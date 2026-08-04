Tres paramédicos. Tres servicios de emergencia. Tres experiencias que, después de años enfrentándose a la muerte, todavía son incapaces de explicar.



En este episodio de Relatos de la Noche conoceremos el testimonio de una paramédica enviada a un accidente en una carretera del desierto donde algo no encajaba desde el primer momento. También escucharemos la historia de un hombre que, al regresar de un turno de veinticuatro horas, se detuvo para ayudar a un desconocido en plena madrugada y terminó encontrando algo completamente distinto a lo que esperaba. Finalmente, un rescatista de Oaxaca recuerda el día en que un niño comenzó a hablar con alguien que sólo él parecía poder ver, durante un accidente de autobús en la sierra.



Tres relatos inspirados en experiencias de paramédicos que recuerdan que, incluso para quienes conviven con la tragedia todos los días, existen sucesos para los que no hay explicación.



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