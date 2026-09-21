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پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast
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پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast

امین اردانی
DocumentaryFiction
پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast
Latest episode

451 episodes

  • پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast

    قاتلی با فتیش کفش

    09/10/2026 | 45 mins.
    قبلا در یکی از اپیزودهای همین چنل سراغ یک قاتل سریالی با فتیش کفش رفته بودیم و اینبار هم قراره در مورد قاتلی صحبت کنیم که فتیش جنسی کفش داشته است. پرونده جنایی قاتلی با فتیش جنسی کفش ماجرای آدمی است که با یک فتیش جنسی عجیب و غریب دسته و پنجه نرم می کند و در نهایت این فتیش باعث می شود که شخصیت اول پرونده جنایی امروز تبدیل به یک قاتل شود.   در اپیزود امروز از چنل جنایی پادکست فیکشن قرار است در مورد پرونده جنایی قاتلی با فتیش کفش صحبت کنیم. مستندات این اپیزود ------- لینک چنل دوم ما: قصه گو لینک جامع برای همه پلتفرم ها کست باکس قصه گو ------- این اپیزود با حمایت مالی شما ساخته شده است حمایت مالی از پادکست فیکشن -------- پاشید یک لیوان چای برای خودتان بریزید و با ما به دنیای تروکرایم سفر کنید ----------- نسخه تصویری اپیزودها را در یوتیوب ببینید تلگرام فیکشن اینستاگرام فیکشن     این اپیزود قبلا در یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده است. می‌توانید این پرونده و پرونده‌های دیگر را به همراه مستندات در قالب ویدیوکست در چنل یوتیوب تماشا کنید.
  • پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast

    قاتلی با فتیش کفش

    09/10/2026 | 45 mins.
    قبلا در یکی از اپیزودهای همین چنل سراغ یک قاتل سریالی با فتیش کفش رفته بودیم و اینبار هم قراره در مورد قاتلی صحبت کنیم که فتیش جنسی کفش داشته است. پرونده جنایی قاتلی با فتیش جنسی کفش ماجرای آدمی است که با یک فتیش جنسی عجیب و غریب دسته و پنجه نرم می کند و در نهایت این فتیش باعث می شود که شخصیت اول پرونده جنایی امروز تبدیل به یک قاتل شود. در اپیزود امروز از چنل جنایی پادکست فیکشن قرار است در مورد پرونده جنایی قاتلی با فتیش کفش صحبت کنیم. مستندات این اپیزود ------- لینک چنل دوم ما: قصه گو لینک جامع برای همه پلتفرم ها کست باکس قصه گو ------- این اپیزود با حمایت مالی شما ساخته شده است حمایت مالی از پادکست فیکشن -------- پاشید یک لیوان چای برای خودتان بریزید و با ما به دنیای تروکرایم سفر کنید ----------- نسخه تصویری اپیزودها را در یوتیوب ببینید تلگرام فیکشن اینستاگرام فیکشن این اپیزود قبلا در یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده است. می‌توانید این پرونده و پرونده‌های دیگر را به همراه مستندات در قالب ویدیوکست در چنل یوتیوب تماشا کنید.
  • پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast

    قاتلی با فتیش کفش

    09/10/2026 | 45 mins.
    قبلا در یکی از اپیزودهای همین چنل سراغ یک قاتل سریالی با فتیش کفش رفته بودیم و اینبار هم قراره در مورد قاتلی صحبت کنیم که فتیش جنسی کفش داشته است.پرونده جنایی قاتلی با فتیش جنسی کفش ماجرای آدمی است که با یک فتیش جنسی عجیب و غریب دسته و پنجه نرم می کند و در نهایت این فتیش باعث می شود که شخصیت اول پرونده جنایی امروز تبدیل به یک قاتل شود. در اپیزود امروز از چنل جنایی پادکست فیکشن قرار است در مورد پرونده جنایی قاتلی با فتیش کفش صحبت کنیم.مستندات این اپیزود-------لینک چنل دوم ما: قصه گولینک جامع برای همه پلتفرم هاکست باکس قصه گو-------این اپیزود با حمایت مالی شما ساخته شده استحمایت مالی از پادکست فیکشن--------پاشید یک لیوان چای برای خودتان بریزید و با ما به دنیای تروکرایم سفر کنید-----------نسخه تصویری اپیزودها را در یوتیوب ببینیدتلگرام فیکشناینستاگرام فیکشن  این اپیزود قبلا در یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده است.می‌توانید این پرونده و پرونده‌های دیگر را به همراه مستندات در قالب ویدیوکست در چنل یوتیوب تماشا کنید.
  • پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast

    ازدواج دو شیطان

    08/20/2026 | 42 mins.
    ازدواج دو شیطان همیشه در قصه ها و داستان ها اتفاق نمیوفتد و پرونده جنایی امروز مصداق ازدواج دو شیطان مجسم با همدیگر است. پرونده جنایی ازدواج دو شیطان داستان آشنایی، ازدواج و جنایات دو نفر است که انگار نیمه گمشده خود را در قتل و جنایت پیدا کرده بودند.
    پرونده جنایی ازدواج دو شیطان که در زمان خودش بسیار پر سر و صدا بود سوژه اپیزود امروز پادکست فیکشن است.   در اپیزود امروز از چنل جنایی پادکست فیکشن قرار است در مورد پرونده جنایی ازدواج دو شیطان صحبت کنیم. مستندات این اپیزود

     -------
    لینک چنل دوم ما: قصه گو لینک جامع برای همه پلتفرم ها کست باکس قصه گو
    ------- 
    این اپیزود با حمایت مالی شما ساخته شده است حمایت مالی از پادکست فیکشن
    -------- 
    پاشید یک لیوان چای برای خودتان بریزید و با ما به دنیای تروکرایم سفر کنید
    -----------
    نسخه تصویری اپیزودها را در یوتیوب ببینید تلگرام فیکشن اینستاگرام فیکشن    

    این اپیزود قبلا در یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده است. می‌توانید این پرونده و پرونده‌های دیگر را به همراه مستندات در قالب ویدیوکست در چنل یوتیوب تماشا کنید.
  • پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast

    ازدواج دو شیطان

    08/20/2026 | 42 mins.
    ازدواج دو شیطان همیشه در قصه ها و داستان ها اتفاق نمیوفتد و پرونده جنایی امروز مصداق ازدواج دو شیطان مجسم با همدیگر است. پرونده جنایی ازدواج دو شیطان داستان آشنایی، ازدواج و جنایات دو نفر است که انگار نیمه گمشده خود را در قتل و جنایت پیدا کرده بودند.
    پرونده جنایی ازدواج دو شیطان که در زمان خودش بسیار پر سر و صدا بود سوژه اپیزود امروز پادکست فیکشن است.   در اپیزود امروز از چنل جنایی پادکست فیکشن قرار است در مورد پرونده جنایی ازدواج دو شیطان صحبت کنیم. مستندات این اپیزود

     -------
    لینک چنل دوم ما: قصه گو لینک جامع برای همه پلتفرم ها کست باکس قصه گو
    ------- 
    این اپیزود با حمایت مالی شما ساخته شده است حمایت مالی از پادکست فیکشن
    -------- 
    پاشید یک لیوان چای برای خودتان بریزید و با ما به دنیای تروکرایم سفر کنید
    -----------
    نسخه تصویری اپیزودها را در یوتیوب ببینید تلگرام فیکشن اینستاگرام فیکشن    

    این اپیزود قبلا در یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده است. می‌توانید این پرونده و پرونده‌های دیگر را به همراه مستندات در قالب ویدیوکست در چنل یوتیوب تماشا کنید.
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About پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast
در این پادکست سراغ روایت‌های متفاوت از پرونده‌های جنایی و تروکرایم می‌رویم.با ما به دنیای تروکرایم سفر کنید
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DocumentaryFictionHealth & WellnessHistoryMental HealthNewsNews CommentaryPersonal JournalsSociety & CultureTrue Crime

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