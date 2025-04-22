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بودكاست دليلك للايلتس IELTS
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بودكاست دليلك للايلتس IELTS

عبدالرحمن حجازي
Education
بودكاست دليلك للايلتس IELTS
Latest episode

Available Episodes

5 of 335
  • Daily IELTS Listening #203
    في هذي الحلقة راح تسمع محادثة بمحاكاة لقسم الاستماع بالاختبار عن تخطيط مشروع جماعي بعدها حيكون عندك موضوع عن الاستفسار عن دور الذكاء الاصطناعي في التعلم المخصص على ٣ مراحل: المرحلة 1️⃣: الموضوع مع شرح للكلمات الصعبة المرحلة 2️⃣: مراجعة الكلمات اللي اتعلمتها المرحلة 3️⃣: الموضوع مرة ثانية بدون شرح لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها) 📄 https://drive.google.com/file/d/1ECWhPA18AdvdUXdy8L4DCJ_s_GCmtPVB/view?usp=sharing تفاصيل التسجيل في قائمة الانتظار بالدورة المكثفة للايلتس 📌 dalilk4ielts.com/waiting/
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    12:47
  • Daily IELTS Listening #202
    في هذي الحلقة راح تسمع محادثة بمحاكاة لقسم الاستماع بالاختبار عن تاريخ الطيران والسفر إلى الفضاء بعدها حيكون عندك موضوع عن الاستفسار عن كيف يغير التعلم عبر الإنترنت التعليم التقليدي على ٣ مراحل: المرحلة 1️⃣: الموضوع مع شرح للكلمات الصعبة المرحلة 2️⃣: مراجعة الكلمات اللي اتعلمتها المرحلة 3️⃣: الموضوع مرة ثانية بدون شرح لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها) 📄 https://drive.google.com/file/d/1H93N4qjNF1RRFi5VkA_TsV5u0wFtPdu4/view?usp=drive_link تفاصيل التسجيل في قائمة الانتظار بالدورة المكثفة للايلتس 📌 dalilk4ielts.com/waiting/
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    10:29
  • Daily IELTS Listening #201
    "في هذي الحلقة راح تسمع محادثة بمحاكاة لقسم الاستماع بالاختبار عن مراجعة تقنيات التحليل الإحصائي بعدها حيكون عندك موضوع عن الاستفسار عن الروبوتات في الحياة اليومية على ٣ مراحل: المرحلة 1️⃣: الموضوع مع شرح للكلمات الصعبة المرحلة 2️⃣: مراجعة الكلمات اللي اتعلمتها المرحلة 3️⃣: الموضوع مرة ثانية بدون شرح لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها) 📄 https://drive.google.com/file/d/1pId4SybB8omgellFPwXWrXhx-ncFt8bv/view?usp=drive_link تفاصيل التسجيل في قائمة الانتظار بالدورة المكثفة للايلتس 📌 dalilk4ielts.com/waiting/ "
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    11:07
  • Daily IELTS Listening #200
    "في هذي الحلقة راح تسمع محادثة بمحاكاة لقسم الاستماع بالاختبار عن نظرة عامة على مركز اجتماعي بعدها حيكون عندك موضوع عن الاستفسار عن تأثير تيارات المحيط على أنماط المناخ على ٣ مراحل: المرحلة 1️⃣: الموضوع مع شرح للكلمات الصعبة المرحلة 2️⃣: مراجعة الكلمات اللي اتعلمتها المرحلة 3️⃣: الموضوع مرة ثانية بدون شرح لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها) 📄 https://drive.google.com/file/d/1N9sw1tWfObdSC-gt1vhdJKLDMqpwiOAo/view?usp=drive_link تفاصيل التسجيل في قائمة الانتظار بالدورة المكثفة للايلتس 📌 dalilk4ielts.com/waiting/ "
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    12:37
  • Daily IELTS Listening #199
    في هذي الحلقة راح تسمع محادثة بمحاكاة لقسم الاستماع بالاختبار عن وصف مهرجان فني محلي بعدها حيكون عندك موضوع عن الاستفسار عن أخلاقيات الاستنساخ والذكاء الاصطناعي على ٣ مراحل: المرحلة 1️⃣: الموضوع مع شرح للكلمات الصعبة المرحلة 2️⃣: مراجعة الكلمات اللي اتعلمتها المرحلة 3️⃣: الموضوع مرة ثانية بدون شرح لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها) 📄 https://drive.google.com/file/d/1FI0krzeXybOIrsFEaAEw3ifL97WMwKfY/view?usp=drive_link تفاصيل التسجيل في قائمة الانتظار بالدورة المكثفة للايلتس 📌 dalilk4ielts.com/waiting/
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    8:43

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About بودكاست دليلك للايلتس IELTS

بودكاست بيركز على اختبار الايلتس بحلقات يومية لتطوير الاستماع بمواضيع شبيهة بالاختبار🎙
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Generated: 4/23/2025 - 12:50:08 AM