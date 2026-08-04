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Paranormal

Fepo
Fiction
Paranormal
Latest episode

341 episodes

  • Paranormal

    NARCOSATÁNICOS y PALERÍA: Los CALDEROS con RESTOS HUMANOS que TODAVÍA se USAN en la CIUDAD de MÉXICO

    08/04/2026 | 2h 6 mins.
    En este Podcast Paranormal, Fepo y Jesús Manjarrez, conocido como "TATANGANGA", desmitifican las creencias que existen sobre el Palo Monte y el Palo Mayombe. A lo largo de este episodio te cuentan los secretos detrás del rayamiento y los pactos reales que hacen dentro de una Nganga con huesos humanos. Te explican la profunda conexión que existe con las fuerzas de la naturaleza y los espíritus de los muertos y, además, te advierten sobre los graves peligros de charlatanismo, el ego y el uso de la magia negra. 

    Si te gustan los fenómenos paranormales, dale play, suscríbete y escucha este impactante capítulo.

    #podcastparanormal #fepo #paranormal #paranormalstories #palomayombe

    Fepo:

    https://www.instagram.com/fepomx/  

    👻 Redes de nuestro invitado Tata Nganga:

    https://www.youtube.com/@Tatangangalm  

    https://www.instagram.com/tatangangalm/?hl=es   

    ────────── ● ──────────

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    X:

    https://x.com/paranormalfepo  

    Telegram:

    https://t.me/podcastparanormal  

    SPOTIFY

    https://open.spotify.com/show/6uiXpyl749yOE2vs8sCrdW?si=bcff4de313884172  

    ────────── ● ──────────

    👻 Comparte Historias, Memes y Evidencias Paranormales

    📝Cuéntanos tus historias: https://podcastparanormal.com     fepo@podcastparanormal.com

    ────────── ● ──────────

    💀 Acompáñame al interior de la mente de asesinos seriales en:

     CRIMINALMENTE

    https://www.youtube.com/@podcast.criminalmente  

    RRSS: https://podcastcriminalmente.com/  

    😈Las más terroríficas y perturbadoras historias de la comunidad  https://www.youtube.com/@insomnio.paranormal  

    RRSS: https://lnk.bio/insomnio  

    👽Los casos extraterrestres mas impresionantes de la historia

    https://www.youtube.com/@no-humano  

    👹Los relatos de terror más impactantes del mundo

    https://www.youtube.com/@SoySiniestro  

    ────────── ● ──────────

    👉 Únete a nuestra comunidad en Whatsapp para no perderte capítulos o eventos https://whatsapp.com/channel/0029Va9ffI8GU3BG340a0Q1u

    ✨Grupo oficial de Facebook: https://www.facebook.com/groups/548487930178860  

    💬Grupo oficial de Telegram:  https://t.me/+vFdn13cseD0zZWUx  

    ────────── ● ──────────

    🛒Compra Merch Exclusiva y Accede a los Mejores Videos: https://podcastparanormal.com

    📧Consultas empresariales: negocios@podcastparanormal.com
  • Paranormal

    LOS CHAMANES MÁS PODEROSOS DE MÉXICO: Sobrevivieron a la muerte y regresaron con poderes

    07/28/2026 | 2h 57 mins.
    En este Podcast Paranormal, Fepo y Fermex, host de Criminalmente e Insomnio, exploran el enigmático mundo de los chamanes mexicanos, analizando las exhaustivas investigaciones del científico Jacobo Grinberg documentadas en su libro "Los chamanes de México". La premisa central plantea que estos hombres y mujeres de conocimiento no actuaban desde la simple creencia, sino que poseían la capacidad real de alterar la "lattice", la estructura fundamental y holográfica de la realidad, mediante un dominio profundo de la energía humana, la naturaleza y los estados alterados de  conciencia. Descubre también el terror de la magia en Catemaco y el salto infinito del chamán nahual Don Juan Matus.

    Si te gustan los fenómenos paranormales, dale play, suscríbete y escucha este impactante capítulo.

    #podcastparanormal #fepo #paranormal #paranormalstories #chaman

    Fepo:

    https://www.instagram.com/fepomx/  

    👻 Redes de nuestro invitado Fermex:

    https://www.instagram.com/fermex22?ig%E2%80%A6  

    ────────── ● ──────────

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    Facebook

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    Instagram

    https://instagram.com/podcast_paranormal

    Trends

    https://www.threads.com/@UCSd5UbyLm6CBTDKo6RsHCSg

    X:

    https://x.com/paranormalfepo  

    Telegram:

    https://t.me/podcastparanormal  

    SPOTIFY

    https://open.spotify.com/show/6uiXpyl749yOE2vs8sCrdW?si=bcff4de313884172  

    ────────── ● ──────────

    👻 Comparte Historias, Memes y Evidencias Paranormales

    📝Cuéntanos tus historias: https://podcastparanormal.com     fepo@podcastparanormal.com

    ────────── ● ──────────

    💀 Acompáñame al interior de la mente de asesinos seriales en:

     CRIMINALMENTE

    https://www.youtube.com/@podcast.criminalmente  

    RRSS: https://podcastcriminalmente.com/  

    😈Las más terroríficas y perturbadoras historias de la comunidad  https://www.youtube.com/@insomnio.paranormal  

    RRSS: https://lnk.bio/insomnio  

    👽Los casos extraterrestres mas impresionantes de la historia

    https://www.youtube.com/@no-humano  

    👹Los relatos de terror más impactantes del mundo

    https://www.youtube.com/@SoySiniestro  

    ────────── ● ──────────

    👉 Únete a nuestra comunidad en Whatsapp para no perderte capítulos o eventos https://whatsapp.com/channel/0029Va9ffI8GU3BG340a0Q1u

    ✨Grupo oficial de Facebook: https://www.facebook.com/groups/548487930178860  

    💬Grupo oficial de Telegram:  https://t.me/+vFdn13cseD0zZWUx  

    ────────── ● ──────────

    🛒Compra Merch Exclusiva y Accede a los Mejores Videos: https://podcastparanormal.com

    📧Consultas empresariales: negocios@podcastparanormal.com
  • Paranormal

    CEMENTERIOS MALDITOS: PROFANÓ 40 TUMBAS sin RECORDAR NADA

    07/21/2026 | 3h 1 mins.
    En este Podcast Paranormal, descubrirás junto a Fepo y Luiski de "180 LPM podcast", los casos paranormales más aterradores que se cuentan sobre los cementerios. Escucha con ellos la historia de un peluche rescatado junto a un panteón en Ecatepec que desató el brutal ataque de una oscura entidad, así como el escalofriante hallazgo de una mujer que fue enterrada viva en Mineral del Monte. Además, conoce los peligros de la brujería dejada en tumbas y el terror que viven los sepultureros en los panteones.

    Si te gusta explorar los fenómenos paranormales, dale play, suscríbete y escucha este impactante capítulo.  

    #podcastparanormal #fepo #paranormal #paranormalstories #brujeria

    Fepo:

    https://www.instagram.com/fepomx/  

    👻 Redes de nuestro invitado Luiski:

    https://www.instagram.com/180lpmpodcast  

    https://www.youtube.com/@180LPMpodcast  

    https://www.instagram.com/271podcast  

    https://www.youtube.com/@271podcast  

    https://www.instagram.com/luiski1

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    Facebook

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    Instagram

    https://instagram.com/podcast_paranormal

    Trends

    https://www.threads.com/@UCSd5UbyLm6CBTDKo6RsHCSg

    X:

    https://x.com/paranormalfepo  

    Telegram:

    https://t.me/podcastparanormal  

    SPOTIFY

    https://open.spotify.com/show/6uiXpyl749yOE2vs8sCrdW?si=bcff4de313884172  

    ────────── ● ──────────

    👻 Comparte Historias, Memes y Evidencias Paranormales

    📝Cuéntanos tus historias: https://podcastparanormal.com     fepo@podcastparanormal.com

    ────────── ● ──────────

    💀 Acompáñame al interior de la mente de asesinos seriales en:

     CRIMINALMENTE

    https://www.youtube.com/@podcast.criminalmente  

    RRSS: https://podcastcriminalmente.com/  

    😈Las más terroríficas y perturbadoras historias de la comunidad  https://www.youtube.com/@insomnio.paranormal  

    RRSS: https://lnk.bio/insomnio  

    👽Los casos extraterrestres mas impresionantes de la historia

    https://www.youtube.com/@no-humano  

    👹Los relatos de terror más impactantes del mundo

    https://www.youtube.com/@SoySiniestro  

    ────────── ● ──────────

    👉 Únete a nuestra comunidad en Whatsapp para no perderte capítulos o eventos https://whatsapp.com/channel/0029Va9ffI8GU3BG340a0Q1u

    ✨Grupo oficial de Facebook: https://www.facebook.com/groups/548487930178860  

    💬Grupo oficial de Telegram:  https://t.me/+vFdn13cseD0zZWUx  

    ────────── ● ──────────

    🛒Compra Merch Exclusiva y Accede a los Mejores Videos: https://podcastparanormal.com

    📧Consultas empresariales: negocios@podcastparanormal.com
  • Paranormal

    Sirenas y Criaturas de Latinoamérica: Los monstruos ancestrales que no son un mito

    07/14/2026 | 2h 31 mins.
    En este Podcast Paranormal, descubrirás junto a Fepo y Riggs del canal "El Grimorio de Riggs", los casos paranormales más aterradores sobre criaturas ocultas en Latinoamérica. Escucha el oscuro secreto de la Matki, un ser mítico en Chiapas, el portal de los hombres anfibio y la terrible Tlahuelpuchi de Tlaxcala. Además, te revelarán la espeluznante historia de un barco atacado por sirenas en 1523 y los misterios sobre el hombre gris.  Si buscas explorar fenómenos paranormales, dale play, suscríbete y adéntrate en esta charla que cambiará por completo tu forma de ver la realidad. #podcastparanormal #fepo #paranormal #sirenas #criaturasmitológicas Fepo https://www.instagram.com/fepomx/   👻 Redes de nuestro invitado Rigss: https://www.youtube.com/@ElGrimoriodeRiggs   ────────── ● ────────── 📱Síguenos en redes sociales para más contenido: Tik Tok https://www.tiktok.com/@paranormalpodcast   Facebook https://www.facebook.com/podcastparanormal   Instagram https://instagram.com/podcast_paranormal   Trends https://www.threads.com/@UCSd5UbyLm6CBTDKo6RsHCSg  X: https://x.com/paranormalfepo   Telegram: https://t.me/podcastparanormal   SPOTIFY https://open.spotify.com/show/6uiXpyl749yOE2vs8sCrdW?si=bcff4de313884172   ────────── ● ────────── 👻 Comparte Historias, Memes y Evidencias Paranormales 📝Cuéntanos tus historias: https://podcastparanormal.com     fepo@podcastparanormal.com  ────────── ● ────────── 💀 Acompáñame al interior de la mente de asesinos seriales en:  CRIMINALMENTE https://www.youtube.com/@podcast.criminalmente   RRSS: https://podcastcriminalmente.com/ 😈Las más terroríficas y perturbadoras historias de la comunidad  https://www.youtube.com/@insomnio.paranormal   RRSS: https://lnk.bio/insomnio   👽Los casos extraterrestres mas impresionantes de la historia https://www.youtube.com/@no-humano   👹Los relatos de terror más impactantes del mundo https://www.youtube.com/@SoySiniestro   ────────── ● ────────── 👉 Únete a nuestra comunidad en Whatsapp para no perderte capítulos o eventos https://whatsapp.com/channel/0029Va9ffI8GU3BG340a0Q1u ✨Grupo oficial de Facebook: https://www.facebook.com/groups/548487930178860   💬Grupo oficial de Telegram:  https://t.me/+vFdn13cseD0zZWUx   ────────── ● ────────── 🛒Compra Merch Exclusiva y Accede a los Mejores Videos: https://podcastparanormal.com 📧Consultas empresariales: negocios@podcastparanormal.com
  • Paranormal

    ASÍ SE DESTRUYEN EN LA TV: Trabajos de Envidia y Magia Negra entre celebridade

    07/07/2026 | 2h 30 mins.
    En este Podcast Paranormal, descubrirás junto a Fepo y Yenn Akasha, “La bruja de la venganza”, la verdad sobre los pactos y brujería que existe entre las celebridades mexicanas. Te platican acerca de los misterios que hay detrás de la obra Aventurera, lo que esconden los foros de televisión y cómo se protegen tus artistas favoritos de la envidia. Además nuestra invitada, cuenta el aterrador encuentro que tuvo cara a cara con un Nahual.

    Dale play, suscríbete y cuéntame si conoces alguna historia de lo que ocultan las estrellas para llegar a la cima.

    #podcastparanormal #fepo #paranormal #brujeria #yennakasha

    Fepo

    https://www.instagram.com/fepomx/  

    👻 Redes de nuestra invitada:

    Yenn Akasha

    https://www.instagram.com/yennakasha  

    ────────── ● ──────────

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    Tik Tok

    https://www.tiktok.com/@paranormalpodcast  

    Facebook

    https://www.facebook.com/podcastparanormal  

    Instagram

    https://instagram.com/podcast_paranormal  

    Trends

    https://www.threads.com/@UCSd5UbyLm6CBTDKo6RsHCSg

    X:

    https://x.com/paranormalfepo  

    Telegram:

    https://t.me/podcastparanormal  

    SPOTIFY

    https://open.spotify.com/show/6uiXpyl749yOE2vs8sCrdW?si=bcff4de313884172  

    ────────── ● ──────────

    👻 Comparte Historias, Memes y Evidencias Paranormales

    📝Cuéntanos tus historias: https://podcastparanormal.com     fepo@podcastparanormal.com

    ────────── ● ──────────

    💀 Acompáñame al interior de la mente de asesinos seriales en:

     CRIMINALMENTE

    https://www.youtube.com/@podcast.criminalmente  

    RRSS: https://lnk.bio/criminalmente  

    😈Las más terroríficas y perturbadoras historias de la comunidad  https://www.youtube.com/@insomnio.paranormal  

    RRSS: https://lnk.bio/insomnio  

    👽Los casos extraterrestres mas impresionantes de la historia

    https://www.youtube.com/@no-humano  

    👹Los relatos de terror más impactantes del mundo

    https://www.youtube.com/@SoySiniestro  

    ────────── ● ──────────

    👉 Únete a nuestra comunidad en Whatsapp para no perderte capítulos o eventos https://whatsapp.com/channel/0029Va9ffI8GU3BG340a0Q1u

    ✨Grupo oficial de Facebook: https://www.facebook.com/groups/548487930178860  

    💬Grupo oficial de Telegram:  https://t.me/+vFdn13cseD0zZWUx  

    ────────── ● ──────────

    🛒Compra Merch Exclusiva y Accede a los Mejores Videos: https://podcastparanormal.com

    📧Consultas empresariales: negocios@podcastparanormal.com
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About Paranormal
Canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos (OVNI extraterrestre), duendes, fantasmas, clarividencia, médiums, brujería y demás anomalías paranormales que suceden dentro y fuera de nuestro planeta. Creado y conducido por: @fepomx Sonoro
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Fiction

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Paranormal: Podcasts in Family
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Generated: 8/7/2026 - 11:24:57 AM
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