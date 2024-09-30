59.思文，败类九月刊：天才女友、添加剂和文化幼龄倾向
本期是我们的九月刊。内容板块依然有：人物专题、热点话题、流行文化趋势、好物推荐，以及生活方式。祝大家国庆快乐，我们十月见。✍️Show Notes：01:58 人物专题：莉拉和莱农06:30 有时候我是莱农有时候我又是莉拉11:28 我要是这样写，我就不敢以肉身示人14:16 热点话题：添加剂19:40 跟心理问题没关系，可能就是添加剂吃多了22:55 文化趋势：现代人怎么老把人当小孩30:18 究竟是大人逗小孩，还是小孩逗大人36:00 好物推荐：真的无广38:36 人到了一定年龄就会变得喜欢真丝39:50 生活方式：打坐、重回校园和音乐剧🎵本期BGM：Radio- Freak Slug/niquo🎙️本期节目由「谦牧山」冠名播出想购买的朋友可以复制口令到淘宝👉：79￥ CZ8908 XizW35yO17o￥ m.tb.cn 谦牧山旗舰店👧在哪里还可以看到主播思文：小红书：思文文文微博：思文文文公众号：思文和败类袁袁：公众号：思文和败类小红书：思文和败类想进听友群的朋友可添加微信：siwenbailei0328（备注思文进群）📻本节目收听方式：目前《思文，败类》在：苹果播客｜ 小宇宙｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅｜Spotify都可以收听啦