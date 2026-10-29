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59 episodes
- 关于想要「被看见」见的执念，从前我以为只要通过努力获得了关注，观众和掌声就能够证实自己的存在。但是在获得了一些所谓世俗意义上的成功，并且积累了一定的关注度后内心却仍然干瘪。那充盈之感究竟要从何而来呢？
世界有这么大，这么多人，一个人就是一种抱负。外部的信息层层叠叠地堆积，新的潮流一波未平一波又起，普通人的声量一枚枚地被淹没于海陆交替的历史节点。人类是否正在陷入有史以来最大的悲怆和孤独中？大家都希望自己的声音可以被听见、被某个人在意、被一些人认可、与世界产生一些链接，这也是我一开始把自己放到网上的原因。我以为主要我的视频有很多播放量，有很多点赞，我就可以认真对待我自己了，因为我被看见了。但是如今关注者越来越多，收获过来自大家和平台的很多关注之后越发现，原来我只是获得了一些曝光，而曝光不会完全转化为我想要的“被看见”的感觉。
原来“被看见”是一个感觉，不是一个事实。你每天出门，门口的保安，地铁的人群，办公室的同事，饭店的服务员都会看见这样一个女孩穿梭在世界中，但这样的关注不会让你觉得自己被看见，因为你没有被真正地理解。
这个感觉就像是你很想要很多朋友来证实自己的存在，因此你一股脑把自己放到人群中，试图融入各种社群后发现，你变得前所未有的孤独，因为这些人与你根本不是一类人。这种“被看见”感觉甚至认识了十余年的发小都没法给你，即便你们总说各自是最了解对方的人。然而某天，你偶尔在公园里和一个陌生人侃起来，你说起自己的苦闷和愤懑，对方长输一口气，煞有介事地回了一句“我懂”，顿时他的四两仿佛拨了你的千斤，好像所有散漫的不甘都在那一刻汇聚，被轻飘飘地消解了。
所以到底是什么呢？某一个瞬间？某一个人？还是你自己给予自己的尊重和对待。
最近和朋友聊天，我们两个其实各自都有一番成就，但是总是陷入自怨自艾的可悲情绪里。一番探讨后我们一致认为，为了获得内心的宁静和“被看见”的感觉，最主要的一味精神成分是self compassion，对自己的同情和宽容。原来始终觉得自己没被看见，没被认真对待过，一直被抛弃着，是因为自己没有认真看待自己！或许当我们从自己开始直视自己，给予自己尊重和宽容之后，我们才会将自己引导到同样的人，甚至是正确的机会面前。
女孩们，我发誓，你有能力让自己被看见，并且你的能力已经在现实中被证实了，只是你可能自己还没看见。现实和认知的合并或许需要花一些时间，但是在差距的缝隙中，还是要坚定地相信自己，你已经被看见了。你或许总是觉得自己能力不大，天赋不高，没有一个人对抗世界的决心和耐力，改变不了太多，你只是一个东亚女，种族和性别都受到不同系统的压迫和歧视，常常在面对宏大的宇宙与臃肿迂腐的系统时感到无力，但是荒谬的是，这个世界上唯一能给你平静、爱与尊重的人也只有你自己。
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- *本集emo催泪慎听!! 做着一切有意义的事，但还是空虚的要死。日子是不是只要按部就班地进行就会逼人发疯。
日子明明就这样平稳地进行，但不知道为什么这个安定的频率会渐渐把我的脖子扼紧，逼出尖锐的叫声。身体里不知道是住了什么洪水野兽，无时无刻不在深呼吸安抚。想哈哈大笑，想大呼小叫，想在地上滚来滚去，想手脚并用走路……做个正常人真的好不正常。
爸爸妈妈很爱我，告诉自己要懂得感恩，但痛苦还是从言语中滋生。我说就让这些话随风过走吧！我不再在乎了，他们也是无意这样说的，不是故意要伤害我的。风呼呼地吹，可最终还是卡在了我浑身的毛孔中，生根发芽，生到了眼睛里，痛得流眼泪。
很想为自己感到骄傲，一路走来辛苦了，获得了很多也失去了很多。说出来很好听但不知道为什么言语就是这样没有一点重量，轻飘飘的，感受到不到对自己的尊重，觉得自己一无是处。脑子里有好多毒素，星星点点残存在各个角落，不知道到底要发生多好的事情才可以彻底冲刷掉这些垃圾。好可悲，什么时候才可以真正坦荡地活着！
不知道这是我自己在无病呻吟还是所有东亚人的痛苦。今天跟日语老师聊天，她说来到中国后发现大家在主业之外都会努力上进，下了班还来学日语，做运动，上课。在日本大家下班之后就累得没力气再去努力，通通涌入酒馆喝酒。觉得中国的大家都很厉害，所以很想向大家学习。不知道为什么我听了之后一点也不觉得骄傲，我在想她是不是被中国人卷到了。我告诉她说真的吗？中国的大家反而很羡慕日本人可以活得很松弛，不用这么努力追求上进证明自己的价值。
我说中国的大家都很努力地活着，本当に頑張った、皆なさんお疲れた！
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- 俺从小被限制饮食导致长大报复性吃垃圾食品。昨天在刷洋抖的时候刷到关于almond mom的相关话题，很多人在分享自己的almond mom的饮食习惯，以及自己从小是如何被这样养大的。只吃“绝对干净”的食物，不吃任何“不健康”的东西，美其名曰健康自律，其实就是隐形的进食障碍，这和食物是非常不健康的关系。
我直到那个时候才意识到原来自己也是被almond parents养大的！我从小就被禁止吃任何的“垃圾食品”和“饮料”，直到现在长大了之后，偶尔会吃甜品和零食，都会被家长说不自律，不健康，不自控。但我现在觉醒了！这根本不是不自律，这种根深蒂固的东亚节食文化给人带来的压迫非常之深。
从根本上来说，给食物分残次等级本身就是不健康的，何况你也不能不谈剂量谈质量。没有食物是好的，也没有食物是坏的，在某种程度上食物的作用就只是用来调节，调节饥饿程度、情绪心情、身体脂肪肌肉含量，你有什么样的需求就吃什么样的食物。将减肥节食这个事情单独拎出来也是非常反人类啊！
从大了的说，反观现在好莱坞各色暴瘦的女演员和歌手，这些女性艺人本身就坐拥巨额的财富，社会地位和资源，常理来说她们不再需要靠变瘦来证明任何，但是在好莱坞深不见底的阴谋驱动下还是需要靠暴瘦来明哲保身，更不用谈论kpop中处于权力结构最底层的女爱豆，以及我们所有普通的女孩。
如果大家也能在生活中看到主播分享的几个almond mom的影子，请一定要杜绝这种思想的入侵！之前看到过一篇文章，笔者的观点是所有的女性都有进食障碍，只是有些很明显，有些是永远存在于背景中的白噪音，我们有时会忽略，有时会被这种声音迷惑，从来没有女性能从身材剥削和女性经济中独善其身。所以今天想做这样一个讨论，也是想告诉大家，想吃就吃，不管你是胖是瘦，别人因为你的外貌多爱你一些或少爱你一些，你都值得自己的爱。Literally fuck it.
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