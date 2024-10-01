Powered by RND
Radio Logo
PodcastsLeisure基本无害 Mostly Harmless
Listen to 基本无害 Mostly Harmless in the App
Listen to 基本无害 Mostly Harmless in the App
(36,319)(250,152)
Save favorites
Alarm
Sleep timer
Download for free in the App StoreDownload for free in the Play Store

基本无害 Mostly Harmless

Podcast 基本无害 Mostly Harmless
Mao Dong
基本无害是一档没有固定主题和形式，用不客观不中立甚至也不坚定的眼光进行人间观察的播客节目。 如果非要总结出特点，我觉得「基本无害」可能是更关注「如何（how）」的节目。 一个创作是如何完成的？ 一段时光是如何度过的？ 一个观点是如何形成的？ 一种感受是如何发生的？ 这里的How，不只是「探索流程和方法」，也...
More
LeisureComedyReligion & SpiritualityArtsSociety & Culture

Available Episodes

5 of 165
  • EX 演出计划，再见爱人，在雪山模拟衰老
    这是一期基本无害的EX节目（可以理解为番外/加更）。是我的个人solo，无脚本，啰嗦，跳跃。熟悉的朋友可以听着玩玩，不熟的朋友可跳过这期。演出公告：11.30在泉州，12.1在厦门，我会演我的个人单口专场《沉舟》，应该是今年最后一次演了。有兴趣的朋友可以扫码购票，或者去「来疯喜剧」的公众号/小程序购票。44分钟前：聊专场，节目，基本无害的动态44分-56分：我看《再见爱人》感觉每个人身上的缺点我都有56-结尾：《艾尔登法环》，《小丑牌》，《比山更高》，《天生就会跑》，《江云之间》，《我，堂吉诃德》，低苦艾
    --------  
    1:22:20
  • Ep144 沈阳娱乐手册：原来我是一只喝大了的蝴蝶
    时隔1年33天，「沈阳娱乐手册」带着酒香的风还是刮到了大家耳机里，让我们高举手中的葡萄味美年达以示庆祝🍷这期我们聊了几个在东北逃不开的话题：洗浴、喝酒、ktv，现场气氛的热烈程度堪比白云《月子》签字售书当天，那是一个锣鼓喧天鞭炮齐鸣红旗招展人山人海，让我们原定的提纲只聊了四分之一。希望这期节目能让在现场的朋友回忆起一年前的美好瞬间，不在现场的朋友获得一些来自东北的快乐和与东北人喝酒的实用技巧。按理来说这句应该送大家一些祝福，但本周末「基本无害祝福生产部」放假2天，看到这句的朋友可以在评论区留下一句祝福供大家互相交换美好😊我提一个🍺温馨提示：未成年人请勿饮酒。饮酒适量，注意身体健康！感谢大风天喜剧提供场地支持！🍺 🍺 🍺感谢专业生发品牌「达霏欣」对本期《基本无害城市生存手册》的联合出品。去天猫或京东搜索「达霏欣官方旗舰店」找客服报暗号【基本无害】可以领取优惠！点击链接领取优惠：米诺地尔搽剂：s.tb.cn咖啡因洗发水：s.tb.cn🍺 🍺 🍺🔔演出预告11.30在泉州、12.1在厦门会有专场《沉舟》演出，没看过的朋友可以来现场见见面！后续会在【来疯喜剧】小程序开票，感兴趣的朋友可以添加小助手Marvin（微信号：jbwhxzs)，具体的开票通知会在Marvin朋友圈公布【主播】@史妍在发呆@宁家宇@别掐好梦@午夜骑手毛冬【内容提要】00:04:23 主播介绍00:05:40 主播外星身份大公开00:06:47 沈阳=浴都=浴望都市00:13:19 每个东北人都会唱的ktv神曲00:19:43 东北人喝酒主打一个真诚00:26:25 东北醉酒往事00:55:31 「误把酒店隔壁门当厕所门」01:02:38 唱歌（东北特色版）01:20:39 唱歌结束（不爱听可以手动跳过01:21:27 近期小汇报+演出小通知【音乐】酒醉的蝴蝶——孙艺琪朋友的酒——李小杰我的好兄弟——小沈阳/高进谁明浪子心——王杰东北民谣——毛不易——————制作：枳壳er运营：Marvin剪辑：Klynn、枳壳er封面设计：张透明【商务合作】微信：jbwhxzs，备注「播客合作」邮箱：[email protected]
    --------  
    1:23:51
  • Ep143 Talk with 姥姥Weiya：简历美德和悼词美德，不内耗的行为艺术
    今年4月，小毛跟姥姥Weiya在一个饭馆室外的餐桌上对着一桌子质数（？）一样的菜品开始了一场春日漫谈，这期可以说是一个小时间胶囊了吧。交谈间充满真诚的互相认可，让人不禁感叹：有话直说是人与人关系中最大的美德！很春天很治愈，希望大家听完能多一些自洽少一点内耗。🍂 🍂 🍂感谢One A Day 对本期节目的支持！One A Day是世界500强企业拜耳集团旗下的专业营养品品牌。拜耳作为世界最大药企之一，发明了”世纪之药“阿司匹林。One A Day是美国国民营养品品牌，有八十多年历史，秉承拜耳156 年制药经验，用制药的标准做营养品。拜耳熬夜心肝宝：1瓶 = 护肝片+辅酶Q10+复合维生素，1瓶抵3瓶！心肝同护才是真养护！彻底消除熬夜带来的健康代偿。-专利浓缩有机奶蓟草：肝脏解毒剂&保护伞 。-98%纯度辅酶Q10：心脏能量发动机。-复合维生素：科学搭配增强细胞抗氧化保护力。如何获得专属福利下单？以下任一渠道均可购买 mo.m.tmall.com进入专属购买链接 复制淘口令「07￥hnzI3ooIAIW￥ m.tb.cn ZH4920 基本无害粉丝专享福利」进入节目专属购买链接 在淘宝搜索：拜耳或“One A Day”找到One A Day营养品海外旗舰店（不要进错店啦），向客服报暗号「基本无害」，即可获得专属链接*下单记得备注节目名「基本无害」哦*🍂 🍂 🍂【主播】姥姥Weiya@午夜骑手毛冬【内容提要】00:09:38 「我永远是最被低估的那种人」00:17:12 如何在不配得感中建立自信00:25:09 简历美德和悼词美德00:36:11 「我最好的医美是自信」00:40:23 姥姥为什么这么自律、自洽00:54:24 女生的结构性困局00:59:19 姥姥的书籍分享01:05:43 姥姥的自媒体博主方法论01:08:33 「爱情是和另外一个人分享我的圆满」01:25:09 不考虑收入会做什么工作01:27:30 在上海习惯吗【音乐】People I Don't Like——UPSAHLJoke's On You——Charlotte Lawrence制作：枳壳er运营：Marvin封面设计：张透明【商务合作】微信：jbwhxzs，备注「播客合作」邮箱：[email protected]
    --------  
    1:32:44
  • Ep142 西安生存手册：品大秦雅音，享不夜人生！
    「西安生存手册」下期带着大秦雅音来了，恭喜《基本无害》顺利实现3次连续周更，可以给《基本无害》三连（点赞、评论、转发）奖励🙇在每个城市我们都会找理由唱歌、读诗，在西安我们第一次听到了这么多有当地语言特色的文艺内容，谢谢西安让这个经常被跳过😤的环节有了不一样的可爱，不听后悔一百年！祝大家秋天快乐，注意保暖！感谢喜欢脱口秀提供场地支持！🎩 📖 🍗感谢专业生发品牌「达霏欣」对本期《基本无害城市生存手册》的联合出品。去天猫或京东搜索「达霏欣官方旗舰店」找客服报暗号【基本无害】可以领取优惠！点击链接领取优惠：米诺地尔搽剂：s.tb.cn咖啡因洗发水：s.tb.cn🎩 📖 🍗【主播】@步惊云一直都在@马克一下我吧@鲍鲍小少爷@楼下王叔@午夜骑手毛冬【内容提要】00:04:45 广告位招租00:05:25 大秦雅音小放送00:14:06 1分钟陕西话从入门到精通00:16:18 西安有什么夜生活00:19:44 「酒吧门口有很多人有力量没脑子」00:28:04 哪有西安人吃毛笔酥啊？00:30:10 《平行四边馍》？00:39:21 假兵马俑景点一览00:46:55 西安黑暗料理——卤汁凉粉00:59:13 掰馍是一种社交活动01:13:49 真·特种兵旅行01:18:19 「西安市全国车让人做的最好的城市」01:22:24 西安代表歌曲大赏01:37:43 超绝合唱，速听！【音乐】别君叹——曹轩宾长安长安——郑钧流川枫与苍井空——黑撒黄河谣——赵牧阳XA CITY——派克特/DirtyTwinz长安县——马飞不愁——孙浩陕西美食——黑撒贫嘴高中生的幸福生活——黑撒想把我唱给你听——王筝 / 老狼 / 小柯制作：枳壳er运营：Marvin剪辑：Klynn、枳壳er封面设计：张透明【商务合作】微信：jbwhxzs，备注「播客合作」邮箱：[email protected]
    --------  
    1:40:34
  • Ep141 西安生存手册：每个人骨子里都流着皇帝的血！
    震惊！原计划2045年上线的「西安生存手册」竟然提前21年上线了！剪辑用时仅仅两个月可以称得上是飞速了，感动。温馨提示：最适合收听本期节目的位置是西安城墙下，其次是你看到《基本无害》更新时所在的任何地方。今天小毛又要踏上宁海越野挑战赛的赛道上了，在宁海的朋友可以去偶遇小毛！感谢喜欢脱口秀提供场地支持！🎩 📖 🍗感谢专业生发品牌「达霏欣」对本期《基本无害城市生存手册》的联合出品。去天猫或京东搜索「达霏欣官方旗舰店」找客服报暗号【基本无害】可以领取优惠！点击链接领取优惠：米诺地尔搽剂：s.tb.cn咖啡因洗发水：s.tb.cn🎩 📖 🍗【主播】@步惊云一直都在@马克一下我吧@鲍鲍小少爷@楼下王叔@午夜骑手毛冬【内容提要】00:03:59 「城市生存手册」系列小介绍00:06:52 主播！自我！介绍！00:09:05 西安有哪些大学00:20:40 肉夹馍怎么能加鸡蛋？00:22:00 来西安旅游应该住哪？00:28:49 每一个西安人骨子里都流着皇帝的血！00:37:32 西安式劝架00:51:57 陕西省内鄙视链00:57:08 西安市内鄙视链【音乐】长安夜——王建房西安人的歌——程渤智制作：枳壳er运营：Marvin剪辑：Klynn、枳壳er封面设计：张透明
    --------  
    1:19:09

More Leisure podcasts

Trending Leisure podcasts

About 基本无害 Mostly Harmless

基本无害是一档没有固定主题和形式，用不客观不中立甚至也不坚定的眼光进行人间观察的播客节目。 如果非要总结出特点，我觉得「基本无害」可能是更关注「如何（how）」的节目。 一个创作是如何完成的？ 一段时光是如何度过的？ 一个观点是如何形成的？ 一种感受是如何发生的？ 这里的How，不只是「探索流程和方法」，也是探索「事件和原因背后运行的机制（mechanism）」。 希望基本无害不只信息的搬运工和观点的辩论台，它最好还能是方法和原理的探索者。 我逢场作戏，你袖手旁观。不要恐慌，你接下来听到的，大概率 Mostly Harmless. Wb：@午夜骑手毛冬 基本无害人间观察群：jbwhxzs 商务合作请联系：[email protected]
Podcast website

Listen to 基本无害 Mostly Harmless, The Journey On Podcast and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app

  • Stations and podcasts to bookmark
  • Stream via Wi-Fi or Bluetooth
  • Supports Carplay & Android Auto
  • Many other app features
Open app
Radio
Company
Legal
Service
Apps
Social
Radio USA
v6.28.0 | © 2007-2024 radio.de GmbH
Generated: 11/20/2024 - 11:48:01 PM