60.如何面对你，我俗气的恶意

今天是10月10号世界精神日，这一期我们讨论了关于恶意的话题。从小到大，我们都希望自己是善良的、美好的、理性的，但某些瞬间就是有一些深埋在心底的，甚至让人难以启齿的恶意存在。有时候是嫉妒，有时候是傲慢与偏见，还有时候这恶意也对准自己。那么该如何消化或面对这些恶意呢？我们聊了聊自己的故事。祝大家收听愉快。✍️Show Notes：00:32 袁袁骂人事件03:38 当智力和道德陷入病态的过剩07:45 Soul，一个很适合观察人类的地方10:05 恶意表达了，谁来托举我？12:00 嫉妒很难承认，因为它太过丑陋了15:49 洗不清的罪恶20:28 消化不了的内疚27:09 理性被抬到太高的位置了32:54 情绪激动时，我们就写诗36:59 虚伪的人很容易被感知42:59 接受人性的恶，并不代表赞同它🎵本期BGM：Komorebi-Craft Spells🎙️本期节目由「Soul app」冠名播出👧在哪里还可以看到主播思文：小红书：思文文文微博：思文文文公众号：思文和败类袁袁：公众号：思文和败类小红书：思文和败类想进听友群的朋友可添加微信：siwenbailei0328（备注思文进群）📻本节目收听方式：目前《思文，败类》在：苹果播客｜ 小宇宙｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅｜Spotify都可以收听啦