12/29/2025 | 1h 18 mins.
🎨和最好的朋友在北京过冬天，会发生什么？丹丹和小黄的答案是：烤盘上正滋滋冒油的五花肉，在冷空气中袅袅升起的雍和宫香火，可以聆听到遥远回响的国家博物馆和故宫的红墙下，熙熙攘攘地穿着旗装、脸蛋雪白的"格格"们。欢迎收听丹丹和小黄的北京四日游记。让我们跟着声音，一起感受北京冬日那种混杂着历史尘埃、食物香气与人间烟火的独特温度吧。😘本期播客内容VLOG🔗（小红书）：👭北京闺蜜3日游｜8家宝藏餐厅+格格妆打卡！ http://xhslink.com/o/6j80QWDzy78 🎁福利派送：开奖时间为2026年1月26日，评论区随机抽取三位留言听众赠送雍和宫新年好运福袋一份。时间节点：00:01:46 雍和宫许愿福袋派送中，幸运儿就是你啦00:02:46 小炉匠齐齐哈尔烤肉：在北京吃到了原汁原味的东北烤肉00:11:31 雍和宫许愿小技巧get，缘分是自找的00:17:02 国家自然博物馆：恐龙、动植物、水族馆、人体奥秘，一键解锁00:27:06 胖妹面庄：辣到过瘾的重庆小面00:34:47 地铁小乌龙之丹丹迷路啦！！00:37:10 南门涮肉：笑脸芝麻酱、鲜切元宝肉、高钙羊肉、鲜牛百叶00:40:50 格格妆怎么穿？冬天保暖内搭听这套就够了00:45:51 店铺选择小tips，蛋黄派的选择"欢愉"00:48:13 格格妆你就化吧，一秒白皮的00:53:27 格格们来这拍照吧~00:56:47 泰谣：黄咖喱面包牛腩、椰香布丁00:59:19 国家博物馆：中华上下五千年，必打卡点01:08:04 安妮意大利餐厅：高性价比且非常正宗的意式家庭餐厅01:10:38 鑫方酸萝卜老鸭汤：冬日暖身必备，鸭汤实在是鲜美01:12:18 冬天打到臭车，就像一头闷进了司机的被窝
12/22/2025 | 3 mins.
🎨你有没有在深夜怀疑过：我是不是根本不会爱，也不配被爱？这期节目，就是为你此刻的心情准备的。它不是一堂理论课，而是一次温暖的陪伴和一场勇敢的探索。我们会一起走进两个关于爱与被爱的女性故事，一个在霍乱疫区里由死向生，一个在战争废墟上白手起家。你会发现，其实对爱的迷茫、对认可的渴望，背后都有回声。我们会借助心理学的理论，帮你翻译自己的小情绪，理解自己的"为什么"。最终，我们会一起找到那件专属于你的热爱小事。通过它，你可以从一直等待被爱的叙事中跳出，转而为自己建造一个坚固又温柔的"内心游乐场"。爱或许很复杂，但你可以从听懂这期节目开始，让自己变得简单、结实、有力量。点击收听，开启你的爱的实践课。-💡想获取更多关于本期的笔记内容和实操卡片，请添加下方蛋黄派小助理微信，凭购买截图领取一份属于你的爱的答案之书哦~🎁福利派送：开奖时间为2026年2月9日，评论区随机抽取两位留言听众赠送《面纱》或《时间的针脚》纸质书一本。时间节点：00:02:49 好礼相赠，播客笔记内容大放送！！Part 1 什么是爱—— 爱的哲学与心理学00:03:17 《面纱》一本专治恋爱脑的绝世爽文00:06:54 爱情的三角理论：亲密、激情和承诺00:11:45 爱情的七种类型，你和伴侣是哪一种呢？00:16:57 爱是一种需要学习和实践的技艺Part 2 爱的起点——为什么我们如此渴望被爱？00:20:46 我们那种对于被爱的渴望到底来自哪里？00:22:45 依恋理论：依恋是进化形成的本能行为Part 3 爱自己——所有爱的起点00:31:39 《时间的针脚》底层女裁缝如何一步步成为二战高级间谍00:37:07 不要停留在"为什么我不值得被爱"的悲情叙事里00:40:26 去做你热爱且能做的事情，你会发现一个闪闪发光的自己Part 4 爱的实践论——在具体中爱具体的人00:44:31 如何在具体的关系当中去爱那个同样具体的不完美的他人呢？00:48:00 在倾听伴侣的同时，学会使用非暴力的形式去沟通00:56:34 暴力沟通的典范——《再见爱人》系列Part 5 爱的终极问题——爱与被爱，哪个更重要？01:05:05 人生的游乐场：爱的本质是无条件的接纳和自由01:07:05 爱与被爱哪个更重要？
12/15/2025 | 1h 2 mins.
🎨你相信快乐是一种可以主动"制造"的能力吗？本期嘉宾晗子是一个自称"有病"但努力健康的普通女孩。为了见偶像一面，她能在零下九度的寒夜里蹲守整晚；也曾一周教15节舞蹈课，累到在地铁上留下汗湿的"屁股印"。她是舞者，是追星女孩，也是和你我一样在都市中打拼的普通人。这不仅仅是一个关于爱好的故事，更是一个关于普通人如何在与生活的拉锯战中，学会在"必要时候放过自己，不必要时候push自己"的鲜活样本。她的故事关于热爱、关于疗愈、关于在承认"自己有病"的路上，如何一步步变得更强大、更自洽。如果你也时常感到压力山大，或想寻找那份属于自己的"快乐处方"，听一听，或许你会发现，那个能治愈你的"神医"，一直是你自己。时间节点：00:02:54 给平淡的生活加点调味剂吧~00:04:13 晗子：我是一个"有病"但努力健康的人！00:05:39 追星是一场偶像与粉丝的盛大狂欢，同时也是一场自我治愈的旅程00:11:52 追星的狂热点燃了生命的鲜活00:20:51 对舞蹈的初始印象是——《小燕子穿花衣》？00:27:38 当你专注做一件事情进入到了心流状态......00:37:09 在舞蹈中掌控身体，在人生中紧握主动权00:41:16 压力带来动力，解压的过程带来快乐00:47:21 在朋友圈频繁的记录生活也是热烈活着的证明00:50:10 我们一直"有病"，但我们会持续变好00:53:17 想做的事情可以尝试去做，先做完再做好00:55:06 工作不一定会让人感觉快乐，但是工作带来的成就感可以
12/01/2025 | 56 mins.
🎨"朋友是自己选择的家人。""内心的自由一定先要优于身体上的自由。""她让我期待我的30岁、40岁、50岁。"......在本期播客中，丹丹和小黄开启了一场随机问答冒险，话题横跨自我认同、人生遗憾、温暖瞬间与未来期待。在100个深度问题中，命运为我们选定了关于"自我价值"、"最害怕的事"和"对自由的理解"等议题。在我们的答案里或许有你们共同的影子：对失去关系的恐惧、被陌生人治愈的瞬间、对"成为更好自己"的笃定，以及那份"希望播客被更多人喜欢"的温暖愿望。这次经历让我们相信，一个好的问题，就像一把钥匙，能打开一扇通往彼此内心的门。欢迎你加入这场即兴的对话，在评论区留下你对这些问题的答案，看看我们的内心，有多少不谋而合的奇妙共鸣。-🔗 本期测试链接：用100个问题深度了解自己 你有多久没有和自己好好对话... xhslink.com复制后打开【小红书】查看笔记！时间节点：01:07 丹丹和小黄的100个深度对话提问，开始！02:16 问题100：你觉得自己足够好吗？03:42 问题55：哪首歌对你有意义？07:22 问题27：你对未来最大的期待是？09:21 问题1：你最怕失去什么？12:32 问题48：什么会让你觉得温暖？15:52 问题37：你最想感谢谁？20:57 问题13：哪次选择后悔了？29:44 问题2：哪刻你觉得被治愈？33:06 问题77：你对自由的理解是？36:00 问题49：你会隐藏真实的想法吗？37:55 问题14：你最想成为哪种人？43:02 问题15：什么场景会让你心安？46:38 问题43：什么会让你觉得渺小？49:04 问题75：哪本书影响过你？
11/17/2025 | 1h 1 mins.
🎨我们都经历过那样的时刻：被压力碾过，在孤独中下沉，感觉自己在低谷里丢失了所有的力量。低谷就像一口深井，向下看是深渊，向上看，却可能第一次清晰地望见星光。对北大博士后月月而言，那些读博时深陷的"低谷"——实验反复失败、身体发出警报、在孤独中自我怀疑——并非人生的塌陷，反而成了她重新认识世界与自我的起点。她将这场长达五年的试炼，视为一次对自我认知的革新。她学会不再与情绪对抗，而是"让情绪流过身体"；她放弃了"必须优秀"的证明题，转而做了"我本就很有价值"的选择题。她与我们分享如何在极限压力下，用一杯热豆浆作为"微小期待"熬过今天，又如何有选择性地"包裹自己"，将宝贵的精力像电量一样分配给对的人。这期对谈，将带你跳出"努力-成功"的单一叙事，它不是一篇逆袭的爽文，而是一个鲜活的人，如何在与困境的共生中，练就了"在不完美里找甜"的能力，最终变得温柔而坚定。如果你也正经历自己的"低谷"，或许这里有一种新的视角：它不是终点，而是一切重新开始的起点。-🌟 本期嘉宾：月月 | 悉尼大
