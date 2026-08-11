En este episodio de Hablemos de Terror escucharás tres relatos de vampirismo alejados de la imagen clásica de Drácula. No hay castillos, capas ni criaturas elegantes. Son testimonios enviados por latinos que viven en Estados Unidos y que aseguran haber vivido, presenciado o heredado historias mucho más cercanas y difíciles de explicar.



En el primer relato, Marisol, residente de Phoenix, recuerda lo que ocurrió cuando su tío murió en un pueblo de Jalisco después de una enfermedad que le provocó una anemia severa. Poco después del entierro, su hija comienza a debilitarse de la misma manera. La joven despierta con marcas en el brazo, escucha pasos alrededor de la casa y asegura que su padre sigue visitándola durante la madrugada. Años después, ya viviendo en Arizona, los mismos síntomas regresan.



La segunda historia ocurre en Los Ángeles. Andrés, un inmigrante salvadoreño, trabaja en el turno nocturno de una lavandería abierta las veinticuatro horas. Una mujer muy pálida comienza a llegar siempre después de las dos de la mañana. No lleva ropa, no usa las máquinas y nunca aparece entrando en las cámaras. Solo observa a los clientes que están solos. Días después, varios de ellos regresan enfermos, pálidos y con pequeñas marcas cerca del cuello.



El último relato pertenece a Joel, un hondureño que actualmente vive en Houston. Durante su cruce por el desierto, un hombre desconocido se une al grupo y asegura conocer el camino. Nunca bebe agua, nunca parece cansado y desaparece durante las horas de sol. Cuando uno de los migrantes empieza a enfermarse, Joel descubre que el desconocido se acerca a él mientras duerme. Diecisiete años después, vuelve a verlo en una fotografía reciente.



Son tres historias de vampirismo moderno contadas desde la experiencia latina: familias separadas por la migración, trabajadores nocturnos, personas sin redes de apoyo y viajeros obligados a confiar en desconocidos.

El miedo no aparece con colmillos enormes ni transformaciones imposibles, sino con anemia sin explicación, marcas en la piel, animales encontrados secos y personas que parecen no envejecer. Cuéntanos en los comentarios si en tu familia o comunidad se habla de personas que consumen la energía o la sangre de otros, muertos que regresan por sus familiares o desconocidos que solo aparecen durante la noche.



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