关于想要「被看见」见的执念，从前我以为只要通过努力获得了关注，观众和掌声就能够证实自己的存在。但是在获得了一些所谓世俗意义上的成功，并且积累了一定的关注度后内心却仍然干瘪。那充盈之感究竟要从何而来呢？

世界有这么大，这么多人，一个人就是一种抱负。外部的信息层层叠叠地堆积，新的潮流一波未平一波又起，普通人的声量一枚枚地被淹没于海陆交替的历史节点。人类是否正在陷入有史以来最大的悲怆和孤独中？大家都希望自己的声音可以被听见、被某个人在意、被一些人认可、与世界产生一些链接，这也是我一开始把自己放到网上的原因。我以为主要我的视频有很多播放量，有很多点赞，我就可以认真对待我自己了，因为我被看见了。但是如今关注者越来越多，收获过来自大家和平台的很多关注之后越发现，原来我只是获得了一些曝光，而曝光不会完全转化为我想要的“被看见”的感觉。

原来“被看见”是一个感觉，不是一个事实。你每天出门，门口的保安，地铁的人群，办公室的同事，饭店的服务员都会看见这样一个女孩穿梭在世界中，但这样的关注不会让你觉得自己被看见，因为你没有被真正地理解。

这个感觉就像是你很想要很多朋友来证实自己的存在，因此你一股脑把自己放到人群中，试图融入各种社群后发现，你变得前所未有的孤独，因为这些人与你根本不是一类人。这种“被看见”感觉甚至认识了十余年的发小都没法给你，即便你们总说各自是最了解对方的人。然而某天，你偶尔在公园里和一个陌生人侃起来，你说起自己的苦闷和愤懑，对方长输一口气，煞有介事地回了一句“我懂”，顿时他的四两仿佛拨了你的千斤，好像所有散漫的不甘都在那一刻汇聚，被轻飘飘地消解了。

所以到底是什么呢？某一个瞬间？某一个人？还是你自己给予自己的尊重和对待。

最近和朋友聊天，我们两个其实各自都有一番成就，但是总是陷入自怨自艾的可悲情绪里。一番探讨后我们一致认为，为了获得内心的宁静和“被看见”的感觉，最主要的一味精神成分是self compassion，对自己的同情和宽容。原来始终觉得自己没被看见，没被认真对待过，一直被抛弃着，是因为自己没有认真看待自己！或许当我们从自己开始直视自己，给予自己尊重和宽容之后，我们才会将自己引导到同样的人，甚至是正确的机会面前。

女孩们，我发誓，你有能力让自己被看见，并且你的能力已经在现实中被证实了，只是你可能自己还没看见。现实和认知的合并或许需要花一些时间，但是在差距的缝隙中，还是要坚定地相信自己，你已经被看见了。你或许总是觉得自己能力不大，天赋不高，没有一个人对抗世界的决心和耐力，改变不了太多，你只是一个东亚女，种族和性别都受到不同系统的压迫和歧视，常常在面对宏大的宇宙与臃肿迂腐的系统时感到无力，但是荒谬的是，这个世界上唯一能给你平静、爱与尊重的人也只有你自己。



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