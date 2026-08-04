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889 episodes
- Tres paramédicos. Tres servicios de emergencia. Tres experiencias que, después de años enfrentándose a la muerte, todavía son incapaces de explicar.
En este episodio de Relatos de la Noche conoceremos el testimonio de una paramédica enviada a un accidente en una carretera del desierto donde algo no encajaba desde el primer momento. También escucharemos la historia de un hombre que, al regresar de un turno de veinticuatro horas, se detuvo para ayudar a un desconocido en plena madrugada y terminó encontrando algo completamente distinto a lo que esperaba. Finalmente, un rescatista de Oaxaca recuerda el día en que un niño comenzó a hablar con alguien que sólo él parecía poder ver, durante un accidente de autobús en la sierra.
Tres relatos inspirados en experiencias de paramédicos que recuerdan que, incluso para quienes conviven con la tragedia todos los días, existen sucesos para los que no hay explicación.
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- En este episodio de Relatos de la Noche reunimos cuatro experiencias que parecen desafiar toda explicación. Un hombre descubre que la anciana que barre todas las noches una casona abandonada no es quien él imaginaba. Un trailero despierta en plena madrugada y encuentra a una mujer sentada sobre el cofre de su tráiler… pero su compañero asegura haber visto a alguien completamente distinto.
En un pueblo de montaña, un pastor aparece muerto junto a sus perros y su rebaño, sin heridas y con una expresión imposible de olvidar. Y, para cerrar, una madre descubre que, en lugar del ruido blanco con el que dormía a su bebé, comenzó a reproducirse un episodio de Relatos de la Noche… justo antes de escuchar el llanto de un niño.
Si te gustan las historias de fantasmas, apariciones, carreteras solitarias, pueblos misteriosos y experiencias paranormales reales, este episodio es para ti.
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- Una pareja regresa de noche por una carretera solitaria después de visitar a unas amigas en un pueblo vecino. Al detenerse en un mirador para contemplar la luna, escuchan una voz que los llama desde el fondo de un barranco. Lo que comienza como un momento tranquilo termina convirtiéndose en una experiencia imposible de explicar cuando una figura emerge de entre las ramas y sube hacia ellos de una forma que ningún ser humano podría hacerlo.
En la segunda historia, un trabajador acepta dormir en una casa desocupada durante un viaje de trabajo para ahorrar el hotel. A las tres de la madrugada, un desconocido aparece dentro del patio y le pide, en silencio, que le abra la puerta. Dos encuentros ocurridos en lugares distintos, unidos por la misma sensación de haber estado frente a algo que nunca debió acercarse.
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- Una mujer decide pasar la noche sola en un bosque remoto, siguiendo las huellas de un padre al que apenas conoció. Lo que comienza como un viaje íntimo y tranquilo cambia cuando escucha pasos alrededor de su casa de campaña y una voz cantando entre los árboles.
Después, durante una pijamada en una casa rodeada por un enorme jardín, cuatro amigas cuentan historias de fantasmas antes de dormir. Aunque una de ellas les advierte que el miedo puede atraer cosas, ninguna imagina lo que terminarán viendo entre las ramas.
Dos relatos de encuentros aterradores en lugares donde, al caer la noche, la oscuridad parece esconder algo más.
Noche de terror acampando sola | Doble función de Relatos de la Noche
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- Un estudiante acepta un trabajo como mesero en exclusivos eventos privados para poder pagar la universidad. Lo que al principio parece una oportunidad imposible de rechazar pronto comienza a llenarse de reglas extrañas, personajes inquietantes y una desaparición que cambia por completo su manera de ver aquello para lo que realmente lo contrataron.
En este episodio escucharemos una historia ambientada en Guadalajara que mezcla testimonios, misterio y una de las experiencias más perturbadoras que han llegado a la comunidad de Relatos de la Noche.
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