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思文，败类

Podcast 思文，败类
思文败类
思文的播客。 人一旦有“必须成为胜者”的想法，就很难获得真正的自由，所以这是一档不讲述胜者故事的播客。而把“败类”两字放在名字中，也并不是将自己置于低位进行一番妄自菲薄。只是这个世界上有那么多难以启齿的丑陋和阴暗面，想作为其中一员随便讲讲。祝大家听得愉快。
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5 of 63
  • 63.保持自我更新，人生就永远有新故事可讲
    这一期讨论的内容也是我们这半年的困境，即：如何自我更新。我们播客虽然定位是陪伴类节目，但长期叙述自己的人生总有枯竭的时候，那我们该怎么敞开心扉高速成长，或者怎么去面对自己并不总是成长的人生。希望这些讨论也能给大家带来快乐和启发。收听愉快。✍️Show Notes：01:06 人生并没有那么多高光可以诉说05:34 停留在黄金期的人们08:39 不得不说，我们的职场经验略显陈旧13:59 舒适区，过阵子就不舒适了19:00 “晚节不保”这几个字太重了22:33 每一个时代都又好又坏24:55 一种习惯性的防御姿态29:19 学而不思则罔，思而不学则怠33:42 我们和世界是一边儿的39:22 没有共鸣也没关系🎵本期BGM：Please Slow Down －SYML👧在哪里还可以看到主播思文：小红书：思文文文微博：思文文文公众号：思文和败类袁袁：公众号：思文和败类小红书：思文和败类想进听友群的朋友可添加微信：siwenbailei0328（备注思文进群）📻本节目收听方式：目前《思文，败类》在：苹果播客｜ 小宇宙｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅｜Spotify都可以收听啦
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    42:03
  • 62.思文，败类十月刊：包青天形象、股票和鸡汤失效
    本期是我们的十月刊。内容板块依然有：人物专题、热点话题、流行文化趋势、好物推荐，以及生活方式。祝大家收听愉快，我们十一月见。✍️Show Notes：01:36 人物专题：包青天形象06:02 我们能把所有希望都寄托在善良上面吗？11:38 高中好友被骗事件14:54 对他人全然的信任，可能只是想推卸责任18:53 热点话题：股票涨跌22:22 股票太刺激了，还是踏实赚钱吧25:20 赔多了，就成了大佬29:34 文化趋势：鸡汤失效34:50 你可以用真相刺痛我，但不能用鸡汤骗我36:17 好物推荐：配饰和标签打印机41:53 生活方式：坐班和保持微笑🎵本期BGM：Wild&Free- A Rocket To The Moon🎙️本期节目由「谦牧山」冠名播出想购买的朋友可以复制口令到淘宝👉：79￥ CZ8908 XizW35yO17o￥ m.tb.cn 谦牧山旗舰店👧在哪里还可以看到主播思文：小红书：思文文文微博：思文文文公众号：思文和败类袁袁：公众号：思文和败类小红书：思文和败类想进听友群的朋友可添加微信：siwenbailei0328（备注思文进群）📻本节目收听方式：目前《思文，败类》在：苹果播客｜ 小宇宙｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅｜Spotify都可以收听啦
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    46:25
  • 61.秋日细品清单
    这是一期关于秋天的节目，聊秋日生活，聊书单，聊影视剧单，聊滋养食物，聊以什么样的精神面貌度过这样一个季节。祝您和这期节目一样温暖放松。收听愉快。✍️Show Notes：01:25 头脑清醒和浓郁桂花味06:23 南方的秋天VS北方的秋天07:59 一些秋日养生之道11:33 思文的治愈系书单15:58 袁袁的哲思系书单22:14 一些回味无穷的老剧28:36 秋天，最适合看推理剧的季节30:28 那天，坂本龙一让思文哭泣34:23 秋天，一定要喝汤汤水水40:07 层林尽染太白山42:26 把车门撞坏过的人，现在想去自驾游44:15 秋天，清理一些工作本期提到的书影音：书单：《熊》《万物的签名》《我的遥远的清平湾》《命若琴弦》《刀与星辰》《博尔赫斯：最后的访谈》影视剧：《别了，温哥华》《小妇人》《是，大臣》《喜鹊谋杀案》《日日是好日》歌单：《Amore》德沃夏克第九交响曲《自新大陆》第二乐章念故乡🎵本期BGM：Neil Young- Heart Of Gold👧在哪里还可以看到主播思文：小红书：思文文文微博：思文文文公众号：思文和败类袁袁：公众号：思文和败类小红书：思文和败类想进听友群的朋友可添加微信：siwenbailei0328（备注思文进群）📻本节目收听方式：目前《思文，败类》在：苹果播客｜ 小宇宙｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅｜Spotify都可以收听啦
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    45:11
  • 60.如何面对你，我俗气的恶意
    今天是10月10号世界精神日，这一期我们讨论了关于恶意的话题。从小到大，我们都希望自己是善良的、美好的、理性的，但某些瞬间就是有一些深埋在心底的，甚至让人难以启齿的恶意存在。有时候是嫉妒，有时候是傲慢与偏见，还有时候这恶意也对准自己。那么该如何消化或面对这些恶意呢？我们聊了聊自己的故事。祝大家收听愉快。✍️Show Notes：00:32 袁袁骂人事件03:38 当智力和道德陷入病态的过剩07:45 Soul，一个很适合观察人类的地方10:05 恶意表达了，谁来托举我？12:00 嫉妒很难承认，因为它太过丑陋了15:49 洗不清的罪恶20:28 消化不了的内疚27:09 理性被抬到太高的位置了32:54 情绪激动时，我们就写诗36:59 虚伪的人很容易被感知42:59 接受人性的恶，并不代表赞同它🎵本期BGM：Komorebi-Craft Spells🎙️本期节目由「Soul app」冠名播出👧在哪里还可以看到主播思文：小红书：思文文文微博：思文文文公众号：思文和败类袁袁：公众号：思文和败类小红书：思文和败类想进听友群的朋友可添加微信：siwenbailei0328（备注思文进群）📻本节目收听方式：目前《思文，败类》在：苹果播客｜ 小宇宙｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅｜Spotify都可以收听啦
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    44:02
  • 59.思文，败类九月刊：天才女友、添加剂和文化幼龄倾向
    本期是我们的九月刊。内容板块依然有：人物专题、热点话题、流行文化趋势、好物推荐，以及生活方式。祝大家国庆快乐，我们十月见。✍️Show Notes：01:58 人物专题：莉拉和莱农06:30 有时候我是莱农有时候我又是莉拉11:28 我要是这样写，我就不敢以肉身示人14:16 热点话题：添加剂19:40 跟心理问题没关系，可能就是添加剂吃多了22:55 文化趋势：现代人怎么老把人当小孩30:18 究竟是大人逗小孩，还是小孩逗大人36:00 好物推荐：真的无广38:36 人到了一定年龄就会变得喜欢真丝39:50 生活方式：打坐、重回校园和音乐剧🎵本期BGM：Radio- Freak Slug/niquo🎙️本期节目由「谦牧山」冠名播出想购买的朋友可以复制口令到淘宝👉：79￥ CZ8908 XizW35yO17o￥ m.tb.cn 谦牧山旗舰店👧在哪里还可以看到主播思文：小红书：思文文文微博：思文文文公众号：思文和败类袁袁：公众号：思文和败类小红书：思文和败类想进听友群的朋友可添加微信：siwenbailei0328（备注思文进群）📻本节目收听方式：目前《思文，败类》在：苹果播客｜ 小宇宙｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅｜Spotify都可以收听啦
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    51:06

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About 思文，败类

思文的播客。 人一旦有“必须成为胜者”的想法，就很难获得真正的自由，所以这是一档不讲述胜者故事的播客。而把“败类”两字放在名字中，也并不是将自己置于低位进行一番妄自菲薄。只是这个世界上有那么多难以启齿的丑陋和阴暗面，想作为其中一员随便讲讲。祝大家听得愉快。
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