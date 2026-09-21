پادکست فارسی فیکشن Fiction Podcast

قبلا در یکی از اپیزودهای همین چنل سراغ یک قاتل سریالی با فتیش کفش رفته بودیم و اینبار هم قراره در مورد قاتلی صحبت کنیم که فتیش جنسی کفش داشته است. پرونده جنایی قاتلی با فتیش جنسی کفش ماجرای آدمی است که با یک فتیش جنسی عجیب و غریب دسته و پنجه نرم می کند و در نهایت این فتیش باعث می شود که شخصیت اول پرونده جنایی امروز تبدیل به یک قاتل شود. در اپیزود امروز از چنل جنایی پادکست فیکشن قرار است در مورد پرونده جنایی قاتلی با فتیش کفش صحبت کنیم. مستندات این اپیزود ------- لینک چنل دوم ما: قصه گو لینک جامع برای همه پلتفرم ها کست باکس قصه گو ------- این اپیزود با حمایت مالی شما ساخته شده است حمایت مالی از پادکست فیکشن -------- پاشید یک لیوان چای برای خودتان بریزید و با ما به دنیای تروکرایم سفر کنید ----------- نسخه تصویری اپیزودها را در یوتیوب ببینید تلگرام فیکشن اینستاگرام فیکشن این اپیزود قبلا در یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده است. می‌توانید این پرونده و پرونده‌های دیگر را به همراه مستندات در قالب ویدیوکست در چنل یوتیوب تماشا کنید.