Download for free in the Play Store

Download for free in the App Store

Listen to طنزپردازی | tanzpardazi in the App

دوشنبه ها ، یه در میون هستیم.طنز ، خلق و خو نیست گونه ای جهان بینی است”Humor is not a mood but a way of looking at the world”Ludwig Wittgenstein

عمران صلاحی یکی از بزرگ ترین طنزنویسان معاصر ایران است. با سرگذشت عمران صلاحی و آثارش آشنا شویم.حامی این اپیزود:خشکبار تواضعانتخاب سرویسپژوهش، متن و اجرا: محمد پوررشیدی* مدیر اجرایی : مهنوش رضاییهویت بصری : بهنام عزیزیآهنگ تیتراژ:مهدی آقایی**آدرس سایت جدید طنزپردازی Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

شوخ طبعی در محل کار تاثیرات مثبت فراوونی داره. در دو اپیزود می خوایم این تاثیرات رو بررسی کنیم و بلد بشیم چطور میشه در محل کار شوخ طبع تر باشیم. مهمانان این اپیزود کارمندان شرکت کروز هستند. شما قسمت اول این اپیزود رو می شنوید.حامی این اپیزود:خشکبار تواضعرستوران خونه دوسیپژوهش و متن : مهنوش رضایی و محمد پوررشیدی* مدیر اجرایی : مهنوش رضاییهویت بصری : بهنام عزیزیآهنگ تیتراژ:مهدی آقایی*مهمانان این قسمت:نفیسه، صبا، علی، مرتضی،هانیه، مریم، ساناز، احسان و علی*آدرس سایت جدید طنزپردازی Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

شوخ طبعی در محل کار تاثیرات مثبت فراوونی داره. در دو اپیزود این تاثیرات رو بررسی کردیم. و سعی کردیم بلد بشیم که چطور میشه در محل کار شوخ طبع تر باشیم. مهمانان این اپیزود کارمندان شرکت کروز هستند. شما قسمت دوم این اپیزود رو می شنوید.حامی این اپیزود:مرسده اند کورستوران زعفروپژوهش و متن : مهنوش رضایی و محمد پوررشیدی* مدیر اجرایی : مهنوش رضاییهویت بصری : بهنام عزیزیآهنگ تیتراژ:مهدی آقایی*مهمانان این قسمت:زهرا - پروین - مهدی - سید نوید - علیرضا*آدرس سایت جدید طنزپردازی Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

سرگذشت تلخ و شیرین متیو پری بازیگر نقش ماندگار چندلر در سریال فرندزحامی این اپیزود:خشکبار تواضعنت باکسپژوهش و متن : نسیم شمسی پور و محمد پوررشیدی* مدیر اجرایی : مهنوش رضاییهویت بصری : بهنام عزیزیآهنگ تیتراژ:مهدی آقایی**همه آدرس های طنزپردازی اینجاست Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

دوشنبه ها ، یه در میون هستیم.طنز ، خلق و خو نیست گونه ای جهان بینی است”Humor is not a mood but a way of looking at the world”Ludwig Wittgenstein

Listen to طنزپردازی | tanzpardazi, A Christmas Carol and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app