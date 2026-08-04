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341 episodes
NARCOSATÁNICOS y PALERÍA: Los CALDEROS con RESTOS HUMANOS que TODAVÍA se USAN en la CIUDAD de MÉXICO08/04/2026 | 2h 6 mins.En este Podcast Paranormal, Fepo y Jesús Manjarrez, conocido como "TATANGANGA", desmitifican las creencias que existen sobre el Palo Monte y el Palo Mayombe. A lo largo de este episodio te cuentan los secretos detrás del rayamiento y los pactos reales que hacen dentro de una Nganga con huesos humanos. Te explican la profunda conexión que existe con las fuerzas de la naturaleza y los espíritus de los muertos y, además, te advierten sobre los graves peligros de charlatanismo, el ego y el uso de la magia negra.
Si te gustan los fenómenos paranormales, dale play, suscríbete y escucha este impactante capítulo.
#podcastparanormal #fepo #paranormal #paranormalstories #palomayombe
Fepo:
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👻 Redes de nuestro invitado Tata Nganga:
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📝Cuéntanos tus historias: https://podcastparanormal.com fepo@podcastparanormal.com
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😈Las más terroríficas y perturbadoras historias de la comunidad https://www.youtube.com/@insomnio.paranormal
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LOS CHAMANES MÁS PODEROSOS DE MÉXICO: Sobrevivieron a la muerte y regresaron con poderes07/28/2026 | 2h 57 mins.En este Podcast Paranormal, Fepo y Fermex, host de Criminalmente e Insomnio, exploran el enigmático mundo de los chamanes mexicanos, analizando las exhaustivas investigaciones del científico Jacobo Grinberg documentadas en su libro "Los chamanes de México". La premisa central plantea que estos hombres y mujeres de conocimiento no actuaban desde la simple creencia, sino que poseían la capacidad real de alterar la "lattice", la estructura fundamental y holográfica de la realidad, mediante un dominio profundo de la energía humana, la naturaleza y los estados alterados de conciencia. Descubre también el terror de la magia en Catemaco y el salto infinito del chamán nahual Don Juan Matus.
Si te gustan los fenómenos paranormales, dale play, suscríbete y escucha este impactante capítulo.
#podcastparanormal #fepo #paranormal #paranormalstories #chaman
Fepo:
https://www.instagram.com/fepomx/
👻 Redes de nuestro invitado Fermex:
https://www.instagram.com/fermex22?ig%E2%80%A6
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X:
https://x.com/paranormalfepo
Telegram:
https://t.me/podcastparanormal
SPOTIFY
https://open.spotify.com/show/6uiXpyl749yOE2vs8sCrdW?si=bcff4de313884172
────────── ● ──────────
👻 Comparte Historias, Memes y Evidencias Paranormales
📝Cuéntanos tus historias: https://podcastparanormal.com fepo@podcastparanormal.com
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💀 Acompáñame al interior de la mente de asesinos seriales en:
CRIMINALMENTE
https://www.youtube.com/@podcast.criminalmente
RRSS: https://podcastcriminalmente.com/
😈Las más terroríficas y perturbadoras historias de la comunidad https://www.youtube.com/@insomnio.paranormal
RRSS: https://lnk.bio/insomnio
👽Los casos extraterrestres mas impresionantes de la historia
https://www.youtube.com/@no-humano
👹Los relatos de terror más impactantes del mundo
https://www.youtube.com/@SoySiniestro
────────── ● ──────────
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✨Grupo oficial de Facebook: https://www.facebook.com/groups/548487930178860
💬Grupo oficial de Telegram: https://t.me/+vFdn13cseD0zZWUx
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🛒Compra Merch Exclusiva y Accede a los Mejores Videos: https://podcastparanormal.com
📧Consultas empresariales: negocios@podcastparanormal.com
- En este Podcast Paranormal, descubrirás junto a Fepo y Luiski de "180 LPM podcast", los casos paranormales más aterradores que se cuentan sobre los cementerios. Escucha con ellos la historia de un peluche rescatado junto a un panteón en Ecatepec que desató el brutal ataque de una oscura entidad, así como el escalofriante hallazgo de una mujer que fue enterrada viva en Mineral del Monte. Además, conoce los peligros de la brujería dejada en tumbas y el terror que viven los sepultureros en los panteones.
Si te gusta explorar los fenómenos paranormales, dale play, suscríbete y escucha este impactante capítulo.
#podcastparanormal #fepo #paranormal #paranormalstories #brujeria
Fepo:
https://www.instagram.com/fepomx/
👻 Redes de nuestro invitado Luiski:
https://www.instagram.com/180lpmpodcast
https://www.youtube.com/@180LPMpodcast
https://www.instagram.com/271podcast
https://www.youtube.com/@271podcast
https://www.instagram.com/luiski1
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https://www.threads.com/@UCSd5UbyLm6CBTDKo6RsHCSg
X:
https://x.com/paranormalfepo
Telegram:
https://t.me/podcastparanormal
SPOTIFY
https://open.spotify.com/show/6uiXpyl749yOE2vs8sCrdW?si=bcff4de313884172
────────── ● ──────────
👻 Comparte Historias, Memes y Evidencias Paranormales
📝Cuéntanos tus historias: https://podcastparanormal.com fepo@podcastparanormal.com
────────── ● ──────────
💀 Acompáñame al interior de la mente de asesinos seriales en:
CRIMINALMENTE
https://www.youtube.com/@podcast.criminalmente
RRSS: https://podcastcriminalmente.com/
😈Las más terroríficas y perturbadoras historias de la comunidad https://www.youtube.com/@insomnio.paranormal
RRSS: https://lnk.bio/insomnio
👽Los casos extraterrestres mas impresionantes de la historia
https://www.youtube.com/@no-humano
👹Los relatos de terror más impactantes del mundo
https://www.youtube.com/@SoySiniestro
────────── ● ──────────
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💬Grupo oficial de Telegram: https://t.me/+vFdn13cseD0zZWUx
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🛒Compra Merch Exclusiva y Accede a los Mejores Videos: https://podcastparanormal.com
📧Consultas empresariales: negocios@podcastparanormal.com
Sirenas y Criaturas de Latinoamérica: Los monstruos ancestrales que no son un mito07/14/2026 | 2h 31 mins.En este Podcast Paranormal, descubrirás junto a Fepo y Riggs del canal "El Grimorio de Riggs", los casos paranormales más aterradores sobre criaturas ocultas en Latinoamérica. Escucha el oscuro secreto de la Matki, un ser mítico en Chiapas, el portal de los hombres anfibio y la terrible Tlahuelpuchi de Tlaxcala. Además, te revelarán la espeluznante historia de un barco atacado por sirenas en 1523 y los misterios sobre el hombre gris. Si buscas explorar fenómenos paranormales, dale play, suscríbete y adéntrate en esta charla que cambiará por completo tu forma de ver la realidad. #podcastparanormal #fepo #paranormal #sirenas #criaturasmitológicas Fepo https://www.instagram.com/fepomx/ 👻 Redes de nuestro invitado Rigss: https://www.youtube.com/@ElGrimoriodeRiggs ────────── ● ────────── 📱Síguenos en redes sociales para más contenido: Tik Tok https://www.tiktok.com/@paranormalpodcast Facebook https://www.facebook.com/podcastparanormal Instagram https://instagram.com/podcast_paranormal Trends https://www.threads.com/@UCSd5UbyLm6CBTDKo6RsHCSg X: https://x.com/paranormalfepo Telegram: https://t.me/podcastparanormal SPOTIFY https://open.spotify.com/show/6uiXpyl749yOE2vs8sCrdW?si=bcff4de313884172 ────────── ● ────────── 👻 Comparte Historias, Memes y Evidencias Paranormales 📝Cuéntanos tus historias: https://podcastparanormal.com fepo@podcastparanormal.com ────────── ● ────────── 💀 Acompáñame al interior de la mente de asesinos seriales en: CRIMINALMENTE https://www.youtube.com/@podcast.criminalmente RRSS: https://podcastcriminalmente.com/ 😈Las más terroríficas y perturbadoras historias de la comunidad https://www.youtube.com/@insomnio.paranormal RRSS: https://lnk.bio/insomnio 👽Los casos extraterrestres mas impresionantes de la historia https://www.youtube.com/@no-humano 👹Los relatos de terror más impactantes del mundo https://www.youtube.com/@SoySiniestro ────────── ● ────────── 👉 Únete a nuestra comunidad en Whatsapp para no perderte capítulos o eventos https://whatsapp.com/channel/0029Va9ffI8GU3BG340a0Q1u ✨Grupo oficial de Facebook: https://www.facebook.com/groups/548487930178860 💬Grupo oficial de Telegram: https://t.me/+vFdn13cseD0zZWUx ────────── ● ────────── 🛒Compra Merch Exclusiva y Accede a los Mejores Videos: https://podcastparanormal.com 📧Consultas empresariales: negocios@podcastparanormal.com
ASÍ SE DESTRUYEN EN LA TV: Trabajos de Envidia y Magia Negra entre celebridade07/07/2026 | 2h 30 mins.En este Podcast Paranormal, descubrirás junto a Fepo y Yenn Akasha, “La bruja de la venganza”, la verdad sobre los pactos y brujería que existe entre las celebridades mexicanas. Te platican acerca de los misterios que hay detrás de la obra Aventurera, lo que esconden los foros de televisión y cómo se protegen tus artistas favoritos de la envidia. Además nuestra invitada, cuenta el aterrador encuentro que tuvo cara a cara con un Nahual.
Dale play, suscríbete y cuéntame si conoces alguna historia de lo que ocultan las estrellas para llegar a la cima.
#podcastparanormal #fepo #paranormal #brujeria #yennakasha
Fepo
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👻 Redes de nuestra invitada:
Yenn Akasha
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📝Cuéntanos tus historias: https://podcastparanormal.com fepo@podcastparanormal.com
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RRSS: https://lnk.bio/criminalmente
😈Las más terroríficas y perturbadoras historias de la comunidad https://www.youtube.com/@insomnio.paranormal
RRSS: https://lnk.bio/insomnio
👽Los casos extraterrestres mas impresionantes de la historia
https://www.youtube.com/@no-humano
👹Los relatos de terror más impactantes del mundo
https://www.youtube.com/@SoySiniestro
────────── ● ──────────
👉 Únete a nuestra comunidad en Whatsapp para no perderte capítulos o eventos https://whatsapp.com/channel/0029Va9ffI8GU3BG340a0Q1u
✨Grupo oficial de Facebook: https://www.facebook.com/groups/548487930178860
💬Grupo oficial de Telegram: https://t.me/+vFdn13cseD0zZWUx
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About Paranormal
Canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos (OVNI extraterrestre), duendes, fantasmas, clarividencia, médiums, brujería y demás anomalías paranormales que suceden dentro y fuera de nuestro planeta. Creado y conducido por: @fepomx SonoroPodcast website
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Paranormal
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