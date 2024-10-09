听众来信 #17 大厂生涯｜嫉妒？又怕兄弟苦又怕兄弟开路虎

两封听众来信，先是一封类似分享信，接下来是一封关于相对剥夺感的问题。-----来自 弗兰克：「有一个很奇怪的心理现象，pony ma年薪上亿我内心毫无波澜，或者楼上另外一个公司的某某年薪很高我也处之泰然。但是很近的同事，通过一些蛛丝马迹发现他工资比我高，会给我带来很强烈的负面情绪。这点很困扰我，虽然我能理性分析，这可以是佛学的贪嗔痴，也是一种叫做“相对剥夺”的心理现象。不知道大家是怎么想这个问题的，或者成功做到不被这个所困扰。」来自 Klay：「Hello，Randy 与 GeekPlux！之前工作时经常收听你们的栏目，很有意思、收获很多。今天刚好离职，打算离开北京去另外一个城市生活，分享下我的工作经历，也算一份回忆。我 22 年毕业加入了字节跳动，当时面试了很多公司，包括大公司、小公司，但只有字节跳动给了 Offer，就来到了这里。我不像 Randy 接触编程那么早，我是从研究生时才开始认真学习编程，大学时虽然也是计算机专业，但沉迷网吧，读了研究生后开始对编程感兴趣、疯狂学习，感觉那时的自己技术水平还比较一般，所以蛮感谢字节跳动给了我第一份工作。从我自己的角度看，感觉字节跳动培养新人的方式，有点像老鹰教小鹰飞翔，老鹰会直接把小鹰推下悬崖，能不能飞起来就看自己了，哈哈。在我入职后的第二个星期，就要开始独立负责一个项目在服务端从 0 到 1 的建设，包括技术设计、开发、测试及上线等，当然这个项目不是很高优，也许我搞砸了也没有太大影响。在我入职一年左右的时候，就要独立负责一个面向整个公司的平台、及一个比赛活动在服务端及运维方面的工作，那段时间我压力很大，感觉就是舞台已经搭好，各方面的宣传也已到位，如果我搞砸了，应该就走人了吧，还好整个过程比较顺利，中间出了些小问题，但没什么影响。我工作时间不长，只有两年，但这两年收获很多，最重要的经验可能是保持谨慎及敬畏生产环境，在发布功能前，要充分测试、认真检查 Commit、列好检查清单、想好预案，发布后持续观察监控指标等。我的分享就是上述这些，祝代码之外栏目越办越好！」本期主播：Randy, GeekPlux, 勾股---代码之外 Beyond Code 是一档由 GeekPlux 和 Randy 共同主持的程序员闲聊播客节目。节目地址：bento.me 我们的节目同时会发布视频版，在 YouTube 和 Bilibili 搜索「代码之外」都能找到我们。欢迎在 forms.office.com 向我们来信，我们会在下一期节目分享你的来信或解答你的疑惑。也欢迎在爱发电 afdian.net 赞助我们。也欢迎赞助商联系我们商业合作。---金牌赞助商 / Golden SponsorPaddingLeft 是主播 Randy 创立的创意工作者周边品牌。你可以在这里买到程序员贴纸和项链。我们每售出一张开源项目贴纸，会为该项目捐赠 1 元人民币。 官方淘宝店：pdlft.taobao.com赞助商 / Sponsor Notepal 一键同步微信读书笔记到 Notion, Readwise, Logseq, 思源笔记等笔记软件 EpubKit 把网页、博客、文档一键生成 ePub 电子书---