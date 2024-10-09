（会员专属）听友来了之 F1 摄影师｜F1独特的“企业文化”｜赛车危险吗｜如何评价周冠宇｜F1观赛指南
你是否被 F1 风驰电掣的快感所吸引？一辆时速超过 300km 的 F1 赛车从你的身边驶过是什么感受？F1 在融合大量高精尖科技的同时又是如何让比赛变得如此“欢乐”的？如何评价周冠宇的表现？我们的嘉宾又是如何在围场内跟小周互动的？对于理工科背景的听友们来说，F1 又有哪些额外的看点？带着这些问题，我们和本期的嘉宾，F1 摄影师兼 20 年资深车迷 David Hu 一起，在新加坡滨海湾赛道旁，录制了《代码之外》有史以来的第一期外景节目。如果你也是 F1 车迷，或者希望找个机会入坑这项运动，那么你绝对不容错过我们本期的节目！ 03:35 David 自我介绍 05:00 F1 是什么？ 14:00 撞车是 F1 的看点吗？ 19:20 F1 名词解释小课堂 26:00 如何成为 F1 摄影师 28:00 新加坡大奖赛拍摄经历 34:30 和车队车手近距离接触 41:20 和周冠宇的互动 48:50 F1 摄影师的工作环境 58:55 F1 入坑指南 63:40 F1 现场观赛指南本期主播：勾股 x.com/zhaojinjiang本期嘉宾：David Hu x.com/DavidHuSG1金牌赞助商 / Golden SponsorPaddingLeft 是主播 Randy 创立的创意工作者周边品牌。你可以在这里买到高质量的技术贴纸。我们每售出一张开源项目贴纸，会为该项目捐赠 1 元人民币。赞助商 / Sponsor Notepal 一键同步微信读书笔记到 Notion, Readwise, Logseq, 思源笔记等笔记软件 EpubKit 把网页、博客、文档一键生成 ePub 电子书
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本集为试听集，如果试听后你觉得不错，可以在小宇宙购买完整集数，或加入我们的 bilibili 频道 充电，即可收看本集充电会员专属完整内容。你是否被 F1 风驰电掣的快感所吸引？一辆时速超过 300km 的 F1 赛车从你的身边驶过是什么感受？F1 在融合大量高精尖科技的同时又是如何让比赛变得如此“欢乐”的？如何评价周冠宇的表现？我们的嘉宾又是如何在围场内跟小周互动的？对于理工科背景的听友们来说，F1 又有哪些额外的看点？带着这些问题，我们和本期的嘉宾，F1 摄影师兼 20 年资深车迷 David Hu 一起，在新加坡滨海湾赛道旁，录制了《代码之外》有史以来的第一期外景节目。如果你也是 F1 车迷，或者希望找个机会入坑这项运动，那么你绝对不容错过我们本期的节目！完整节目内容包括： David 自我介绍 F1 是什么？ 撞车是 F1 的看点吗？ F1 名词解释小课堂 如何成为 F1 摄影师 新加坡大奖赛拍摄经历 和车队车手近距离接触 和周冠宇的互动 F1 摄影师的工作环境 F1 入坑指南 F1 现场观赛指南本期主播：勾股 x.com/zhaojinjiang本期嘉宾：David Hu x.com/DavidHuSG1金牌赞助商 / Golden SponsorPaddingLeft 是主播 Randy 创立的创意工作者周边品牌。你可以在这里买到高质量的技术贴纸。我们每售出一张开源项目贴纸，会为该项目捐赠 1 元人民币。赞助商 / Sponsor Notepal 一键同步微信读书笔记到 Notion, Readwise, Logseq, 思源笔记等笔记软件 EpubKit 把网页、博客、文档一键生成 ePub 电子书