🎨你有没有在深夜怀疑过：我是不是根本不会爱，也不配被爱？这期节目，就是为你此刻的心情准备的。它不是一堂理论课，而是一次温暖的陪伴和一场勇敢的探索。我们会一起走进两个关于爱与被爱的女性故事，一个在霍乱疫区里由死向生，一个在战争废墟上白手起家。你会发现，其实对爱的迷茫、对认可的渴望，背后都有回声。我们会借助心理学的理论，帮你翻译自己的小情绪，理解自己的"为什么"。最终，我们会一起找到那件专属于你的热爱小事。通过它，你可以从一直等待被爱的叙事中跳出，转而为自己建造一个坚固又温柔的"内心游乐场"。爱或许很复杂，但你可以从听懂这期节目开始，让自己变得简单、结实、有力量。点击收听，开启你的爱的实践课。-🎧 节目中出场歌曲按照先后顺序为：《Feel The Love》- Lina《Evgebi's Waltz》- Acel Korzeniowskl《Tema de sira》- Cesar Benito-时间节点：00:02:49 好礼相赠，播客笔记内容大放送！！Part 1 什么是爱—— 爱的哲学与心理学00:03:17 《面纱》一本专治恋爱脑的绝世爽文00:06:54 爱情的三角理论：亲密、激情和承诺00:11:45 爱情的七种类型，你和伴侣是哪一种呢？00:16:57 爱是一种需要学习和实践的技艺Part 2 爱的起点——为什么我们如此渴望被爱？00:20:46 我们那种对于被爱的渴望到底来自哪里？00:22:45 依恋理论：依恋是进化形成的本能行为Part 3 爱自己——所有爱的起点00:31:39 《时间的针脚》底层女裁缝如何一步步成为二战高级间谍00:37:07 不要停留在"为什么我不值得被爱"的悲情叙事里00:40:26 去做你热爱且能做的事情，你会发现一个闪闪发光的自己Part 4 爱的实践论——在具体中爱具体的人00:44:31 如何在具体的关系当中去爱那个同样具体的不完美的他人呢？00:48:00 在倾听伴侣的同时，学会使用非暴力的形式去沟通00:56:34 暴力沟通的典范——《再见爱人》系列Part 5 爱的终极问题——爱与被爱，哪个更重要？01:05:05 人生的游乐场：爱的本质是无条件的接纳和自由01:07:05 爱与被爱哪个更重要？