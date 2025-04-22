في هذي الحلقة راح تسمع محادثة بمحاكاة لقسم الاستماع بالاختبار عن تخطيط مشروع جماعي
بعدها حيكون عندك موضوع عن الاستفسار عن دور الذكاء الاصطناعي في التعلم المخصص
على ٣ مراحل:
المرحلة 1️⃣: الموضوع مع شرح للكلمات الصعبة
المرحلة 2️⃣: مراجعة الكلمات اللي اتعلمتها
المرحلة 3️⃣: الموضوع مرة ثانية بدون شرح
لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها) 📄
https://drive.google.com/file/d/1ECWhPA18AdvdUXdy8L4DCJ_s_GCmtPVB/view?usp=sharing
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12:47
Daily IELTS Listening #202
في هذي الحلقة راح تسمع محادثة بمحاكاة لقسم الاستماع بالاختبار عن تاريخ الطيران والسفر إلى الفضاء
بعدها حيكون عندك موضوع عن الاستفسار عن كيف يغير التعلم عبر الإنترنت التعليم التقليدي
على ٣ مراحل:
المرحلة 1️⃣: الموضوع مع شرح للكلمات الصعبة
المرحلة 2️⃣: مراجعة الكلمات اللي اتعلمتها
المرحلة 3️⃣: الموضوع مرة ثانية بدون شرح
لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها) 📄
https://drive.google.com/file/d/1H93N4qjNF1RRFi5VkA_TsV5u0wFtPdu4/view?usp=drive_link
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10:29
Daily IELTS Listening #201
"في هذي الحلقة راح تسمع محادثة بمحاكاة لقسم الاستماع بالاختبار عن مراجعة تقنيات التحليل الإحصائي
بعدها حيكون عندك موضوع عن الاستفسار عن الروبوتات في الحياة اليومية
على ٣ مراحل:
المرحلة 1️⃣: الموضوع مع شرح للكلمات الصعبة
المرحلة 2️⃣: مراجعة الكلمات اللي اتعلمتها
المرحلة 3️⃣: الموضوع مرة ثانية بدون شرح
لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها) 📄
https://drive.google.com/file/d/1pId4SybB8omgellFPwXWrXhx-ncFt8bv/view?usp=drive_link
تفاصيل التسجيل في قائمة الانتظار بالدورة المكثفة للايلتس 📌
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11:07
Daily IELTS Listening #200
"في هذي الحلقة راح تسمع محادثة بمحاكاة لقسم الاستماع بالاختبار عن نظرة عامة على مركز اجتماعي
بعدها حيكون عندك موضوع عن الاستفسار عن تأثير تيارات المحيط على أنماط المناخ
على ٣ مراحل:
المرحلة 1️⃣: الموضوع مع شرح للكلمات الصعبة
المرحلة 2️⃣: مراجعة الكلمات اللي اتعلمتها
المرحلة 3️⃣: الموضوع مرة ثانية بدون شرح
لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها) 📄
https://drive.google.com/file/d/1N9sw1tWfObdSC-gt1vhdJKLDMqpwiOAo/view?usp=drive_link
تفاصيل التسجيل في قائمة الانتظار بالدورة المكثفة للايلتس 📌
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12:37
Daily IELTS Listening #199
في هذي الحلقة راح تسمع محادثة بمحاكاة لقسم الاستماع بالاختبار عن وصف مهرجان فني محلي
بعدها حيكون عندك موضوع عن الاستفسار عن أخلاقيات الاستنساخ والذكاء الاصطناعي
على ٣ مراحل:
المرحلة 1️⃣: الموضوع مع شرح للكلمات الصعبة
المرحلة 2️⃣: مراجعة الكلمات اللي اتعلمتها
المرحلة 3️⃣: الموضوع مرة ثانية بدون شرح
لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها) 📄
https://drive.google.com/file/d/1FI0krzeXybOIrsFEaAEw3ifL97WMwKfY/view?usp=drive_link
تفاصيل التسجيل في قائمة الانتظار بالدورة المكثفة للايلتس 📌
dalilk4ielts.com/waiting/