en CRIMINALMENTE 💀 / @podcast.criminalmente RRSS: https://lnk.bio/criminalmente 👽 Escucha Podcast Paranormal 👽 / @podcastparanormal GRUPOS PARA COMPARTIR HISTORIAS, MEMES Y EVIDENCIAS Grupo oficial de Facebook: ► / 548487930178860 Grupo oficial de Telegram: ► https://t.me/+vFdn13cseD0zZWUx Todos los enlaces para ver y escuchar el podcast: https://podcastparanormal.com Envía tus evidencias a: [email protected] ► Consultas empresariales: [email protected] #Insomnio #ReligiososOMalditos #Terror #FenómenosParanormales #LoSagradoYLoOscuro Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

En esta segunda parte del especial sobre Santa Muerte, te sumergirás en relatos que desafían la razón y te harán cuestionar lo que creías saber. ☠️ Milagros inexplicables ✨, devoción tan profunda que roza lo sobrenatural 🔮, y sombras que parecen acecharte a cada paso. La Santa Muerte ha tocado la vida de muchos, para bien o para mal, dejando siempre su huella. Algunos la veneran, otros la temen, pero todos sienten su presencia de una forma u otra. Prepárate para un viaje al misterio, donde lo real y lo paranormal se mezclan. ¿Te atreves a descubrir el lado más oscuro y humano de la Santa Muerte? Redes sociales del invitado: SAÚL HDZ ► Instagram: https://www.instagram.com/sahb_syd?ig... ⚠️ ADVERTENCIA: NO SE RECOMIENDA PARA NIÑOS O PERSONAS IMPRESIONABLES ⚠️ 👁‍🗨 Si te gusta el terror, este canal es para ti. Dale like si quieres más contenido escalofriante y prepárate para no poder dormir esta noche... Nos vemos en tus pesadillas. 🕸️💀 Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: ► TIKTOK: / podcast.insomnio ► FACEBOOK: / paranormal.insomnio ► INSTAGRAM: / podcast.insomnio 💀 Acompáñame al interior de la mente de asesinos seriales en CRIMINALMENTE 💀 / @podcast.criminalmente RRSS: https://lnk.bio/criminalmente 👽 Escucha Podcast Paranormal 👽 / @podcastparanormal GRUPOS PARA COMPARTIR HISTORIAS, MEMES Y EVIDENCIAS Grupo oficial de Facebook: ► / 548487930178860 Grupo oficial de Telegram: ► https://t.me/+vFdn13cseD0zZWUx Todos los enlaces para ver y escuchar el podcast: https://podcastparanormal.com Envía tus evidencias a: [email protected] ► Consultas empresariales: [email protected] #SantaMuerte #Misterio #HistoriasReales #Terror #MilagrosInexplicables #LoSobrenatural Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Hildy the Barback and the Lake of Fire

Listen to INSOMNIO, Nocturno: Tales From the Shadows and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app