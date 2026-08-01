داستان زندگی رضاشاه، قسمت ششم

اپیزود شماره 139



حامی این قسمت : بان کلینیک



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منابع

کتاب ایران برآمدن رضاخان نوشته سیروس غنی

کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته دکتر نیازمند

کتاب رضاشاه از سقوط تا مرگ نوشته دکتر نیازمند

کتاب رضاشاه : خاطرات سلیمان بهبودی شمس پهلوی و علی ایزدی

کتاب شترها باید بروند نوشته سر ریدر بولارد و سر کلارمونت اسکراین

کتاب تاریخچه بریگاد و دیویزیون قزاق نوشته محسن میرزایی

کتاب حیات یحیی نوشته یحیی دولت آبادی

کتاب تاریخ بیست ساله ایران نوشته حسین مکی

کتاب روز شمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامي نوشته باقر عاقلی

کتاب رضاشاه نوشته صادق زیباکلام

کتاب درآخرین روزهای شاه نوشته ریچارد استوارت

کتاب رضاشاه و شکل گیری ایران نوین نوشته استفانی کرونین

کتاب بازیگران عصر طلایی نوشته ابراهیم خواجه نوری

کتاب ایران بین دو انقلاب نوشته یرواند آبراهامیان

کتاب کودتاهای ایران نوشته سهراب یزدانی

اسناد وزارت خارجه انگلیس در خصوص ایران

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