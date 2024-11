Download for free in the Play Store

Carmen comparte una aterradora experiencia que comenz√≥ con la compra de una inocente mu√Īeca para su hija. Lo que parec√≠a un simple juguete termin√≥ alterando la vida de su familia de manera inexplicable y escalofriante. Extra√Īos sucesos, voces inquietantes y una serie de eventos paranormales hicieron que sus noches nunca volvieran a ser las mismas. Ahora, Carmen se atreve a contar lo que vivieron, pero lo que realmente sucedi√≥ va mucho m√°s all√° de lo que las palabras pueden expresar..En el oscuro √°tico de Santiago Segovia, investigador paranormal, se analizan los casos m√°s inquietantes que la gente env√≠a. Este misterioso espacio, cargado de energ√≠as, ha sido testigo de numerosas manifestaciones paranormales, y solo Santiago tiene acceso, pues para otros ser√≠a demasiado peligroso. Ahora, ha decidido compartir 30 cartas relacionadas con mu√Īecas, cada una m√°s aterradora que la anterior, revelando historias que pondr√°n los pelos de punta a quienes se atrevan a escucharlas. Prep√°rate para adentrarte en los casos m√°s escalofriantes que jam√°s hayas imaginado. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Abigail Corrales Smith se anima a compartir una experiencia que marc√≥ su vida para siempre. Todo comenz√≥ con un inocente regalo de su padre: una mu√Īeca. Lo que parec√≠a ser solo un juguete m√°s se convirti√≥ en el centro de una serie de sucesos inexplicables y aterradores que invadieron su infancia. A medida que la conexi√≥n entre la mu√Īeca y eventos paranormales se hac√≠a m√°s evidente, Abigail se vio envuelta en una historia de fantasmas, secretos familiares y emociones que ni el paso del tiempo ha logrado borrar. ¬ŅQu√© sucedi√≥ realmente con la mu√Īeca?.En el oscuro √°tico de Santiago Segovia, investigador paranormal, se analizan los casos m√°s inquietantes que la gente env√≠a. Este misterioso espacio, cargado de energ√≠as, ha sido testigo de numerosas manifestaciones paranormales, y solo Santiago tiene acceso, pues para otros ser√≠a demasiado peligroso. Ahora, ha decidido compartir 30 cartas relacionadas con mu√Īecas, cada una m√°s aterradora que la anterior, revelando historias que pondr√°n los pelos de punta a quienes se atrevan a escucharlas. Prep√°rate para adentrarte en los casos m√°s escalofriantes que jam√°s hayas imaginado. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Muchas veces las personas tienen la creencia de que se heredan los males impuestos a sus padres o abuelos, y eso los condena a llevar una vida llena de adversidades o carencias ¬ŅQu√© tan cierto es esto? El d√≠a de hoy hablaremos de las maldiciones generacionales junto con una de las m√°ximas autoridades dentro de la brujer√≠a en M√©xico: El maestro √Āngel Blanco, brujo de Catemaco. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Rafa relata una extra√Īa y aterradora experiencia que vivi√≥ en su trabajo de restauraci√≥n de antig√ľedades. Todo comenz√≥ con la llegada de una mu√Īeca que deb√≠a ser reparada, pero pronto descubri√≥ que el objeto estaba envuelto en un misterio inquietante. Tras una visita a la familia original de la mu√Īeca, sucesos paranormales empezaron a ocurrir tanto en su casa como en su lugar de trabajo, dejando a todos los involucrados en estado de shock. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Santino D√≠az, un taxista de Buenos Aires, comparte un inquietante relato sobre una noche en la que todo cambi√≥. Lo que parec√≠a ser un turno nocturno com√ļn se convierte en una experiencia aterradora tras la aparici√≥n de una misteriosa pasajera. Desde ese momento, extra√Īos sucesos lo atormentan, llev√°ndolo al borde de lo inexplicable. Lo que vivi√≥ esa noche lo perseguir√° para siempre. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Lo paranormal y misterioso se unen en este podcast donde la espesa voz de Santiago Segovia, investigador paranormal, relata con lujo de detalle las historias m√°s escalofriantes jam√°s contadas. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

