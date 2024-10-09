Powered by RND
PodcastsLeisure代码之外 Beyond Code
Listen to 代码之外 Beyond Code in the App
Listen to 代码之外 Beyond Code in the App
(36,319)(250,152)
Save favorites
Alarm
Sleep timer
Download for free in the App StoreDownload for free in the Play Store

代码之外 Beyond Code

Podcast 代码之外 Beyond Code
Beyond Code
代码之外 Beyond Code 是一档由 GeekPlux 和 Randy 共同主持的程序员闲聊播客节目。 节目地址：https://bento.me/beyondcode 欢迎在 ⁠https://forms.office.com/r/RknWt97QPL⁠ 向我们来信，我们会在下一期节目分享你的来信或解答你的...
LeisureScience

Available Episodes

5 of 40
  • 听众来信 #17 大厂生涯｜嫉妒？又怕兄弟苦又怕兄弟开路虎
    两封听众来信，先是一封类似分享信，接下来是一封关于相对剥夺感的问题。-----来自 弗兰克：「有一个很奇怪的心理现象，pony ma年薪上亿我内心毫无波澜，或者楼上另外一个公司的某某年薪很高我也处之泰然。但是很近的同事，通过一些蛛丝马迹发现他工资比我高，会给我带来很强烈的负面情绪。这点很困扰我，虽然我能理性分析，这可以是佛学的贪嗔痴，也是一种叫做“相对剥夺”的心理现象。不知道大家是怎么想这个问题的，或者成功做到不被这个所困扰。」来自 Klay：「Hello，Randy 与 GeekPlux！之前工作时经常收听你们的栏目，很有意思、收获很多。今天刚好离职，打算离开北京去另外一个城市生活，分享下我的工作经历，也算一份回忆。我 22 年毕业加入了字节跳动，当时面试了很多公司，包括大公司、小公司，但只有字节跳动给了 Offer，就来到了这里。我不像 Randy 接触编程那么早，我是从研究生时才开始认真学习编程，大学时虽然也是计算机专业，但沉迷网吧，读了研究生后开始对编程感兴趣、疯狂学习，感觉那时的自己技术水平还比较一般，所以蛮感谢字节跳动给了我第一份工作。从我自己的角度看，感觉字节跳动培养新人的方式，有点像老鹰教小鹰飞翔，老鹰会直接把小鹰推下悬崖，能不能飞起来就看自己了，哈哈。在我入职后的第二个星期，就要开始独立负责一个项目在服务端从 0 到 1 的建设，包括技术设计、开发、测试及上线等，当然这个项目不是很高优，也许我搞砸了也没有太大影响。在我入职一年左右的时候，就要独立负责一个面向整个公司的平台、及一个比赛活动在服务端及运维方面的工作，那段时间我压力很大，感觉就是舞台已经搭好，各方面的宣传也已到位，如果我搞砸了，应该就走人了吧，还好整个过程比较顺利，中间出了些小问题，但没什么影响。我工作时间不长，只有两年，但这两年收获很多，最重要的经验可能是保持谨慎及敬畏生产环境，在发布功能前，要充分测试、认真检查 Commit、列好检查清单、想好预案，发布后持续观察监控指标等。我的分享就是上述这些，祝代码之外栏目越办越好！」本期主播：Randy, GeekPlux, 勾股---代码之外 Beyond Code 是一档由 GeekPlux 和 Randy 共同主持的程序员闲聊播客节目。节目地址：bento.me 我们的节目同时会发布视频版，在 YouTube 和 Bilibili 搜索「代码之外」都能找到我们。欢迎在 forms.office.com 向我们来信，我们会在下一期节目分享你的来信或解答你的疑惑。也欢迎在爱发电 afdian.net 赞助我们。也欢迎赞助商联系我们商业合作。---金牌赞助商 / Golden SponsorPaddingLeft 是主播 Randy 创立的创意工作者周边品牌。你可以在这里买到程序员贴纸和项链。我们每售出一张开源项目贴纸，会为该项目捐赠 1 元人民币。 官方淘宝店：pdlft.taobao.com赞助商 / Sponsor Notepal 一键同步微信读书笔记到 Notion, Readwise, Logseq, 思源笔记等笔记软件 EpubKit 把网页、博客、文档一键生成 ePub 电子书---
    --------  
    19:48
  • 第 13 集 | 2024 年终总结
    这期是我们三位主播对我台和个人的 2024 年终总结。本期主播：Randy, GeekPlux, 勾股---代码之外 Beyond Code 是一档由 GeekPlux 和 Randy 共同主持的程序员闲聊播客节目。节目地址：bento.me 我们的节目同时会发布视频版，在 YouTube 和 Bilibili 搜索「代码之外」都能找到我们。欢迎在 forms.office.com 向我们来信，我们会在下一期节目分享你的来信或解答你的疑惑。也欢迎在爱发电 afdian.net 赞助我们。也欢迎赞助商联系我们商业合作。---金牌赞助商 / Golden SponsorPaddingLeft 是主播 Randy 创立的创意工作者周边品牌。你可以在这里买到程序员贴纸和项链。我们每售出一张开源项目贴纸，会为该项目捐赠 1 元人民币。 官方淘宝店：pdlft.taobao.com赞助商 / Sponsor Notepal 一键同步微信读书笔记到 Notion, Readwise, Logseq, 思源笔记等笔记软件 EpubKit 把网页、博客、文档一键生成 ePub 电子书---03:01 我台的年度回顾07:04 最没有达到预期的节目19:41 我台的未来展望33:42 Randy 年终回顾36:03 勾股年终回顾42:30 GeekPlux 年终回顾 57:40 勾股的退网计划1:26:53 Randy 的新年展望
    --------  
    1:32:24
  • （会员专属）听友来了之 F1 摄影师｜F1独特的“企业文化”｜赛车危险吗｜如何评价周冠宇｜F1观赛指南
    你是否被 F1 风驰电掣的快感所吸引？一辆时速超过 300km 的 F1 赛车从你的身边驶过是什么感受？F1 在融合大量高精尖科技的同时又是如何让比赛变得如此“欢乐”的？如何评价周冠宇的表现？我们的嘉宾又是如何在围场内跟小周互动的？对于理工科背景的听友们来说，F1 又有哪些额外的看点？带着这些问题，我们和本期的嘉宾，F1 摄影师兼 20 年资深车迷 David Hu 一起，在新加坡滨海湾赛道旁，录制了《代码之外》有史以来的第一期外景节目。如果你也是 F1 车迷，或者希望找个机会入坑这项运动，那么你绝对不容错过我们本期的节目！ 03:35 David 自我介绍 05:00 F1 是什么？ 14:00 撞车是 F1 的看点吗？ 19:20 F1 名词解释小课堂 26:00 如何成为 F1 摄影师 28:00 新加坡大奖赛拍摄经历 34:30 和车队车手近距离接触 41:20 和周冠宇的互动 48:50 F1 摄影师的工作环境 58:55 F1 入坑指南 63:40 F1 现场观赛指南本期主播：勾股 x.com/zhaojinjiang本期嘉宾：David Hu x.com/DavidHuSG1金牌赞助商 / Golden SponsorPaddingLeft 是主播 Randy 创立的创意工作者周边品牌。你可以在这里买到高质量的技术贴纸。我们每售出一张开源项目贴纸，会为该项目捐赠 1 元人民币。赞助商 / Sponsor Notepal 一键同步微信读书笔记到 Notion, Readwise, Logseq, 思源笔记等笔记软件 EpubKit 把网页、博客、文档一键生成 ePub 电子书
    --------  
    3:00
  • （试听集）听友来了之 F1 摄影师｜F1独特的“企业文化”｜赛车危险吗｜如何评价周冠宇｜F1观赛指南
    本集为试听集，如果试听后你觉得不错，可以在小宇宙购买完整集数，或加入我们的 bilibili 频道 充电，即可收看本集充电会员专属完整内容。你是否被 F1 风驰电掣的快感所吸引？一辆时速超过 300km 的 F1 赛车从你的身边驶过是什么感受？F1 在融合大量高精尖科技的同时又是如何让比赛变得如此“欢乐”的？如何评价周冠宇的表现？我们的嘉宾又是如何在围场内跟小周互动的？对于理工科背景的听友们来说，F1 又有哪些额外的看点？带着这些问题，我们和本期的嘉宾，F1 摄影师兼 20 年资深车迷 David Hu 一起，在新加坡滨海湾赛道旁，录制了《代码之外》有史以来的第一期外景节目。如果你也是 F1 车迷，或者希望找个机会入坑这项运动，那么你绝对不容错过我们本期的节目！完整节目内容包括： David 自我介绍 F1 是什么？ 撞车是 F1 的看点吗？ F1 名词解释小课堂 如何成为 F1 摄影师 新加坡大奖赛拍摄经历 和车队车手近距离接触 和周冠宇的互动 F1 摄影师的工作环境 F1 入坑指南 F1 现场观赛指南本期主播：勾股 x.com/zhaojinjiang本期嘉宾：David Hu x.com/DavidHuSG1金牌赞助商 / Golden SponsorPaddingLeft 是主播 Randy 创立的创意工作者周边品牌。你可以在这里买到高质量的技术贴纸。我们每售出一张开源项目贴纸，会为该项目捐赠 1 元人民币。赞助商 / Sponsor Notepal 一键同步微信读书笔记到 Notion, Readwise, Logseq, 思源笔记等笔记软件 EpubKit 把网页、博客、文档一键生成 ePub 电子书
    --------  
    29:47
  • 读书时间 #2 一起读《纳瓦尔宝典》- 财富和幸福指南
    这期的读书时间栏目，我们一起读《纳瓦尔宝典》，聊聊财富和幸福。本期主播：Randy, GeekPlux, 勾股---代码之外 Beyond Code 是一档由 GeekPlux 和 Randy 共同主持的程序员闲聊播客节目。节目地址：bento.me 我们的节目同时会发布视频版，在 YouTube 和 Bilibili 搜索「代码之外」都能找到我们。欢迎在 forms.office.com 向我们来信，我们会在下一期节目分享你的来信或解答你的疑惑。也欢迎在爱发电 afdian.net 赞助我们。---金牌赞助商 / Golden SponsorPaddingLeft 是主播 Randy 创立的创意工作者周边品牌。你可以在这里买到程序员贴纸和项链。我们每售出一张开源项目贴纸，会为该项目捐赠 1 元人民币。 官方淘宝店：https://pdlft.taobao.com赞助商 / Sponsor Notepal 一键同步微信读书笔记到 Notion, Readwise, Logseq, 思源笔记等笔记软件 EpubKit 把网页、博客、文档一键生成 ePub 电子书
    --------  
    1:41:28

More Leisure podcasts

Trending Leisure podcasts

About 代码之外 Beyond Code

代码之外 Beyond Code 是一档由 GeekPlux 和 Randy 共同主持的程序员闲聊播客节目。 节目地址：https://bento.me/beyondcode 欢迎在 ⁠https://forms.office.com/r/RknWt97QPL⁠ 向我们来信，我们会在下一期节目分享你的来信或解答你的疑惑。
Podcast website

Listen to 代码之外 Beyond Code, Critical Role and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app

  • Stations and podcasts to bookmark
  • Stream via Wi-Fi or Bluetooth
  • Supports Carplay & Android Auto
  • Many other app features
Open app
Company
Legal
Service
Apps
Social
Radio USA
v7.7.0 | © 2007-2025 radio.de GmbH
Generated: 2/15/2025 - 2:13:34 PM