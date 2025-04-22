Daily IELTS Listening #201

"في هذي الحلقة راح تسمع محادثة بمحاكاة لقسم الاستماع بالاختبار عن مراجعة تقنيات التحليل الإحصائي بعدها حيكون عندك موضوع عن الاستفسار عن الروبوتات في الحياة اليومية على ٣ مراحل: المرحلة 1️⃣: الموضوع مع شرح للكلمات الصعبة المرحلة 2️⃣: مراجعة الكلمات اللي اتعلمتها المرحلة 3️⃣: الموضوع مرة ثانية بدون شرح لقراءة النص والترجمة (وانصحك ما تقرأ الترجمة الا إذا احتاجتها) 📄 https://drive.google.com/file/d/1pId4SybB8omgellFPwXWrXhx-ncFt8bv/view?usp=drive_link تفاصيل التسجيل في قائمة الانتظار بالدورة المكثفة للايلتس 📌 dalilk4ielts.com/waiting/ "