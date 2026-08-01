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پادکست رخ

Rokh Podcast
FictionHistory
پادکست رخ
Latest episode

143 episodes

  • پادکست رخ

    ونس و روبیو و جنگ ایران

    08/01/2026 | 49 mins.
    اپیزود ویژه، ونس و روبیو و جنگ ایران
    اپیزود شماره 142

    حامی این قسمت : پریل

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  • پادکست رخ

    اپیزود ویژه جام جهانی، فوتبال در اسارت سیاست

    07/18/2026 | 59 mins.
    اپیزود ویژه جام جهانی، فوتبال در اسارت سیاست
    اپیزود شماره 141

    حامی این قسمت پلتفرم ارتباطی یلووال مدیا


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  • پادکست رخ

    همسران و فرزندان رضاشاه

    07/11/2026 | 56 mins.
    داستان زندگی همسران و فرزندان رضاشاه
    اپیزود شماره 140

    پادکست رپاپ را از تمام نرم افزارهای پادگیر میتوانید گوش کنید

    حامی این قسمت : پریل سنستیو

    لینک دانلود اپیزود فلسفه پرندگان از پادکست رپاپ

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  • پادکست رخ

    داستان زندگی رضاشاه قسمت ششم

    06/27/2026 | 1h 22 mins.
    داستان زندگی رضاشاه، قسمت ششم
    اپیزود شماره 139

    حامی این قسمت : بان کلینیک

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    منابع
    کتاب ایران برآمدن رضاخان نوشته سیروس غنی
    کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته دکتر نیازمند
    کتاب رضاشاه از سقوط تا مرگ نوشته دکتر نیازمند
    کتاب رضاشاه : خاطرات سلیمان بهبودی شمس پهلوی و علی ایزدی
    کتاب شترها باید بروند نوشته سر ریدر بولارد و سر کلارمونت اسکراین
    کتاب تاریخچه بریگاد و دیویزیون قزاق نوشته محسن میرزایی
    کتاب حیات یحیی نوشته یحیی دولت آبادی
    کتاب تاریخ بیست ساله ایران نوشته حسین مکی
    کتاب روز شمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامي نوشته باقر عاقلی
    کتاب رضاشاه نوشته صادق زیباکلام
    کتاب درآخرین روزهای شاه نوشته ریچارد استوارت
    کتاب رضاشاه و شکل گیری ایران نوین نوشته استفانی کرونین
    کتاب بازیگران عصر طلایی نوشته ابراهیم خواجه نوری
    کتاب ایران بین دو انقلاب نوشته یرواند آبراهامیان
    کتاب کودتاهای ایران نوشته سهراب یزدانی
    اسناد وزارت خارجه انگلیس در خصوص ایران
    .
    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • پادکست رخ

    داستان زندگی رضاشاه قسمت پنجم

    06/20/2026 | 1h 19 mins.
    داستان زندگی رضاشاه، قسمت پنجم
    اپیزود شماره 138

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    توییتر پادکست رخ
    تلگرام پادکست رخ

    منابع
    کتاب ایران برآمدن رضاخان نوشته سیروس غنی
    کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته دکتر نیازمند
    کتاب رضاشاه از سقوط تا مرگ نوشته دکتر نیازمند
    کتاب رضاشاه : خاطرات سلیمان بهبودی شمس پهلوی و علی ایزدی
    کتاب شترها باید بروند نوشته سر ریدر بولارد و سر کلارمونت اسکراین
    کتاب تاریخچه بریگاد و دیویزیون قزاق نوشته محسن میرزایی
    کتاب حیات یحیی نوشته یحیی دولت آبادی
    کتاب تاریخ بیست ساله ایران نوشته حسین مکی
    کتاب روز شمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامي نوشته باقر عاقلی
    کتاب رضاشاه نوشته صادق زیباکلام
    کتاب درآخرین روزهای شاه نوشته ریچارد استوارت
    کتاب رضاشاه و شکل گیری ایران نوین نوشته استفانی کرونین
    کتاب بازیگران عصر طلایی نوشته ابراهیم خواجه نوری
    کتاب ایران بین دو انقلاب نوشته یرواند آبراهامیان
    کتاب کودتاهای ایران نوشته سهراب یزدانی
    اسناد وزارت خارجه انگلیس در خصوص ایران
    .
    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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About پادکست رخ
داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ ایران و جهان را رقم زدند Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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FictionHistory

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