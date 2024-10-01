Ep141 西安生存手册：每个人骨子里都流着皇帝的血！

震惊！原计划2045年上线的「西安生存手册」竟然提前21年上线了！剪辑用时仅仅两个月可以称得上是飞速了，感动。温馨提示：最适合收听本期节目的位置是西安城墙下，其次是你看到《基本无害》更新时所在的任何地方。今天小毛又要踏上宁海越野挑战赛的赛道上了，在宁海的朋友可以去偶遇小毛！感谢喜欢脱口秀提供场地支持！🎩 📖 🍗感谢专业生发品牌「达霏欣」对本期《基本无害城市生存手册》的联合出品。去天猫或京东搜索「达霏欣官方旗舰店」找客服报暗号【基本无害】可以领取优惠！点击链接领取优惠：米诺地尔搽剂：s.tb.cn咖啡因洗发水：s.tb.cn🎩 📖 🍗【主播】@步惊云一直都在@马克一下我吧@鲍鲍小少爷@楼下王叔@午夜骑手毛冬【内容提要】00:03:59 「城市生存手册」系列小介绍00:06:52 主播！自我！介绍！00:09:05 西安有哪些大学00:20:40 肉夹馍怎么能加鸡蛋？00:22:00 来西安旅游应该住哪？00:28:49 每一个西安人骨子里都流着皇帝的血！00:37:32 西安式劝架00:51:57 陕西省内鄙视链00:57:08 西安市内鄙视链【音乐】长安夜——王建房西安人的歌——程渤智制作：枳壳er运营：Marvin剪辑：Klynn、枳壳er封面设计：张透明